L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia questa settimana. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Continua il regno di "Ossessione": esplosa a Sanremo, ha già portato a casa il primo platino dell’edizione 2026 e non rallenta di un millimetro. Numeri pazzeschi tra Spotify (Top 50 Italia), YouTube (milioni di view sul videoclip) e TikTok. Cresce anche l’eco internazionale: versione in spagnolo "Obsesión" con Naiara e opening act speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Dominio pieno.

2) TU MI PIACI TANTO – SAYF Sayf blinda il secondo posto grazie a un airplay robustissimo e a una scrittura che arriva dritta al punto. Il suo universo cresce con "Buona Domenica" (new entry in Top 40), dove flirta con colori latini senza perdere l’impronta pop d’autore. Tenuta da maratoneta.

3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI Dalla vittoria sanremese alla strada verso l’Eurovision (Vienna, 12–16 maggio): il brano macina stream (oltre 18,5 milioni su Spotify) e si conferma trasversale, capace di unire platee diverse. Una ballad-ponte tra tradizione melodica e presente radiofonico, ancora solidissima sul podio.

4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA Margherita Carducci continua a viaggiare con un airplay importante e un’identità senza sbavature. In attesa del nuovo album "Miss Italia", l’artista mostra versatilità e controllo: la recente "Hollywood" ha ribadito classe vocale e personalità scenica. Sempre più centrale.

5) DAVVERODAVVERO – ARTIE 5IVE Urban diretto, punchline che restano in testa e una progressione costante: alla nona settimana, Artie 5ive resta in Top 5 macinando streaming e credibilità, tra club appeal e attitudine street. Uno dei titoli più resistenti del momento.

6) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI Sale ancora: penna affilatissima e un groove malinconico che entra sottopelle. Nota da fan: il producer multiplatino Juli pubblica il 24 aprile "Solito Cinema", progetto che include anche una traccia con Fulminacci. Momentum in crescita, anche trasversale.

7) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN Duetto pop-urban dalle sfumature complementari, in costante aumento di trazione. Il ritornello è cucito per restare e, dopo 7 settimane, il brano continua a guadagnare spazio sia in streaming sia in radio. Sinergia ben riuscita.

8) CANZONE D’AMORE – GEOLIER +2 e inarrestabile: Geolier presidia la Top 100 con più titoli ("2 Giorni di Fila", "Stelle", "Arcobaleno"), segno di un catalogo in piena salute. "Canzone d’Amore" beneficia della scia mediatica e live, spinta anche da feat ad alto voltaggio. Forma smagliante.

9) VIA DEI MILLE – DIPINTO & FRESH BEATZ Terzo scatto consecutivo e quarta settimana in Top 100: produzione incisiva, vibrazioni urban-pop e un hook che cresce a ogni passaggio. La salita è costante e la coppia sembra aver trovato la formula giusta per questo periodo.

10) QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI A 32 settimane continua a stare in Top 10: Olly arriva da un’annata-monstre ("Tutta vita", certificazioni a raffica e tour pieni), mentre Juli è pronto a lanciare "Solito Cinema" (24 aprile) con feat pesanti. Teamwork oliatissimo e risultati alla mano.

