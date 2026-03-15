Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

1) HARRY STYLES – KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. Esordio col botto: nuova entrata direttamente al n.1 per il progetto su etichetta Columbia/Sony Music. Una sola settimana all’attivo ed è già in vetta: partenza sprint che accende subito la settimana FIMI/NIQ.

2) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Scivola di un gradino (-1) ma resta solidissimo dopo 6 settimane in corsa. L’album targato EMI/Universal Music conferma una tenuta da campione, ancora lì a dettare legge nelle zone altissime.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE -1 anche per Geolier, ma otto settimane di presenza raccontano di un disco che non molla l’osso. Marchio Warner Music e costanza: ricetta semplice, risultati concreti.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) -1 in classifica, ma il dato clamoroso è un altro: 72 settimane totali di permanenza. Un vero maratoneta della chart (Epic/Sony Music) che continua a macinare settimane come pochi.

5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Perde un posto (-1) ma resta top-5 con 62 settimane in totale. Una permanenza lunghissima per l’uscita Rimas Entertainment/Orchard che non conosce stagioni.

6) LDA & AKA 7EVEN – POESIE CLANDESTINE New entry che si piazza subito al n.6: debutto scoppiettante per il duo su Columbia/Sony Music. Una prima settimana che lascia intendere margini di crescita interessanti.

7) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Piccola risalita (+1) per il disco Warner Music, che arriva a 47 settimane complessive. Segnale di salute: quando la costanza incontra lo slancio, la top 10 resta casa.

8) MARCO MASINI – PERFETTO IMPERFETTO Seconda new entry in top 10: Masini entra forte al n.8 con il nuovo album (Momy/Concerto/BMG con distribuzione Universal). Una prima settimana che profuma di stabilità.

9) LUCHÈ – IL MIO LATO PEGGIORE Scende di quattro posizioni (-4) ma resta tra i big dopo 43 settimane. Per il progetto Warner Music è l’ennesima prova di resistenza in un lotto super competitivo.

10) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA Chiude la top 10 con una bella risalita (+3) e 50 settimane totali di presenza. L’album Warner/Trenches Records si prende i riflettori con una tenuta che non passa inosservata.

