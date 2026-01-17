Trova nel Magazine
Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia.

annalisa e geolier
Mediaset Infinity; Raiplay

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

#1 – GEOLIER FEAT. 50 CENT – PHANTOM Sorpasso completato e confermato in vetta: la collaborazione con 50 Cent spinge fortissimo e certifica il momento d’oro di Geolier. Il rapper napoletano presidia la chart anche più giù con titoli come 081 e Fotografia, mentre in area album resta un punto di riferimento. Periodo iperattivo e risultati da leader. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – KID YUGI & ANNA – PUSH IT Esordio altissimo e tenuta al top per il duo Kid Yugi–ANNA: lui arriva dal percorso maratoneta di Tutti i nomi del diavolo (oltre 90 settimane complessive), lei prosegue la scia di successi tra hit in solitaria e feat, con il progetto VERA BADDIE ancora solidissimo anche tra gli album. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA La hit del 2013 vive una seconda vita grazie al boost social (TikTok in testa) e il catalogo di Emma ne beneficia: l’album Schiena è rientrato in classifica e il brano continua a macinare streaming, segno di una riscoperta trasversale. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – DJO – END OF BEGINNING Dalla nicchia al mainstream: Djo, alter ego musicale di Joe Keery (il volto di Stranger Things), continua la sua cavalcata tra alt‑pop e playlist editoriali. La traccia è diventata colonna sonora social e mantiene un ottimo momentum anche sul mercato italiano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – TONY BOY – CHICCHI DI CAFFÈ New entry potentissima e innesco di un vero takeover: oltre al singolo in Top 5, Tony Boy piazza a raffica nuovi titoli in Top 100 (Solamente per amore, Ansia 162, Trauma, Cicatrici, Scudo, 1 vs 1 e altri). Fanbase caldissima, ecosistema creativo in pieno sprint. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Non molla la zona calda: dopo aver dominato l’airplay di inizio anno, Esibizionista continua a trainare l’universo Annalisa. In scia si muovono il duetto con Marco Mengoni (Piazza San Marco) e l’album Ma io sono fuoco, mentre la cantante prosegue a inanellare record, sold out e polemiche. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA Stamina e costanza: la coppia mantiene il singolo nelle posizioni che contano, con Olly nel suo miglior momento. Attorno ruota un vero "ecosistema" di brani locomotiva (Devastante, Per due come noi, Scarabocchi) e un percorso live che ha macinato sold out, fino alla tris di date a Genova e al tour nei palazzetti. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Il fenomeno Swift resta altissimo anche in Italia: il brano tiene la Top 10 e dialoga con la continuità del progetto lungo, mentre in area album The Life of a Showgirl continua a crescere. Potenza internazionale pura. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) Caso indie che sfonda il mainstream: autoproduzione, passaparola e gusto del pubblico hanno trasformato Tonypitony nell’outsider capace di occupare posizioni da big. Il catalogo si allarga (tra le ultime, CULO) e la scia resta fortissima. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G – LOQUITO New entry direttamente in Top 10 per il singolo‑biglietto da visita del mixtape Fastlife 5: Audio Luxury. Guè si allea con il duo di producer Cookin Soul e coinvolge Celine G, sua figlia, per un hook ipnotico: il progetto accende una pioggia di debutti in Top 100 e segna l’ennesimo capitolo di una carriera in piena forma. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Settimana a due marce: in alto regna la stabilità, ma nelle retrovie esplode la "modalità mixtape" di Guè & Cookin Soul, con una raffica di nuove entrate (SPENDIN con Marracash, LAST TRAIN 2 SHIBUYA, NATO & CRESCIUTO, THE WORLD IZ YOURS, INTRO (FASTLIFE 5), COLD, SIG SAUER con B‑Real, FREAK!, TRUE STORY, HIGH X2 con Larry June, PIMP101, LA REINA DEL SUR con Alemán). Prosegue il Tony Boy takeover con molteplici titoli contemporaneamente in classifica. Capitolo longevità: brani come Devastante (Olly & Juli) e Per due come noi superano ampiamente le 70–90 settimane complessive nel radar, mentre tra gli album spiccano maratone come Persona di Marracash (oltre 320 settimane). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT +10 2
2 PUSH IT KID YUGI & ANNA Nuovo 1
3 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -2 6
