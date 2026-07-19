I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la vittoria va a Fred De Palma con Emis Killa e Anitta
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo: Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (16 settimane). Sempre in vetta con un brano che ha ormai le chiavi dell’estate: dai palchi alle piazze, "La testa gira" è diventata il coro più istintivo delle notti calde. Nelle cronache pop settimanali spunta ovunque come colonna sonora di festa: un segnale chiarissimo della sua presa mainstream.
2) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (21 settimane). Resistenza da vero tormentone: Samurai Jay si è preso la scena anche nei grandi show tv estivi (Tim Summer Hits 2026) e il suo nome rimbalza tra i rumor che guardano già alla stagione dei Festival 2027. "Ossessione" mantiene slancio e continuità, unendo strada e grande pubblico.
3) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (26 settimane). Tenuta monstre per Geolier, che piazza in Top 3 il suo inno romantico dopo sei mesi di presenza. La costanza è il suo superpotere: un pezzo che continua a macinare ascolti settimana dopo settimana.
4) ANNA – WHITE GIRL WASTED (4 settimane). L’era "Million Dollar Babe" è ufficialmente iniziata e si sente: singolo club-ready, cassa dritta e hook che resta addosso. Nel suo nuovo progetto, curato anche nell’immagine (direzione creativa firmata Jacob Webster), Anna spinge l’estetica Y2K con ambizione internazionale e una tracklist piena di potenziali singoli.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (15 settimane). La classe di Serena Brancale incontra la penna di Levante: un’unione di sensibilità che sta piacendo tanto anche dal vivo. Brancale è tra le presenze più apprezzate nelle kermesse estive (Tim Summer Hits 2026): credibilità e gusto, il pezzo vola stabile nella parte alta.
6) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (5 settimane). Spinta globale per Shakira, che quest’anno ha illuminato i riflettori sportivi: il brano, legato all’onda Mondiale 2026, ha un respiro internazionale ed è cucito su misura per gli stadi. L’alchimia con Burna Boy aggiunge quella spezia afro che funziona dappertutto.
7) BRESH – DA DIO (9 settimane). Freschezza ligure e scrittura immediata: Bresh continua a parlare la lingua dei boulevard italiani senza perdere autenticità. Il singolo resta lì, in zona alta, segno che il pubblico ha voglia di ritornelli veri e immagini quotidiane.
8) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (14 settimane). Accoppiata d’impatto: flow ruvido e metriche serrate per un brano che ha già un’iconografia precisa. La combinazione Nord/Sud funziona, e in classifica il pezzo continua a puntellare la solidità dei due protagonisti.
9) ULTIMO – ROMANTICA (8 settimane). Dopo il record da 250.000 a Tor Vergata e gli scambi social "di stima" con Vasco, Ultimo cavalca un momento storico. "Romantica" tiene la scia: ballad da cantare a squarciagola nei live e da ascoltare in cuffia, con quella sincerità che fa breccia trasversalmente.
10) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (9 settimane). I Pinguini hanno la formula: ironia, melodia e show. On the road tra tv estiva e piazze, il pezzo si conferma una di quelle cartoline pop che sai già che canterai fino a settembre.
I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste
ANNA piglia-tutto: è lei la regina del movimento. Oltre a "White Girl Wasted" (#4), entrano o salgono tanti brani dal nuovo progetto "Million Dollar Babe": "SONO IO IL PASS" con Lazza (#15, New), "MILLION DOLLAR BABE" (#19, New), "SCONTROSA" con G.Mineiro (#22, New), "SAFARI" con Astro & Tony Boy (#40, New), "HONEY" (#48, New), "DON’T TELL NOBODY" (#58, New), "CUORE IN OFF" (#69, New), "CATALANO" (#74, New), "CRYSTAL COLLO" (#75, New), "DÉSOLÉE" (#99, New). Un vero takeover.
Salti e longevità: "Wonderwall" degli Oasis rimbalza fino al #27 (+24), segnale che i classici non tramontano mai. Tra i long runner spiccano "Devastante" di OLLY & JULI (#62, 123 settimane!), "L’amore non mi basta" di Emma (#54, 33 settimane) e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini (#45, 95 settimane).
Rotazioni dal podio di Geolier: l’artista resta fortissimo in Top 30 ("Canzone d’amore" #3), ma alcuni brani scivolano ("Stelle" #26; "Acquario" #38; "Un ricco e un povero" #92; "Fotografia" #100), fisiologico con la concorrenza estiva ai massimi e il ciclone ANNA in piena spinta.
