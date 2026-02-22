Trova nel Magazine
Sfera Ebbasta, debutto col botto con Pyrex: la classifica dei singoli più venduti dal 16 al 22 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Sfera Ebbasta, debutto col botto con Pyrex: la classifica dei singoli più venduti dal 16 al 22 febbraio 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

#1 – PYREX & Sfera Ebbasta, DARKMONEY Debutto col botto: la traccia entra dritta alla 1 e mette il timbro su una settimana ad alto tasso urbano. Sfera si conferma presenza fissa del momento e qui fa squadra con Pyrex per un banger senza fronzoli. Label: Island / Universal. Settimane: 1.

#2 – Bad Bunny, DTMF Scivola di un gradino ma resta una macchina da streaming: 58 settimane totali in classifica e ancora in piena forma. Benito tiene altissima la media e non molla il podio.

#3 – Bad Bunny, NUEVAYOL Altra spinta in avanti per uno dei brani più chiacchierati del suo blocco recente: +2 posizioni e 5 settimane totali. L’onda latina continua a dominare le playlist italiane.

#4 – Bad Bunny, BAILE INOLVIDABLE Salto poderoso di +5: cresce a vista d’occhio e raggiunge 8 settimane complessive. Benito piazza così tre titoli nei primi quattro posti: dominio.

#5 – Geolier, CANZONE D’AMORE Sale di +3: la ballad urban trova la sua comfort zone nelle prime posizioni. Quinta settimana in corsa e trazione costante per il rapper partenopeo.

#6 – Geolier feat. Sfera Ebbasta & ANNA, 2 GIORNI DI FILA Resta stabile: trio d’alta classifica e chimica a prova di replay. Settimana #5 e tenuta d’acciaio, con Sfera che raddoppia la presenza in Top 10.

#7 – Tonypitony, DONNE RICCHE (Acoustic Version) Perde 3 posizioni ma resta in zona nobile: 10 settimane complessive per una versione acustica che ha fatto breccia oltre i confini dell’indie.

#8 – Annalisa, ESIBIZIONISTA Sprint di +6: 19 settimane in classifica e momentum che torna a rombare. Il brano si conferma long seller dal piglio pop immediato.

#9 – Bad Bunny, TITÍ ME PREGUNTÓ Rimonta monstre di +28 posizioni: in due sole settimane rientra in Top 10 e certifica la "Benito‑mania" del periodo.

#10 – Emma, L’AMORE NON MI BASTA Ancora su di +3: 12 settimane totali e intensità che paga. La ballad cresce steady e conquista un posto fisso tra le preferite della settimana.

