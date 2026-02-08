Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026 Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

#1 – LA VIOLENZA NECESSARIA (KID YUGI & SHIVA) Dominio Yugi al primo colpo: ingresso diretto in vetta con Shiva al fianco per un banger ad alto tasso di intensità. La combo è quella giusta: penna tagliente di Yugi e carisma street di Shiva, che resta super presente anche sul fronte progetti tra i più seguiti della scena.

#2 – TRISTANO E ISOTTA (KID YUGI) Yugi raddoppia subito e consolida il suo takeover. Il rapper continua una corsa da maratoneta: il suo percorso discografico ha già mostrato un’inedita longevità con "Tutti i nomi del diavolo", segnale di fanbase ampia e fidelizzata.

#3 – AMELIE (KID YUGI) Terzo podio su tre per Yugi: mood evocativo, scrittura diretta e un impianto melodico che resta addosso. È la conferma di un momento d’oro, con più tracce che si spingono a vicenda in alto.

#4 – EROINA (KID YUGI & TUTTI FENOMENI) Team-up inedito e riuscitissimo: il tocco autoriale di Tutti Fenomeni dialoga con le barre di Yugi e porta colore in Top 5. L’artista è caldissimo anche sul fronte progetti, a riprova di una sensibilità che funziona pure nei numeri.

#5 – CHUCK NORRIS (KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE) Cypher senza freni: energia, quote citazionali e un lotto di voci che si incastrano con naturalezza. Yugi guida la carica e apre lo spazio agli ospiti per un ingresso subito altissimo.

#6 – GILGAMESH (KID YUGI) Epica urbana e punchline: Yugi pesca nel suo immaginario e mette in fila un altro highlight. La sensazione è quella di un progetto corale che vive di episodi forti, tutti in corsa autonomamente.

#7 – MOSTRO (KID YUGI & TONY BOY) Featuring dal timing perfetto: Tony Boy è tra i nomi più solidi del momento sul fronte album e catalogo, e qui incastra la sua cifra con l’attitudine di Yugi. Risultato: ingresso alto e brano che gira forte.

#8 – JOLLY (KID YUGI) Il pezzo "asso nel mazzo" mantiene le promesse: ritmo, scrittura smart e replay value. Un altro tassello che alimenta lo strapotere di Yugi nella settimana.

#9 – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) (TONYPITONY) Scivola ma resta in Top 10 il fenomeno indipendente TonyPitony (variazione -7): personaggio mascherato e performer a tutto tondo, già autore della sigla del FantaSanremo 2026 ("Scapezzolate") e volto cult sin dai tempi delle audizioni di X Factor 2020. L’acustico conferma carisma e riconoscibilità. Per saperne di più sul personaggio: profilo di TonyPitony.

#10 – BULLET BALLET (KID YUGI & ARTIE 5IVE) Chiusura di Top 10 ancora targata Yugi, stavolta con Artie 5ive: una collaborazione che mescola club vibe e scrittura serrata. Artie 5ive continua a muovere numeri importanti anche sui suoi progetti, e qui firma un ingresso immediato tra i big della settimana.

Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Fenomeni della settimana

Takeover totale di Kid Yugi: otto brani su dieci in Top 10 e una presenza massiccia anche nel resto della chart. Volatilità estrema nelle retrovie: crolli importanti per "Aperture" (Harry Styles, -53), "Spendin" (Guè, Cookin Soul & Marracash, -33) e "Loquito" (Guè, Cookin Soul & Celine G, -24). Tra le maratone da record, spiccano "Devastante" (Olly & Juli) che tocca 100 settimane e "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) a quota 74. Nota trend: diverse tracce dell’ecosistema Geolier scendono con forza dopo il boom iniziale, segnale di una settimana dominata dalle new entry.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 LA VIOLENZA NECESSARIA KID YUGI & SHIVA Nuovo 1 2 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI Nuovo 1 3 AMELIE KID YUGI Nuovo 1 4 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI Nuovo 1 5 CHUCK NORRIS KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE Nuovo 1 6 GILGAMESH KID YUGI Nuovo 1 7 MOSTRO KID YUGI & TONY BOY Nuovo 1 8 JOLLY KID YUGI Nuovo 1 9 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -7 8 10 BULLET BALLET KID YUGI & ARTIE 5IVE Nuovo 1 11 MU’ AMMAR GHEDDAFI KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS Nuovo 1 12 PUSH IT KID YUGI & ANNA +6 5 13 L’ULTIMO A CADERE KID YUGI Nuovo 1 14 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA -13 3 15 DAVIDE E GOLIA KID YUGI Nuovo 1 16 CANZONE D’AMORE GEOLIER -11 3 17 PER TE CHE LOTTO KID YUGI Nuovo 1 18 PER IL SANGUE VERSATO KID YUGI Nuovo 1 19 BERSERKER KID YUGI +66 8 20 STELLE GEOLIER -17 3 21 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -14 10 22 ESIBIZIONISTA ANNALISA -12 17 23 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -19 3 24 END OF BEGINNING DJO -15 10 25 1H GEOLIER -17 3 26 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -13 23 27 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI -21 3 28 ACQUARIO ULTIMO -16 4 29 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -10 30 30 FOTOGRAFIA GEOLIER -15 13 31 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -11 18 32 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -21 6 33 AMOR ACHILLE LAURO -7 42 34 PER TE ERNIA -10 20 35 081 GEOLIER -14 9 36 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 20 37 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO -20 2 38 ORDINARY ALEX WARREN -7 46 39 BALORDA NOSTALGIA OLLY -10 52 40 INTROVABILE BRESH -24 2 41 FACIL FACIL GEOLIER -27 3 42 CULO TONYPITONY -4 6 43 DTMF BAD BUNNY +23 56 44 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -10 4 45 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -8 12 46 BERLINO ERNIA +15 2 47 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -12 44 48 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -4 72 49 RAINDANCE DAVE & TEMS -6 5 50 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -10 13 51 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -29 3 52 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE -27 3 53 DAI CHE FAI BRESH -20 17 54 NUEVAYOL BAD BUNNY +27 3 55 RESTA ANCORA UN PO’ CAPO PLAZA -32 2 56 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +27 6 57 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -16 74 58 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -10 18 59 DEVASTANTE OLLY & JULI -17 100 60 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -11 43 61 DESIDERIO GEOLIER -31 3 62 MAN I NEED OLIVIA DEAN +10 6 63 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -12 17 64 BIANCA NOEMI +3 3 65 FELLINI ERNIA & KID YUGI -9 20 66 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -13 4 67 GIRASOLE 22SIMBA & RKOMI -35 2 68 IL FILO ROSSO ALFA -13 68 69 SONNAMBULO GEOLIER -33 3 70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -24 9 71 LUSH LIFE ZARA LARSSON -9 4 72 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -4 5 73 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -21 43 74 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -11 6 75 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER -36 3 76 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -17 27 77 LA MUSICA NON C’È COEZ -3 22 78 SCARABOCCHI OLLY & JULI -24 67 79 BACK TO FRIENDS SOMBR -10 6 80 APERTURE HARRY STYLES -53 2 81 STRISCIA TONYPITONY +1 2 82 DÉSOLÉE ANNA -17 34 83 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER -12 3 84 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -27 22 85 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -9 5 86 I JUST MIGHT BRUNO MARS -22 4 87 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -7 6 88 AMEN GEOLIER -41 2 89 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -16 29 90 NESSUNA LUCHÈ -20 6 91 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -12 6 92 LA TUA CANZONE COEZ -17 6 93 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -33 32 94 UN SORRISO DENTRO AL PIANTO ORNELLA VANONI -6 2 95 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G Nuovo 1 96 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI +4 6 97 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE -6 4 98 DESTRI GAZZELLE -8 6 99 MI PIACCIONO LE NERE TONYPITONY Nuovo 1 100 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche