Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia.
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
#1 – GEOLIER FEAT. 50 CENT – PHANTOM Sorpasso completato e confermato in vetta: la collaborazione con 50 Cent spinge fortissimo e certifica il momento d’oro di Geolier. Il rapper napoletano presidia la chart anche più giù con titoli come 081 e Fotografia, mentre in area album resta un punto di riferimento. Periodo iperattivo e risultati da leader. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#2 – KID YUGI & ANNA – PUSH IT Esordio altissimo e tenuta al top per il duo Kid Yugi–ANNA: lui arriva dal percorso maratoneta di Tutti i nomi del diavolo (oltre 90 settimane complessive), lei prosegue la scia di successi tra hit in solitaria e feat, con il progetto VERA BADDIE ancora solidissimo anche tra gli album. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#3 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA La hit del 2013 vive una seconda vita grazie al boost social (TikTok in testa) e il catalogo di Emma ne beneficia: l’album Schiena è rientrato in classifica e il brano continua a macinare streaming, segno di una riscoperta trasversale. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#4 – DJO – END OF BEGINNING Dalla nicchia al mainstream: Djo, alter ego musicale di Joe Keery (il volto di Stranger Things), continua la sua cavalcata tra alt‑pop e playlist editoriali. La traccia è diventata colonna sonora social e mantiene un ottimo momentum anche sul mercato italiano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#5 – TONY BOY – CHICCHI DI CAFFÈ New entry potentissima e innesco di un vero takeover: oltre al singolo in Top 5, Tony Boy piazza a raffica nuovi titoli in Top 100 (Solamente per amore, Ansia 162, Trauma, Cicatrici, Scudo, 1 vs 1 e altri). Fanbase caldissima, ecosistema creativo in pieno sprint. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#6 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Non molla la zona calda: dopo aver dominato l’airplay di inizio anno, Esibizionista continua a trainare l’universo Annalisa. In scia si muovono il duetto con Marco Mengoni (Piazza San Marco) e l’album Ma io sono fuoco, mentre la cantante prosegue a inanellare record, sold out e polemiche. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#7 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA Stamina e costanza: la coppia mantiene il singolo nelle posizioni che contano, con Olly nel suo miglior momento. Attorno ruota un vero "ecosistema" di brani locomotiva (Devastante, Per due come noi, Scarabocchi) e un percorso live che ha macinato sold out, fino alla tris di date a Genova e al tour nei palazzetti. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#8 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Il fenomeno Swift resta altissimo anche in Italia: il brano tiene la Top 10 e dialoga con la continuità del progetto lungo, mentre in area album The Life of a Showgirl continua a crescere. Potenza internazionale pura. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#9 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) Caso indie che sfonda il mainstream: autoproduzione, passaparola e gusto del pubblico hanno trasformato Tonypitony nell’outsider capace di occupare posizioni da big. Il catalogo si allarga (tra le ultime, CULO) e la scia resta fortissima. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#10 – GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G – LOQUITO New entry direttamente in Top 10 per il singolo‑biglietto da visita del mixtape Fastlife 5: Audio Luxury. Guè si allea con il duo di producer Cookin Soul e coinvolge Celine G, sua figlia, per un hook ipnotico: il progetto accende una pioggia di debutti in Top 100 e segna l’ennesimo capitolo di una carriera in piena forma. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
Fenomeni della settimana. Settimana a due marce: in alto regna la stabilità, ma nelle retrovie esplode la "modalità mixtape" di Guè & Cookin Soul, con una raffica di nuove entrate (SPENDIN con Marracash, LAST TRAIN 2 SHIBUYA, NATO & CRESCIUTO, THE WORLD IZ YOURS, INTRO (FASTLIFE 5), COLD, SIG SAUER con B‑Real, FREAK!, TRUE STORY, HIGH X2 con Larry June, PIMP101, LA REINA DEL SUR con Alemán). Prosegue il Tony Boy takeover con molteplici titoli contemporaneamente in classifica. Capitolo longevità: brani come Devastante (Olly & Juli) e Per due come noi superano ampiamente le 70–90 settimane complessive nel radar, mentre tra gli album spiccano maratone come Persona di Marracash (oltre 320 settimane). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|+10
|2
|2
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|Nuovo
|1
|3
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-2
|6
|4
|END OF BEGINNING
|DJO
|+11
|6
|5
|CHICCHI DI CAFFÈ
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|6
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-3
|13
|7
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-5
|19
|8
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-4
|14
|9
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-3
|4
|10
|LOQUITO
|GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G
|Nuovo
|1
|11
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+1
|27
|12
|SPENDIN
|GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH
|Nuovo
|1
|13
|PER TE
|ERNIA
|+3
|17
|14
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+7
|39
|15
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-5
|10
|16
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+2
|17
|17
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+2
|49
|18
|LAST TRAIN 2 SHIBUYA
|GUÈ, COOKIN SOUL & SAYF
|Nuovo
|1
|19
|NATO & CRESCIUTO
|GUÈ, COOKIN SOUL & PROMESSA
|Nuovo
|1
|20
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+3
|43
|21
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|22
|THE WORLD IZ YOURS
|GUÈ, COOKIN SOUL & JOSHUA
|Nuovo
|1
|23
|CHICCHI DI CAFFÈ
|TONY BOY
|-18
|2
|24
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|+2
|10
|25
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+7
|41
|26
|DAI CHE FAI
|BRESH
|+12
|14
|27
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+7
|15
|28
|INTRO (FASTLIFE 5)
|GUÈ & COOKIN SOUL
|Nuovo
|1
|29
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+10
|97
|30
|COLD
|GUÈ & COOKIN SOUL
|Nuovo
|1
|31
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+4
|40
|32
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+1
|69
|33
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+3
|71
|34
|9MILLIMETRI
|SIMBA LA RUE & FT KINGS
|Nuovo
|1
|35
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-4
|6
|36
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+12
|9
|37
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-7
|14
|38
|SIG SAUER
|GUÈ, COOKIN SOUL & B-REAL
|Nuovo
|1
|39
|081
|GEOLIER
|-19
|6
|40
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|+1
|17
|41
|FREAK!
|GUÈ, COOKIN SOUL & ENNY P
|Nuovo
|1
|42
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|40
|43
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|+44
|2
|44
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-4
|24
|45
|SOLAMENTE PER AMORE
|TONY BOY
|-34
|2
|46
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|+3
|19
|47
|HIGH X2
|GUÈ, COOKIN SOUL & LARRY JUNE
|Nuovo
|1
|48
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+8
|3
|49
|TRUE STORY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|Nuovo
|1
|50
|BERSERKER
|KID YUGI
|-22
|5
|51
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-4
|29
|52
|SOLTERO
|LEONARDO DE ANDREIS
|-6
|2
|53
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-2
|26
|54
|CULO
|TONYPITONY
|+12
|3
|55
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+40
|2
|56
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-2
|64
|57
|ANSIA 162
|TONY BOY
|-44
|2
|58
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|+10
|3
|59
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-6
|65
|60
|I JUST MIGHT
|BRUNO MARS
|Nuovo
|1
|61
|DTMF
|BAD BUNNY
|-6
|53
|62
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-12
|31
|63
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-2
|19
|64
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|+3
|3
|65
|BETTY BOOP
|LILCR FEAT. ARTIE 5IVE
|-7
|5
|66
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+23
|3
|67
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|+3
|20
|68
|CICATRICI
|TONY BOY
|-53
|2
|69
|PUNTO
|EROCADDEO
|-12
|8
|70
|RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD)
|KATE BUSH
|-25
|3
|71
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-9
|26
|72
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-7
|3
|73
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|+27
|2
|74
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-14
|3
|75
|PURPLE RAIN
|PRINCE & THE REVOLUTION
|-23
|2
|76
|ICE
|TONY BOY
|-51
|2
|77
|G&V
|IVANBI
|-13
|3
|78
|DARDOS
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|Nuovo
|1
|79
|TRAUMA
|TONY BOY
|-65
|2
|80
|SO SOLO CHE LA VITA
|JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE
|Nuovo
|1
|81
|PIMP101
|GUÈ & COOKIN SOUL
|Nuovo
|1
|82
|LEI
|MARRACASH
|-7
|57
|83
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|Nuovo
|1
|84
|TARDI
|PAKY FEAT. SFERA EBBASTA
|-13
|5
|85
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-11
|8
|86
|TAKE 6
|SHIVA
|-23
|8
|87
|TURN THE LIGHTS OFF
|KATO FEAT. JON
|+9
|4
|88
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|-12
|69
|89
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|+9
|3
|90
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-9
|3
|91
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-14
|2
|92
|WARZONE
|NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE
|-33
|4
|93
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-24
|3
|94
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-1
|3
|95
|LA REINA DEL SUR
|GUÈ, COOKIN SOUL & ALEMÁN
|Nuovo
|1
|96
|SCUDO
|TONY BOY
|-79
|2
|97
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|-11
|3
|98
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-20
|3
|99
|DESTRI
|GAZZELLE
|-11
|3
|100
|MA C STA DISC
|BORO & YOUNG HASH
|-9
|3
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
