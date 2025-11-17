Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa Geolier, che supera Olly e Giorgia con Blanco. Tutte le posizioni e le novità
Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" (Nuovo) Debutto direttamente in vetta per Geolier: esordio al fulmicotone e primo posto conquistato al primo colpo. Il singolo arriva mentre l’artista continua il suo percorso da maratoneta con il long-seller "Dio lo sa – Atto II" e mette nel mirino i palchi più importanti: annunciato un maxi-tour negli stadi nel 2026.
#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" (-1) Scivola di una posizione ma resta saldamente sul podio. Olly è ovunque: community super attiva e più brani in chart mettono benzina alla corsa del duo con Juli, che continua a macinare streaming settimana dopo settimana.
#3 – GIORGIA FEAT. BLANCO, "LA CURA PER ME" (Nuovo) New entry con un incastro di generazioni: l’eleganza di Giorgia e l’istintività di Blanco s’incontrano in un singolo che entra subito altissimo. Collaborazione dal grande appeal, destinata a crescere.
#4 – ERNIA, "PER TE" (-2) Piccolo arretramento, zero scricchiolii. Ernia resta in piena rotazione: il brano tiene forte mentre l’artista continua a essere al centro dei riflettori anche per i progetti editoriali e media che lo hanno visto protagonista.
#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" (-2) La traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters resiste in Top 5 dopo 18 settimane: numeri da colonna sonora virale, trainati dal passaparola social e da una fanbase internazionale super compatta.
#6 – ERNIA & KID YUGI, "FELLINI" (-2) Ernia raddoppia la presenza in Top 10 insieme a Kid Yugi con un brano che mescola scrittura cinematografica e street attitude. La coppia funziona e continua a convincere, mentre Kid Yugi si conferma tra i protagonisti più solidi della scena.
#7 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" (=) Stabile e inossidabile: Taylor resta nella parte altissima della chart. L’onda lunga prosegue tra release speciali e contenuti multimediali dedicati al suo ultimo ciclo creativo: un ecosistema che mantiene il singolo in costante spinta.
#8 – OLLY, "BALORDA NOSTALGIA" (-2) 40 settimane e non sentirle: Olly piazza un altro piazzamento nobile con un brano che è ormai un classico recente del suo repertorio. L’artista è tra i più presenti in classifica, segno di un momento d’oro.
#9 – BANFY FEAT. SHERIDAN, "BAM BAM" (-4) Perde qualche posizione ma resta in Top 10: ritornello dritto in testa e attitudine radiofonica hanno sostenuto la corsa di un singolo che continua a girare fortissimo.
#10 – ACHILLE LAURO, "AMOR" (-2) Trenta settimane in chart e tenuta esemplare: Lauro difende la sua Top 10. L’artista, protagonista anche in tv, conferma di avere un repertorio capace di restare, al di là dei trend del momento.
I fenomeni della settimana
Settimana movimentata e ricca di segnali forti. Balzi notevoli: "COME MAI" degli 883 schizza al #53 (+40), "GOLPE" di Giorgia sale al #41 (+32), "SENZA UNA STUPIDA STORIA" di Achille Lauro vola al #39 (+19), "MAN I NEED" di Olivia Dean al #80 (+16) e "IRIS" dei Goo Goo Dolls al #62 (+13). Cadute altrettanto vistose: "FLOYD MAYWEATHER" di Capo Plaza scende al #58 (-39), "OGNI MALE" al #60 (-27), "TU MI PIACI" al #64 (-26) e "SEMPLICEMENTE" al #86 (-20). Capitolo presenze multiple: OLLY & JULI dominano con tanti titoli in Top 100, Achille Lauro compare con più brani, così come Sfera Ebbasta (anche in coppia con Shiva), Pinguini Tattici Nucleari, Luchè e Marracash. Da segnalare la pioggia di novità di ROSALÍA, che piazza diversi ingressi e un forte avanzamento con "BERGHAIN" al #20 (+25). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|Nuovo
|1
|2
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-1
|11
|3
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|Nuovo
|1
|4
|PER TE
|ERNIA
|-2
|8
|5
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-2
|18
|6
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-2
|8
|7
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|=
|6
|8
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-2
|40
|9
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-4
|15
|10
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-2
|30
|11
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-2
|34
|12
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-2
|10
|13
|PURA PURISSIMA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE
|Nuovo
|1
|14
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-3
|88
|15
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+2
|17
|16
