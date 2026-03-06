Musica marzo 2026, gli album italiani in uscita tra ritorni e grandi attese: boom post Sanremo ma ci sono anche i Subsonica Oltre a Patty Pravo e agli altri big sanremesi, anche il disco di Harry Styles e il ritorno emozionante dei BTS.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Marzo 2026 si conferma uno dei mesi più ricchi per la discografia italiana. Dopo l’effetto traino del Festival di Sanremo, molte delle uscite più attese arrivano proprio nelle settimane successive alla kermesse, quando gli artisti sfruttano la visibilità televisiva ottenuta sul palco dell’Ariston per pubblicare nuovi album. Il risultato è un calendario densissimo che mette insieme grandi nomi storici, protagonisti del pop contemporaneo, cantautori indie e nuove leve della scena urban.

Tra i ritorni più importanti, e non legati alla scena sanremese, spiccano quelli di Subsonica, che pubblicano il loro decimo album ‘Terre rare‘. Poi inizia l’elenco dei big di Carlo Conti, con il disco di Marco Masini ‘Perfetto imperfetto‘, il nuovo progetto di Patty Pravo, e gli artisti della nuova scena come Chiello, Nayt e Fulminacci. Tra i titoli legati direttamente all’ultima edizione del Festival: anche gli album di Enrico Nigiotti, e del duo formato da LDA e Aka 7even, che trasformano la loro collaborazione in un disco condiviso.

Il mese si chiude poi con nuove uscite pop e alternative, come il progetto di Dargen D’Amico e il ritorno della band punk-pop Bambole di Pezza. In mezzo, un mix di generazioni diverse che racconta bene la varietà della musica italiana contemporanea. Insomma, un calendario ricco e variegato che dimostra anche un altro aspetto interessante: la convivenza tra generazioni molto diverse, tanto che nello stesso mese pubblicano artisti che hanno iniziato la carriera negli anni Sessanta e nomi nati nel pieno dell’era dello streaming.

Gli album italiani più attesi di marzo 2026: dai Subsonica a Patty Pravo

Con un mix di ritorni importanti, nuove voci e progetti nati attorno all’onda lunga di Sanremo, marzo 2026 si conferma come uno dei mesi centrali per la musica italiana. Il calendario di quest’anno è particolarmente pieno e trasversale. Da una parte troviamo i grandi nomi della musica italiana – artisti che hanno segnato decenni di carriera e che continuano a reinventarsi – dall’altra una nuova generazione di cantautori, rapper e progetti alternative che stanno ridefinendo il panorama musicale nazionale.

Subsonica – ‘Terre rare‘(20 marzo)

Tra i dischi più attesi del mese c’è senza dubbio ‘Terre rare‘ dei Subsonica, il decimo album in studio della band torinese. Il gruppo storico dell’elettronica-rock italiana torna con un progetto che promette nuove contaminazioni sonore mantenendo la propria identità artistica. Il lavoro arriva dopo un lungo periodo di produzione e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera della band, attiva fin dagli anni Novanta. Il disco è anticipato da singoli che mostrano un suono più contemporaneo, tra elettronica, synth e atmosfere urbane, confermando la volontà del gruppo di rinnovarsi senza perdere il proprio DNA.

Marco Masini – ‘Perfetto imperfetto‘ (6 marzo)

Il cantautore fiorentino, reduce da Sanremo in coppia con Fedez, torna con un nuovo album che promette di mescolare introspezione e classicismo melodico. ‘Perfetto imperfetto‘ prosegue la tradizione cantautorale di Masini con brani autobiografici e arrangiamenti moderni, mantenendo al centro la sua scrittura emotiva.

Patty Pravo – ‘Opera‘ (6 marzo)

Una delle icone della musica italiana pubblica ‘Opera‘, un progetto che mescola pop e suggestioni orchestrali e che prende il nome dal singolo presentato a Sanremo. Il disco rappresenta l’ennesima reinvenzione artistica di Patty Pravo, artista capace di attraversare decenni di musica italiana restando sempre riconoscibile.

Fulminacci – ‘Calcinacci‘ (13 marzo)

Tra i cantautori più rappresentativi della nuova scena indie-pop, Fulminacci pubblica ‘Calcinacci‘ dopo il passaggio a Sanremo 2026. Il disco continua il percorso di storytelling urbano e generazionale che ha caratterizzato i suoi lavori precedenti.

