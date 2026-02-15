TonyPitony continua la scalata, Kid Yugi domina: gli album più venduti dal 9 al 15 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
1) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Esordio al n.1 e vittoria netta per Yugi, protagonista assoluto del momento: il nuovo progetto è già disco di platino in prima settimana e firma il record di debutto nell’era dello streaming. Il rapper pugliese (già 21 platini e 16 ori in carriera) mette in fila scrittura e visione, capitalizzando l’onda lunga del precedente "Tutti i nomi del diavolo". In arrivo anche il tour nei palazzetti "Anche gli eroi muoiono", con data zero il 27 settembre a Bari e poi Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scende di un gradino, ma resta il motore della settimana. In scaletta brani a trazione streaming come "Phantom" con 50 Cent e "Fotografia", e soprattutto la title track con Pino Daniele che ha fatto discutere (e tanto) sin dal day one. Geolier è ovunque anche tra i singoli e blinda una continuità da primato alla settimana 3.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Resistenza pazzesca: 67 settimane e un catalogo vivo che continua a macinare numeri. L’eco sanremese 2025 e hit come "Devastante" (triplo platino) e "Per due come noi" fanno da benzina costante. Tenuta d’acciaio.
4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita dopo l’exploit ai Grammy 2026 (Album of the Year, primo disco in spagnolo di sempre). L’effetto volano in Italia si sente e traina pure il rientro di "Un Verano Sin Ti" in Top 100.
5) TONY BOY – TRAUMA Conferma d’autore. Tony Boy consolida la Top 5 e mostra un ecosistema discografico solidissimo: in chart con "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia", unendo credibilità e numeri. Momentum che continua.
6) KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla: 101 settimane e un altro scatto su. La doppia presenza in Top 10 racconta bene il dominio del momento e una fanbase fedelissima.
7) BRESH – MEDITERRANEO Settimana positiva con buzz in crescita grazie alla vena più romantica: "Introvabile" ha ridato brillantezza al progetto, mentre "Dai che fai" continua a tenere accesa la corsa. Firma riconoscibile, marcia lunga.
8) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Lauro continua a macinare settimane (già 42) e riflettori. Tra le spin-off più chiacchierate "Perdutamente" e "Amore Disperato", mentre l’eco sanremese cresce: lo vedremo anche co-condurre una serata a Sanremo 2026. Sempre sul pezzo.
9) TONYPITONY – TONYPITONY L’outsider è ufficialmente fenomeno pop. Tra i singoli vola "Donne Ricche – Acoustic Version", mentre sul fronte immaginario il personaggio mascherato continua a catalizzare l’attenzione. Salita costante, fanbase in ebollizione.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle: il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta in Top 10 e certifica un dominio strutturale. Due dischi altissimi in classifica e una scia di playlist presidiate: continuità totale.
Fenomeni della settimana. Multipresenze da record: Sfera Ebbasta è ovunque con "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#20), "Santana Money Gang" con Shiva (#21), "X2VR" (#28) e "Famoso" (#30), più la special "XDVR ANNIVERSAR10" a metà classifica. Capitolo longevità: "Sirio" di Lazza tocca 200 settimane (#31), "Re Mida (Aurum)" vola a 362 (#72), "Persona" di Marracash arriva a 327 (#22). Tra le new entry e i rientri pesanti: Don Toliver con "Octane" (#15), la OST di Stranger Things 5 (#27), Michael Jackson con "Number Ones" (#40) e "Thriller – 40th Anniversary" (#89), Dire Straits con "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#66), oltre a Ultimo ("Solo", #90) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il rientro di "Un Verano Sin Ti" (#70). Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|3
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|67
|4
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+13
|57
|5
|TRAUMA
|TONY BOY
|+1
|5
|6
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+8
|101
|7
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|35
|8
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|+4
|42
|9
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|+4
|7
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|87
|11
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+4
|20
|12
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-2
|4
|13
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+5
|45
|14
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-10
|18
|15
|OCTANE
|DON TOLIVER
|Nuovo
|1
|16
|LOCURA
|LAZZA
|+4
|72
|17
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-9
|267
|18
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+1
|17
|19
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|61
|20
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-11
|185
|21
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|43
|22
|PERSONA
|MARRACASH
|+2
|327
|23
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|=
|32
|24
|VERA BADDIE
|ANNA
|+2
|84
|25
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|=
|16
|26
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+1
|92
|27
|STRANGER THINGS 5 (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|28
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|=
|116
|29
|TRAPPER
|NIKY SAVAGE
|+2
|2
|30
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-14
|6
|31
|SIRIO
|LAZZA
|+2
|200
|32
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-2
|18
|33
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-4
|60
|34
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-2
|220
|35
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+2
|6
|36
|20
|CAPO PLAZA
|-2
|54
|37
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-2
|140
|38
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+12
|26
|39
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+22
|7
|40
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|41
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+7
|109
|42
|G
|GIORGIA
|-3
|13
|43
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+3
|74
|44
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-1
|135
|45
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-3
|95
|46
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+1
|6
|47
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+5
|61
|48
|GLORIA
|PAKY
|-10
|8
|49
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+6
|6
|50
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-10
|14
|51
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|+8
|10
|52
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|-16
|8
|53
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-9
|38
|54
|ICON
|TONY EFFE
|+6
|99
|55
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+3
|56
|56
|SCHIENA
|EMMA
|+15
|8
|57
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-1
|76
|58
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+4
|6
|59
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+5
|24
|60
|23 6451
|THASUP
|+7
|4
|61
|HOW DID I GET HERE?
|LOUIS TOMLINSON
|-59
|2
|62
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-8
|36
|63
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|=
|5
|64
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-13
|40
|65
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|+7
|6
|66
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|Nuovo
|1
|67
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-2
|161
|68
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-19
|8
|69
|GLI ANNI
|883
|-3
|30
|70
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|+22
|2
|71
|UFORIA
|TONY BOY
|-1
|32
|72
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+3
|362
|73
|MAYA
|MACE
|+4
|12
|74
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+6
|6
|75
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|+7
|9
|76
|BETTER LATE THAN NEVER
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|-3
|4
|77
|RAGAZZO DI GIÙ
|ROCCO HUNT
|Nuovo
|1
|78
|+=-÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-4
|7
|79
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|80
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|+7
|6
|81
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|=
|4
|82
|MAYHEM
|LADY GAGA
|Nuovo
|1
|83
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-4
|3
|84
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|-8
|8
|85
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|-17
|9
|86
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-3
|3
|87
|LUX
|ROSALÍA
|-3
|13
|88
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-19
|6
|89
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|90
|SOLO
|ULTIMO
|Nuovo
|1
|91
|BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|DIRE STRAITS
|Nuovo
|1
|92
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-6
|6
|93
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|6
|94
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+5
|12
|95
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-7
|56
|96
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|-11
|6
|97
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-7
|2
|98
|BRITPOP
|ROBBIE WILLIAMS
|Nuovo
|1
|99
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|100
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...
Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026
Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa set...
Exploit di Bad Bunny, il fenomeno Annalisa si allunga: i singoli più venduti nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...