Fenomeni della settimana

Capitolo novità: si fanno notare Serena Brancale, Levante & Delia con "Al mio paese" (#22) e Sayf con "Buona Domenica" (#32). Pioggia di inediti anche da Blanco: "Ma’" (#41), "Peggio del diavolo" con Gianluca Grignani (#63), "Anche a vent’anni si muore" (#74), "Ti voglio bene, uomo" (#92), più la risalita di "Ricordi" con Elisa (#26). I grandi balzi: "Talk To You" (#39, +41) e "La testa gira" (#31, +39), bene anche "Maledetta Primavera" (#60, +25), "Capaz (Merengueton)" (#62, +22) e "1H" (#73, +17). Le flessioni pesanti: "Man of the Year" (#89, −54), "OK" (#82, −46), "Disincanto" (#98, −37), "Magica Favola" (#76, −30), "L’Astronauta" (#27, −21). Longevità da record: "Devastante" di Olly & Juli (#54) resiste da 109 settimane, "Per due come noi" (#52) da 83 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini (#43) da 81. Tra gli artisti più presenti in Top 100 spicca Geolier. Tutti i dati si riferiscono alle classifiche Top of The Music di FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 7 2 TU MI PIACI TANTO SAYF = 7 3 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI = 7 4 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA = 7 5 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE = 8 6 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI +1 7 7 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN +1 7 8 CANZONE D’AMORE GEOLIER +2 12 9 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +3 4 10 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 32 11 LABIRINTO LUCHÈ -2 7 12 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -1 13 13 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +4 39 14 DTMF BAD BUNNY +9 65 15 ITALIA STARTER PACK J-AX +1 7 16 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -1 7 17 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +10 53 18 NUEVAYOL BAD BUNNY +7 12 19 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +2 12 20 AMOR ACHILLE LAURO = 51 21 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -7 7 22 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA Nuovo 1 23 BERLINO ERNIA -4 11 24 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -6 17 25 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -3 19 26 RICORDI BLANCO & ELISA +2 2 27 L’ASTRONAUTA NAYT -21 3 28 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +4 8 29 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +4 15 30 BALORDA NOSTALGIA OLLY -6 61 31 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +39 2 32 BUONA DOMENICA SAYF Nuovo 1 33 ESIBIZIONISTA ANNALISA +7 26 34 BABYDOLL DOMINIC FIKE +7 4 35 ORDINARY ALEX WARREN -6 55 36 END OF BEGINNING DJO +1 19 37 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI +11 8 38 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +17 9 39 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA +41 5 40 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +2 21 41 MA’ BLANCO Nuovo 1 42 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -12 4 43 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +10 81 44 4 GAMBE NERISSIMA SERPE & NIGHT SKINNY -13 2 45 INTROVABILE BRESH -7 11 46 STELLE GEOLIER -1 12 47 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +7 12 48 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -14 6 49 BERLUSCONI LE-ONE & NICEKIDD +22 2 50 ACQUARIO ULTIMO -1 13 51 UOMO CHE CADE TREDICI PIETRO -12 7 52 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -1 83 53 GIOVANI RE SFERA EBBASTA Nuovo 1 54 DEVASTANTE OLLY & JULI -7 109 55 PRIMA CHE NAYT -29 7 56 NON È MICA TE EDDIE BROCK +3 29 57 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -7 4 58 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -15 7 59 RAINDANCE DAVE & TEMS -2 14 60 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +25 3 61 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +1 27 62 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +22 4 63 PEGGIO DEL DIAVOLO BLANCO & GIANLUCA GRIGNANI Nuovo 1 64 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +13 5 65 CANZONE ESTIVA ANNALISA +1 4 66 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -10 14 67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 15 68 DARKMONEY PYREX & SFERA EBBASTA -10 8 69 LA TUA CANZONE COEZ -4 5 70 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE -3 4 71 LA MUSICA NON C’È COEZ +1 5 72 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +2 52 73 1H GEOLIER +17 12 74 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO Nuovo 1 75 PER TE ERNIA -23 29 76 MAGICA FAVOLA ARISA -30 7 77 DRACULA TAME IMPALA +16 2 78 PUSH IT KID YUGI & ANNA -9 14 79 EOO BAD BUNNY +7 9 80 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -4 5 81 RESTA CON ME BAMBOLE DI PEZZA -21 7 82 OK MADAME -46 2 83 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA Nuovo 1 84 LUSH LIFE ZARA LARSSON Nuovo 1 85 7ELEVEN ARTIE 5IVE +4 2 86 DAI CHE FAI BRESH -5 26 87 SWIM BTS -43 3 88 NO TIENE SENTIDO BEÉLE Nuovo 1 89 MAN OF THE YEAR ARTIE 5IVE -54 2 90 DÉSOLÉE ANNA Nuovo 1 91 SUPERSTAR TIZIANO FERRO & GIORGIA Nuovo 1 92 TI VOGLIO BENE, UOMO BLANCO Nuovo 1 93 QUELLI COME ME JULI & COEZ -30 3 94 SCARABOCCHI OLLY & JULI -15 5 95 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO -27 3 96 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 3 97 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN Nuovo 1 98 DISINCANTO MADAME -37 4 99 GATA ONLY (REMIX) FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA Nuovo 1 100 RE BOWSER SADTURS & KIID FEAT. KHODI Nuovo 1

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche