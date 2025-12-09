Trova nel Magazine
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Mariah Carey e gli Wham in mezzo a tanti giovanissimi

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

Quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025? I nuovi dati della classifica FIMI/NIQ – Top of The Music.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – SHIVA, "TAKE 6" (+2) Primo posto per Shiva: con "TAKE 6" scala la vetta grazie a una wave trap ultra-riconoscibile e al traino di un catalogo che questa settimana spunta anche tra gli album con i reloaded "Milano Angels" e "Milano Demons". In singoli lo ritrovi pure in coppia con Sfera Ebbasta in "Come se non fossi nei guai" (#69): segnale di una presenza capillare su più fronti.

#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" (-1) Scivola di un gradino ma resta solidissima. Il duo continua a dominare playlist e rotazioni, stringendo un vero piccolo "ecosistema" in Top 100: da "Devastante" (#27, 91 settimane) a "Scarabocchi" (#43), "Depresso Fortunato" (#62), "Occhi color mare" (#69), "Il brivido della vita" (#70), "Buon trasloco" (#50) e "Menomale che c’è il mare" (#99). Tenuta monstre.

#3 – MARIAH CAREY, "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" (+10) Il classico del 1994 torna altissimo: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto natalizio riaccende stream e airplay, e la hit più evergreen delle feste prende la corsia di sorpasso.

#4 – NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI, "IL MIO AMICO" (Nuovo) Ingresso diretto in Top 5 per un incastro rap di prim’ordine: Noyz, veterano della scena romana, e il producer Sine costruiscono un tappeto cupo e chirurgico; Kid Yugi ci mette la lama delle barre. Non è un caso isolato: il loro progetto piazza una pioggia di nuovi brani in Top 100 questa settimana.

#5 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" (-3) Perde qualche posizione ma resta in altissima quota. Geolier continua a viaggiare forte, complice uno zoccolo duro di pubblico e una serie di brani che macinano ascolti a ciclo continuo. Quarta settimana in chart per il singolo.

#6 – WHAM!, "LAST CHRISTMAS" (+23) Dal 1984 al feed di oggi: "Last Christmas" è sempre la colonna sonora ufficiale di dicembre. Balzo poderoso e clima festa assicurato.

#7 – NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA, "FINALE DIVERSO" (Nuovo) Altra new entry pesante del duo, stavolta con Shiva: street credibility e hook immediato per un brano che capitalizza l’hype dell’intero progetto e il momento d’oro dell’artista milanese (#1 con "TAKE 6").

#8 – ERNIA, "PER TE" (-4) Calo contenuto per un brano che resta tra i più apprezzati della stagione. Ernia alterna introspezione e punchline con la consueta eleganza, mentre in classifica resiste anche la coppia con Kid Yugi in "Fellini" (#20).

#9 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" (-4) Resiliente la traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters: community internazionale e social buzz continuano a spingere un singolo che non molla l’alta classifica.

#10 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" (-2) Taylor tiene la Top 10 con un brano dall’impronta narrativa forte, in scia al suo prolifico ciclo creativo recente. Stabilità da fuoriclasse.

