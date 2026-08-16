Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo – Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (=, 9 settimane). In vetta due pesi massimi globali: collaborazione ad altissima energia, con un appeal trasversale che continua a macinare streaming e a mantenere saldo il primo posto.
2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (=, 20 settimane). Squadra che vince non si cambia: il trio italo-brasiliano tiene botta da ben 20 settimane, tra ritornelli immediati e un mix urban-latin che non molla la presa.
3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (=, 25 settimane). Resistenza da maratoneta per una hit che non accenna a rallentare: quarto di anno in chart per Samurai Jay, che firma anche altre presenze forti insieme a Vito Salamanca più in basso in classifica.
4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (=, 30 settimane). Geolier resta protagonista assoluto: 30 settimane su questo brano e un pacchetto di singoli attivi che lo rendono tra gli artisti più presenti dell’intera Top 100.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (=, 19 settimane). In Top 5 una combinazione d’autore: tre voci diverse che si intrecciano con classe e che, a 19 settimane, certificano una tenuta davvero solida.
6) HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ – MOVIN’ TO THE SUN (+3, 8 settimane). Colpo di acceleratore: la house firmata Hugel e la voce iconica di Ultra Naté spingono il pezzo in su. Otto settimane e momentum in crescita.
7) BRESH – DA DIO (=, 13 settimane). Una costanza tutta estiva: Bresh mette a segno un altro piazzamento alto con un brano nato per stare in rotazione prolungata.
8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (=, 9 settimane). Incontro tra due timbri amatissimi: ballad dal tocco pop che sta vivendo una corsa regolare e convincente.
9) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (-3, 13 settimane). Leggera flessione, ma la band resta tra i dominatori del periodo, con più titoli attivi nella Top 100 che rafforzano la presenza complessiva.
10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (=, 18 settimane). Quando due top player si uniscono, il risultato è una garanzia: 18 settimane e stabilità da high-rotation. Geolier raddoppia così la presenza in Top 10.
I fenomeni della settimana
– Multi-presenza d’artista: dominio corale per Geolier, che compare più volte in graduatoria (anche con 2 Giorni di Fila, Autorità, Stelle, Arcobaleno, Un ricco e un povero) e in coppia con Shiva. Molto attivi anche Pinguini Tattici Nucleari con diversi brani in chart, e la coppia Samurai Jay & Vito Salamanca con più titoli.
– Long runner: spiccano maratoneti come Devastante (Olly & Juli, 127 settimane), Ora che non ho più te (Cesare Cremonini, 99), Per due come noi (Olly, Angelina Mango & Juli, 101) e La plena (W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, 71). Nel blocco alto resistono con molte settimane anche Ossessione (25) e Canzone d’amore (30).
– Risalite e novità: balzo notevole per Dale (+29), e pioggia di new entry nelle retrovie con L’avvelenata, Bandito, Italia Starter Pack, Islanda, A mano a mano. Segnale di alta competizione estiva nella parte bassa della Top 100.
Nota: tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ. Scopri di più su FIMI/NIQ
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|=
|9
|2
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|=
|20
|3
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|25
|4
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|30
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|=
|19
|6
|MOVIN’ TO THE SUN
|HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ
|+3
|8
|7
|DA DIO
|BRESH
|=
|13
|8
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|=
|9
|9
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|13
|10
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|=
|18
|11
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|=
|8
|12
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|=
|11
|13
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|=
|23
|14
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+1
|12
|15
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|-1
|13
|16
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|+2
|12
|17
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|+2
|16
|18
|ROMANTICA
|ULTIMO
|-2
|12
|19
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|-2
|10
|20
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+2
|30
|21
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|=
|30
|22
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|+1
|14
|23
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-3
|33
|24
|CABANA
|IRAMA
|+3
|13
|25
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|+3
|10
|26
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|-1
|18
|27
|DTMF
|BAD BUNNY
|-3
|83
|28
|PILÉ
|MAUVAIS DJO
|-2
|8
|29
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+1
|18
|30
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+4
|71
|31
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+2
|50
|32
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+8
|37
|33
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|+2
|25
|34
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+2
|99
|35
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+3
|79
|36
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|-7
|26
|37
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|-5
|10
|38
|MAGNETIC
|THE BAUSA
|+3
|9
|39
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-2
|69
|40
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|-9
|25
|41
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|+2
|14
|42
|RAFFAELLA FICO
|LE-ONE & HIGASHI
|+5
|5
|43
|LA COSTIERA AMALFITANA
|FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO
|+11
|4
|44
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-2
|25
|45
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|+6
|15
|46
|STELLE
|GEOLIER
|-1
|30
|47
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|+3
|22
|48
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|-2
|11
|49
|DALE
|YUNG SNAPP FEAT. FREZZA & R3VERSAL & G.MINEIRO
|+29
|2
|50
|WONDERWALL
|OASIS
|-11
|6
|51
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+21
|23
|52
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+1
|44
|53
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-4
|27
|54
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|+2
|16
|55
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+2
|16
|56
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|+4
|16
|57
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+1
|127
|58
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|-6
|19
|59
|AGITARE COCA COLA
|TOMMASO PARADISO
|+15
|3
|60
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|-12
|17
|61
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|=
|73
|62
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|+9
|18
|63
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+2
|30
|64
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-5
|57
|65
|EOO
|BAD BUNNY
|-2
|4
|66
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-11
|25
|67
|FREE YOUR MIND
|PROSPA & CLOONEE
|+3
|3
|68
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|-1
|6
|69
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|=
|16
|70
|INTROVABILE
|BRESH
|+5
|29
|71
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|-5
|23
|72
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+1
|101
|73
|MUCHACHA
|AISSA, RVFV & KREAMLY
|+18
|3
|74
|BERLINO
|ERNIA
|+2
|29
|75
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-13
|31
|76
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|+7
|7
|77
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+8
|4
|78
|EDGE OF DESIRE
|JONAS BLUE & MALIVE
|+11
|4
|79
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-15
|23
|80
|TU COSA FAI QUESTA SERA
|NOEMI & VITO SALAMANCA
|+12
|2
|81
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|=
|31
|82
|DRACULA
|TAME IMPALA
|-5
|20
|83
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|+1
|3
|84
|MALEDETTO ME
|FULMINACCI
|-4
|4
|85
|BOSSA NOSTRA
|GAIA
|+5
|2
|86
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|-4
|4
|87
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-1
|26
|88
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|-9
|16
|89
|L’AVVELENATA
|FRANCESCO GUCCINI
|Nuovo
|1
|90
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|2
|91
|BANDITO
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|Nuovo
|1
|92
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|+4
|18
|93
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|Nuovo
|1
|94
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|-7
|5
|95
|BOP BOP
|ARTIE 5IVE
|-27
|4
|96
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-8
|2
|97
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|98
|ANTIDROGA
|EMMA & FABRI FIBRA
|+2
|2
|99
|A MANO A MANO
|RINO GAETANO
|Nuovo
|1
|100
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-2
|25
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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