4 END OF BEGINNING DJO +11 6
5 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY Nuovo 1
6 ESIBIZIONISTA ANNALISA -3 13
7 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -5 19
8 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -4 14
9 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -3 4
10 LOQUITO GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G Nuovo 1
11 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +1 27
12 SPENDIN GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH Nuovo 1
13 PER TE ERNIA +3 17
14 AMOR ACHILLE LAURO +7 39
15 FOTOGRAFIA GEOLIER -5 10
16 NON È MICA TE EDDIE BROCK +2 17
17 BALORDA NOSTALGIA OLLY +2 49
18 LAST TRAIN 2 SHIBUYA GUÈ, COOKIN SOUL & SAYF Nuovo 1
19 NATO & CRESCIUTO GUÈ, COOKIN SOUL & PROMESSA Nuovo 1
20 ORDINARY ALEX WARREN +3 43
21 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO Nuovo 1
22 THE WORLD IZ YOURS GUÈ, COOKIN SOUL & JOSHUA Nuovo 1
23 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY -18 2
24 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO +2 10
25 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 41
26 DAI CHE FAI BRESH +12 14
27 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +7 15
28 INTRO (FASTLIFE 5) GUÈ & COOKIN SOUL Nuovo 1
29 DEVASTANTE OLLY & JULI +10 97
30 COLD GUÈ & COOKIN SOUL Nuovo 1
31 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +4 40
32 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +1 69
33 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +3 71
34 9MILLIMETRI SIMBA LA RUE & FT KINGS Nuovo 1
35 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -4 6
36 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +12 9
37 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -7 14
38 SIG SAUER GUÈ, COOKIN SOUL & B-REAL Nuovo 1
39 081 GEOLIER -19 6
40 FELLINI ERNIA & KID YUGI +1 17
41 FREAK! GUÈ, COOKIN SOUL & ENNY P Nuovo 1
42 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA = 40
43 RAINDANCE DAVE & TEMS +44 2
44 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -4 24
45 SOLAMENTE PER AMORE TONY BOY -34 2
46 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI +3 19
47 HIGH X2 GUÈ, COOKIN SOUL & LARRY JUNE Nuovo 1
48 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +8 3
49 TRUE STORY GUÈ & COOKIN SOUL Nuovo 1
50 BERSERKER KID YUGI -22 5
51 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -4 29
52 SOLTERO LEONARDO DE ANDREIS -6 2
53 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -2 26
54 CULO TONYPITONY +12 3
55 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +40 2
56 SCARABOCCHI OLLY & JULI -2 64
57 ANSIA 162 TONY BOY -44 2
58 BACK TO FRIENDS SOMBR +10 3
59 IL FILO ROSSO ALFA -6 65
60 I JUST MIGHT BRUNO MARS Nuovo 1
61 DTMF BAD BUNNY -6 53
62 DÉSOLÉE ANNA -12 31
63 LA MUSICA NON C’È COEZ -2 19
64 MAN I NEED OLIVIA DEAN +3 3
65 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE -7 5
66 OGNI MALE CAPO PLAZA +23 3
67 EX IRAMA FEAT. ELODIE +3 20
68 CICATRICI TONY BOY -53 2
69 PUNTO EROCADDEO -12 8
70 RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) KATE BUSH -25 3
71 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -9 26
72 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -7 3
73 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO +27 2
74 NESSUNA LUCHÈ -14 3
75 PURPLE RAIN PRINCE & THE REVOLUTION -23 2
76 ICE TONY BOY -51 2
77 G&V IVANBI -13 3
78 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE Nuovo 1
79 TRAUMA TONY BOY -65 2
80 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE Nuovo 1
81 PIMP101 GUÈ & COOKIN SOUL Nuovo 1
82 LEI MARRACASH -7 57
83 LUSH LIFE ZARA LARSSON Nuovo 1
84 TARDI PAKY FEAT. SFERA EBBASTA -13 5
85 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA -11 8
86 TAKE 6 SHIVA -23 8
87 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON +9 4
88 BUIO DAVANTI LAZZA -12 69
89 COSÌ COSÌ OLLY & JULI +9 3
90 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -9 3
91 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -14 2
92 WARZONE NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE -33 4
93 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -24 3
94 LA TUA CANZONE COEZ -1 3
95 LA REINA DEL SUR GUÈ, COOKIN SOUL & ALEMÁN Nuovo 1
96 SCUDO TONY BOY -79 2
97 IRIS THE GOO GOO DOLLS -11 3
98 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -20 3
99 DESTRI GAZZELLE -11 3
100 MA C STA DISC BORO & YOUNG HASH -9 3

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

