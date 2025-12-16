Trova nel Magazine
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio di lei: domina Ultimo, insegue Emis Killa e Olly non scende dal podio

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – ULTIMO, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (NEW) Dominio immediato: l’esordio al vertice premia un live attesissimo. In 1 settimana "ULTIMO LIVE STADI 2025" (Ultimo Records, Believe) si prende la scena con un ingresso senza compromessi in vetta alla chart.

#2 – EMIS KILLA, "MUSICA TRISTE" (NEW) Rientro d’impatto per Emis Killa: la nuova uscita entra direttamente al secondo posto e conferma l’ottimo feeling con il pubblico. Etichetta: Epic (Sony Music). Settimane: 1.

#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly cede un gradino ma resta saldo sul podio alla settimana 59: un long seller vero e proprio sotto bandiera Epic (Sony Music), capace di attraversare le stagioni restando tra i più acquistati.

#4 – ANGELINA MANGO, "CARAMÉ" (NEW) New entry brillante per Angelina Mango: "Caramé" debutta in Top 5 con un profilo pop moderno e riconoscibile. Etichette: La Tarma, ADA / Warner Music. Settimane: 1.

#5 – NOYZ NARCOS, "FUNNY GAMES" (-4) Dopo l’exploit d’esordio, il progetto scivola ma resta altissimo: alla settimana 2 mantiene il baricentro in Top 5. Etichette: Thaurus / M.A.S.T., Believe. Un segnale di fedeltà fortissima del pubblico rap.

#6 – DEPECHE MODE, "MEMENTO MORI: MEXICO CITY" (NEW) Debutto importante per la storica band: nuova entrata direttamente in Top 10 con Columbia (Sony Music). Settimane: 1.

#7 – MICHAEL BUBLÉ, "CHRISTMAS" (+) L’effetto festività riporta in alto il classico per eccellenza: "Christmas" risale fino alla 7 con 4 settimane in questa run stagionale (Warner Music). Un evergreen che torna puntuale.

#8 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE25" (-2) Piccolo calo, grande tenuta: alla settimana 3 il live di Cremonini (Universal Music) continua a convincere e resta stabilmente in alta classifica.

#9 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-3) Ernia scende leggermente ma non molla la Top 10: progetto solido, arrivato alla settimana 12 con Island (Universal Music).

#10 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (-5) Dopo l’ingresso altissimo, Ramazzotti si assesta al decimo posto: 3 settimane in chart e tanta curiosità intorno alla release (Sony Music).

Fenomeni della settimana. Multi‑presenza da record per Sfera Ebbasta che piazza diversi titoli in Top 100 (tra cui "XDVR ANNIVERSAR10", "X2VR", "Rockstar" e "Sfera Ebbasta"). Longevità monstre per Lazza: "Re Mida (Aurum)" raggiunge le 354 settimane. Balzi e scivoloni eclatanti non mancano: spiccano i ribassi di "Casa Paradiso" (Tommaso Paradiso, -82 pos.) e "Ultimo Live Stadi 2024" (-80), mentre tornano a farsi vedere i classici di Natale e diversi nuovi ingressi che rimescolano la parte centrale della classifica. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO NEW 1
2 MUSICA TRISTE EMIS KILLA NEW 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 59
4 CARAMÉ ANGELINA MANGO NEW 1
5 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -4 2
6 MEMENTO MORI: MEXICO CITY DEPECHE MODE NEW 1
7 CHRISTMAS MICHAEL BUBLÈ 9 4
8 CREMONINI LIVE25 CESARE CREMONINI -2 3
9 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -3 12
10 UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI -5 3
11 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -3 79
12 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 2 93
13 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -4 35
14 PERSONA MARRACASH -2 319
15 È FINITA LA PACE MARRACASH 8 52
16 ORBIT ORBIT CAPAREZZA 3 6
17 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 9
18 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 53
19 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 2 37
20 G GIORGIA 5 5
21 LOCURA LAZZA -6 64
22 LUX ROSALÍA 6 5
23 NUJE GIGI D’ALESSIO -20 2
24 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -2 34
25 MEDITERRANEO BRESH -8 27
26 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -15 8
27 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -3 24
28 VERA BADDIE ANNA -8 76
29 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY 2 49
30 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -3 10
31 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -2 212
32 XDVR ANNIVERSAR10 SFERA EBBASTA NEW 1
33 MERRY CHRISTMAS MARIAH CAREY 10 2
34 X2VR SFERA EBBASTA -1 108
35 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -9 6
36 GOING HARD 3 TONY BOY 14 53
37 UMILE (DELUXE) TONY BOY 9 127
38 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO 1 7
39 EDUCAZIONE SABAUDA (10TH ANNIVERSARY EDITION) WILLIE PEYOTE NEW 1
40 MI AMI MI ODI ELODIE 1 32
41 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -11 4
42 SIRIO LAZZA -7 192
43 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS VASCO ROSSI -7 4
44 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) VARIOUS ARTISTS 9 3
45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -7 66
46 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -3 84
47 FACCIO UN CASINO COEZ -3 16
48 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES NEW 1
49 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -4 30
50 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -10 28
51 LA CURA 22SIMBA 5 10
52 UFORIA TONY BOY -3 24
53 SAN SIRO LIVE 2025 ELISA -19 4
54 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA 32 25
55 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -7 132
56 DESTINAZIONE PARADISO (30TH ANNIVERSARY EDITION) GIANLUCA GRIGNANI NEW 1
57 RANCH SALMO -6 31
58 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -11 3
59 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -5 48
60 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -1 153
61 20 CAPO PLAZA -9 46
62 PACCO ENORME BELLO FIGO NEW 1
63 PAPERCUTS LINKIN PARK -6 87
64 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 1 6
65 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -4 259
66 ICON TONY EFFE -4 91
67 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -9 37
68 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -13 68
69 ANCORA VIVI GIANNI BISMARK NEW 1
70 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID 6 30
71 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ 14 48
72 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -5 177
73 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH 11 5
74 MAINSTREAM CALCUTTA -11 7
75 EVERYDAY IS CHRISTMAS SIA NEW 1
76 RE MIDA (AURUM) LAZZA -5 354
77 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) LUCIO CORSI -11 4
78 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -3 4
79 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -9 101
80 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR NEW 1
81 KYLIE CHRISTMAS (FULLY WRAPPED) KYLIE MINOGUE NEW 1
82 OK COMPUTER RADIOHEAD -3 5
83 MAYHEM LADY GAGA -6 40
84 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI 9 6
85 MAYA MACE -3 4
86 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO -82 2
87 GLI ANNI 883 -27 22
88 QUARANTIÈME: LIVE À PARIS DREAM THEATER NEW 1
89 THE GLOBE KID YUGI 8 18
90 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -12 24
91 23 6451 THASUP -18 5
92 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -9 14
93 MATTIA RONDODASOSA -29 11
94 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY NEW 1
95 RADIO VEGA (AFTER DARK) ROSE VILLAIN -26 3
96 OK. RESPIRA ELODIE NEW 1
97 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO NEW 1
98 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO -80 29
99 HURRY UP TOMORROW THE WEEKND NEW 1
100 L’ORAZERO RENATO ZERO -8 2

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

