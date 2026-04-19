Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme ai vertici e new entry esplosive più in basso. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, semplicemente eccezionale.
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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Dominio pieno: presentata a Sanremo, ha già centrato il primo platino dell’edizione 2026. Restano fortissimi numeri e traction social: vertice nella Top 50 Italia di Spotify, oltre 7 milioni di view al videoclip su YouTube e oltre 250mila creazioni su TikTok. C’è anche la spinta internazionale con la versione in spagnolo Obsesión insieme a Naiara e un opening act speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto.
2) TU MI PIACI TANTO – SAYF Secondo posto blindato e grande solidità in radio (tra i più programmati in Airplay). Intanto allarga l’immaginario con Buona Domenica, dove flirta con ritmi latini mantenendo il suo pop d’autore diretto e pancia cuore.
3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI Dalla vittoria di Sanremo alla strada per l’Eurovision (Vienna, 12–16 maggio): le quote migliorano e i contenuti spopolano sui canali ufficiali. Su Spotify ha superato i 18,5 milioni di stream: brano trasversale che porta alta la tradizione melodica italiana.
4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA Margherita Carducci continua a brillare: ottimo airplay per la hit sanremese, in attesa del nuovo album Miss Italia (titolo al centro di un contenzioso). La recente Hollywood conferma versatilità e personalità vocale.
5) DAVVERODAVVERO – ARTIE 5IVE Nona settimana in chart e tenuta di ferro: macina streaming, resta in Top 5 con un urban diretto, tra club appeal e punchline che restano in testa.
6) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI Sale di un gradino: scrittura lucidissima e quel groove malinconico che ti entra sottopelle. Nota extra di contesto: il producer multiplatino Juli pubblica il 24 aprile l’album Solito Cinema, che include una traccia con Fulminacci.
7) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN Sette settimane in classifica e trend in crescita grazie a un duetto pop-urban dalle sfumature complementari. Ritornello cucito per restare.
8) CANZONE D’AMORE – GEOLIER +2 e momento d’oro confermato. Presenza massiva anche più giù in Top 100 (tra cui 2 Giorni di Fila, Stelle e Arcobaleno): la scia è spinta da performance tv e feat ad alto voltaggio.
9) VIA DEI MILLE – DIPINTO & FRESH BEATZ Terzo scatto consecutivo e quarta settimana in Top 100: produzione incisiva e vibrazioni urban-pop che lo spingono sempre più in alto.
10) QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI A 32 settimane è ancora Top 10: coppia creativa da hit machine. Olly arriva da un’annata-monstre (Tutta vita a raffica di certificazioni e palazzetti pieni), mentre Juli è pronto a uscire con Solito Cinema (24 aprile), progetto fitto di feat di peso. Teamwork che funziona.
I dati citati provengono dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni della settimana
Capitolo new entry: brilla Al mio paese di Serena Brancale, Levante & Delia (#22), insieme a Buona Domenica di Sayf (#32). Pioggia di novità firmate Blanco: Ma’ (#41), Peggio del diavolo con Gianluca Grignani (#63), Anche a vent’anni si muore (#74) e Ti voglio bene, uomo (#92), più la risalita di Ricordi con Elisa (#26). I grandi balzi: Talk To You (#39, +41) e La testa gira (#31, +39), bene anche Maledetta Primavera (#60, +25), Capaz (Merengueton) (#62, +22) e 1H (#73, +17). Le flessioni pesanti: Man of the Year (#89, −54), OK (#82, −46), Disincanto (#98, −37), Magica Favola (#76, −30) e L’Astronauta (#27, −21). Capitolo longevità: Devastante di Olly & Juli (#54) resiste da 109 settimane, Per due come noi (#52) da 83 e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (#43) da 81. Tra gli artisti più presenti spicca Geolier con più titoli in Top 100. Tutti i dati fanno riferimento alle classifiche Top of The Music di FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|7
|2
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|=
|7
|3
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|=
|7
|4
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|=
|7
|5
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|=
|8
|6
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|+1
|7
|7
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|+1
|7
|8
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+2
|12
|9
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+3
|4
|10
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+3
|32
|11
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-2
|7
|12
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-1
|13
|13
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+4
|39
|14
|DTMF
|BAD BUNNY
|+9
|65
