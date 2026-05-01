Nuova musica maggio 2026, tutti gli album italiani in uscita tra hype post-Sanremo e new entry: Sayf è pronto a spaccare, ma non è il solo Se tra gli italiani la fanno da padrone due ex voci del Festival, sul fronte internazionale tutti attendono Drake e Tori Amos.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dopo un aprile densissimo – segnato dall’effetto traino del Festival di Sanremo e da uscite a raffica tra pop, rap e cantautorato – maggio 2026 si presenta come un mese di consolidamento e rilancio. È qui che molti artisti trasformano la visibilità in progetto, mentre altri scelgono proprio questo momento per sorprendere con lavori più maturi o sperimentali. Il calendario discografico italiano continua infatti a espandersi in modo sempre più fluido e ‘in progress’, con annunci che arrivano anche a ridosso delle uscite e una produzione sempre più continua durante l’anno.

Tra i titoli più importanti di questo mese spicca ‘Santissimo‘ di Sayf, in uscita l’8 maggio: un album che arriva dopo l’esposizione sanremese e che promette di essere uno dei progetti urban più rilevanti della stagione, grazie anche a una line-up di featuring molto forte (da Geolier a Guè). Accanto a lui una doppia direttrice: progetti post-Sanremo, pronti a capitalizzare il successo mediatico

uscite più indipendenti o di nicchia, che arricchiscono il panorama con sonorità alternative, anche se non mancano release di catalogo, ristampe e lavori meno mainstream che contribuiscono a rendere maggio uno dei mesi più eterogenei dell’anno.

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Tutte gli album italiani in uscita a maggio 2026: da Sayf a Willie Peyote

A differenza dei primi mesi dell’anno – spesso dominati da blockbuster discografici – maggio 2026 si conferma come un periodo più fluido, dove convivono grandi nomi e realtà emergenti. Questa dinamica riflette una trasformazione strutturale del mercato musicale: meno concentrazione in poche date e più distribuzione lungo tutto il calendario, con liste aggiornate costantemente e un flusso continuo di nuove pubblicazioni.

Il mese inizia con il ritorno dei Nu Genea, che il 1° maggio pubblicano ‘People of the Moon‘, album che promette di espandere ulteriormente il loro immaginario tra funk, disco e suggestioni mediterranee, con collaborazioni internazionali già annunciate . Pochi giorni dopo, l’8 maggio, tocca a Sayf con ‘Santissimo‘, lavoro che arriva in un momento di forte visibilità dopo Sanremo e che punta molto sulle collaborazioni: da Geolier a Tedua, passando per Guè.

Il 15 maggio segna invece il ritorno di una delle penne più riconoscibili del panorama indie-rap: Willie Peyote con ‘Anatomia di uno schianto prolungato‘, progetto più introspettivo e maturo, con un taglio quasi cinematografico e una scrittura meno sarcastica del solito. Queste uscite si inseriscono in un quadro più ampio in cui il 2026 vede protagonisti nomi di primo piano della musica italiana – da Ultimo a Marco Mengoni, fino a Ghali – confermando un’annata particolarmente ricca.

Tutti gli album italiani in uscita a maggio 2026: l’elenco

1 maggio

NERISSIMA SERPE – Nerissima (Emi Records/Universal Music)

NU GENEA – People of the moon (NG Records)

7 maggio

ROBERTO COLELLA – Ce sta sempre na via (Full Heads)

8 maggio

ANGEL NAMES – Un Dolce finale (Dischi Sotterranei)

DIMARTINO – L’improbabile piena dell’Oreto (Sony Music)

DISS GACHA – Non è solo swag (Columbia Records/Sony Music)

EDY – Algoritmocrazia

JESTO – Stato di coscienza (Maqueta Records/Triggger/Sony Music)

MANNARINO – Primo amore (BMG/Universal Music)

MARCO TONINCELLI – Tuirse (6th Floor Recording Studios)

MAZZOLI – Ieri, a casa

NARCADIAN – Ognuno di voi è un mio nemico

PLASMA – Perdigiorno (Columbia/Sony Music Italy)

SAYF – Santissimo (Atlantic/Warner Music)

YELE – Vaniglia e zenzero (Atlantic/Warner Music)

15 maggio

MAX GAZZÈ – L’ornamento delle cose secondarie (Columbia Records/Sony Music)

WILLIE PEYOTE – Anatomia di uno schianto prolungato (EMI RECORDS)

ZVRZI – Ep delle canzoni dal diario (Costello’s Agency)

16 maggio

ORCHESTRA TOPICA – Magic Umbu (Retro Records) in fisico

22 maggio

ASIANOIA – Carneplastica (Costello’s Records/Artist First)

LAIOUNG – Anima mundi

MICO ARGIRÒ – Antologia d’amore

TIZIANO FERRO – Sono un grande Deluxe (Sugar Music)

VEGAS JONES – CHIC NISELLO 2 (Universal Music)

29 maggio

PATRIZIA LAQUIDARA – Flòrula

Gli album internazionali più attesi di marzo 2026: torna Tori Amos

Tra i titoli più attesi sul fronte internazionale spicca il ritorno di Drake con ‘Iceman’, previsto a metà mese: un lavoro che arriva dopo anni di dominio nelle classifiche e che potrebbe ridefinire ancora una volta i confini tra rap e pop globale. Accanto a lui, riflettori puntati su Tori Amos con ‘In Times of Dragons’, progetto che promette una nuova evoluzione del suo songwriting sofisticato, e su The Black Keys con ‘Peaches!’, pronti a rilanciare il loro blues rock in chiave contemporanea.

Grande attesa anche per il pop internazionale: Zara Larsson torna con ‘Midnight Sun: Girls Trip‘, mentre Kacey Musgraves propone ‘Middle of Nowhere’, segnale della continua contaminazione tra country e mainstream globale. Nel panorama alternative e indie, Lykke Li con ‘The Afterparty’ rappresenta uno dei ritorni più intriganti, mentre la scena emergente e di nicchia si muove tra nuove proposte come Kneecap e progetti sperimentali distribuiti soprattutto nella prima metà del mese.

Maggio 2026 non è quindi solo un mese ricco di uscite, ma un punto di equilibrio tra mainstream e ricerca, tra star globali e nuove voci. C’è molto da ascoltare con attenzione: perché dentro questa lista potrebbe già nascondersi il suono dell’anno e potrebbe arrivare da nomi più di nicchia, anche se il contesto generale rafforza il peso di queste uscite, ed è certo che il 2026 è già segnato da hype elevatissimo attorno a grandi nomi (da Madonna a Lana Del Rey, passando per Gorillaz e Rihanna), segno di un’industria che alterna blockbuster e release a sorpresa

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