I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la vittoria va a Fred De Palma con Emis Killa e Anitta La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo: Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (16 settimane). Sempre in vetta con un brano che ha ormai le chiavi dell’estate: dai palchi alle piazze, "La testa gira" è diventata il coro più istintivo delle notti calde. Nelle cronache pop settimanali spunta ovunque come colonna sonora di festa: un segnale chiarissimo della sua presa mainstream.

2) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (21 settimane). Resistenza da vero tormentone: Samurai Jay si è preso la scena anche nei grandi show tv estivi (Tim Summer Hits 2026) e il suo nome rimbalza tra i rumor che guardano già alla stagione dei Festival 2027. "Ossessione" mantiene slancio e continuità, unendo strada e grande pubblico.

3) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (26 settimane). Tenuta monstre per Geolier, che piazza in Top 3 il suo inno romantico dopo sei mesi di presenza. La costanza è il suo superpotere: un pezzo che continua a macinare ascolti settimana dopo settimana.

4) ANNA – WHITE GIRL WASTED (4 settimane). L’era "Million Dollar Babe" è ufficialmente iniziata e si sente: singolo club-ready, cassa dritta e hook che resta addosso. Nel suo nuovo progetto, curato anche nell’immagine (direzione creativa firmata Jacob Webster), Anna spinge l’estetica Y2K con ambizione internazionale e una tracklist piena di potenziali singoli.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (15 settimane). La classe di Serena Brancale incontra la penna di Levante: un’unione di sensibilità che sta piacendo tanto anche dal vivo. Brancale è tra le presenze più apprezzate nelle kermesse estive (Tim Summer Hits 2026): credibilità e gusto, il pezzo vola stabile nella parte alta.

6) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (5 settimane). Spinta globale per Shakira, che quest’anno ha illuminato i riflettori sportivi: il brano, legato all’onda Mondiale 2026, ha un respiro internazionale ed è cucito su misura per gli stadi. L’alchimia con Burna Boy aggiunge quella spezia afro che funziona dappertutto.

7) BRESH – DA DIO (9 settimane). Freschezza ligure e scrittura immediata: Bresh continua a parlare la lingua dei boulevard italiani senza perdere autenticità. Il singolo resta lì, in zona alta, segno che il pubblico ha voglia di ritornelli veri e immagini quotidiane.

8) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (14 settimane). Accoppiata d’impatto: flow ruvido e metriche serrate per un brano che ha già un’iconografia precisa. La combinazione Nord/Sud funziona, e in classifica il pezzo continua a puntellare la solidità dei due protagonisti.

9) ULTIMO – ROMANTICA (8 settimane). Dopo il record da 250.000 a Tor Vergata e gli scambi social "di stima" con Vasco, Ultimo cavalca un momento storico. "Romantica" tiene la scia: ballad da cantare a squarciagola nei live e da ascoltare in cuffia, con quella sincerità che fa breccia trasversalmente.

10) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (9 settimane). I Pinguini hanno la formula: ironia, melodia e show. On the road tra tv estiva e piazze, il pezzo si conferma una di quelle cartoline pop che sai già che canterai fino a settembre.

I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste

ANNA piglia-tutto: è lei la regina del movimento. Oltre a "White Girl Wasted" (#4), entrano o salgono tanti brani dal nuovo progetto "Million Dollar Babe": "SONO IO IL PASS" con Lazza (#15, New), "MILLION DOLLAR BABE" (#19, New), "SCONTROSA" con G.Mineiro (#22, New), "SAFARI" con Astro & Tony Boy (#40, New), "HONEY" (#48, New), "DON’T TELL NOBODY" (#58, New), "CUORE IN OFF" (#69, New), "CATALANO" (#74, New), "CRYSTAL COLLO" (#75, New), "DÉSOLÉE" (#99, New). Un vero takeover.

Salti e longevità: "Wonderwall" degli Oasis rimbalza fino al #27 (+24), segnale che i classici non tramontano mai. Tra i long runner spiccano "Devastante" di OLLY & JULI (#62, 123 settimane!), "L’amore non mi basta" di Emma (#54, 33 settimane) e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini (#45, 95 settimane).

