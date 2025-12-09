I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché
Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Mariah Carey e gli Wham in mezzo a tanti giovanissimi
Quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025? I nuovi dati della classifica FIMI/NIQ – Top of The Music.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – SHIVA, "TAKE 6" (+2) Primo posto per Shiva: con "TAKE 6" scala la vetta grazie a una wave trap ultra-riconoscibile e al traino di un catalogo che questa settimana spunta anche tra gli album con i reloaded "Milano Angels" e "Milano Demons". In singoli lo ritrovi pure in coppia con Sfera Ebbasta in "Come se non fossi nei guai" (#69): segnale di una presenza capillare su più fronti.
#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" (-1) Scivola di un gradino ma resta solidissima. Il duo continua a dominare playlist e rotazioni, stringendo un vero piccolo "ecosistema" in Top 100: da "Devastante" (#27, 91 settimane) a "Scarabocchi" (#43), "Depresso Fortunato" (#62), "Occhi color mare" (#69), "Il brivido della vita" (#70), "Buon trasloco" (#50) e "Menomale che c’è il mare" (#99). Tenuta monstre.
#3 – MARIAH CAREY, "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" (+10) Il classico del 1994 torna altissimo: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto natalizio riaccende stream e airplay, e la hit più evergreen delle feste prende la corsia di sorpasso.
#4 – NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI, "IL MIO AMICO" (Nuovo) Ingresso diretto in Top 5 per un incastro rap di prim’ordine: Noyz, veterano della scena romana, e il producer Sine costruiscono un tappeto cupo e chirurgico; Kid Yugi ci mette la lama delle barre. Non è un caso isolato: il loro progetto piazza una pioggia di nuovi brani in Top 100 questa settimana.
#5 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" (-3) Perde qualche posizione ma resta in altissima quota. Geolier continua a viaggiare forte, complice uno zoccolo duro di pubblico e una serie di brani che macinano ascolti a ciclo continuo. Quarta settimana in chart per il singolo.
#6 – WHAM!, "LAST CHRISTMAS" (+23) Dal 1984 al feed di oggi: "Last Christmas" è sempre la colonna sonora ufficiale di dicembre. Balzo poderoso e clima festa assicurato.
#7 – NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA, "FINALE DIVERSO" (Nuovo) Altra new entry pesante del duo, stavolta con Shiva: street credibility e hook immediato per un brano che capitalizza l’hype dell’intero progetto e il momento d’oro dell’artista milanese (#1 con "TAKE 6").
#8 – ERNIA, "PER TE" (-4) Calo contenuto per un brano che resta tra i più apprezzati della stagione. Ernia alterna introspezione e punchline con la consueta eleganza, mentre in classifica resiste anche la coppia con Kid Yugi in "Fellini" (#20).
#9 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" (-4) Resiliente la traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters: community internazionale e social buzz continuano a spingere un singolo che non molla l’alta classifica.
#10 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" (-2) Taylor tiene la Top 10 con un brano dall’impronta narrativa forte, in scia al suo prolifico ciclo creativo recente. Stabilità da fuoriclasse.
Fenomeni della settimana – Settimana segnata dall’onda NOYZ NARCOS & SINE: oltre ai due ingressi in Top 10, piovono nuove entrate come "CELEBRITÀ" (#16), "SNIPER" (#18), "ULTIMO BANCO" (#22), "LACRIME E SORRISI" (#23), "DRUGSTORE" (#29), "GIORNATA STORTA" (#33), "PAZZA IDEA" (#35), "BLOODYMARY" (#36), "BACK AGAIN" (#39), "JOHN BELUSHI" (#42), "FUNNY GAMES" (#52), "KUSH & METH" (#93) e "STESSO DIO" (#99). È ufficialmente iniziato anche l’effetto Natale: volano "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" di Dean Martin (#19, +72), "Rockin’ Around The Christmas Tree" di Brenda Lee (#30, +39), "Feliz Navidad" di José Feliciano (#34, +52), "It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas" di Michael Bublé (#45, +36), oltre alle new entry "Sleigh Ride" (#55), "Santa Tell Me" (#58), "Happy Xmas (War Is Over)" (#60), "It’s The Most Wonderful Time Of The Year" (#73) e "Holly Jolly Christmas" (#88). Long run iconiche: "Devastante" di Olly & Juli tocca 91 settimane; Olly & Juli disseminano la Top 100 con molteplici titoli. Tra i ribassi più netti: "Mossa Strepitosa" di Papa V & Night Skinny feat. Kid Yugi (-55, #86) e "Tocco Pitocco" di Rrari dal Tacco (-30, #90). Dati tratti dalle classifiche Top of The Music FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|TAKE 6
|SHIVA
|+2
|2
|2
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-1
|14
|3
|ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
|MARIAH CAREY
|+10
|3
|4
|IL MIO AMICO
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI
|Nuovo
|1
|5
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-3
|4
|6
|LAST CHRISTMAS
|WHAM!