Fenomeni della settimana – Settimana segnata dall’onda NOYZ NARCOS & SINE: oltre ai due ingressi in Top 10, piovono nuove entrate come "CELEBRITÀ" (#16), "SNIPER" (#18), "ULTIMO BANCO" (#22), "LACRIME E SORRISI" (#23), "DRUGSTORE" (#29), "GIORNATA STORTA" (#33), "PAZZA IDEA" (#35), "BLOODYMARY" (#36), "BACK AGAIN" (#39), "JOHN BELUSHI" (#42), "FUNNY GAMES" (#52), "KUSH & METH" (#93) e "STESSO DIO" (#99). È ufficialmente iniziato anche l’effetto Natale: volano "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" di Dean Martin (#19, +72), "Rockin’ Around The Christmas Tree" di Brenda Lee (#30, +39), "Feliz Navidad" di José Feliciano (#34, +52), "It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas" di Michael Bublé (#45, +36), oltre alle new entry "Sleigh Ride" (#55), "Santa Tell Me" (#58), "Happy Xmas (War Is Over)" (#60), "It’s The Most Wonderful Time Of The Year" (#73) e "Holly Jolly Christmas" (#88). Long run iconiche: "Devastante" di Olly & Juli tocca 91 settimane; Olly & Juli disseminano la Top 100 con molteplici titoli. Tra i ribassi più netti: "Mossa Strepitosa" di Papa V & Night Skinny feat. Kid Yugi (-55, #86) e "Tocco Pitocco" di Rrari dal Tacco (-30, #90). Dati tratti dalle classifiche Top of The Music FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 TAKE 6 SHIVA +2 2
2 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -1 14
3 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY +10 3
4 IL MIO AMICO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI Nuovo 1
5 FOTOGRAFIA GEOLIER -3 4
6 LAST CHRISTMAS WHAM! +23 3
7 FINALE DIVERSO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA Nuovo 1
8 PER TE ERNIA -4 11
9 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -4 21
10 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -2 9
11 BALORDA NOSTALGIA OLLY -2 43
12 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS +22 2
13 NON È MICA TE EDDIE BROCK -2 11
14 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -7 4
15 ESIBIZIONISTA ANNALISA +1 8
16 CELEBRITÀ NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE Nuovo 1
17 ORDINARY ALEX WARREN -5 37
18 SNIPER NOYZ NARCOS & SINE FEAT. MADAME Nuovo 1
19 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN +72 2
20 FELLINI ERNIA & KID YUGI -10 11
21 AMOR ACHILLE LAURO -6 33
22 ULTIMO BANCO NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
23 LACRIME E SORRISI NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
24 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -3 34
25 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -11 18
26 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 35
27 DEVASTANTE OLLY & JULI -9 91
28 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI = 9
29 DRUGSTORE NOYZ NARCOS & SINE FEAT. GUÈ Nuovo 1
30 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE +39 2
31 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -11 13
32 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA = 34
33 GIORNATA STORTA NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
34 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO +52 2
35 PAZZA IDEA NOYZ NARCOS & SINE FEAT. ACHILLE LAURO Nuovo 1
36 BLOODYMARY NOYZ NARCOS & SINE FEAT. JAKE LA FURIA & CONWAY THE MACHINE Nuovo 1
37 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -15 63
38 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE -12 4
39 BACK AGAIN NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
40 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -16 65
41 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -5 23
42 JOHN BELUSHI NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
43 SCARABOCCHI OLLY & JULI +1 58
44 DAI CHE FAI BRESH -6 8
45 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +36 2
46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -11 20
47 EX IRAMA FEAT. ELODIE -8 14
48 LA MUSICA NON C’È COEZ -7 13
49 LEI MARRACASH -6 51
50 DÉSOLÉE ANNA -10 25
51 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -18 30
52 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
53 SNOWMAN SIA Nuovo 1
54 PUNTO EROCADDEO -24 2
55 SLEIGH RIDE THE RONETTES Nuovo 1
56 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -19 20
57 END OF BEGINNING DJO Nuovo 1
58 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE Nuovo 1
59 COMING HOME MARCO MENGONI Nuovo 1
60 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR Nuovo 1
61 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -19 10
62 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -17 28
63 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -12 55
64 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -14 43
65 NESSUNA LUCHÈ -18 29
66 IL FILO ROSSO ALFA -17 59
67 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +1 8
68 UN SORRISO DENTRO AL PIANTO ORNELLA VANONI -45 2
69 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +26 2
70 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON -14 3
71 LA TUA CANZONE COEZ -5 3
72 L’AMORE NON MI BASTA EMMA Nuovo 1
73 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR ANDY WILLIAMS Nuovo 1
74 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH -22 15
75 BUIO DAVANTI LAZZA -21 63
76 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -28 3
77 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -20 25
78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -15 38
79 DTMF BAD BUNNY +5 47
80 POETICA CESARE CREMONINI -13 5
81 QUALCOSA DI GRANDE COEZ -28 25
82 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -24 3
83 BACK TO FRIENDS SOMBR -21 21
84 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 3
85 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -21 27
86 MOSSA STREPITOSA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI -55 3
87 MAN I NEED OLIVIA DEAN -26 5
88 HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ Nuovo 1
89 È SEMPRE BELLO COEZ -1 3
90 TOCCO PITOCCO RRARI DAL TACCO -30 4
91 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO -26 12
92 7ELEVEN ARTIE 5IVE -33 20
93 KUSH & METH NOYZ NARCOS & SINE FEAT. GAST Nuovo 1
94 GOLPE GIORGIA -18 11
95 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE -2 10
96 DESTRI GAZZELLE -22 27
97 SANT’ALLEGRIA ORNELLA VANONI & MAHMOOD Nuovo 1
98 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI -15 6
99 STESSO DIO NOYZ NARCOS & SINE Nuovo 1
100 100 MESSAGGI LAZZA -21 3

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

