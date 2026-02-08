Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026

Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1 – LA VIOLENZA NECESSARIA (KID YUGI & SHIVA) Dominio Yugi al primo colpo: ingresso diretto in vetta con Shiva al fianco per un banger ad alto tasso di intensità. La combo è quella giusta: penna tagliente di Yugi e carisma street di Shiva, che resta super presente anche sul fronte progetti tra i più seguiti della scena.

#2 – TRISTANO E ISOTTA (KID YUGI) Yugi raddoppia subito e consolida il suo takeover. Il rapper continua una corsa da maratoneta: il suo percorso discografico ha già mostrato un’inedita longevità con "Tutti i nomi del diavolo", segnale di fanbase ampia e fidelizzata.

#3 – AMELIE (KID YUGI) Terzo podio su tre per Yugi: mood evocativo, scrittura diretta e un impianto melodico che resta addosso. È la conferma di un momento d’oro, con più tracce che si spingono a vicenda in alto.

#4 – EROINA (KID YUGI & TUTTI FENOMENI) Team-up inedito e riuscitissimo: il tocco autoriale di Tutti Fenomeni dialoga con le barre di Yugi e porta colore in Top 5. L’artista è caldissimo anche sul fronte progetti, a riprova di una sensibilità che funziona pure nei numeri.

#5 – CHUCK NORRIS (KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE) Cypher senza freni: energia, quote citazionali e un lotto di voci che si incastrano con naturalezza. Yugi guida la carica e apre lo spazio agli ospiti per un ingresso subito altissimo.

#6 – GILGAMESH (KID YUGI) Epica urbana e punchline: Yugi pesca nel suo immaginario e mette in fila un altro highlight. La sensazione è quella di un progetto corale che vive di episodi forti, tutti in corsa autonomamente.

#7 – MOSTRO (KID YUGI & TONY BOY) Featuring dal timing perfetto: Tony Boy è tra i nomi più solidi del momento sul fronte album e catalogo, e qui incastra la sua cifra con l’attitudine di Yugi. Risultato: ingresso alto e brano che gira forte.

#8 – JOLLY (KID YUGI) Il pezzo "asso nel mazzo" mantiene le promesse: ritmo, scrittura smart e replay value. Un altro tassello che alimenta lo strapotere di Yugi nella settimana.

#9 – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) (TONYPITONY) Scivola ma resta in Top 10 il fenomeno indipendente TonyPitony (variazione -7): personaggio mascherato e performer a tutto tondo, già autore della sigla del FantaSanremo 2026 ("Scapezzolate") e volto cult sin dai tempi delle audizioni di X Factor 2020. L’acustico conferma carisma e riconoscibilità. Per saperne di più sul personaggio: profilo di TonyPitony.

#10 – BULLET BALLET (KID YUGI & ARTIE 5IVE) Chiusura di Top 10 ancora targata Yugi, stavolta con Artie 5ive: una collaborazione che mescola club vibe e scrittura serrata. Artie 5ive continua a muovere numeri importanti anche sui suoi progetti, e qui firma un ingresso immediato tra i big della settimana.

Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Fenomeni della settimana

Takeover totale di Kid Yugi: otto brani su dieci in Top 10 e una presenza massiccia anche nel resto della chart. Volatilità estrema nelle retrovie: crolli importanti per "Aperture" (Harry Styles, -53), "Spendin" (Guè, Cookin Soul & Marracash, -33) e "Loquito" (Guè, Cookin Soul & Celine G, -24). Tra le maratone da record, spiccano "Devastante" (Olly & Juli) che tocca 100 settimane e "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) a quota 74. Nota trend: diverse tracce dell’ecosistema Geolier scendono con forza dopo il boom iniziale, segnale di una settimana dominata dalle new entry.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 LA VIOLENZA NECESSARIA KID YUGI & SHIVA Nuovo 1
2 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI Nuovo 1
3 AMELIE KID YUGI Nuovo 1
4 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI Nuovo 1
5 CHUCK NORRIS KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE Nuovo 1
6 GILGAMESH KID YUGI Nuovo 1
7 MOSTRO KID YUGI & TONY BOY Nuovo 1
8 JOLLY KID YUGI Nuovo 1
9 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -7 8
10 BULLET BALLET KID YUGI & ARTIE 5IVE Nuovo 1
11 MU’ AMMAR GHEDDAFI KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS Nuovo 1
12 PUSH IT KID YUGI & ANNA +6 5
13 L’ULTIMO A CADERE KID YUGI Nuovo 1
14 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA -13 3
15 DAVIDE E GOLIA KID YUGI Nuovo 1
16 CANZONE D’AMORE GEOLIER -11 3
17 PER TE CHE LOTTO KID YUGI Nuovo 1
18 PER IL SANGUE VERSATO KID YUGI Nuovo 1
19 BERSERKER KID YUGI +66 8
20 STELLE GEOLIER -17 3
21 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -14 10
22 ESIBIZIONISTA ANNALISA -12 17
23 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -19 3
24 END OF BEGINNING DJO -15 10
25 1H GEOLIER -17 3
26 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -13 23
27 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI -21 3
28 ACQUARIO ULTIMO -16 4
29 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -10 30
30 FOTOGRAFIA GEOLIER -15 13
31 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -11 18
32 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -21 6
33 AMOR ACHILLE LAURO -7 42
34 PER TE ERNIA -10 20
35 081 GEOLIER -14 9
36 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 20
37 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO -20 2
38 ORDINARY ALEX WARREN -7 46
39 BALORDA NOSTALGIA OLLY -10 52
40 INTROVABILE BRESH -24 2
41 FACIL FACIL GEOLIER -27 3
42 CULO TONYPITONY -4 6
43 DTMF BAD BUNNY +23 56
44 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -10 4
45 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -8 12
46 BERLINO ERNIA +15 2
47 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -12 44
48 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -4 72
49 RAINDANCE DAVE & TEMS -6 5
50 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -10 13
51 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -29 3
52 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE -27 3
53 DAI CHE FAI BRESH -20 17
54 NUEVAYOL BAD BUNNY +27 3
55 RESTA ANCORA UN PO’ CAPO PLAZA -32 2
56 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +27 6
57 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -16 74
58 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -10 18
59 DEVASTANTE OLLY & JULI -17 100
60 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -11 43
61 DESIDERIO GEOLIER -31 3
62 MAN I NEED OLIVIA DEAN +10 6
63 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -12 17
64 BIANCA NOEMI +3 3
65 FELLINI ERNIA & KID YUGI -9 20
66 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -13 4
67 GIRASOLE 22SIMBA & RKOMI -35 2
68 IL FILO ROSSO ALFA -13 68
69 SONNAMBULO GEOLIER -33 3
70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -24 9
71 LUSH LIFE ZARA LARSSON -9 4
72 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -4 5
73 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -21 43
74 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -11 6
75 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER -36 3
76 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -17 27
77 LA MUSICA NON C’È COEZ -3 22
78 SCARABOCCHI OLLY & JULI -24 67
79 BACK TO FRIENDS SOMBR -10 6
80 APERTURE HARRY STYLES -53 2
81 STRISCIA TONYPITONY +1 2
82 DÉSOLÉE ANNA -17 34
83 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER -12 3
84 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -27 22
85 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -9 5
86 I JUST MIGHT BRUNO MARS -22 4
87 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -7 6
88 AMEN GEOLIER -41 2
89 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -16 29
90 NESSUNA LUCHÈ -20 6
91 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -12 6
92 LA TUA CANZONE COEZ -17 6
93 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -33 32
94 UN SORRISO DENTRO AL PIANTO ORNELLA VANONI -6 2
95 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G Nuovo 1
96 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI +4 6
97 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE -6 4
98 DESTRI GAZZELLE -8 6
99 MI PIACCIONO LE NERE TONYPITONY Nuovo 1
100 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Annalisa

Annalisa ed Emma non mollano, svetta Geolier: i singoli più venduti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Geolier

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è ri...
annalisa e geolier

Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma

I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Kid Yugi

Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Tony Pitony

Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...
Emma Marrone strapazza Materazzi nello spot di Super Mario Party Jamboree TV

Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Luchè

Luchè
Sayf

Sayf
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Chiello

Chiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963