I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è riuscito nell'impossibile.

Geolier
Raiplay

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive.A spiccare chiaramente è Geolier, che con il suo album "Tutto è possibile", uscito il 16 gennaio, come prevedibile ha conquistato la top 10 italiana a suo di tracce della sua ultima fatica.

#1 – 2 GIORNI DI FILA (GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA) Geolier apre il pacco della settimana con un debutto diretto al numero uno: squadra da sogno con Sfera Ebbasta e ANNA e impatto immediato in streaming. Un incastro di stili che fa scintille e mette il timbro Warner Music sul gradino più alto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – ARCOBALENO (GEOLIER FEAT. ANUEL AA) Altra prima volta altissima: collaborazione internazionale e vibe urban che spinge forte fin dal day one. Geolier continua a macinare hit e porta a casa un altro ingresso in top 3. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – OLÈ (GEOLIER FEAT. KID YUGI) Connubio generazionale che funziona alla grande: Geolier chiama, Kid Yugi risponde. Nota per i fan: il percorso dell’ospite è da maratoneta, con il suo progetto "Tutti i nomi del diavolo" segnalato tra i più longevi nelle chart album recenti (97 settimane complessive secondo FIMI/NIQ). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – STELLE (GEOLIER) Solista e incisivo: "Stelle" entra in top 5 e conferma il momento d’oro. In un mare di feat, questo singolo brilla per identità e penna, aggiungendo un’altra freccia alla faretra del rapper. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – FACIL FACIL (GEOLIER) Nuovo ingresso e nuova conferma: ritmo, cadenza e vocabolario street‑pop che portano stream e consensi. Warner Music segna un altro centro in una settimana da ricordare. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – 1H (GEOLIER) L’ennesimo debutto in altissima quota: Geolier mette ordine nel traffico della top ten e infila un altro titolo tra i più forti del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – PHANTOM (GEOLIER FEAT. 50 CENT) Scende ma resta nella parte nobile dopo 4 settimane: la joint con 50 Cent ha spinto fortissimo certificando il momento d’oro di Geolier e la sua presa trasversale sul pubblico. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – TUTTO È POSSIBILE (GEOLIER FEAT. PINO DANIELE) Ingresso da brividi: un featuring speciale che unisce generazioni e linguaggi, tra rispetto per la tradizione e voglia di parlare al presente. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – UN RICCO E UN POVERO (GEOLIER) Ancora una prima volta in Top 10: storytelling, flow e orecchiabilità lo spingono subito tra i brani più ascoltati del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – CANZONE D’AMORE (GEOLIER) Chiude la Top 10 un altro debutto firmato Geolier: titolo programmatico e appeal immediato, perfetto per completare una settimana di dominio assoluto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Dominio totale: Geolier occupa tutte le prime 10 posizioni e continua a presenziare più volte anche nel resto della Top 100 con "Fotografia" (#12), "081" in forte risalita (#18), "A Napoli non piove" (#22), "P’Forz" (#24) e "L’ultima poesia" in coda (#99). Volatilità alta nelle retrovie: cadute pesanti per "SPENDIN" (Guè, Cookin Soul & Marracash) che lascia 31 posti, "Last Train 2 Shibuya" (-43) e "Solamente per amore" di Tony Boy (-46), mentre tra le salite spiccano "Lush Life" (+24), "Baile Inolvidable" (+22), "Dardos" (+21) e "So solo che la vita" (+10). Capitolo longevità: "Devastante" (Olly & Juli) tocca 98 settimane, "Per due come noi" 72 e "Scarabocchi" 65, confermando cataloghi che non mollano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA NEW 1
2 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA NEW 1
3 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI NEW 1
4 STELLE GEOLIER NEW 1
5 FACIL FACIL GEOLIER NEW 1
6 1H GEOLIER NEW 1
7 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -2 4
8 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE NEW 1
9 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER NEW 1
10 CANZONE D’AMORE GEOLIER NEW 1
11 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -9 8
12 FOTOGRAFIA GEOLIER 3 11
13 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -6 6
14 END OF BEGINNING DJO -13 8
15 SONNAMBULO GEOLIER NEW 1
16 DESIDERIO GEOLIER NEW 1
17 ESIBIZIONISTA ANNALISA -11 15
18 081 GEOLIER 21 7
19 ACQUARIO ULTIMO -16 2
20 PUSH IT KID YUGI & ANNA -16 3
21 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -13 21
22 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER NEW 1
23 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -14 16
24 P’FORZ GEOLIER NEW 1
25 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -14 28
26 PER TE ERNIA -13 18
27 AMOR ACHILLE LAURO -13 40
28 NON È MICA TE EDDIE BROCK -12 18
29 BALORDA NOSTALGIA OLLY -12 50
30 ORDINARY ALEX WARREN -10 44
31 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -7 11
32 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -7 42
33 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -12 2
34 LOQUITO GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G -24 2
35 DAI CHE FAI BRESH -9 15
36 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE = 10
37 DEVASTANTE OLLY & JULI -8 98
38 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 16
39 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 70
40 RAINDANCE DAVE & TEMS 3 3
41 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -8 72
42 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -11 41
43 SPENDIN GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH -31 2
44 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY -21 3
45 CULO TONYPITONY 9 4
46 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -9 15
47 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -5 41
48 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -13 7
49 FELLINI ERNIA & KID YUGI -9 18
50 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -6 25
51 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -5 20
52 I JUST MIGHT BRUNO MARS 8 2
53 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -2 30
54 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -6 4
55 9MILLIMETRI SIMBA LA RUE & FT KINGS -21 2
56 SCARABOCCHI OLLY & JULI = 65
57 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE 21 2
58 IL FILO ROSSO ALFA 1 66
59 LUSH LIFE ZARA LARSSON 24 2
60 DTMF BAD BUNNY 1 54
61 LAST TRAIN 2 SHIBUYA GUÈ, COOKIN SOUL & SAYF -43 2
62 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -9 27
63 LA MUSICA NON C’È COEZ = 20
64 DÉSOLÉE ANNA -2 32
65 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 4
66 MAN I NEED OLIVIA DEAN -2 4
67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -12 3
68 BERSERKER KID YUGI -18 6
69 OGNI MALE CAPO PLAZA -3 4
70 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE 10 2
71 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE -6 6
72 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -1 27
73 EX IRAMA FEAT. ELODIE -6 21
74 NESSUNA LUCHÈ = 4
75 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 4
76 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY 22 4
77 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER NEW 1
78 G&V IVANBI -1 4
79 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA NEW 1
80 NUEVAYOL BAD BUNNY NEW 1
81 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI 9 4
82 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON 5 5
83 BIANCA NOEMI NEW 1
84 PUNTO EROCADDEO -15 9
85 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA = 9
86 7ELEVEN ARTIE 5IVE NEW 1
87 LA TUA CANZONE COEZ 7 4
88 LEI MARRACASH -6 58
89 DESTRI GAZZELLE 10 4
90 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI 3 4
91 SOLAMENTE PER AMORE TONY BOY -46 3
92 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE NEW 1
93 BUIO DAVANTI LAZZA -5 70
94 DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS NEW 1
95 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -4 3
96 SOLTERO LEONARDO DE ANDREIS -44 3
97 IRIS THE GOO GOO DOLLS = 4
98 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO -25 3
99 L’ULTIMA POESIA GEOLIER & ULTIMO NEW 1
100 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE NEW 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

