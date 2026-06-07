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Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Samurai Jay continua a marciare in testa con un brano che non molla un colpo: dopo 11 settimane consecutive al #1 su Spotify Italia e 12 settimane al #1 FIMI, "Ossessione" si conferma anche grazie alla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e a un’agenda live che profuma d’estate, inclusa un’apertura speciale per Ricky Martin (21 giugno, San Benedetto del Tronto). Su TikTok viaggia fortissimo: quasi 170mila contenuti legati al brano.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER La combo Milano‑Napoli funziona alla grande: SHIVA è in piena era Vangelo, Geolier conferma la sua proverbiale tenuta. Strofe dirette e punchline che spingono ovunque, dallo streaming alla strada: insieme sono carburante ad alto numero di ottano.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Altra salita per SHIVA, questa volta con ANNA: chimica facile, ritornello che resta attaccato e l’aura del ciclo "Vera Baddie" che accompagna una delle regine del pop‑urban italiano. Squadra che vince, raddoppia.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Effetto nostalgia potentissimo: il catalogo di Bieber si riaccende e spara questo evergreen dritto in Top 5. La spinta catalogo è il tema della settimana, e Justin domina il filone (vedi anche i rientri più in basso nei fenomeni).

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate, mood scuro e personalità da vendere: KID YUGI arriva dalla lunga corsa tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo", e qui trova in SHIVA il partner perfetto per un banger che parla sia alla fanbase rap dura che al pubblico più generalista.

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Il pezzo che ha brillato a Sanremo continua la sua corsa con un ritornello incollato in testa e l’airplay che cresce. SAYF si sta costruendo una credibilità da hitmaker seriale, puntellata da presenze costanti in chart.

7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per SHIVA: tra solista e collaborazioni, l’imprinting sonoro è ovunque. La sua fase creativa è in iper‑spinta e i numeri parlano chiaro.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che chiamano l’estate: beat elastico, hook immediato e un trio con i codici giusti. Nota pop: il pezzo si è fatto notare anche in TV con un’apparizione a sorpresa ad Affari Tuoi, spingendo forte verso il pubblico generalista.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e instant‑energy: LAZZA resta riferimento trasversale, SFERA alterna catalogo e nuove uscite, SHIVA è onnipresente. Potenza di fuoco assicurata.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry pesantissima: il rientro di Madame (in scia all’album "Disincanto") infiamma radar e streaming, mentre il featuring di Marracash aggiunge spessore e longevità. Attenzione all’effetto domino: in pancia alla Top 100 Madame mette a segno diverse risalite e nuovi ingressi.

Fenomeni della settimana. Catalogo Justin Bieber rovente: "Baby" vola di +58 fino alla #42, rientrano anche "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame protagonista su più fronti: "OK" schizza alla #29 (+57), "Disincanto" alla #44 (+52), dentro anche "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93). Qualche frenata in casa SHIVA: "Take 6" scende di 36 posizioni (#61), "Risorgere" cede 56 (#77), arretrano anche "Dio esiste" (#36), "Coscienza" (#37) e "Bacio di Giuda" (#39). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" tocca 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini arriva a 83. Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane
1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9
2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2
3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2
4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2
5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2
6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9
7 SPIE SHIVA -2 2
8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4
9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2
10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1
11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9
12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14
13 V PER VANGELO SHIVA -7 2
14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2
15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10
16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9
17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9
18 PECCATI SHIVA -9 2
19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34
20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9
21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3
22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6
23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15
24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1
25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9
26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53
27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBBASTA & ANNA +3 14
28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41
29 OK MADAME +57 4
30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55
31 BERLINO ERNIA +3 13
32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9
33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9
34 DTMF BAD BUNNY -2 67
35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14
36 DIO ESISTE SHIVA -25 2
37 COSCIENZA SHIVA -22 2
38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9
39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2
40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63
41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21
42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2
43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6
44 DISINCANTO MADAME +52 6
45 DRACULA TAME IMPALA +8 4
46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10
47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57
48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17
49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14
50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3
51 INTROVABILE BRESH -2 13
52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7
53 END OF BEGINNING DJO -7 21
54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1
55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19
56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23
57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28
58 STELLE GEOLIER +1 14
59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6
60 ACQUARIO ULTIMO -4 15
61 TAKE 6 SHIVA -36 2
62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4
63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1
64 COME STAI? MADAME Nuovo 1
65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83
66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2
67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16
68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7
69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5
70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1
71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1
72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11
73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17
74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1
75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8
76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111
77 RISORGERE SHIVA -56 2
78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6
79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85
80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6
81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1
82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7
83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10
84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7
85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6
86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31
87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5
88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29
89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1
90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2
91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1
92 1H GEOLIER -7 14
93 BESTIA MADAME Nuovo 1
94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1
95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16
96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7
97 PER TE ERNIA -20 31
98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3
99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16
100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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