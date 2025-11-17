Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano) La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa Geolier, che supera Olly e Giorgia con Blanco. Tutte le posizioni e le novità

Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" (Nuovo) Debutto direttamente in vetta per Geolier: esordio al fulmicotone e primo posto conquistato al primo colpo. Il singolo arriva mentre l’artista continua il suo percorso da maratoneta con il long-seller "Dio lo sa – Atto II" e mette nel mirino i palchi più importanti: annunciato un maxi-tour negli stadi nel 2026.

#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" (-1) Scivola di una posizione ma resta saldamente sul podio. Olly è ovunque: community super attiva e più brani in chart mettono benzina alla corsa del duo con Juli, che continua a macinare streaming settimana dopo settimana.

#3 – GIORGIA FEAT. BLANCO, "LA CURA PER ME" (Nuovo) New entry con un incastro di generazioni: l’eleganza di Giorgia e l’istintività di Blanco s’incontrano in un singolo che entra subito altissimo. Collaborazione dal grande appeal, destinata a crescere.

#4 – ERNIA, "PER TE" (-2) Piccolo arretramento, zero scricchiolii. Ernia resta in piena rotazione: il brano tiene forte mentre l’artista continua a essere al centro dei riflettori anche per i progetti editoriali e media che lo hanno visto protagonista.

#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" (-2) La traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters resiste in Top 5 dopo 18 settimane: numeri da colonna sonora virale, trainati dal passaparola social e da una fanbase internazionale super compatta.

#6 – ERNIA & KID YUGI, "FELLINI" (-2) Ernia raddoppia la presenza in Top 10 insieme a Kid Yugi con un brano che mescola scrittura cinematografica e street attitude. La coppia funziona e continua a convincere, mentre Kid Yugi si conferma tra i protagonisti più solidi della scena.

#7 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" (=) Stabile e inossidabile: Taylor resta nella parte altissima della chart. L’onda lunga prosegue tra release speciali e contenuti multimediali dedicati al suo ultimo ciclo creativo: un ecosistema che mantiene il singolo in costante spinta.

#8 – OLLY, "BALORDA NOSTALGIA" (-2) 40 settimane e non sentirle: Olly piazza un altro piazzamento nobile con un brano che è ormai un classico recente del suo repertorio. L’artista è tra i più presenti in classifica, segno di un momento d’oro.

#9 – BANFY FEAT. SHERIDAN, "BAM BAM" (-4) Perde qualche posizione ma resta in Top 10: ritornello dritto in testa e attitudine radiofonica hanno sostenuto la corsa di un singolo che continua a girare fortissimo.

#10 – ACHILLE LAURO, "AMOR" (-2) Trenta settimane in chart e tenuta esemplare: Lauro difende la sua Top 10. L’artista, protagonista anche in tv, conferma di avere un repertorio capace di restare, al di là dei trend del momento.

