Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
1) HARRY STYLES – KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. Esordio col botto: nuova entrata direttamente al n.1 per il progetto su etichetta Columbia/Sony Music. Una sola settimana all’attivo ed è già in vetta: partenza sprint che accende subito la settimana FIMI/NIQ.
2) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Scivola di un gradino (-1) ma resta solidissimo dopo 6 settimane in corsa. L’album targato EMI/Universal Music conferma una tenuta da campione, ancora lì a dettare legge nelle zone altissime.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE -1 anche per Geolier, ma otto settimane di presenza raccontano di un disco che non molla l’osso. Marchio Warner Music e costanza: ricetta semplice, risultati concreti.
4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) -1 in classifica, ma il dato clamoroso è un altro: 72 settimane totali di permanenza. Un vero maratoneta della chart (Epic/Sony Music) che continua a macinare settimane come pochi.
5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Perde un posto (-1) ma resta top-5 con 62 settimane in totale. Una permanenza lunghissima per l’uscita Rimas Entertainment/Orchard che non conosce stagioni.
6) LDA & AKA 7EVEN – POESIE CLANDESTINE New entry che si piazza subito al n.6: debutto scoppiettante per il duo su Columbia/Sony Music. Una prima settimana che lascia intendere margini di crescita interessanti.
7) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Piccola risalita (+1) per il disco Warner Music, che arriva a 47 settimane complessive. Segnale di salute: quando la costanza incontra lo slancio, la top 10 resta casa.
8) MARCO MASINI – PERFETTO IMPERFETTO Seconda new entry in top 10: Masini entra forte al n.8 con il nuovo album (Momy/Concerto/BMG con distribuzione Universal). Una prima settimana che profuma di stabilità.
9) LUCHÈ – IL MIO LATO PEGGIORE Scende di quattro posizioni (-4) ma resta tra i big dopo 43 settimane. Per il progetto Warner Music è l’ennesima prova di resistenza in un lotto super competitivo.
10) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA Chiude la top 10 con una bella risalita (+3) e 50 settimane totali di presenza. L’album Warner/Trenches Records si prende i riflettori con una tenuta che non passa inosservata.
Fenomeni della settimana. Salti pazzeschi e longevità da record smuovono la Top 100 FIMI/NIQ. Il miglior balzo è Eddie Brock con "Amarsi è la rivoluzione", che schizza al n.11 con un +64; tra le grandi risalite segnaliamo anche Olly con "Gira, il mondo gira" al n.36 (+17). Sul fronte new entry, oltre ai due ingressi in Top 10 (Harry Styles e Marco Masini), spiccano Patty Pravo al n.19 con "Opera", HELP(2) al n.40, Marlene Kuntz con l’edizione 30° anniversario de "Il Vile" (n.73) e Morrissey con "Make-Up Is A Lie" (n.91). Tra le discese più nette: Tommaso Paradiso (n.77, -54), Mara Sattei (n.71, -52), 22Simba (n.50, -39) e i Gorillaz (n.41, -29). Capitolo "evergreen": la longevità è clamorosa per Marracash con "Persona" (n.20, 332 settimane), per Lazza con "Sirio" (n.32, 205 settimane) e per "Re Mida (Aurum)" (n.76, 367 settimane). Segnaliamo infine i "multititolo" in classifica: Sfera Ebbasta compare più volte (n.22 con Shiva, n.26, n.33, n.53), così come Capo Plaza (n.29, n.35, n.74, n.79), Tony Boy (n.27, n.49, n.89) e Lazza (n.21, n.32, n.76). Dati ufficiali "Top of The Music" rilasciati da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Variazione
|Titolo
|Autori
|Settimane
|1
|Nuovo
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|1
|2
|-1
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|6
|3
|-1
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|8
|4
|-1
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|72
|5
|-1
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|62
|6
|Nuovo
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|1
|7
|+1
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|47
|8
|Nuovo
|PERFETTO IMPERFETTO
|MARCO MASINI
|1
|9
|-4
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|43
|10
|+3
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|50
|11
|+64
|AMARSI È LA RIVOLUZIONE
|EDDIE BROCK
|2
|12
|+3
|MEDITERRANEO
|BRESH
|40
|13
|-3
|NON GUARDARE + GIÙ
|TREDICI PIETRO
|2
|14
|-8
|SANREMO 2026
|VARIOUS ARTISTS
|2
|15
|+1
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|92
|16
|+1
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|106
|17
|+1
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|25
|18
|-4
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|12
|19
|Nuovo
|OPERA
|PATTY PRAVO
|1
|20
|=
|PERSONA
|MARRACASH