|+23
|3
|7
|FINALE DIVERSO
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA
|Nuovo
|1
|8
|PER TE
|ERNIA
|-4
|11
|9
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-4
|21
|10
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-2
|9
|11
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-2
|43
|12
|JINGLE BELL ROCK
|BOBBY HELMS
|+22
|2
|13
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-2
|11
|14
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-7
|4
|15
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+1
|8
|16
|CELEBRITÀ
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE
|Nuovo
|1
|17
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-5
|37
|18
|SNIPER
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. MADAME
|Nuovo
|1
|19
|LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!
|DEAN MARTIN
|+72
|2
|20
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-10
|11
|21
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-6
|33
|22
|ULTIMO BANCO
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|23
|LACRIME E SORRISI
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|24
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-3
|34
|25
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-11
|18
|26
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-1
|35
|27
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-9
|91
|28
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|=
|9
|29
|DRUGSTORE
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. GUÈ
|Nuovo
|1
|30
|ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE
|BRENDA LEE
|+39
|2
|31
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-11
|13
|32
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|34
|33
|GIORNATA STORTA
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|34
|FELIZ NAVIDAD
|JOSÉ FELICIANO
|+52
|2
|35
|PAZZA IDEA
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|36
|BLOODYMARY
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. JAKE LA FURIA & CONWAY THE MACHINE
|Nuovo
|1
|37
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-15
|63
|38
|PURA PURISSIMA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE
|-12
|4
|39
|BACK AGAIN
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|40
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-16
|65
|41
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-5
|23
|42
|JOHN BELUSHI
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|43
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|+1
|58
|44
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-6
|8
|45
|IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÉ
|+36
|2
|46
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-11
|20
|47
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|-8
|14
|48
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-7
|13
|49
|LEI
|MARRACASH
|-6
|51
|50
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-10
|25
|51
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|-18
|30
|52
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|53
|SNOWMAN
|SIA
|Nuovo
|1
|54
|PUNTO
|EROCADDEO
|-24
|2
|55
|SLEIGH RIDE
|THE RONETTES
|Nuovo
|1
|56
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-19
|20
|57
|END OF BEGINNING
|DJO
|Nuovo
|1
|58
|SANTA TELL ME
|ARIANA GRANDE
|Nuovo
|1
|59
|COMING HOME
|MARCO MENGONI
|Nuovo
|1
|60
|HAPPY XMAS (WAR IS OVER)
|JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR
|Nuovo
|1
|61
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|-19
|10
|62
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|-17
|28
|63
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-12
|55
|64
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-14
|43
|65
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-18
|29
|66
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-17
|59
|67
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+1
|8
|68
|UN SORRISO DENTRO AL PIANTO
|ORNELLA VANONI
|-45
|2
|69
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+26
|2
|70
|WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX)
|RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON
|-14
|3
|71
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-5
|3
|72
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|Nuovo
|1
|73
|IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR
|ANDY WILLIAMS
|Nuovo
|1
|74
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|-22
|15
|75
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|-21
|63
|76
|DIEGO
|LE-ONE & NICEKIDD
|-28
|3
|77
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|-20
|25
|78
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-15
|38
|79
|DTMF
|BAD BUNNY
|+5
|47
|80
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|-13
|5
|81
|QUALCOSA DI GRANDE
|COEZ
|-28
|25
|82
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|-24
|3
|83
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-21
|21
|84
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|3
|85
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|-21
|27
|86
|MOSSA STREPITOSA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI
|-55
|3
|87
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|-26
|5
|88
|HOLLY JOLLY CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÉ
|Nuovo
|1
|89
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-1
|3
|90
|TOCCO PITOCCO
|RRARI DAL TACCO
|-30
|4
|91
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|-26
|12
|92
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|-33
|20
|93
|KUSH & METH
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. GAST
|Nuovo
|1
|94
|GOLPE
|GIORGIA
|-18
|11
|95
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|-2
|10
|96
|DESTRI
|GAZZELLE
|-22
|27
|97
|SANT’ALLEGRIA
|ORNELLA VANONI & MAHMOOD
|Nuovo
|1
|98
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|-15
|6
|99
|STESSO DIO
|NOYZ NARCOS & SINE
|Nuovo
|1
|100
|100 MESSAGGI
|LAZZA
|-21
|3
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