Enrico Nigiotti – ‘Maledetti innamorati‘ (13 marzo)

Il nuovo lavoro di Nigiotti arriva dopo la sua partecipazione al Festival e promette una raccolta di canzoni intime e romantiche, nel solco della tradizione pop-cantautorale italiana.

Nayt – ‘Io individuo’ (20 marzo)

Il rapper romano torna con un album molto atteso nella scena hip hop italiana. Dopo il successo dei progetti precedenti, Nayt punta su testi introspettivi e produzioni moderne per consolidare la sua posizione tra i protagonisti del rap nazionale.

Chiello – ‘Agonia‘ (20 marzo)

Chiello prosegue il suo percorso artistico tra alternative pop, rock emotivo e sonorità dark. ‘Agonia’ è annunciato come uno dei dischi più personali dell’artista, capace di esplorare fragilità, identità e relazioni.

Dargen D’Amico – ‘Doppia mozzarella‘ (27 marzo)

Tra ironia e sperimentazione pop-rap, Dargen D’Amico torna con un progetto che promette testi surreali e riflessioni sociali, nel suo stile caratteristico che mescola leggerezza e critica.

Tutti gli album italiani in uscita a marzo 2026: l’elenco

6 marzo

Marco Masini – Perfetto imperfetto

Patty Pravo – Opera

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Eddie Brock – Amarsi è la rivoluzione

Andrea Chimenti – Del mio cuore in fondo Collection Vol.1

Bono/ Burattini – Ora sono un lago

Oba – Qual è la tua mossa

Olivia Santimone – Ciclopedonale

Prima stanza a destra – la ragazza che suonava il piano

13 marzo

Enrico Nigiotti – Maledetti innamorati

Fulminacci – Calcinacci

Riccardo Cocciante – Ho vent’anni con te

Laura Pausini – Yo canto 2 (versione spagnola del progetto di cover)

Carmelo Pipitone – Quinto quarto (ad est dell’equatore)

Morso & The Plastic Machine Music – Una vita difficile

20 marzo

Nayt – Io individuo

Chiello – Agonia

Subsonica – Terre rare

Adriana – Presa bene

Macello – Pensieri cattivi

27 marzo

Bambole di Pezza – 5

Dargen D’Amico – Doppia mozzarella

Roshelle – Mangiami pure

Matteo Alieno – Stare al mondo

Gli album internazionali più attesi di marzo 2026: c’è Harry Styles

Marzo si preannuncia come uno dei mesi più ricchi dell’anno anche per per la musica internazionale. Tra superstar del pop, icone alternative e ritorni molto attesi, il calendario delle uscite discografiche offre una panoramica estremamente variegata: dal mainstream globale alle produzioni più sperimentali.

Harry Styles apre il mese con ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘

Il 6 marzo arriva uno dei dischi più attesi dell’anno: Kiss All the Time. Disco, Occasionally. di Harry Styles, il suo primo album in quattro anni dopo il successo globale di Harry’s House. Il nuovo lavoro, prodotto ancora una volta insieme a Kid Harpoon, segna un’ulteriore evoluzione del percorso artistico dell’ex One Direction, che negli ultimi anni è diventato una delle figure centrali del pop contemporaneo.

James Blake e il nuovo capitolo indipendente

Sempre il 6 marzo arriva anche Trying Times, il nuovo album di James Blake, tra le figure più influenti dell’elettronica contemporanea. Il disco segna una svolta importante nella sua carriera: è infatti il primo pubblicato in maniera indipendente attraverso la sua etichetta Good Boy Records.

Kim Gordon e il ritorno globale dei BTS

Tra le uscite più attese spicca anche PLAY ME di Kim Gordon, figura storica dell’alternative rock e cofondatrice dei Sonic Youth. L’album è previsto per il 13 marzo e promette di continuare la sua linea artistica sperimentale. Infine, tra gli eventi discografici più succosi c’è senza dubbio Arirang, il nuovo album dei BTS, previsto per il 20 marzo. Il progetto segna il ritorno del gruppo come formazione completa dopo la pausa dovuta al servizio militare obbligatorio dei membri.

