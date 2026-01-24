I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è riuscito nell'impossibile.

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive.A spiccare chiaramente è Geolier, che con il suo album "Tutto è possibile", uscito il 16 gennaio, come prevedibile ha conquistato la top 10 italiana a suo di tracce della sua ultima fatica.

#1 – 2 GIORNI DI FILA (GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA) Geolier apre il pacco della settimana con un debutto diretto al numero uno: squadra da sogno con Sfera Ebbasta e ANNA e impatto immediato in streaming. Un incastro di stili che fa scintille e mette il timbro Warner Music sul gradino più alto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – ARCOBALENO (GEOLIER FEAT. ANUEL AA) Altra prima volta altissima: collaborazione internazionale e vibe urban che spinge forte fin dal day one. Geolier continua a macinare hit e porta a casa un altro ingresso in top 3. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – OLÈ (GEOLIER FEAT. KID YUGI) Connubio generazionale che funziona alla grande: Geolier chiama, Kid Yugi risponde. Nota per i fan: il percorso dell’ospite è da maratoneta, con il suo progetto "Tutti i nomi del diavolo" segnalato tra i più longevi nelle chart album recenti (97 settimane complessive secondo FIMI/NIQ). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – STELLE (GEOLIER) Solista e incisivo: "Stelle" entra in top 5 e conferma il momento d’oro. In un mare di feat, questo singolo brilla per identità e penna, aggiungendo un’altra freccia alla faretra del rapper. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – FACIL FACIL (GEOLIER) Nuovo ingresso e nuova conferma: ritmo, cadenza e vocabolario street‑pop che portano stream e consensi. Warner Music segna un altro centro in una settimana da ricordare. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – 1H (GEOLIER) L’ennesimo debutto in altissima quota: Geolier mette ordine nel traffico della top ten e infila un altro titolo tra i più forti del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – PHANTOM (GEOLIER FEAT. 50 CENT) Scende ma resta nella parte nobile dopo 4 settimane: la joint con 50 Cent ha spinto fortissimo certificando il momento d’oro di Geolier e la sua presa trasversale sul pubblico. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – TUTTO È POSSIBILE (GEOLIER FEAT. PINO DANIELE) Ingresso da brividi: un featuring speciale che unisce generazioni e linguaggi, tra rispetto per la tradizione e voglia di parlare al presente. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – UN RICCO E UN POVERO (GEOLIER) Ancora una prima volta in Top 10: storytelling, flow e orecchiabilità lo spingono subito tra i brani più ascoltati del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – CANZONE D’AMORE (GEOLIER) Chiude la Top 10 un altro debutto firmato Geolier: titolo programmatico e appeal immediato, perfetto per completare una settimana di dominio assoluto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Dominio totale: Geolier occupa tutte le prime 10 posizioni e continua a presenziare più volte anche nel resto della Top 100 con "Fotografia" (#12), "081" in forte risalita (#18), "A Napoli non piove" (#22), "P’Forz" (#24) e "L’ultima poesia" in coda (#99). Volatilità alta nelle retrovie: cadute pesanti per "SPENDIN" (Guè, Cookin Soul & Marracash) che lascia 31 posti, "Last Train 2 Shibuya" (-43) e "Solamente per amore" di Tony Boy (-46), mentre tra le salite spiccano "Lush Life" (+24), "Baile Inolvidable" (+22), "Dardos" (+21) e "So solo che la vita" (+10). Capitolo longevità: "Devastante" (Olly & Juli) tocca 98 settimane, "Per due come noi" 72 e "Scarabocchi" 65, confermando cataloghi che non mollano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA NEW 1 2 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA NEW 1 3 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI NEW 1 4 STELLE GEOLIER NEW 1 5 FACIL FACIL GEOLIER NEW 1 6 1H GEOLIER NEW 1 7 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -2 4 8 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE NEW 1 9 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER NEW 1 10 CANZONE D’AMORE GEOLIER NEW 1 11 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -9 8 12 FOTOGRAFIA GEOLIER 3 11 13 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -6 6 14 END OF BEGINNING DJO -13 8 15 SONNAMBULO GEOLIER NEW 1 16 DESIDERIO GEOLIER NEW 1 17 ESIBIZIONISTA ANNALISA -11 15 18 081 GEOLIER 21 7 19 ACQUARIO ULTIMO -16 2 20 PUSH IT KID YUGI & ANNA -16 3 21 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -13 21 22 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER NEW 1 23 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -14 16 24 P’FORZ GEOLIER NEW 1 25 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -14 28 26 PER TE ERNIA -13 18 27 AMOR ACHILLE LAURO -13 40 28 NON È MICA TE EDDIE BROCK -12 18 29 BALORDA NOSTALGIA OLLY -12 50 30 ORDINARY ALEX WARREN -10 44 31 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -7 11 32 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -7 42 33 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -12 2 34 LOQUITO GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G -24 2 35 DAI CHE FAI BRESH -9 15 36 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE = 10 37 DEVASTANTE OLLY & JULI -8 98 38 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 16 39 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 70 40 RAINDANCE DAVE & TEMS 3 3 41 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -8 72 42 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -11 41 43 SPENDIN GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH -31 2 44 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY -21 3 45 CULO TONYPITONY 9 4 46 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -9 15 47 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -5 41 48 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -13 7 49 FELLINI ERNIA & KID YUGI -9 18 50 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -6 25 51 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -5 20 52 I JUST MIGHT BRUNO MARS 8 2 53 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -2 30 54 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -6 4 55 9MILLIMETRI SIMBA LA RUE & FT KINGS -21 2 56 SCARABOCCHI OLLY & JULI = 65 57 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE 21 2 58 IL FILO ROSSO ALFA 1 66 59 LUSH LIFE ZARA LARSSON 24 2 60 DTMF BAD BUNNY 1 54 61 LAST TRAIN 2 SHIBUYA GUÈ, COOKIN SOUL & SAYF -43 2 62 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -9 27 63 LA MUSICA NON C’È COEZ = 20 64 DÉSOLÉE ANNA -2 32 65 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 4 66 MAN I NEED OLIVIA DEAN -2 4 67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -12 3 68 BERSERKER KID YUGI -18 6 69 OGNI MALE CAPO PLAZA -3 4 70 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE 10 2 71 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE -6 6 72 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -1 27 73 EX IRAMA FEAT. ELODIE -6 21 74 NESSUNA LUCHÈ = 4 75 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 4 76 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY 22 4 77 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER NEW 1 78 G&V IVANBI -1 4 79 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA NEW 1 80 NUEVAYOL BAD BUNNY NEW 1 81 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI 9 4 82 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON 5 5 83 BIANCA NOEMI NEW 1 84 PUNTO EROCADDEO -15 9 85 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA = 9 86 7ELEVEN ARTIE 5IVE NEW 1 87 LA TUA CANZONE COEZ 7 4 88 LEI MARRACASH -6 58 89 DESTRI GAZZELLE 10 4 90 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI 3 4 91 SOLAMENTE PER AMORE TONY BOY -46 3 92 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE NEW 1 93 BUIO DAVANTI LAZZA -5 70 94 DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS NEW 1 95 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -4 3 96 SOLTERO LEONARDO DE ANDREIS -44 3 97 IRIS THE GOO GOO DOLLS = 4 98 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO -25 3 99 L’ULTIMA POESIA GEOLIER & ULTIMO NEW 1 100 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE NEW 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

