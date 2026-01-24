I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è riuscito nell'impossibile.
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive.A spiccare chiaramente è Geolier, che con il suo album "Tutto è possibile", uscito il 16 gennaio, come prevedibile ha conquistato la top 10 italiana a suo di tracce della sua ultima fatica.
#1 – 2 GIORNI DI FILA (GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA) Geolier apre il pacco della settimana con un debutto diretto al numero uno: squadra da sogno con Sfera Ebbasta e ANNA e impatto immediato in streaming. Un incastro di stili che fa scintille e mette il timbro Warner Music sul gradino più alto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#2 – ARCOBALENO (GEOLIER FEAT. ANUEL AA) Altra prima volta altissima: collaborazione internazionale e vibe urban che spinge forte fin dal day one. Geolier continua a macinare hit e porta a casa un altro ingresso in top 3. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#3 – OLÈ (GEOLIER FEAT. KID YUGI) Connubio generazionale che funziona alla grande: Geolier chiama, Kid Yugi risponde. Nota per i fan: il percorso dell’ospite è da maratoneta, con il suo progetto "Tutti i nomi del diavolo" segnalato tra i più longevi nelle chart album recenti (97 settimane complessive secondo FIMI/NIQ). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#4 – STELLE (GEOLIER) Solista e incisivo: "Stelle" entra in top 5 e conferma il momento d’oro. In un mare di feat, questo singolo brilla per identità e penna, aggiungendo un’altra freccia alla faretra del rapper. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#5 – FACIL FACIL (GEOLIER) Nuovo ingresso e nuova conferma: ritmo, cadenza e vocabolario street‑pop che portano stream e consensi. Warner Music segna un altro centro in una settimana da ricordare. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#6 – 1H (GEOLIER) L’ennesimo debutto in altissima quota: Geolier mette ordine nel traffico della top ten e infila un altro titolo tra i più forti del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#7 – PHANTOM (GEOLIER FEAT. 50 CENT) Scende ma resta nella parte nobile dopo 4 settimane: la joint con 50 Cent ha spinto fortissimo certificando il momento d’oro di Geolier e la sua presa trasversale sul pubblico. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#8 – TUTTO È POSSIBILE (GEOLIER FEAT. PINO DANIELE) Ingresso da brividi: un featuring speciale che unisce generazioni e linguaggi, tra rispetto per la tradizione e voglia di parlare al presente. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#9 – UN RICCO E UN POVERO (GEOLIER) Ancora una prima volta in Top 10: storytelling, flow e orecchiabilità lo spingono subito tra i brani più ascoltati del momento. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#10 – CANZONE D’AMORE (GEOLIER) Chiude la Top 10 un altro debutto firmato Geolier: titolo programmatico e appeal immediato, perfetto per completare una settimana di dominio assoluto. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
Fenomeni della settimana. Dominio totale: Geolier occupa tutte le prime 10 posizioni e continua a presenziare più volte anche nel resto della Top 100 con "Fotografia" (#12), "081" in forte risalita (#18), "A Napoli non piove" (#22), "P’Forz" (#24) e "L’ultima poesia" in coda (#99). Volatilità alta nelle retrovie: cadute pesanti per "SPENDIN" (Guè, Cookin Soul & Marracash) che lascia 31 posti, "Last Train 2 Shibuya" (-43) e "Solamente per amore" di Tony Boy (-46), mentre tra le salite spiccano "Lush Life" (+24), "Baile Inolvidable" (+22), "Dardos" (+21) e "So solo che la vita" (+10). Capitolo longevità: "Devastante" (Olly & Juli) tocca 98 settimane, "Per due come noi" 72 e "Scarabocchi" 65, confermando cataloghi che non mollano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|NEW
|1
|2
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|NEW
|1
|3
|OLÈ
|GEOLIER FEAT. KID YUGI
|NEW
|1
|4
|STELLE
|GEOLIER
|NEW
|1
|5
|FACIL FACIL
|GEOLIER
|NEW
|1
|6
|1H
|GEOLIER
|NEW
|1
|7
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|-2
|4
|8
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER FEAT. PINO DANIELE
|NEW
|1
|9
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|NEW
|1
|10
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|NEW
|1
|11
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-9
|8
|12
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|3
|11
|13
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-6
|6
|14
|END OF BEGINNING
|DJO
|-13
|8
|15
|SONNAMBULO
|GEOLIER
|NEW
|1
|16
|DESIDERIO
|GEOLIER
|NEW
|1
|17
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-11
|15
|18
|081