|332
|21
|+1
|LOCURA
|LAZZA
|77
|22
|+3
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|48
|23
|-14
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|2
|24
|-17
|FUNZIONI VITALI
|ERMAL META
|2
|25
|+3
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|66
|26
|+4
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|272
|27
|-3
|TRAUMA
|TONY BOY
|10
|28
|+7
|1969
|ACHILLE LAURO
|3
|29
|=
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|97
|30
|-9
|KING OF DARK
|PYREX
|4
|31
|-4
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|7
|32
|-1
|SIRIO
|LAZZA
|205
|33
|+5
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|121
|34
|-1
|VERA BADDIE
|ANNA
|89
|35
|+1
|20
|CAPO PLAZA
|59
|36
|+17
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|81
|37
|-3
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|37
|38
|-1
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|22
|39
|=
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|225
|40
|Nuovo
|HELP(2)
|VARIOUS ARTISTS
|1
|41
|-29
|THE MOUNTAIN
|GORILLAZ
|2
|42
|-2
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|100
|43
|-17
|SE DIO VUOLE
|SAYF
|2
|44
|-3
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|145
|45
|+6
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|21
|46
|+6
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|65
|47
|-3
|GLI ANNI
|883
|35
|48
|+1
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|79
|49
|-4
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|140
|50
|-39
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|23
|51
|+3
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|11
|52
|-20
|DIAMANTE
|NABI
|4
|53
|-5
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|11
|54
|+4
|ICON
|TONY EFFE
|104
|55
|+1
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|114
|56
|-14
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|190
|57
|+5
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|12
|58
|+1
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|11
|59
|-12
|23 6451
|THASUP
|9
|60
|+5
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|11
|61
|+6
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|29
|62
|-19
|IO CANTO 2
|LAURA PAUSINI
|5
|63
|-6
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|23
|64
|+2
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|10
|65
|-1
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|166
|66
|-5
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|11
|67
|-7
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|66
|68
|-18
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|4
|69
|-14
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|9
|70
|+1
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|61
|71
|-52
|CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO
|MARA SATTEI
|3
|72
|+7
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|11
|73
|Nuovo
|IL VILE (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|MARLENE KUNTZ
|1
|74
|-28
|4U EP
|CAPO PLAZA
|4
|75
|-5
|MAYA
|MACE
|17
|76
|-7
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|367
|77
|-54
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|2
|78
|-4
|THE GLOBE
|KID YUGI
|31
|79
|-3
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|19
|80
|+5
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|11
|81
|+1
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|7
|82
|+5
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|12
|83
|-6
|G
|GIORGIA
|18
|84
|-11
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|3
|85
|-2
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|41
|86
|-6
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|6
|87
|+1
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|11
|88
|+8
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|6
|89
|+1
|UFORIA
|TONY BOY
|37
|90
|-12
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|8
|91
|Nuovo
|MAKE-UP IS A LIE
|MORRISSEY
|1
|92
|=
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|17
|93
|+1
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|3
|94
|Nuovo
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|1
|95
|Nuovo
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|1
|96
|-7
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|45
|97
|Nuovo
|BORONDO
|BEÉLE
|1
|98
|Nuovo
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|1
|99
|Nuovo
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|1
|100
|-9
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|15
Nota: tutte le posizioni e le variazioni riportate si riferiscono alle classifiche ufficiali "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
