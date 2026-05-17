Samuray Jay inarrestabile, Sal Da Vinci fuori dalla top 10: i singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Nato a Sanremo e oggi leader senza tentennare, spinge forte su streaming e social. Corre anche la versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e in calendario c’è un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Con oltre 46 milioni di stream, Samurai Jay sta vivendo un momento dorato.
2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Accoppiata da pesi massimi: la scia dell’album "Vangelo" di Shiva (ricco di featuring tra cui Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta) e la costanza record di Geolier in classifica tengono il brano altissimo.
3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Sale sul podio grazie alla chimica tra immediatezza pop e attitudine street. Il ciclo "Vera Baddie" di Anna ha cementato una fanbase fedelissima: il pezzo è un banger dal repeat infinito.
4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ L’effetto catalogo fa faville: rientro turbo per un evergreen che infiamma le playlist. Nicki Minaj spinge sul finale, mentre Justin riaccende più hit storiche in parallelo.
5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate, mood scuro e scrittura magnetica. Il tandem valorizza l’identità di Kid Yugi, reduce da una corsa lunga tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo".
6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello contagioso e airplay in crescita: dopo il secondo posto a Sanremo, Sayf si prende la primavera e guarda all’estate con un pop‑urban ormai riconoscibilissimo.
7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per Shiva, tra singoli in solitaria e collaborazioni pesanti: segno di una fase creativa parecchio ispirata.
8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che incrociano il rap italiano: beat elastico, hook immediato e un trio dall’intesa naturale. Fred De Palma conosce i codici del club, Anitta alza la temperatura, Emis Killa rifinisce.
9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza rimane riferimento trasversale, Sfera piazza bandierine tra catalogo e nuove uscite: potenza di fuoco assicurata.
10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che impatta subito. Il rientro di Madame con "Disincanto" riaccende radar e streaming; il featuring con Marracash, fuoriclasse dalla longevità stellare, completa il quadro.
Fenomeni della settimana. Settimana movimentata sul fronte catalogo: Justin Bieber piazza rientri e nuove presenze con "Baby", "Love Yourself", "Sorry", "Daisies" e "What Do You Mean?". Madame illumina la pancia della chart con più ingressi ("Come stai?", "Puttana Svizzera", "Invidiosa", "Bestia") e grandi risalite per "OK" e "Disincanto". Da segnalare i cali per alcuni brani di Shiva ("Risorgere", "Take 6") e il tonfo di Nayt con "L’Astronauta". Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|9
|2
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|=
|2
|3
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|+1
|2
|4
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+29
|2
|5
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-2
|2
|6
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+4
|9
|7
|SPIE
|SHIVA
|-2
|2
|8
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+12
|4
|9
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA
|-2
|2
|10
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|Nuovo
|1
|11
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+1
|9
|12
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+5
|14
|13
|V PER VANGELO
|SHIVA
|-7
|2
|14
|POLVERE ROSA
|SHIVA
|-6
|2
|15
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+3
|10
|16
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-2
|9
|17
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-1
|9
|18
|PECCATI
|SHIVA
|-9
|2
|19
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+3
|34
|20
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-1
|9
|21
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|+2
|3
|22
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+2
|6
|23
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+5
|15
|24
|NIENTE CANZONI D’AMORE
|MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE
|Nuovo
|1
|25
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|+1
|9
|26
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+9
|53
|27
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+3
|14
|28
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-1
|41
|29
|OK
|MADAME
|+57
|4
|30
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+7
|55
|31
|BERLINO
|ERNIA
|+3
|13
|32
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-3
|9
|33
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|-2
|9
|34
|DTMF
|BAD BUNNY
|-2
|67
|35
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+3
|14
|36
|DIO ESISTE
|SHIVA
|-25
|2
|37
|COSCIENZA
|SHIVA
|-22
|2
|38
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-2
|9
|39
|BACIO DI GIUDA
|SHIVA & TIZIANO FERRO
|-26
|2
|40
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-1
|63
|41
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-1
|21
|42
|BABY
|JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS
|+58
|2
|43
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|-2
|6
|44
|DISINCANTO
|MADAME
|+52
|6
|45
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+8
|4
|46
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-3
|10
|47
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-5
|57
|48
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-4
|17
|49
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+3
|14
|50
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+10
|3
|51
|INTROVABILE
|BRESH
|-2
|13
|52
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-5
|7
|53
|END OF BEGINNING
|DJO
|-7
|21
|54
|DROP DEAD
|OLIVIA RODRIGO
|Nuovo
|1
|55
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-10
|19
|56
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-2
|23
|57
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-7
|28
|58
|STELLE
|GEOLIER
|+1
|14
|59
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-2
|6
|60
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-4
|15
|61
|TAKE 6
|SHIVA
|-36
|2
|62
|RICORDI
|BLANCO & ELISA
|-14
|4
|63
|LOVE YOURSELF
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|64
|COME STAI?
|MADAME
|Nuovo
|1
|65
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-7
|83
|66
|ATLANTIDE
|SARAH TOSCANO
|+2
|2
|67
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+8
|16
|68
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|-1
|7
|69
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|+23
|5
|70
|PUTTANA SVIZZERA
|MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA
|Nuovo
|1
|71
|SORRY
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|72
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-11
|11
|73
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+6
|17
|74
|DAISIES
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|75
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-10
|8
|76
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-14
|111
|77
|RISORGERE
|SHIVA
|-56
|2
|78
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-6
|6
|79
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-15
|85
|80
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-11
|6
|81
|ROSSO COME IL FANGO
|MADAME
|Nuovo
|1
|82
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-9
|7
|83
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-3
|10
|84
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-6
|7
|85
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|-22
|6
|86
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-16
|31
|87
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|-36
|5
|88
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-22
|29
|89
|WHAT DO YOU MEAN?
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|90
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+4
|2
|91
|INVIDIOSA
|MADAME
|Nuovo
|1
|92
|1H
|GEOLIER
|-7
|14
|93
|BESTIA
|MADAME
|Nuovo
|1
|94
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|95
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-8
|16
|96
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-20
|7
|97
|PER TE
|ERNIA
|-20
|31
|98
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|-43
|3
|99
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-28
|16
|100
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-26
|9
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
Sayf esce e domina, sorpassato Shiva: gli album più venduti in Italia nella settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Madame subito sul podio, Arisa parte fuori dalla top 10: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: scopri cosa è success...
Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti...
L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Shiva resta in vetta, ma Madame parte col botto: gli album più venduti in Italia della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...