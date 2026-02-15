TonyPitony continua la scalata, Kid Yugi domina: gli album più venduti dal 9 al 15 febbraio 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

1) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Esordio al n.1 e vittoria netta per Yugi, protagonista assoluto del momento: il nuovo progetto è già disco di platino in prima settimana e firma il record di debutto nell’era dello streaming. Il rapper pugliese (già 21 platini e 16 ori in carriera) mette in fila scrittura e visione, capitalizzando l’onda lunga del precedente "Tutti i nomi del diavolo". In arrivo anche il tour nei palazzetti "Anche gli eroi muoiono", con data zero il 27 settembre a Bari e poi Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze.

2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scende di un gradino, ma resta il motore della settimana. In scaletta brani a trazione streaming come "Phantom" con 50 Cent e "Fotografia", e soprattutto la title track con Pino Daniele che ha fatto discutere (e tanto) sin dal day one. Geolier è ovunque anche tra i singoli e blinda una continuità da primato alla settimana 3.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Resistenza pazzesca: 67 settimane e un catalogo vivo che continua a macinare numeri. L’eco sanremese 2025 e hit come "Devastante" (triplo platino) e "Per due come noi" fanno da benzina costante. Tenuta d’acciaio.

4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita dopo l’exploit ai Grammy 2026 (Album of the Year, primo disco in spagnolo di sempre). L’effetto volano in Italia si sente e traina pure il rientro di "Un Verano Sin Ti" in Top 100.

5) TONY BOY – TRAUMA Conferma d’autore. Tony Boy consolida la Top 5 e mostra un ecosistema discografico solidissimo: in chart con "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia", unendo credibilità e numeri. Momentum che continua.

6) KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla: 101 settimane e un altro scatto su. La doppia presenza in Top 10 racconta bene il dominio del momento e una fanbase fedelissima.

7) BRESH – MEDITERRANEO Settimana positiva con buzz in crescita grazie alla vena più romantica: "Introvabile" ha ridato brillantezza al progetto, mentre "Dai che fai" continua a tenere accesa la corsa. Firma riconoscibile, marcia lunga.

8) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Lauro continua a macinare settimane (già 42) e riflettori. Tra le spin-off più chiacchierate "Perdutamente" e "Amore Disperato", mentre l’eco sanremese cresce: lo vedremo anche co-condurre una serata a Sanremo 2026. Sempre sul pezzo.

9) TONYPITONY – TONYPITONY L’outsider è ufficialmente fenomeno pop. Tra i singoli vola "Donne Ricche – Acoustic Version", mentre sul fronte immaginario il personaggio mascherato continua a catalizzare l’attenzione. Salita costante, fanbase in ebollizione.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle: il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta in Top 10 e certifica un dominio strutturale. Due dischi altissimi in classifica e una scia di playlist presidiate: continuità totale.

Fenomeni della settimana. Multipresenze da record: Sfera Ebbasta è ovunque con "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#20), "Santana Money Gang" con Shiva (#21), "X2VR" (#28) e "Famoso" (#30), più la special "XDVR ANNIVERSAR10" a metà classifica. Capitolo longevità: "Sirio" di Lazza tocca 200 settimane (#31), "Re Mida (Aurum)" vola a 362 (#72), "Persona" di Marracash arriva a 327 (#22). Tra le new entry e i rientri pesanti: Don Toliver con "Octane" (#15), la OST di Stranger Things 5 (#27), Michael Jackson con "Number Ones" (#40) e "Thriller – 40th Anniversary" (#89), Dire Straits con "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#66), oltre a Ultimo ("Solo", #90) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il rientro di "Un Verano Sin Ti" (#70). Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI Nuovo 1 2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 3 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 67 4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +13 57 5 TRAUMA TONY BOY +1 5 6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +8 101 7 MEDITERRANEO BRESH = 35 8 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +4 42 9 TONYPITONY TONYPITONY +4 7 10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 87 11 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +4 20 12 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -2 4 13 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +5 45 14 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -10 18 15 OCTANE DON TOLIVER Nuovo 1 16 LOCURA LAZZA +4 72 17 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -9 267 18 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +1 17 19 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 61 20 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -11 185 21 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 43 22 PERSONA MARRACASH +2 327 23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 32 24 VERA BADDIE ANNA +2 84 25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA = 16 26 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 92 27 STRANGER THINGS 5 (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS Nuovo 1 28 X2VR SFERA EBBASTA = 116 29 TRAPPER NIKY SAVAGE +2 2 30 FAMOSO SFERA EBBASTA -14 6 31 SIRIO LAZZA +2 200 32 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -2 18 33 È FINITA LA PACE MARRACASH -4 60 34 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -2 220 35 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +2 6 36 20 CAPO PLAZA -2 54 37 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -2 140 38 THE GLOBE KID YUGI +12 26 39 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +22 7 40 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON Nuovo 1 41 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +7 109 42 G GIORGIA -3 13 43 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 74 44 UMILE (DELUXE) TONY BOY -1 135 45 PAPERCUTS LINKIN PARK -3 95 46 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +1 6 47 GOING HARD 3 TONY BOY +5 61 48 GLORIA PAKY -10 8 49 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +6 6 50 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -10 14 51 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS +8 10 52 PROGETTO X DELUXE LILCR -16 8 53 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -9 38 54 ICON TONY EFFE +6 99 55 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 56 56 SCHIENA EMMA +15 8 57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -1 76 58 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +4 6 59 FACCIO UN CASINO COEZ +5 24 60 23 6451 THASUP +7 4 61 HOW DID I GET HERE? LOUIS TOMLINSON -59 2 62 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -8 36 63 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 5 64 MI AMI MI ODI ELODIE -13 40 65 I BARELY KNOW HER SOMBR +7 6 66 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH Nuovo 1 67 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 161 68 ELSEWHERE GEMITAIZ -19 8 69 GLI ANNI 883 -3 30 70 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +22 2 71 UFORIA TONY BOY -1 32 72 RE MIDA (AURUM) LAZZA +3 362 73 MAYA MACE +4 12 74 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +6 6 75 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO +7 9 76 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -3 4 77 RAGAZZO DI GIÙ ROCCO HUNT Nuovo 1 78 +=-÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -4 7 79 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1 80 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO +7 6 81 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 = 4 82 MAYHEM LADY GAGA Nuovo 1 83 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 3 84 AM ARCTIC MONKEYS -8 8 85 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -17 9 86 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -3 3 87 LUX ROSALÍA -3 13 88 MAINSTREAM CALCUTTA -19 6 89 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1 90 SOLO ULTIMO Nuovo 1 91 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS Nuovo 1 92 È SEMPRE BELLO COEZ -6 6 93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 6 94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 12 95 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -7 56 96 RAVE, ECLISSI TANANAI -11 6 97 TAXI DRIVER RKOMI -7 2 98 BRITPOP ROBBIE WILLIAMS Nuovo 1 99 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 100 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