I fenomeni della settimana

Settimana movimentata e ricca di segnali forti. Balzi notevoli: "COME MAI" degli 883 schizza al #53 (+40), "GOLPE" di Giorgia sale al #41 (+32), "SENZA UNA STUPIDA STORIA" di Achille Lauro vola al #39 (+19), "MAN I NEED" di Olivia Dean al #80 (+16) e "IRIS" dei Goo Goo Dolls al #62 (+13). Cadute altrettanto vistose: "FLOYD MAYWEATHER" di Capo Plaza scende al #58 (-39), "OGNI MALE" al #60 (-27), "TU MI PIACI" al #64 (-26) e "SEMPLICEMENTE" al #86 (-20). Capitolo presenze multiple: OLLY & JULI dominano con tanti titoli in Top 100, Achille Lauro compare con più brani, così come Sfera Ebbasta (anche in coppia con Shiva), Pinguini Tattici Nucleari, Luchè e Marracash. Da segnalare la pioggia di novità di ROSALÍA, che piazza diversi ingressi e un forte avanzamento con "BERGHAIN" al #20 (+25). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 FOTOGRAFIA GEOLIER Nuovo 1 2 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -1 11 3 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO Nuovo 1 4 PER TE ERNIA -2 8 5 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -2 18 6 FELLINI ERNIA & KID YUGI -2 8 7 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT = 6 8 BALORDA NOSTALGIA OLLY -2 40 9 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -4 15 10 AMOR ACHILLE LAURO -2 30 11 ORDINARY ALEX WARREN -2 34 12 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -2 10 13 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE Nuovo 1 14 DEVASTANTE OLLY & JULI -3 88 15 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +2 17 16 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -2 32 17 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -4 17 18 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -3 62 19 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +1 31 20 BERGHAIN ROSALÍA, BJÖRK & YVES TUMOR +25 2 21 MONEY SAYF FEAT. ARTIE 5IVE & GUÈ Nuovo 1 22 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -6 7 23 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -5 20 24 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO = 27 25 DAI CHE FAI BRESH +15 5 26 LA MUSICA NON C’È COEZ +1 10 27 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -4 31 28 NON È MICA TE EDDIE BROCK -7 8 29 DÉSOLÉE ANNA -7 22 30 EX IRAMA FEAT. ELODIE -4 11 31 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 6 32 LA PERLA ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA Nuovo 1 33 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -4 25 34 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI = 60 35 LEI MARRACASH -3 48 36 CHUNIRI TEDUA -24 3 37 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +6 12 38 NESSUNA LUCHÈ -3 26 39 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO +19 9 40 TOCCO PITOCCO RRARI DAL TACCO Nuovo 1 41 GOLPE GIORGIA +32 8 42 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +9 3 43 BUON TRASLOCO OLLY & JULI -7 7 44 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE +2 3 45 SUPERCLASSICO ERNIA +2 6 46 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +7 40 47 QUALCOSA DI GRANDE COEZ +17 22 48 SCARABOCCHI OLLY & JULI -9 55 49 BACK TO FRIENDS SOMBR +11 18 50 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI = 35 51 IL FILO ROSSO ALFA -1 56 52 RELIQUIA ROSALÍA Nuovo 1 53 COME MAI 883 +40 3 54 MIO CRISTO PIANGE DIAMANTI ROSALÍA Nuovo 1 55 BUIO DAVANTI LAZZA -14 60 56 ESIBIZIONISTA ANNALISA +11 5 57 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI +4 22 58 FLOYD MAYWEATHER CAPO PLAZA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE -39 2 59 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -17 6 60 OGNI MALE CAPO PLAZA -27 2 61 IL BRIVIDO DELLA VITA OLLY & JULI -1 7 62 IRIS THE GOO GOO DOLLS +13 9 63 DUOMO RONDODASOSA -11 7 64 TU MI PIACI PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE -26 3 65 PER DIMENTICARE ZERO ASSOLUTO +7 3 66 CHE GUSTO C’È FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO -4 25 67 OCCHI COLOR MARE OLLY & JULI -13 7 68 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -1 24 69 ATTACCHI DI PANICO CHARLIE CHARLES & BLANCO +6 3 70 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +6 5 71 STAVO PENSANDO A TE FABRI FIBRA +14 3 72 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 52 73 CAPO HORN BRESH FEAT. TEDUA Nuovo 1 74 BUIO IRAMA FEAT. GIORGIA -9 4 75 7ELEVEN ARTIE 5IVE -6 17 76 SEXO, VIOLENCIA Y LLANTAS ROSALÍA Nuovo 1 77 DTMF BAD BUNNY -6 44 78 URAGANI CLARA +3 10 79 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -1 3 80 MAN I NEED OLIVIA DEAN +16 2 81 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 44 82 UMORE MAREA BRESH +15 27 83 YAMAL LE-ONE +6 17 84 FINGO&SPINGO TIZIANO FERRO -5 3 85 DESTRI GAZZELLE -3 24 86 SEMPLICITAMENTE SARAH TOSCANO & MIDA -20 9 87 L’UNIVERSO TRANNE NOI MAX PEZZALI +3 3 88 BRUTTA STORIA EMMA & JULI Nuovo 1 89 POETICA CESARE CREMONINI +10 2 90 GINEVRA LUCHÈ FEAT. GEOLIER Nuovo 1 91 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH Nuovo 1 92 DIVINIZE ROSALÍA Nuovo 1 93 INVINCIBILE DIPINTO & FRESH BEATZ -7 5 94 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA Nuovo 1 95 BERLINO ERNIA -3 8 96 ALBACHIARA VASCO ROSSI -16 3 97 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI -9 39 98 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE -4 7 99 MARMELLATA #25 CESARE CREMONINI Nuovo 1 100 PARADOSSALE GIORGIA Nuovo 1

Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