Fenomeni della settimana

Bad Bunny dilaga: quattro titoli in Top 10 (#2, #3, #4, #9) e tanti altri in risalita nella Top 100 (EOO #23, CAFÉ CON RON #52, LA CANCIÓN #70, DÁKITI #77). Geolier presidia la chart con un arsenale di brani, dalla Top 10 ai piani medi (tra gli altri: Stelle #17, Arcobaleno #18, Fotografia #36, Olè #41). Annalisa risale forte con Esibizionista (#8) e mette un’altra nuova presenza in Top 100 con Sinceramente (#84). Longevità record: Devastante (Olly & Juli) arriva a 102 settimane (#60), mentre Per due come noi tocca quota 76 settimane (#55). New entry corpose: IL DOC 6 (#29), COME UN LADRO (#39), X SEMPRE (#83), SINCERAMENTE (#84), BUSINESS BOY (#86), HALO (#89), SE PIOVESSE IL TUO NOME (#91), DAVVERODAVVERO (#95), RIVINCITA (#97), COSE PIÙ GRANDI DI ME (#99) e ROSSETTO E CAFFÈ (#100). Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 DARKMONEY PYREX & SFERA EBBASTA Nuovo 1
2 DTMF BAD BUNNY -1 58
3 NUEVAYOL BAD BUNNY +2 5
4 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +5 8
5 CANZONE D’AMORE GEOLIER +3 5
6 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA = 5
7 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -3 10
8 ESIBIZIONISTA ANNALISA +6 19
9 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +28 2
10 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +3 12
11 AMELIE KID YUGI -8 3
12 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI -10 3
13 END OF BEGINNING DJO +3 12
14 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +8 32
15 PUSH IT KID YUGI & ANNA -5 7
16 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +9 25
17 STELLE GEOLIER = 5
18 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 5
19 LA VIOLENZA NECESSARIA KID YUGI & SHIVA -12 3
20 AMOR ACHILLE LAURO +8 44
21 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI -10 3
22 ACQUARIO ULTIMO +4 6
23 EOO BAD BUNNY +10 2
24 ORDINARY ALEX WARREN +6 48
25 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +2 20
26 BALORDA NOSTALGIA OLLY +9 54
27 GILGAMESH KID YUGI -15 3
28 PER TE ERNIA +4 22
29 IL DOC 6 VILLABANKS FEAT. YOUNG HASH, FLACO G & NIKY SAVAGE Nuovo 1
30 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +11 6
31 1H GEOLIER -2 5
32 BERLINO ERNIA +14 4
33 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +14 46
34 NON È MICA TE EDDIE BROCK +5 22
35 CHUCK NORRIS KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE -20 3
36 FOTOGRAFIA GEOLIER = 15
37 BULLET BALLET KID YUGI & ARTIE 5IVE -18 3
38 INTROVABILE BRESH +6 4
39 COME UN LADRO PYREX & SHIVA Nuovo 1
40 VOY A LLEVARTE PA PR BAD BUNNY +2 2
41 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI -7 5
42 JOLLY KID YUGI -22 3
43 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +8 74
44 MOSTRO KID YUGI & TONY BOY -26 3
45 RAINDANCE DAVE & TEMS +4 7
46 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +2 14
47 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -2 8
48 MU’ AMMAR GHEDDAFI KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS -25 3
49 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO +1 15
50 DAVIDE E GOLIA KID YUGI -26 3
51 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 20
52 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA +20 2
53 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO -1 4
54 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +4 45
55 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +2 76
56 BERSERKER KID YUGI -18 10
57 081 GEOLIER -3 11
58 PER TE CHE LOTTO KID YUGI -27 3
59 RESTA ANCORA UN PO’ CAPO PLAZA +22 4
60 DEVASTANTE OLLY & JULI +2 102
61 BIANCA NOEMI +4 5
62 FACIL FACIL GEOLIER -9 5
63 IL FILO ROSSO ALFA +5 70
64 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +12 6
65 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +4 19
66 DAI CHE FAI BRESH -7 19
67 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +12 3
68 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +5 45
69 LUSH LIFE ZARA LARSSON +5 6
70 LA CANCIÓN J BALVIN & BAD BUNNY -6 2
71 LA MUSICA NON C’È COEZ +6 24
72 LA TUA CANZONE COEZ +3 8
73 L’ULTIMO A CADERE KID YUGI -33 3
74 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER +6 5
75 MAN I NEED OLIVIA DEAN -12 8
76 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -6 7
77 DÁKITI BAD BUNNY & JHAY CORTEZ +14 2
78 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI +6 7
79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +5 8
80 PER IL SANGUE VERSATO KID YUGI -37 3
81 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +1 8
82 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 8
83 X SEMPRE CAPO PLAZA Nuovo 1
84 SINCERAMENTE ANNALISA Nuovo 1
85 CULO TONYPITONY -25 8
86 BUSINESS BOY PYREX & TONY EFFE Nuovo 1
87 DÉSOLÉE ANNA -1 36
88 FELLINI ERNIA & KID YUGI -17 22
89 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Nuovo 1
90 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -12 29
91 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA Nuovo 1
92 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE -25 5
93 NESSUNA LUCHÈ +4 8
94 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -7 31
95 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE Nuovo 1
96 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -30 5
97 RIVINCITA CAPO PLAZA Nuovo 1
98 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE -7 3
99 COSE PIÙ GRANDI DI ME CAPO PLAZA Nuovo 1
100 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI Nuovo 1

Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