Fenomeni della settimana. Salti pazzeschi e longevità da record smuovono la Top 100 FIMI/NIQ. Il miglior balzo è Eddie Brock con "Amarsi è la rivoluzione", che schizza al n.11 con un +64; tra le grandi risalite segnaliamo anche Olly con "Gira, il mondo gira" al n.36 (+17). Sul fronte new entry, oltre ai due ingressi in Top 10 (Harry Styles e Marco Masini), spiccano Patty Pravo al n.19 con "Opera", HELP(2) al n.40, Marlene Kuntz con l’edizione 30° anniversario de "Il Vile" (n.73) e Morrissey con "Make-Up Is A Lie" (n.91). Tra le discese più nette: Tommaso Paradiso (n.77, -54), Mara Sattei (n.71, -52), 22Simba (n.50, -39) e i Gorillaz (n.41, -29). Capitolo "evergreen": la longevità è clamorosa per Marracash con "Persona" (n.20, 332 settimane), per Lazza con "Sirio" (n.32, 205 settimane) e per "Re Mida (Aurum)" (n.76, 367 settimane). Segnaliamo infine i "multititolo" in classifica: Sfera Ebbasta compare più volte (n.22 con Shiva, n.26, n.33, n.53), così come Capo Plaza (n.29, n.35, n.74, n.79), Tony Boy (n.27, n.49, n.89) e Lazza (n.21, n.32, n.76). Dati ufficiali "Top of The Music" rilasciati da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Variazione Titolo Autori Settimane
1 Nuovo KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES 1
2 -1 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI 6
3 -1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER 8
4 -1 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY 72
5 -1 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY 62
6 Nuovo POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN 1
7 +1 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO 47
8 Nuovo PERFETTO IMPERFETTO MARCO MASINI 1
9 -4 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ 43
10 +3 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 50
11 +64 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK 2
12 +3 MEDITERRANEO BRESH 40
13 -3 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO 2
14 -8 SANREMO 2026 VARIOUS ARTISTS 2
15 +1 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER 92
16 +1 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 106
17 +1 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA 25
18 -4 TONYPITONY TONYPITONY 12
19 Nuovo OPERA PATTY PRAVO 1
20 = PERSONA MARRACASH 332
21 +1 LOCURA LAZZA 77
22 +3 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA 48
23 -14 THE ROMANTIC BRUNO MARS 2
24 -17 FUNZIONI VITALI ERMAL META 2
25 +3 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 66
26 +4 ROCKSTAR SFERA EBBASTA 272
27 -3 TRAUMA TONY BOY 10
28 +7 1969 ACHILLE LAURO 3
29 = FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA 97
30 -9 KING OF DARK PYREX 4
31 -4 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY 7
32 -1 SIRIO LAZZA 205
33 +5 X2VR SFERA EBBASTA 121
34 -1 VERA BADDIE ANNA 89
35 +1 20 CAPO PLAZA 59
36 +17 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY 81
37 -3 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 37
38 -1 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 22
39 = NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH 225
40 Nuovo HELP(2) VARIOUS ARTISTS 1
41 -29 THE MOUNTAIN GORILLAZ 2
42 -2 PAPERCUTS LINKIN PARK 100
43 -17 SE DIO VUOLE SAYF 2
44 -3 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA 145
45 +6 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 21
46 +6 È FINITA LA PACE MARRACASH 65
47 -3 GLI ANNI 883 35
48 +1 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA 79
49 -4 UMILE (DELUXE) TONY BOY 140
50 -39 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA 23
51 +3 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA 11
52 -20 DIAMANTE NABI 4
53 -5 FAMOSO SFERA EBBASTA 11
54 +4 ICON TONY EFFE 104
55 +1 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE 114
56 -14 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA 190
57 +5 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN 12
58 +1 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI 11
59 -12 23 6451 THASUP 9
60 +5 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN 11
61 +6 FACCIO UN CASINO COEZ 29
62 -19 IO CANTO 2 LAURA PAUSINI 5
63 -6 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT 23
64 +2 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI 10
65 -1 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER 166
66 -5 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 11
67 -7 GOING HARD 3 TONY BOY 66
68 -18 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ 4
69 -14 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL 9
70 +1 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA 61
71 -52 CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO MARA SATTEI 3
72 +7 È SEMPRE BELLO COEZ 11
73 Nuovo IL VILE (30TH ANNIVERSARY EDITION) MARLENE KUNTZ 1
74 -28 4U EP CAPO PLAZA 4
75 -5 MAYA MACE 17
76 -7 RE MIDA (AURUM) LAZZA 367
77 -54 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO 2
78 -4 THE GLOBE KID YUGI 31
79 -3 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA 19
80 +5 I BARELY KNOW HER SOMBR 11
81 +1 TAXI DRIVER RKOMI 7
82 +5 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN 12
83 -6 G GIORGIA 18
84 -11 MAINSTREAM CALCUTTA 3
85 -2 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA 41
86 -6 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 6
87 +1 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA 11
88 +8 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 6
89 +1 UFORIA TONY BOY 37
90 -12 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD 8
91 Nuovo MAKE-UP IS A LIE MORRISSEY 1
92 = E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA 17
93 +1 RAVE, ECLISSI TANANAI 3
94 Nuovo FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI 1
95 Nuovo AM ARCTIC MONKEYS 1
96 -7 MI AMI MI ODI ELODIE 45
97 Nuovo BORONDO BEÉLE 1
98 Nuovo FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 1
99 Nuovo AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI 1
100 -9 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS 15

Nota: tutte le posizioni e le variazioni riportate si riferiscono alle classifiche ufficiali "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Personaggi

Luchè

Luchè
Marco Masini

Marco Masini
fedez

Fedez
Achille Lauro

Achille Lauro

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963