L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia questa settimana. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Continua il regno di "Ossessione": esplosa a Sanremo, ha già portato a casa il primo platino dell’edizione 2026 e non rallenta di un millimetro. Numeri pazzeschi tra Spotify (Top 50 Italia), YouTube (milioni di view sul videoclip) e TikTok. Cresce anche l’eco internazionale: versione in spagnolo "Obsesión" con Naiara e opening act speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Dominio pieno.
2) TU MI PIACI TANTO – SAYF Sayf blinda il secondo posto grazie a un airplay robustissimo e a una scrittura che arriva dritta al punto. Il suo universo cresce con "Buona Domenica" (new entry in Top 40), dove flirta con colori latini senza perdere l’impronta pop d’autore. Tenuta da maratoneta.
3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI Dalla vittoria sanremese alla strada verso l’Eurovision (Vienna, 12–16 maggio): il brano macina stream (oltre 18,5 milioni su Spotify) e si conferma trasversale, capace di unire platee diverse. Una ballad-ponte tra tradizione melodica e presente radiofonico, ancora solidissima sul podio.
4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA Margherita Carducci continua a viaggiare con un airplay importante e un’identità senza sbavature. In attesa del nuovo album "Miss Italia", l’artista mostra versatilità e controllo: la recente "Hollywood" ha ribadito classe vocale e personalità scenica. Sempre più centrale.
5) DAVVERODAVVERO – ARTIE 5IVE Urban diretto, punchline che restano in testa e una progressione costante: alla nona settimana, Artie 5ive resta in Top 5 macinando streaming e credibilità, tra club appeal e attitudine street. Uno dei titoli più resistenti del momento.
6) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI Sale ancora: penna affilatissima e un groove malinconico che entra sottopelle. Nota da fan: il producer multiplatino Juli pubblica il 24 aprile "Solito Cinema", progetto che include anche una traccia con Fulminacci. Momentum in crescita, anche trasversale.
7) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN Duetto pop-urban dalle sfumature complementari, in costante aumento di trazione. Il ritornello è cucito per restare e, dopo 7 settimane, il brano continua a guadagnare spazio sia in streaming sia in radio. Sinergia ben riuscita.
8) CANZONE D’AMORE – GEOLIER +2 e inarrestabile: Geolier presidia la Top 100 con più titoli ("2 Giorni di Fila", "Stelle", "Arcobaleno"), segno di un catalogo in piena salute. "Canzone d’Amore" beneficia della scia mediatica e live, spinta anche da feat ad alto voltaggio. Forma smagliante.
9) VIA DEI MILLE – DIPINTO & FRESH BEATZ Terzo scatto consecutivo e quarta settimana in Top 100: produzione incisiva, vibrazioni urban-pop e un hook che cresce a ogni passaggio. La salita è costante e la coppia sembra aver trovato la formula giusta per questo periodo.
10) QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI A 32 settimane continua a stare in Top 10: Olly arriva da un’annata-monstre ("Tutta vita", certificazioni a raffica e tour pieni), mentre Juli è pronto a lanciare "Solito Cinema" (24 aprile) con feat pesanti. Teamwork oliatissimo e risultati alla mano.