|15
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|+1
|7
|16
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-1
|7
|17
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+10
|53
|18
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+7
|12
|19
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+2
|12
|20
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|=
|51
|21
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-7
|7
|22
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|Nuovo
|1
|23
|BERLINO
|ERNIA
|-4
|11
|24
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-6
|17
|25
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-3
|19
|26
|RICORDI
|BLANCO & ELISA
|+2
|2
|27
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|-21
|3
|28
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+4
|8
|29
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+4
|15
|30
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-6
|61
|31
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+39
|2
|32
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|Nuovo
|1
|33
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+7
|26
|34
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|+7
|4
|35
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-6
|55
|36
|END OF BEGINNING
|DJO
|+1
|19
|37
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|+11
|8
|38
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+17
|9
|39
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|+41
|5
|40
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+2
|21
|41
|MA’
|BLANCO
|Nuovo
|1
|42
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|-12
|4
|43
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+10
|81
|44
|4 GAMBE
|NERISSIMA SERPE & NIGHT SKINNY
|-13
|2
|45
|INTROVABILE
|BRESH
|-7
|11
|46
|STELLE
|GEOLIER
|-1
|12
|47
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+7
|12
|48
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-14
|6
|49
|BERLUSCONI
|LE-ONE & NICEKIDD
|+22
|2
|50
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-1
|13
|51
|UOMO CHE CADE
|TREDICI PIETRO
|-12
|7
|52
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-1
|83
|53
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|54
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-7
|109
|55
|PRIMA CHE
|NAYT
|-29
|7
|56
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+3
|29
|57
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-7
|4
|58
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-15
|7
|59
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-2
|14
|60
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+25
|3
|61
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+1
|27
|62
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+22
|4
|63
|PEGGIO DEL DIAVOLO
|BLANCO & GIANLUCA GRIGNANI
|Nuovo
|1
|64
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+13
|5
|65
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|+1
|4
|66
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-10
|14
|67
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-3
|15
|68
|DARKMONEY
|PYREX & SFERA EBBASTA
|-10
|8
|69
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-4
|5
|70
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|-3
|4
|71
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+1
|5
|72
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+2
|52
|73
|1H
|GEOLIER
|+17
|12
|74
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|Nuovo
|1
|75
|PER TE
|ERNIA
|-23
|29
|76
|MAGICA FAVOLA
|ARISA
|-30
|7
|77
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+16
|2
|78
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-9
|14
|79
|EOO
|BAD BUNNY
|+7
|9
|80
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|5
|81
|RESTA CON ME
|BAMBOLE DI PEZZA
|-21
|7
|82
|OK
|MADAME
|-46
|2
|83
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|Nuovo
|1
|84
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|Nuovo
|1
|85
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|+4
|2
|86
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-5
|26
|87
|SWIM
|BTS
|-43
|3
|88
|NO TIENE SENTIDO
|BEÉLE
|Nuovo
|1
|89
|MAN OF THE YEAR
|ARTIE 5IVE
|-54
|2
|90
|DÉSOLÉE
|ANNA
|Nuovo
|1
|91
|SUPERSTAR
|TIZIANO FERRO & GIORGIA
|Nuovo
|1
|92
|TI VOGLIO BENE, UOMO
|BLANCO
|Nuovo
|1
|93
|QUELLI COME ME
|JULI & COEZ
|-30
|3
|94
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-15
|5
|95
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|-27
|3
|96
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-1
|3
|97
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|Nuovo
|1
|98
|DISINCANTO
|MADAME
|-37
|4
|99
|GATA ONLY (REMIX)
|FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA
|Nuovo
|1
|100
|RE BOWSER
|SADTURS & KIID FEAT. KHODI
|Nuovo
|1
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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