Dati dalla classifica "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|=
|16
|2
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|21
|3
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|26
|4
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|+7
|4
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|=
|15
|6
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|+2
|5
|7
|DA DIO
|BRESH
|=
|9
|8
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|-2
|14
|9
|ROMANTICA
|ULTIMO
|-5
|8
|10
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-1
|9
|11
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|-1
|5
|12
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|=
|9
|13
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|=
|6
|14
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+4
|8
|15
|SONO IO IL PASS
|ANNA & LAZZA
|Nuovo
|1
|16
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|+6
|19
|17
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|-3
|8
|18
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|-2
|26
|19
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|Nuovo
|1
|20
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|=
|10
|21
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|-6
|6
|22
|SCONTROSA
|ANNA & G.MINEIRO
|Nuovo
|1
|23
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|-4
|14
|24
|CABANA
|IRAMA
|-1
|9
|25
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|-1
|12
|26
|STELLE
|GEOLIER
|-9
|26
|27
|WONDERWALL
|OASIS
|+24
|2
|28
|QUANDO DORME LA CITTÀ
|ULTIMO
|-3
|4
|29
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|+1
|10
|30
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-4
|46
|31
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|=
|7
|32
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|=
|22
|33
|MOVIN’ TO THE SUN
|HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ
|+9
|4
|34
|PILÉ
|MAUVAIS DJO
|+2
|4
|35
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|-8
|13
|36
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-3
|75
|37
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-8
|65
|38
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-17
|27
|39
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|-11
|7
|40
|SAFARI
|ANNA, ASTRO & TONY BOY
|Nuovo
|1
|41
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|-7
|14
|42
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-3
|26
|43
|DTMF
|BAD BUNNY
|-5
|79
|44
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|-5
|21
|45
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-8
|95
|46
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-5
|67
|47
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|-4
|12
|48
|HONEY
|ANNA
|Nuovo
|1
|49
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-9
|21
|50
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|-3
|6
|51
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-7
|21
|52
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+12
|15
|53
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-8
|21
|54
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-8
|33
|55
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-5
|29
|56
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+13
|19
|57
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|-9
|12
|58
|DON’T TELL NOBODY
|ANNA
|Nuovo
|1
|59
|MAGNETIC
|THE BAUSA
|+6
|5
|60
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-7
|53
|61
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|-3
|11
|62
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-10
|123
|63
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|-14
|12
|64
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-8
|12
|65
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-3
|69
|66
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-11
|18
|67
|BERLINO
|ERNIA
|-6
|25
|68
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+2
|23
|69
|CUORE IN OFF
|ANNA
|Nuovo
|1
|70
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+1
|40
|71
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+2
|16
|72
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|-18
|26
|73
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-10
|27
|74
|CATALANO
|ANNA
|Nuovo
|1
|75
|CRYSTAL COLLO
|ANNA
|Nuovo
|1
|76
|PIENXA EN MI
|FEID & SFERA EBBASTA
|+21
|5
|77
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+11
|2
|78
|BANDITO
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|-11
|4
|79
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+10
|12
|80
|ALTROVE
|ULTIMO
|-23
|2
|81
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+2
|19
|82
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|+1
|5
|83
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-3
|19
|84
|L’ULTIMA POESIA
|GEOLIER & ULTIMO
|-18
|2
|85
|ON THE FLOOR
|JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL
|+2
|8
|86
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-2
|97
|87
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-15
|14
|88
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+2
|22
|89
|INTROVABILE
|BRESH
|-15
|25
|90
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|Nuovo
|1
|91
|BEAT IT
|MICHAEL JACKSON
|-13
|12
|92
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-33
|3
|93
|CUORE ROTTO
|TONY BOY
|-18
|6
|94
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-12
|21
|95
|RAFFAELLA FICO
|LE-ONE & HIGASHI
|Nuovo
|1
|96
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|-2
|14
|97
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-4
|21
|98
|M’AMA NON M’AMA
|MADAME
|-13
|4
|99
|DÉSOLÉE
|ANNA
|Nuovo
|1
|100
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-24
|3
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Geolier piazza una nuova hit, ma il podio resta immutato: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classi...
Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Samuray Jay inarrestabile, Sal Da Vinci fuori dalla top 10: i singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Anna Pepe e i Rolling Stones fanno un esordio record
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...