Fenomeni della settimana
Capitolo novità: si fanno notare Serena Brancale, Levante & Delia con "Al mio paese" (#22) e Sayf con "Buona Domenica" (#32). Pioggia di inediti anche da Blanco: "Ma’" (#41), "Peggio del diavolo" con Gianluca Grignani (#63), "Anche a vent’anni si muore" (#74), "Ti voglio bene, uomo" (#92), più la risalita di "Ricordi" con Elisa (#26). I grandi balzi: "Talk To You" (#39, +41) e "La testa gira" (#31, +39), bene anche "Maledetta Primavera" (#60, +25), "Capaz (Merengueton)" (#62, +22) e "1H" (#73, +17). Le flessioni pesanti: "Man of the Year" (#89, −54), "OK" (#82, −46), "Disincanto" (#98, −37), "Magica Favola" (#76, −30), "L’Astronauta" (#27, −21). Longevità da record: "Devastante" di Olly & Juli (#54) resiste da 109 settimane, "Per due come noi" (#52) da 83 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini (#43) da 81. Tra gli artisti più presenti in Top 100 spicca Geolier. Tutti i dati si riferiscono alle classifiche Top of The Music di FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|7
|2
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|=
|7
|3
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|=
|7
|4
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|=
|7
|5
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|=
|8
|6
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|+1
|7
|7
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|+1
|7
|8
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+2
|12
|9
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+3
|4
|10
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+3
|32
|11
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-2
|7
|12
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-1
|13
|13
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+4
|39
|14
|DTMF
|BAD BUNNY
|+9
|65
|15
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|+1
|7
|16
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-1
|7
|17
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+10
|53
|18
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+7
|12
|19
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+2
|12
|20
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|=
|51
|21
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-7
|7
|22
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|Nuovo
|1
|23
|BERLINO
|ERNIA
|-4
|11
|24
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-6
|17
|25
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-3
|19
|26
|RICORDI
|BLANCO & ELISA
|+2
|2
|27
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|-21
|3
|28
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+4
|8
|29
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+4
|15
|30
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-6
|61
|31
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+39
|2
|32
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|Nuovo
|1
|33
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+7
|26
|34
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|+7
|4
|35
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-6
|55
|36
|END OF BEGINNING
|DJO
|+1
|19
|37
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|+11
|8
|38
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+17
|9
|39
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|+41
|5
|40
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+2
|21
|41
|MA’
|BLANCO
|Nuovo
|1
|42
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|-12
|4
|43
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+10
|81
|44
|4 GAMBE
|NERISSIMA SERPE & NIGHT SKINNY
|-13
|2
|45
|INTROVABILE
|BRESH
|-7
|11
|46
|STELLE
|GEOLIER
|-1
|12
|47
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+7
|12
|48
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-14
|6
|49
|BERLUSCONI
|LE-ONE & NICEKIDD
|+22
|2
|50
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-1
|13
|51
|UOMO CHE CADE
|TREDICI PIETRO
|-12
|7
|52
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-1
|83
|53
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|54
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-7
|109
|55
|PRIMA CHE
|NAYT
|-29
|7
|56
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+3
|29
|57
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-7
|4
|58
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-15
|7
|59
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-2
|14
|60
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+25
|3
|61
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+1
|27
|62
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+22
|4
|63
|PEGGIO DEL DIAVOLO
|BLANCO & GIANLUCA GRIGNANI
|Nuovo
|1
|64
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+13
|5
|65
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|+1
|4
|66
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-10
|14
|67
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-3
|15
|68
|DARKMONEY
|PYREX & SFERA EBBASTA
|-10
|8
|69
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-4
|5
|70
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|-3
|4
|71
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+1
|5
|72
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+2
|52
|73
|1H
|GEOLIER
|+17
|12
|74
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|Nuovo
|1
|75
|PER TE
|ERNIA
|-23
|29
|76
|MAGICA FAVOLA
|ARISA
|-30
|7
|77
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+16
|2
|78
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-9
|14
|79
|EOO
|BAD BUNNY
|+7
|9
|80
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|5
|81
|RESTA CON ME
|BAMBOLE DI PEZZA
|-21
|7
|82
|OK
|MADAME
|-46
|2
|83
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|Nuovo
|1
|84
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|Nuovo
|1
|85
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|+4
|2
|86
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-5
|26
|87
|SWIM
|BTS
|-43
|3
|88
|NO TIENE SENTIDO
|BEÉLE
|Nuovo
|1
|89
|MAN OF THE YEAR
|ARTIE 5IVE
|-54
|2
|90
|DÉSOLÉE
|ANNA
|Nuovo
|1
|91
|SUPERSTAR
|TIZIANO FERRO & GIORGIA
|Nuovo
|1
|92
|TI VOGLIO BENE, UOMO
|BLANCO
|Nuovo
|1
|93
|QUELLI COME ME
|JULI & COEZ
|-30
|3
|94
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-15
|5
|95
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|-27
|3
|96
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-1
|3
|97
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|Nuovo
|1
|98
|DISINCANTO
|MADAME
|-37
|4
|99
|GATA ONLY (REMIX)
|FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA
|Nuovo
|1
|100
|RE BOWSER
|SADTURS & KIID FEAT. KHODI
|Nuovo
|1
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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