|GEOLIER
|21
|7
|19
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-16
|2
|20
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-16
|3
|21
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-13
|21
|22
|A NAPOLI NON PIOVE
|GEOLIER
|NEW
|1
|23
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-14
|16
|24
|P’FORZ
|GEOLIER
|NEW
|1
|25
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-14
|28
|26
|PER TE
|ERNIA
|-13
|18
|27
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-13
|40
|28
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-12
|18
|29
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-12
|50
|30
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-10
|44
|31
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-7
|11
|32
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-7
|42
|33
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-12
|2
|34
|LOQUITO
|GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G
|-24
|2
|35
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-9
|15
|36
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|=
|10
|37
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-8
|98
|38
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-11
|16
|39
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-7
|70
|40
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|3
|3
|41
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-8
|72
|42
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-11
|41
|43
|SPENDIN
|GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH
|-31
|2
|44
|CHICCHI DI CAFFÈ
|TONY BOY
|-21
|3
|45
|CULO
|TONYPITONY
|9
|4
|46
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-9
|15
|47
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-5
|41
|48
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-13
|7
|49
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-9
|18
|50
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-6
|25
|51
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-5
|20
|52
|I JUST MIGHT
|BRUNO MARS
|8
|2
|53
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-2
|30
|54
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-6
|4
|55
|9MILLIMETRI
|SIMBA LA RUE & FT KINGS
|-21
|2
|56
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|=
|65
|57
|DARDOS
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|21
|2
|58
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|1
|66
|59
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|24
|2
|60
|DTMF
|BAD BUNNY
|1
|54
|61
|LAST TRAIN 2 SHIBUYA
|GUÈ, COOKIN SOUL & SAYF
|-43
|2
|62
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-9
|27
|63
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|=
|20
|64
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-2
|32
|65
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-7
|4
|66
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|-2
|4
|67
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-12
|3
|68
|BERSERKER
|KID YUGI
|-18
|6
|69
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|-3
|4
|70
|SO SOLO CHE LA VITA
|JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE
|10
|2
|71
|BETTY BOOP
|LILCR FEAT. ARTIE 5IVE
|-6
|6
|72
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-1
|27
|73
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|-6
|21
|74
|NESSUNA
|LUCHÈ
|=
|4
|75
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|4
|76
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|22
|4
|77
|NO BATIDÃO
|ZXKAI & SLXUGHTER
|NEW
|1
|78
|G&V
|IVANBI
|-1
|4
|79
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|NEW
|1
|80
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|NEW
|1
|81
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|9
|4
|82
|TURN THE LIGHTS OFF
|KATO FEAT. JON
|5
|5
|83
|BIANCA
|NOEMI
|NEW
|1
|84
|PUNTO
|EROCADDEO
|-15
|9
|85
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|9
|86
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|NEW
|1
|87
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|7
|4
|88
|LEI
|MARRACASH
|-6
|58
|89
|DESTRI
|GAZZELLE
|10
|4
|90
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|3
|4
|91
|SOLAMENTE PER AMORE
|TONY BOY
|-46
|3
|92
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|NEW
|1
|93
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|-5
|70
|94
|DIE WITH A SMILE
|LADY GAGA & BRUNO MARS
|NEW
|1
|95
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-4
|3
|96
|SOLTERO
|LEONARDO DE ANDREIS
|-44
|3
|97
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|=
|4
|98
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|-25
|3
|99
|L’ULTIMA POESIA
|GEOLIER & ULTIMO
|NEW
|1
|100
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|NEW
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
