Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026
Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – LA VIOLENZA NECESSARIA (KID YUGI & SHIVA) Dominio Yugi al primo colpo: ingresso diretto in vetta con Shiva al fianco per un banger ad alto tasso di intensità. La combo è quella giusta: penna tagliente di Yugi e carisma street di Shiva, che resta super presente anche sul fronte progetti tra i più seguiti della scena.
#2 – TRISTANO E ISOTTA (KID YUGI) Yugi raddoppia subito e consolida il suo takeover. Il rapper continua una corsa da maratoneta: il suo percorso discografico ha già mostrato un’inedita longevità con "Tutti i nomi del diavolo", segnale di fanbase ampia e fidelizzata.
#3 – AMELIE (KID YUGI) Terzo podio su tre per Yugi: mood evocativo, scrittura diretta e un impianto melodico che resta addosso. È la conferma di un momento d’oro, con più tracce che si spingono a vicenda in alto.
#4 – EROINA (KID YUGI & TUTTI FENOMENI) Team-up inedito e riuscitissimo: il tocco autoriale di Tutti Fenomeni dialoga con le barre di Yugi e porta colore in Top 5. L’artista è caldissimo anche sul fronte progetti, a riprova di una sensibilità che funziona pure nei numeri.
#5 – CHUCK NORRIS (KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE) Cypher senza freni: energia, quote citazionali e un lotto di voci che si incastrano con naturalezza. Yugi guida la carica e apre lo spazio agli ospiti per un ingresso subito altissimo.
#6 – GILGAMESH (KID YUGI) Epica urbana e punchline: Yugi pesca nel suo immaginario e mette in fila un altro highlight. La sensazione è quella di un progetto corale che vive di episodi forti, tutti in corsa autonomamente.
#7 – MOSTRO (KID YUGI & TONY BOY) Featuring dal timing perfetto: Tony Boy è tra i nomi più solidi del momento sul fronte album e catalogo, e qui incastra la sua cifra con l’attitudine di Yugi. Risultato: ingresso alto e brano che gira forte.
#8 – JOLLY (KID YUGI) Il pezzo "asso nel mazzo" mantiene le promesse: ritmo, scrittura smart e replay value. Un altro tassello che alimenta lo strapotere di Yugi nella settimana.
#9 – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) (TONYPITONY) Scivola ma resta in Top 10 il fenomeno indipendente TonyPitony (variazione -7): personaggio mascherato e performer a tutto tondo, già autore della sigla del FantaSanremo 2026 ("Scapezzolate") e volto cult sin dai tempi delle audizioni di X Factor 2020. L’acustico conferma carisma e riconoscibilità. Per saperne di più sul personaggio: profilo di TonyPitony.
#10 – BULLET BALLET (KID YUGI & ARTIE 5IVE) Chiusura di Top 10 ancora targata Yugi, stavolta con Artie 5ive: una collaborazione che mescola club vibe e scrittura serrata. Artie 5ive continua a muovere numeri importanti anche sui suoi progetti, e qui firma un ingresso immediato tra i big della settimana.
Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni della settimana
Takeover totale di Kid Yugi: otto brani su dieci in Top 10 e una presenza massiccia anche nel resto della chart. Volatilità estrema nelle retrovie: crolli importanti per "Aperture" (Harry Styles, -53), "Spendin" (Guè, Cookin Soul & Marracash, -33) e "Loquito" (Guè, Cookin Soul & Celine G, -24). Tra le maratone da record, spiccano "Devastante" (Olly & Juli) che tocca 100 settimane e "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) a quota 74. Nota trend: diverse tracce dell’ecosistema Geolier scendono con forza dopo il boom iniziale, segnale di una settimana dominata dalle new entry.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|LA VIOLENZA NECESSARIA
|KID YUGI & SHIVA
|Nuovo
|1
|2
|TRISTANO E ISOTTA
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|3
|AMELIE
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|4
|EROINA
|KID YUGI & TUTTI FENOMENI
|Nuovo
|1
|5
|CHUCK NORRIS
|KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE
|Nuovo
|1
|6
|GILGAMESH
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|7
|MOSTRO
|KID YUGI & TONY BOY
|Nuovo
|1
|8
|JOLLY
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|9
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-7
|8
|10
|BULLET BALLET
|KID YUGI & ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|11
|MU’ AMMAR GHEDDAFI
|KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS
|Nuovo
|1
|12
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|+6
|5
|13
|L’ULTIMO A CADERE
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|14
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|-13
|3
|15
|DAVIDE E GOLIA
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|16
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|-11
|3
|17
|PER TE CHE LOTTO
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|18
|PER IL SANGUE VERSATO
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|19
|BERSERKER
|KID YUGI
|+66
|8
|20
|STELLE
|GEOLIER
|-17
|3
|21
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-14
|10
|22
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-12
|17
|23
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|-19
|3
|24
|END OF BEGINNING
|DJO
|-15
|10
|25
|1H
|GEOLIER
|-17
|3
|26
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-13
|23
|27
|OLÈ
|GEOLIER FEAT. KID YUGI
|-21
|3
|28
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-16
|4
|29
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-10
|30
|30
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-15
|13
|31
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-11
|18
|32
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|-21
|6
|33
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-7
|42
|34
|PER TE
|ERNIA
|-10
|20
|35
|081
|GEOLIER
|-14
|9
|36
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-8
|20
|37
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|-20
|2
|38
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-7
|46
|39
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-10
|52
|40
|INTROVABILE
|BRESH
|-24
|2
|41
|FACIL FACIL
|GEOLIER
|-27
|3
|42
|CULO
|TONYPITONY
|-4
|6
|43
|DTMF
|BAD BUNNY
|+23
|56
|44
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-10
|4
|45
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-8
|12
|46
|BERLINO
|ERNIA
|+15
|2
|47
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-12
|44
|48
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-4
|72
|49
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-6
|5
|50
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-10
|13
|51
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-29
|3
|52
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER FEAT. PINO DANIELE
|-27
|3
|53
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-20
|17
|54
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+27
|3
|55
|RESTA ANCORA UN PO’
|CAPO PLAZA
|-32
|2
|56
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+27
|6
|57
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-16
|74
|58
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-10
|18
|59
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-17
|100
|60
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-11
|43
|61
|DESIDERIO
|GEOLIER
|-31
|3
|62
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|+10
|6
|63
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-12
|17
|64
|BIANCA
|NOEMI
|+3
|3
|65
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-9
|20
|66
|DARDOS
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|-13
|4
|67
|GIRASOLE
|22SIMBA & RKOMI
|-35
|2
|68
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-13
|68
|69
|SONNAMBULO
|GEOLIER
|-33
|3
|70
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-24
|9
|71
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|-9
|4
|72
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-4
|5
|73
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-21
|43
|74
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-11
|6
|75
|A NAPOLI NON PIOVE
|GEOLIER
|-36
|3
|76
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-17
|27
|77
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-3
|22
|78
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-24
|67
|79
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-10
|6
|80
|APERTURE
|HARRY STYLES
|-53
|2
|81
|STRISCIA
|TONYPITONY
|+1
|2
|82
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-17
|34
|83
|NO BATIDÃO
|ZXKAI & SLXUGHTER
|-12
|3
|84
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-27
|22
|85
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-9
|5
|86
|I JUST MIGHT
|BRUNO MARS
|-22
|4
|87
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-7
|6
|88
|AMEN
|GEOLIER
|-41
|2
|89
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-16
|29
|90
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-20
|6
|91
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-12
|6
|92
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-17
|6
|93
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-33
|32
|94
|UN SORRISO DENTRO AL PIANTO
|ORNELLA VANONI
|-6
|2
|95
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|Nuovo
|1
|96
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|+4
|6
|97
|SO SOLO CHE LA VITA
|JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE
|-6
|4
|98
|DESTRI
|GAZZELLE
|-8
|6
|99
|MI PIACCIONO LE NERE
|TONYPITONY
|Nuovo
|1
|100
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
