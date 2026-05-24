Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo continua la sua corsa da leader assoluto, spinto da streaming e social. Samurai Jay sfoggia anche la versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e in agenda ha un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Numeri alla mano: oltre 46 milioni di stream e un momento d’oro che non accenna a finire.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Un’accoppiata pesantissima che si porta dietro l’onda lunga di "Vangelo", l’album di Shiva ricco di super‑featuring (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta). Geolier conferma la sua proverbiale tenuta in chart: la combo resta altissima.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Podio meritato grazie alla chimica perfetta tra immediatezza pop e attitudine street. Il ciclo "Vera Baddie" di Anna ha cementato una fanbase fedelissima e il pezzo è un banger da repeat infinito.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ "Effetto catalogo" devastante: rientro turbo per l’evergreen di Bieber con Nicki Minaj che spinge fortissimo nel finale. L’artista canadese, intanto, riaccende anche altre sue hit storiche nelle playlist.

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate, mood scuro, scrittura magnetica: il tandem esalta l’identità di Kid Yugi, reduce da una corsa lunga tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo".

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita. Dopo il secondo posto a Sanremo, Sayf si prende la primavera con un pop‑urban sempre più riconoscibile e già proiettato all’estate.

7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per Shiva, tra solista e collaborazioni di peso: segno chiarissimo di una fase creativa iper‑ispirata che macina posizioni e ascolti.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che incontrano il rap italiano: beat elastico, hook immediato e un trio dall’intesa naturale. Fred De Palma conosce i codici del club, Anitta alza la temperatura, Emis Killa rifinisce a dovere.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit: Lazza resta riferimento trasversale, Sfera piazza bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che impatta subito: il rientro di Madame con "Disincanto" riaccende radar e streaming, mentre il featuring con Marracash completa il quadro con classe e longevità.

Fenomeni della settimana. Da segnalare il "catalogo" di Justin Bieber in fiamme: rientri e nuove presenze per "Baby" (+58 posizioni fino alla #42), "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame illumina la pancia della chart con più ingressi e risalite: "OK" schizza alla #29 (+57), "Disincanto" alla #44 (+52), dentro anche "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93). Battuta d’arresto per alcuni brani di Shiva (crolli per "Take 6" a -36 posizioni, "Risorgere" a -56, oltre alle flessioni di "Dio esiste", "Coscienza" e "Bacio di Giuda"). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9 2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2 3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2 4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2 5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2 6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9 7 SPIE SHIVA -2 2 8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4 9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2 10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1 11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9 12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14 13 V PER VANGELO SHIVA -7 2 14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2 15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10 16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9 17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9 18 PECCATI SHIVA -9 2 19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34 20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9 21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3 22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6 23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15 24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1 25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9 26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53 27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +3 14 28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41 29 OK MADAME +57 4 30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55 31 BERLINO ERNIA +3 13 32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9 33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9 34 DTMF BAD BUNNY -2 67 35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14 36 DIO ESISTE SHIVA -25 2 37 COSCIENZA SHIVA -22 2 38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9 39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2 40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63 41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21 42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2 43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6 44 DISINCANTO MADAME +52 6 45 DRACULA TAME IMPALA +8 4 46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10 47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57 48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17 49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14 50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3 51 INTROVABILE BRESH -2 13 52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7 53 END OF BEGINNING DJO -7 21 54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1 55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19 56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23 57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28 58 STELLE GEOLIER +1 14 59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6 60 ACQUARIO ULTIMO -4 15 61 TAKE 6 SHIVA -36 2 62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4 63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1 64 COME STAI? MADAME Nuovo 1 65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83 66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2 67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16 68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7 69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5 70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1 71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1 72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11 73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17 74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1 75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8 76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111 77 RISORGERE SHIVA -56 2 78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6 79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85 80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6 81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1 82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7 83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10 84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7 85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6 86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31 87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5 88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29 89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1 90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2 91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1 92 1H GEOLIER -7 14 93 BESTIA MADAME Nuovo 1 94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1 95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16 96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7 97 PER TE ERNIA -20 31 98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3 99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16 100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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