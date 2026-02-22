Sfera Ebbasta, debutto col botto con Pyrex: la classifica dei singoli più venduti dal 16 al 22 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
#1 – PYREX & Sfera Ebbasta, DARKMONEY Debutto col botto: la traccia entra dritta alla 1 e mette il timbro su una settimana ad alto tasso urbano. Sfera si conferma presenza fissa del momento e qui fa squadra con Pyrex per un banger senza fronzoli. Label: Island / Universal. Settimane: 1.
#2 – Bad Bunny, DTMF Scivola di un gradino ma resta una macchina da streaming: 58 settimane totali in classifica e ancora in piena forma. Benito tiene altissima la media e non molla il podio.
#3 – Bad Bunny, NUEVAYOL Altra spinta in avanti per uno dei brani più chiacchierati del suo blocco recente: +2 posizioni e 5 settimane totali. L’onda latina continua a dominare le playlist italiane.
#4 – Bad Bunny, BAILE INOLVIDABLE Salto poderoso di +5: cresce a vista d’occhio e raggiunge 8 settimane complessive. Benito piazza così tre titoli nei primi quattro posti: dominio.
#5 – Geolier, CANZONE D’AMORE Sale di +3: la ballad urban trova la sua comfort zone nelle prime posizioni. Quinta settimana in corsa e trazione costante per il rapper partenopeo.
#6 – Geolier feat. Sfera Ebbasta & ANNA, 2 GIORNI DI FILA Resta stabile: trio d’alta classifica e chimica a prova di replay. Settimana #5 e tenuta d’acciaio, con Sfera che raddoppia la presenza in Top 10.
#7 – Tonypitony, DONNE RICCHE (Acoustic Version) Perde 3 posizioni ma resta in zona nobile: 10 settimane complessive per una versione acustica che ha fatto breccia oltre i confini dell’indie.
#8 – Annalisa, ESIBIZIONISTA Sprint di +6: 19 settimane in classifica e momentum che torna a rombare. Il brano si conferma long seller dal piglio pop immediato.
#9 – Bad Bunny, TITÍ ME PREGUNTÓ Rimonta monstre di +28 posizioni: in due sole settimane rientra in Top 10 e certifica la "Benito‑mania" del periodo.
#10 – Emma, L’AMORE NON MI BASTA Ancora su di +3: 12 settimane totali e intensità che paga. La ballad cresce steady e conquista un posto fisso tra le preferite della settimana.
Fenomeni della settimana
Bad Bunny dilaga: quattro titoli in Top 10 (#2, #3, #4, #9) e tanti altri in risalita nella Top 100 (EOO #23, CAFÉ CON RON #52, LA CANCIÓN #70, DÁKITI #77). Geolier presidia la chart con un arsenale di brani, dalla Top 10 ai piani medi (tra gli altri: Stelle #17, Arcobaleno #18, Fotografia #36, Olè #41). Annalisa risale forte con Esibizionista (#8) e mette un’altra nuova presenza in Top 100 con Sinceramente (#84). Longevità record: Devastante (Olly & Juli) arriva a 102 settimane (#60), mentre Per due come noi tocca quota 76 settimane (#55). New entry corpose: IL DOC 6 (#29), COME UN LADRO (#39), X SEMPRE (#83), SINCERAMENTE (#84), BUSINESS BOY (#86), HALO (#89), SE PIOVESSE IL TUO NOME (#91), DAVVERODAVVERO (#95), RIVINCITA (#97), COSE PIÙ GRANDI DI ME (#99) e ROSSETTO E CAFFÈ (#100). Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|DARKMONEY
|PYREX & SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|2
|DTMF
|BAD BUNNY
|-1
|58
|3
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+2
|5
|4
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+5
|8
|5
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+3
|5
|6
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|=
|5
|7
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-3
|10
|8
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+6
|19
|9
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+28
|2
|10
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+3
|12
|11
|AMELIE
|KID YUGI
|-8
|3
|12
|TRISTANO E ISOTTA
|KID YUGI
|-10
|3
|13
|END OF BEGINNING
|DJO
|+3
|12
|14
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+8
|32
|15
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-5
|7
|16
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+9
|25
|17
|STELLE
|GEOLIER
|=
|5
|18
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+3
|5
|19
|LA VIOLENZA NECESSARIA
|KID YUGI & SHIVA
|-12
|3
|20
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+8
|44
|21
|EROINA
|KID YUGI & TUTTI FENOMENI
|-10
|3
|22
|ACQUARIO
|ULTIMO
|+4
|6
|23
|EOO
|BAD BUNNY
|+10
|2
|24
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+6
|48