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-2
|32
|17
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-4
|17
|18
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-3
|62
|19
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+1
|31
|20
|BERGHAIN
|ROSALÍA, BJÖRK & YVES TUMOR
|+25
|2
|21
|MONEY
|SAYF FEAT. ARTIE 5IVE & GUÈ
|Nuovo
|1
|22
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|-6
|7
|23
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-5
|20
|24
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|=
|27
|25
|DAI CHE FAI
|BRESH
|+15
|5
|26
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+1
|10
|27
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|31
|28
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-7
|8
|29
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-7
|22
|30
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|-4
|11
|31
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|6
|32
|LA PERLA
|ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA
|Nuovo
|1
|33
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|-4
|25
|34
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|=
|60
|35
|LEI
|MARRACASH
|-3
|48
|36
|CHUNIRI
|TEDUA
|-24
|3
|37
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|+6
|12
|38
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-3
|26
|39
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|+19
|9
|40
|TOCCO PITOCCO
|RRARI DAL TACCO
|Nuovo
|1
|41
|GOLPE
|GIORGIA
|+32
|8
|42
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+9
|3
|43
|BUON TRASLOCO
|OLLY & JULI
|-7
|7
|44
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|+2
|3
|45
|SUPERCLASSICO
|ERNIA
|+2
|6
|46
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+7
|40
|47
|QUALCOSA DI GRANDE
|COEZ
|+17
|22
|48
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-9
|55
|49
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|+11
|18
|50
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|=
|35
|51
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-1
|56
|52
|RELIQUIA
|ROSALÍA
|Nuovo
|1
|53
|COME MAI
|883
|+40
|3
|54
|MIO CRISTO PIANGE DIAMANTI
|ROSALÍA
|Nuovo
|1
|55
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|-14
|60
|56
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+11
|5
|57
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|+4
|22
|58
|FLOYD MAYWEATHER
|CAPO PLAZA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE
|-39
|2
|59
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-17
|6
|60
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|-27
|2
|61
|IL BRIVIDO DELLA VITA
|OLLY & JULI
|-1
|7
|62
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|+13
|9
|63
|DUOMO
|RONDODASOSA
|-11
|7
|64
|TU MI PIACI
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE
|-26
|3
|65
|PER DIMENTICARE
|ZERO ASSOLUTO
|+7
|3
|66
|CHE GUSTO C’È
|FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO
|-4
|25
|67
|OCCHI COLOR MARE
|OLLY & JULI
|-13
|7
|68
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|-1
|24
|69
|ATTACCHI DI PANICO
|CHARLIE CHARLES & BLANCO
|+6
|3
|70
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+6
|5
|71
|STAVO PENSANDO A TE
|FABRI FIBRA
|+14
|3
|72
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|52
|73
|CAPO HORN
|BRESH FEAT. TEDUA
|Nuovo
|1
|74
|BUIO
|IRAMA FEAT. GIORGIA
|-9
|4
|75
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|-6
|17
|76
|SEXO, VIOLENCIA Y LLANTAS
|ROSALÍA
|Nuovo
|1
|77
|DTMF
|BAD BUNNY
|-6
|44
|78
|URAGANI
|CLARA
|+3
|10
|79
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-1
|3
|80
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|+16
|2
|81
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+3
|44
|82
|UMORE MAREA
|BRESH
|+15
|27
|83
|YAMAL
|LE-ONE
|+6
|17
|84
|FINGO&SPINGO
|TIZIANO FERRO
|-5
|3
|85
|DESTRI
|GAZZELLE
|-3
|24
|86
|SEMPLICITAMENTE
|SARAH TOSCANO & MIDA
|-20
|9
|87
|L’UNIVERSO TRANNE NOI
|MAX PEZZALI
|+3
|3
|88
|BRUTTA STORIA
|EMMA & JULI
|Nuovo
|1
|89
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|+10
|2
|90
|GINEVRA
|LUCHÈ FEAT. GEOLIER
|Nuovo
|1
|91
|BRIVIDO
|GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH
|Nuovo
|1
|92
|DIVINIZE
|ROSALÍA
|Nuovo
|1
|93
|INVINCIBILE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|-7
|5
|94
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|Nuovo
|1
|95
|BERLINO
|ERNIA
|-3
|8
|96
|ALBACHIARA
|VASCO ROSSI
|-16
|3
|97
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|-9
|39
|98
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|-4
|7
|99
|MARMELLATA #25
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|100
|PARADOSSALE
|GIORGIA
|Nuovo
|1
Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
