Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo continua la sua corsa da leader assoluto, spinto da streaming e social. Samurai Jay sfoggia anche la versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e in agenda ha un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Numeri alla mano: oltre 46 milioni di stream e un momento d’oro che non accenna a finire.
2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Un’accoppiata pesantissima che si porta dietro l’onda lunga di "Vangelo", l’album di Shiva ricco di super‑featuring (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta). Geolier conferma la sua proverbiale tenuta in chart: la combo resta altissima.
3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Podio meritato grazie alla chimica perfetta tra immediatezza pop e attitudine street. Il ciclo "Vera Baddie" di Anna ha cementato una fanbase fedelissima e il pezzo è un banger da repeat infinito.
4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ "Effetto catalogo" devastante: rientro turbo per l’evergreen di Bieber con Nicki Minaj che spinge fortissimo nel finale. L’artista canadese, intanto, riaccende anche altre sue hit storiche nelle playlist.
5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate, mood scuro, scrittura magnetica: il tandem esalta l’identità di Kid Yugi, reduce da una corsa lunga tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo".
6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita. Dopo il secondo posto a Sanremo, Sayf si prende la primavera con un pop‑urban sempre più riconoscibile e già proiettato all’estate.
7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per Shiva, tra solista e collaborazioni di peso: segno chiarissimo di una fase creativa iper‑ispirata che macina posizioni e ascolti.
8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che incontrano il rap italiano: beat elastico, hook immediato e un trio dall’intesa naturale. Fred De Palma conosce i codici del club, Anitta alza la temperatura, Emis Killa rifinisce a dovere.
9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit: Lazza resta riferimento trasversale, Sfera piazza bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.
10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che impatta subito: il rientro di Madame con "Disincanto" riaccende radar e streaming, mentre il featuring con Marracash completa il quadro con classe e longevità.
Fenomeni della settimana. Da segnalare il "catalogo" di Justin Bieber in fiamme: rientri e nuove presenze per "Baby" (+58 posizioni fino alla #42), "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame illumina la pancia della chart con più ingressi e risalite: "OK" schizza alla #29 (+57), "Disincanto" alla #44 (+52), dentro anche "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93). Battuta d’arresto per alcuni brani di Shiva (crolli per "Take 6" a -36 posizioni, "Risorgere" a -56, oltre alle flessioni di "Dio esiste", "Coscienza" e "Bacio di Giuda"). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|9
|2
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|=
|2
|3
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|+1
|2
|4
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+29
|2
|5
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-2
|2
|6
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+4
|9
|7
|SPIE
|SHIVA
|-2
|2
|8
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+12
|4
|9
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA
|-2
|2
|10
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|Nuovo
|1
|11
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+1
|9
|12
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+5
|14
|13
|V PER VANGELO
|SHIVA
|-7
|2
|14
|POLVERE ROSA
|SHIVA
|-6
|2
|15
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+3
|10
|16
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-2
|9
|17
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-1
|9
|18
|PECCATI
|SHIVA
|-9
|2
|19
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+3
|34
|20
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-1
|9
|21
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|+2
|3
|22
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+2
|6
|23
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+5
|15
|24
|NIENTE CANZONI D’AMORE
|MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE
|Nuovo
|1
|25
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|+1
|9
|26
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+9
|53
|27
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+3
|14
|28
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-1
|41
|29
|OK
|MADAME
|+57
|4
|30
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+7
|55
|31
|BERLINO
|ERNIA
|+3
|13
|32
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-3
|9
|33
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|-2
|9
|34
|DTMF
|BAD BUNNY
|-2
|67
|35
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+3
|14
|36
|DIO ESISTE
|SHIVA
|-25
|2
|37
|COSCIENZA
|SHIVA
|-22
|2
|38
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-2
|9
|39
|BACIO DI GIUDA
|SHIVA & TIZIANO FERRO
|-26
|2
|40
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-1
|63
|41
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-1
|21
|42
|BABY
|JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS
|+58
|2
|43
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|-2
|6
|44
|DISINCANTO
|MADAME
|+52
|6
|45
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+8
|4
|46
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-3
|10
|47
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-5
|57
|48
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-4
|17
|49
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+3
|14
|50
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+10
|3
|51
|INTROVABILE
|BRESH
|-2
|13
|52
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-5
|7
|53
|END OF BEGINNING
|DJO
|-7
|21
|54
|DROP DEAD
|OLIVIA RODRIGO
|Nuovo
|1
|55
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-10
|19
|56
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-2
|23
|57
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-7
|28
|58
|STELLE
|GEOLIER
|+1
|14
|59
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-2
|6
|60
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-4
|15
|61
|TAKE 6
|SHIVA
|-36
|2
|62
|RICORDI
|BLANCO & ELISA
|-14
|4
|63
|LOVE YOURSELF
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|64
|COME STAI?
|MADAME
|Nuovo
|1
|65
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-7
|83
|66
|ATLANTIDE
|SARAH TOSCANO
|+2
|2
|67
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+8
|16
|68
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|-1
|7
|69
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|+23
|5
|70
|PUTTANA SVIZZERA
|MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA
|Nuovo
|1
|71
|SORRY
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|72
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-11
|11
|73
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+6
|17
|74
|DAISIES
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|75
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-10
|8
|76
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-14
|111
|77
|RISORGERE
|SHIVA
|-56
|2
|78
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-6
|6
|79
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-15
|85
|80
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-11
|6
|81
|ROSSO COME IL FANGO
|MADAME
|Nuovo
|1
|82
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-9
|7
|83
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-3
|10
|84
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-6
|7
|85
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|-22
|6
|86
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-16
|31
|87
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|-36
|5
|88
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-22
|29
|89
|WHAT DO YOU MEAN?
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|90
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+4
|2
|91
|INVIDIOSA
|MADAME
|Nuovo
|1
|92
|1H
|GEOLIER
|-7
|14
|93
|BESTIA
|MADAME
|Nuovo
|1
|94
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|95
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-8
|16
|96
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-20
|7
|97
|PER TE
|ERNIA
|-20
|31
|98
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|-43
|3
|99
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-28
|16
|100
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-26
|9
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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