|25
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+2
|20
|26
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+9
|54
|27
|GILGAMESH
|KID YUGI
|-15
|3
|28
|PER TE
|ERNIA
|+4
|22
|29
|IL DOC 6
|VILLABANKS FEAT. YOUNG HASH, FLACO G & NIKY SAVAGE
|Nuovo
|1
|30
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+11
|6
|31
|1H
|GEOLIER
|-2
|5
|32
|BERLINO
|ERNIA
|+14
|4
|33
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+14
|46
|34
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+5
|22
|35
|CHUCK NORRIS
|KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE
|-20
|3
|36
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|=
|15
|37
|BULLET BALLET
|KID YUGI & ARTIE 5IVE
|-18
|3
|38
|INTROVABILE
|BRESH
|+6
|4
|39
|COME UN LADRO
|PYREX & SHIVA
|Nuovo
|1
|40
|VOY A LLEVARTE PA PR
|BAD BUNNY
|+2
|2
|41
|OLÈ
|GEOLIER FEAT. KID YUGI
|-7
|5
|42
|JOLLY
|KID YUGI
|-22
|3
|43
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+8
|74
|44
|MOSTRO
|KID YUGI & TONY BOY
|-26
|3
|45
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|+4
|7
|46
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+2
|14
|47
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|-2
|8
|48
|MU’ AMMAR GHEDDAFI
|KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS
|-25
|3
|49
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|+1
|15
|50
|DAVIDE E GOLIA
|KID YUGI
|-26
|3
|51
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|20
|52
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|+20
|2
|53
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|-1
|4
|54
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+4
|45
|55
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+2
|76
|56
|BERSERKER
|KID YUGI
|-18
|10
|57
|081
|GEOLIER
|-3
|11
|58
|PER TE CHE LOTTO
|KID YUGI
|-27
|3
|59
|RESTA ANCORA UN PO’
|CAPO PLAZA
|+22
|4
|60
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+2
|102
|61
|BIANCA
|NOEMI
|+4
|5
|62
|FACIL FACIL
|GEOLIER
|-9
|5
|63
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|+5
|70
|64
|DARDOS
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|+12
|6
|65
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+4
|19
|66
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-7
|19
|67
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+12
|3
|68
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+5
|45
|69
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|+5
|6
|70
|LA CANCIÓN
|J BALVIN & BAD BUNNY
|-6
|2
|71
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+6
|24
|72
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|+3
|8
|73
|L’ULTIMO A CADERE
|KID YUGI
|-33
|3
|74
|NO BATIDÃO
|ZXKAI & SLXUGHTER
|+6
|5
|75
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|-12
|8
|76
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-6
|7
|77
|DÁKITI
|BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
|+14
|2
|78
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|+6
|7
|79
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+5
|8
|80
|PER IL SANGUE VERSATO
|KID YUGI
|-37
|3
|81
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+1
|8
|82
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|8
|83
|X SEMPRE
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|84
|SINCERAMENTE
|ANNALISA
|Nuovo
|1
|85
|CULO
|TONYPITONY
|-25
|8
|86
|BUSINESS BOY
|PYREX & TONY EFFE
|Nuovo
|1
|87
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-1
|36
|88
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-17
|22
|89
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|Nuovo
|1
|90
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-12
|29
|91
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|Nuovo
|1
|92
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER FEAT. PINO DANIELE
|-25
|5
|93
|NESSUNA
|LUCHÈ
|+4
|8
|94
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-7
|31
|95
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|96
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-30
|5
|97
|RIVINCITA
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|98
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|-7
|3
|99
|COSE PIÙ GRANDI DI ME
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|100
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|Nuovo
|1
Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
