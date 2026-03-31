Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Dimenticate Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway immersa in una realtà piena di segreti e legami tossici

Non solo Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway affronta una sfida fisica ed emotiva senza precedenti in Mother Mary

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Musica, luci, segreti e legami tossici: Anne Hathaway si trasforma in Mother Mary, l'iconica pop star

Il cinema d’autore incontra il mondo del pop internazionale in Mother Mary, la magnetica opera cinematografica scritta e diretta da David Lowery. I Wonder Pictures, in collaborazione con WISE Pictures, ha svelato il trailer e il poster italiani del film prodotto da A24, che debutterà nelle sale del nostro Paese il prossimo 14 maggio. Protagonista assoluta è Anne Hathaway (a brevissimo nelle sale anche con l’attesissimo Il diavolo veste Prada 2), che veste i panni della Mother Mary del titolo, una pop star globale descritta come un ibrido tra Lady Gaga e Taylor Swift, colta nel momento più delicato della sua carriera: la vigilia di un grande concerto che segna il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di assenza.

Un incontro tra arte e ferite mai rimarginate

La trama segue la cantante mentre tenta di riallacciare i rapporti con Sam (interpretata dalla vincitrice di due Emmy Michaela Coel), un tempo sua migliore amica e costumista, oggi diventata una stilista di successo che ha contribuito in modo determinante a plasmare l’immagine pubblica della star. Mary chiede a Sam di confezionarle l’abito per il suo rientro, ma l’incontro all’interno di un fienile del XIII secolo si trasforma in un viaggio emotivo violento e claustrofobico. La creazione dell’abito diventa il fulcro attorno a cui ruotano tensioni irrisolte, sentimenti mai sopiti e la tossicità di un legame che intreccia indissolubilmente l’identità personale con il successo e la celebrità. Nel cast figurano anche la star di Euphoria Hunter Schafer, FKA twigs e Kaia Gerber.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La sfida estrema di Anne Hathaway

Per Anne Hathaway, Mother Mary ha rappresentato la sfida più complessa e trasformativa della sua intera carriera. L’attrice ha rivelato di essersi dovuta approcciare al ruolo con estrema umiltà, accettando di sentirsi una principiante, anche a causa di un processo produttivo insolito: le riprese sono iniziate prima che le canzoni originali fossero ultimate. Hathaway non conosceva quindi il suono della pop star che doveva incarnare, un’incertezza che l’ha spinta a una recitazione viscerale e priva di controllo preventivo. Il regista David Lowery ha paragonato l’intensità delle riprese, avvenute nei pressi di Colonia in Germania, a quelle di Apocalypse Now, descrivendo momenti di vera e propria rottura emotiva sul set, necessari per raggiungere la verità del personaggio.

Musica e performance: un’esperienza sensoriale

Un ruolo fondamentale è giocato dalla colonna sonora, curata da giganti della musica contemporanea come Jack Antonoff e Charli XCX. Il primo singolo, Burial, già disponibile, vede la partecipazione nella scrittura della stessa Hathaway e di George Daniel dei The 1975. Charli XCX ha raccontato di essersi ispirata ai movimenti grafici e quasi spaventosi dell’attrice sul set per comporre brani che suonassero volatili e trascinanti. La fisicità della performance di Hathaway è stata celebrata anche dalla collega Michaela Coel, che ha lodato il coraggio dell’attrice nel portare a termine coreografie estenuanti e scene madri cariche di una forza primitiva. Mother Mary si preannuncia dunque come un film strano, intenso e magnetico, capace di esplorare il cuore oscuro della creatività e il prezzo altissimo della fama.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche

Anne Hathaway rischia la vita dopo Il Diavolo veste Prada 2: il nuovo film è un incubo

Anne Hathaway, dopo Il Diavolo veste Prada 2 arriva l'avventura più estrema (e paurosa) della sua vita sul set

Dopo Il Diavolo veste Prada 2, arriva per Anne Hathaway un'avventura del tutto diver...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep svela la richiesta senza precedenti di Anne Hathaway durante le riprese del film

Anne Hathaway ha messo un divieto in Il Diavolo veste Prada 2: ecco chi non doveva p...
Anne Hathaway sarà la protagonista della nuova serie Paramount Plus, Fear Not

Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina

Paramount+ porta sullo schermo l'attrice Anne Hathaway in una serie la cui storia st...
Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser ci riporta nella redazione di Runway

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo trailer ci riporta nel caos della redazione di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del cult del 2006: la trama è ancora av...
Il Diavolo Veste Prada 2, è stato pubblicato il trailer ufficiale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale

È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Run...
Emma Roberts protagonista di una serie tv che reimmagina un disastroso film degli anni 2000

La commedia più trash degli ultimi anni diventa una serie tv: ecco cosa vi siete persi (forse)

Bride Wars - La mia migliore nemica, con Kate Hudson e Anne Hathaway, torna in forma...
A Quiet Place 3, Emily Blunt torna nel cast del terzo film della saga horror

Non solo Il Diavolo Veste Prada 2, Emily Blunt torna nel silenzio che terrorizza: l'accordo segreto

Emily Blunt (ma non solo) pronta a tornare nel franchise horror A Quiete Place 3: fi...
Morta l'attrice Mary Beth Hurt

Mary Beth Hurt, morta l’attrice de L’Età dell’Innocenza: le cause, la malattia e l’annuncio

L’attrice, Mary Beth Hurt, celebre tra cinema e Brodway, si è spenta a 79 anni dopo ...
Dopo Project Hail Mary, Ryan Gosling sarà protagonista di un nuovo film

Dopo L'ultima missione, Ryan Gosling torna sotto i riflettori: la novità entusiasma i fan dell'attore

Il protagonista di Project Hail Mary è pronto per un nuovo misterioso progetto cinem...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Robert Pattinson

Robert Pattinson
Franco Battiato

Franco Battiato
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Caterina Caselli

Caterina Caselli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963