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Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (=, 9 settimane). In vetta due pesi massimi globali: collaborazione ad altissima energia, con un appeal trasversale che continua a macinare streaming e a mantenere saldo il primo posto.

2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (=, 20 settimane). Squadra che vince non si cambia: il trio italo-brasiliano tiene botta da ben 20 settimane, tra ritornelli immediati e un mix urban-latin che non molla la presa.

3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (=, 25 settimane). Resistenza da maratoneta per una hit che non accenna a rallentare: quarto di anno in chart per Samurai Jay, che firma anche altre presenze forti insieme a Vito Salamanca più in basso in classifica.

4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (=, 30 settimane). Geolier resta protagonista assoluto: 30 settimane su questo brano e un pacchetto di singoli attivi che lo rendono tra gli artisti più presenti dell’intera Top 100.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (=, 19 settimane). In Top 5 una combinazione d’autore: tre voci diverse che si intrecciano con classe e che, a 19 settimane, certificano una tenuta davvero solida.

6) HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ – MOVIN’ TO THE SUN (+3, 8 settimane). Colpo di acceleratore: la house firmata Hugel e la voce iconica di Ultra Naté spingono il pezzo in su. Otto settimane e momentum in crescita.

7) BRESH – DA DIO (=, 13 settimane). Una costanza tutta estiva: Bresh mette a segno un altro piazzamento alto con un brano nato per stare in rotazione prolungata.

8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (=, 9 settimane). Incontro tra due timbri amatissimi: ballad dal tocco pop che sta vivendo una corsa regolare e convincente.

9) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (-3, 13 settimane). Leggera flessione, ma la band resta tra i dominatori del periodo, con più titoli attivi nella Top 100 che rafforzano la presenza complessiva.

10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (=, 18 settimane). Quando due top player si uniscono, il risultato è una garanzia: 18 settimane e stabilità da high-rotation. Geolier raddoppia così la presenza in Top 10.

I fenomeni della settimana

Multi-presenza d’artista: dominio corale per Geolier, che compare più volte in graduatoria (anche con 2 Giorni di Fila, Autorità, Stelle, Arcobaleno, Un ricco e un povero) e in coppia con Shiva. Molto attivi anche Pinguini Tattici Nucleari con diversi brani in chart, e la coppia Samurai Jay & Vito Salamanca con più titoli.

Long runner: spiccano maratoneti come Devastante (Olly & Juli, 127 settimane), Ora che non ho più te (Cesare Cremonini, 99), Per due come noi (Olly, Angelina Mango & Juli, 101) e La plena (W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, 71). Nel blocco alto resistono con molte settimane anche Ossessione (25) e Canzone d’amore (30).

Risalite e novità: balzo notevole per Dale (+29), e pioggia di new entry nelle retrovie con L’avvelenata, Bandito, Italia Starter Pack, Islanda, A mano a mano. Segnale di alta competizione estiva nella parte bassa della Top 100.

Nota: tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ. Scopri di più su FIMI/NIQ

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY = 9
2 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA = 20
3 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 25
4 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 30
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 19
6 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ +3 8
7 DA DIO BRESH = 13
8 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI = 9
9 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 13
10 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 18
11 WHITE GIRL WASTED ANNA = 8
12 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO = 11
13 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA = 23
14 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +1 12
15 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE -1 13
16 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA +2 12
17 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) +2 16
18 ROMANTICA ULTIMO -2 12
19 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT -2 10
20 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +2 30
21 NUEVAYOL BAD BUNNY = 30
22 MALADIE MAUVAIS DJO +1 14
23 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -3 33
24 CABANA IRAMA +3 13
25 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS +3 10
26 OBSESSED SHIVA & ANNA -1 18
27 DTMF BAD BUNNY -3 83
28 PILÉ MAUVAIS DJO -2 8
29 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +1 18
30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +4 71
31 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +2 50
32 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +8 37
33 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI +2 25
34 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +2 99
35 BALORDA NOSTALGIA OLLY +3 79
36 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE -7 26
37 AUTORITÀ GEOLIER -5 10
38 MAGNETIC THE BAUSA +3 9
39 AMOR ACHILLE LAURO -2 69
40 TU MI PIACI TANTO SAYF -9 25
41 BUONA DOMENICA SAYF +2 14
42 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI +5 5
43 LA COSTIERA AMALFITANA FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO +11 4
44 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -2 25
45 SELF AWARE TEMPER CITY +6 15
46 STELLE GEOLIER -1 30
47 CANZONE ESTIVA ANNALISA +3 22
48 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -2 11
49 DALE YUNG SNAPP FEAT. FREZZA & R3VERSAL & G.MINEIRO +29 2
50 WONDERWALL OASIS -11 6
51 LA MUSICA NON C’È COEZ +21 23
52 ESIBIZIONISTA ANNALISA +1 44
53 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -4 27
54 SERENAMENTE JULI & BRESH +2 16
55 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +2 16
56 CANTILENE JULI & OLLY +4 16
57 DEVASTANTE OLLY & JULI +1 127
58 GIOVANI RE SFERA EBBASTA -6 19
59 AGITARE COCA COLA TOMMASO PARADISO +15 3
60 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH -12 17
61 ORDINARY ALEX WARREN = 73
62 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA +9 18
63 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +2 30
64 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -5 57
65 EOO BAD BUNNY -2 4
66 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -11 25
67 FREE YOUR MIND PROSPA & CLOONEE +3 3
68 OGNI MALE CAPO PLAZA -1 6
69 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON = 16
70 INTROVABILE BRESH +5 29
71 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -5 23
72 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +1 101
73 MUCHACHA AISSA, RVFV & KREAMLY +18 3
74 BERLINO ERNIA +2 29
75 ACQUARIO ULTIMO -13 31
76 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER +7 7
77 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +8 4
78 EDGE OF DESIRE JONAS BLUE & MALIVE +11 4
79 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -15 23
80 TU COSA FAI QUESTA SERA NOEMI & VITO SALAMANCA +12 2
81 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO = 31
82 DRACULA TAME IMPALA -5 20
83 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI +1 3
84 MALEDETTO ME FULMINACCI -4 4
85 BOSSA NOSTRA GAIA +5 2
86 IRIS THE GOO GOO DOLLS -4 4
87 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -1 26
88 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE -9 16
89 L’AVVELENATA FRANCESCO GUCCINI Nuovo 1
90 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 2
91 BANDITO DIPINTO & FRESH BEATZ Nuovo 1
92 BABYFACE SHIVA & KID YUGI +4 18
93 ITALIA STARTER PACK J-AX Nuovo 1
94 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA -7 5
95 BOP BOP ARTIE 5IVE -27 4
96 LABIRINTO LUCHÈ -8 2
97 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
98 ANTIDROGA EMMA & FABRI FIBRA +2 2
99 A MANO A MANO RINO GAETANO Nuovo 1
100 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 25

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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