Rotazioni dal podio di Geolier: l’artista resta fortissimo in Top 30 ("Canzone d’amore" #3), ma alcuni brani scivolano ("Stelle" #26; "Acquario" #38; "Un ricco e un povero" #92; "Fotografia" #100), fisiologico con la concorrenza estiva ai massimi e il ciclone ANNA in piena spinta.

Dati dalla classifica "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA = 16 2 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 21 3 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 26 4 WHITE GIRL WASTED ANNA +7 4 5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 15 6 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY +2 5 7 DA DIO BRESH = 9 8 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER -2 14 9 ROMANTICA ULTIMO -5 8 10 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 9 11 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI -1 5 12 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE = 9 13 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT = 6 14 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +4 8 15 SONO IO IL PASS ANNA & LAZZA Nuovo 1 16 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA +6 19 17 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA -3 8 18 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA -2 26 19 MILLION DOLLAR BABE ANNA Nuovo 1 20 MALADIE MAUVAIS DJO = 10 21 AUTORITÀ GEOLIER -6 6 22 SCONTROSA ANNA & G.MINEIRO Nuovo 1 23 OBSESSED SHIVA & ANNA -4 14 24 CABANA IRAMA -1 9 25 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) -1 12 26 STELLE GEOLIER -9 26 27 WONDERWALL OASIS +24 2 28 QUANDO DORME LA CITTÀ ULTIMO -3 4 29 BUONA DOMENICA SAYF +1 10 30 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -4 46 31 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO = 7 32 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE = 22 33 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ +9 4 34 PILÉ MAUVAIS DJO +2 4 35 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH -8 13 36 BALORDA NOSTALGIA OLLY -3 75 37 AMOR ACHILLE LAURO -8 65 38 ACQUARIO ULTIMO -17 27 39 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -11 7 40 SAFARI ANNA, ASTRO & TONY BOY Nuovo 1 41 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ -7 14 42 NUEVAYOL BAD BUNNY -3 26 43 DTMF BAD BUNNY -5 79 44 TU MI PIACI TANTO SAYF -5 21 45 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -8 95 46 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -5 67 47 CANTILENE JULI & OLLY -4 12 48 HONEY ANNA Nuovo 1 49 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -9 21 50 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS -3 6 51 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -7 21 52 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +12 15 53 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -8 21 54 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -8 33 55 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -5 29 56 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +13 19 57 SERENAMENTE JULI & BRESH -9 12 58 DON’T TELL NOBODY ANNA Nuovo 1 59 MAGNETIC THE BAUSA +6 5 60 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -7 53 61 SELF AWARE TEMPER CITY -3 11 62 DEVASTANTE OLLY & JULI -10 123 63 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON -14 12 64 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -8 12 65 ORDINARY ALEX WARREN -3 69 66 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 18 67 BERLINO ERNIA -6 25 68 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +2 23 69 CUORE IN OFF ANNA Nuovo 1 70 ESIBIZIONISTA ANNALISA +1 40 71 DRACULA TAME IMPALA +2 16 72 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -18 26 73 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -10 27 74 CATALANO ANNA Nuovo 1 75 CRYSTAL COLLO ANNA Nuovo 1 76 PIENXA EN MI FEID & SFERA EBBASTA +21 5 77 OGNI MALE CAPO PLAZA +11 2 78 BANDITO DIPINTO & FRESH BEATZ -11 4 79 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +10 12 80 ALTROVE ULTIMO -23 2 81 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +2 19 82 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI +1 5 83 LA MUSICA NON C’È COEZ -3 19 84 L’ULTIMA POESIA GEOLIER & ULTIMO -18 2 85 ON THE FLOOR JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL +2 8 86 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -2 97 87 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -15 14 88 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +2 22 89 INTROVABILE BRESH -15 25 90 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA Nuovo 1 91 BEAT IT MICHAEL JACKSON -13 12 92 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -33 3 93 CUORE ROTTO TONY BOY -18 6 94 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -12 21 95 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI Nuovo 1 96 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA -2 14 97 LABIRINTO LUCHÈ -4 21 98 M’AMA NON M’AMA MADAME -13 4 99 DÉSOLÉE ANNA Nuovo 1 100 FOTOGRAFIA GEOLIER -24 3

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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