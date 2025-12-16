Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango
La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio di lei: domina Ultimo, insegue Emis Killa e Olly non scende dal podio
Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – ULTIMO, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (NEW) Dominio immediato: l’esordio al vertice premia un live attesissimo. In 1 settimana "ULTIMO LIVE STADI 2025" (Ultimo Records, Believe) si prende la scena con un ingresso senza compromessi in vetta alla chart.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
#2 – EMIS KILLA, "MUSICA TRISTE" (NEW) Rientro d’impatto per Emis Killa: la nuova uscita entra direttamente al secondo posto e conferma l’ottimo feeling con il pubblico. Etichetta: Epic (Sony Music). Settimane: 1.
#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly cede un gradino ma resta saldo sul podio alla settimana 59: un long seller vero e proprio sotto bandiera Epic (Sony Music), capace di attraversare le stagioni restando tra i più acquistati.
#4 – ANGELINA MANGO, "CARAMÉ" (NEW) New entry brillante per Angelina Mango: "Caramé" debutta in Top 5 con un profilo pop moderno e riconoscibile. Etichette: La Tarma, ADA / Warner Music. Settimane: 1.
#5 – NOYZ NARCOS, "FUNNY GAMES" (-4) Dopo l’exploit d’esordio, il progetto scivola ma resta altissimo: alla settimana 2 mantiene il baricentro in Top 5. Etichette: Thaurus / M.A.S.T., Believe. Un segnale di fedeltà fortissima del pubblico rap.
#6 – DEPECHE MODE, "MEMENTO MORI: MEXICO CITY" (NEW) Debutto importante per la storica band: nuova entrata direttamente in Top 10 con Columbia (Sony Music). Settimane: 1.
#7 – MICHAEL BUBLÉ, "CHRISTMAS" (+) L’effetto festività riporta in alto il classico per eccellenza: "Christmas" risale fino alla 7 con 4 settimane in questa run stagionale (Warner Music). Un evergreen che torna puntuale.
#8 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE25" (-2) Piccolo calo, grande tenuta: alla settimana 3 il live di Cremonini (Universal Music) continua a convincere e resta stabilmente in alta classifica.
#9 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-3) Ernia scende leggermente ma non molla la Top 10: progetto solido, arrivato alla settimana 12 con Island (Universal Music).
#10 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (-5) Dopo l’ingresso altissimo, Ramazzotti si assesta al decimo posto: 3 settimane in chart e tanta curiosità intorno alla release (Sony Music).
Fenomeni della settimana. Multi‑presenza da record per Sfera Ebbasta che piazza diversi titoli in Top 100 (tra cui "XDVR ANNIVERSAR10", "X2VR", "Rockstar" e "Sfera Ebbasta"). Longevità monstre per Lazza: "Re Mida (Aurum)" raggiunge le 354 settimane. Balzi e scivoloni eclatanti non mancano: spiccano i ribassi di "Casa Paradiso" (Tommaso Paradiso, -82 pos.) e "Ultimo Live Stadi 2024" (-80), mentre tornano a farsi vedere i classici di Natale e diversi nuovi ingressi che rimescolano la parte centrale della classifica. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|NEW
|1
|2
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|NEW
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|59
|4
|CARAMÉ
|ANGELINA MANGO
|NEW
|1
|5
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|-4
|2
|6
|MEMENTO MORI: MEXICO CITY
|DEPECHE MODE
|NEW
|1
|7
|CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÈ
|9
|4
|8
|CREMONINI LIVE25
|CESARE CREMONINI
|-2
|3
|9
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-3
|12
|10
|UNA STORIA IMPORTANTE
|EROS RAMAZZOTTI
|-5
|3
|11
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-3
|79
|12
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|2
|93
|13
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|35
|14
|PERSONA
|MARRACASH
|-2
|319
|15
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|8
|52
|16
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|3
|6
|17
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-7
|9
|18
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-5
|53
|19
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|2
|37
|20
|G
|GIORGIA
|5
|5
|21
|LOCURA
|LAZZA
|-6
|64
|22
|LUX
|ROSALÍA
|6
|5
|23
|NUJE
|GIGI D’ALESSIO
|-20
|2
|24
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-2
|34
|25
|MEDITERRANEO
|BRESH
|-8
|27
|26
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-15
|8
|27
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-3
|24
|28
|VERA BADDIE
|ANNA
|-8
|76
|29
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|2
|49
|30
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-3
|10
|31
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-2
|212
|32
|XDVR ANNIVERSAR10
|SFERA EBBASTA
|NEW
|1
|33
|MERRY CHRISTMAS
|MARIAH CAREY
|10
|2
|34
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-1
|108
|35
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-9
|6
|36
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|14
|53
|37
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|9
|127
|38
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|1
|7
|39
|EDUCAZIONE SABAUDA (10TH ANNIVERSARY EDITION)
|WILLIE PEYOTE
|NEW
|1
|40
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|1
|32
|41
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|-11
|4
|42
|SIRIO
|LAZZA
|-7
|192
|43
|VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS
|VASCO ROSSI
|-7
|4
|44
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|VARIOUS ARTISTS
|9
|3
|45
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-7
|66
|46
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-3
|84
|47
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-3
|16
|48
|LA BELLA CONFUSIONE
|CHARLIE CHARLES
|NEW
|1
|49
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-4
|30
|50
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-10
|28
|51
|LA CURA
|22SIMBA
|5
|10
|52
|UFORIA
|TONY BOY
|-3
|24
|53
|SAN SIRO LIVE 2025
|ELISA
|-19
|4
|54
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|32
|25
|55
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-7
|132
|56
|DESTINAZIONE PARADISO (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|GIANLUCA GRIGNANI
|NEW
|1
|57
|RANCH
|SALMO
|-6
|31
|58
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-11
|3
|59
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-5
|48
|60
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-1
|153
|61
|20
|CAPO PLAZA
|-9
|46
|62
|PACCO ENORME
|BELLO FIGO
|NEW
|1
|63
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-6
|87
|64
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|1
|6
|65
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-4
|259
|66
|ICON
|TONY EFFE
|-4
|91
|67
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-9
|37
|68
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-13
|68
|69
|ANCORA VIVI
|GIANNI BISMARK
|NEW
|1
|70
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|6
|30
|71
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|14
|48
|72
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-5
|177
|73
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|11
|5
|74
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-11
|7
|75
|EVERYDAY IS CHRISTMAS
|SIA
|NEW
|1
|76
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-5
|354
|77
|LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)
|LUCIO CORSI
|-11
|4
|78
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-3
|4
|79
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-9
|101
|80
|THE LUCK AND STRANGE CONCERTS
|DAVID GILMOUR
|NEW
|1
|81
|KYLIE CHRISTMAS (FULLY WRAPPED)
|KYLIE MINOGUE
|NEW
|1
|82
|OK COMPUTER
|RADIOHEAD
|-3
|5
|83
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-6
|40
|84
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|9
|6
|85
|MAYA
|MACE
|-3
|4
|86
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|-82
|2
|87
|GLI ANNI
|883
|-27
|22
|88
|QUARANTIÈME: LIVE À PARIS
|DREAM THEATER
|NEW
|1
|89
|THE GLOBE
|KID YUGI
|8
|18
|90
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|-12
|24
|91
|23 6451
|THASUP
|-18
|5
|92
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-9
|14
|93
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-29
|11
|94
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|NEW
|1
|95
|RADIO VEGA (AFTER DARK)
|ROSE VILLAIN
|-26
|3
|96
|OK. RESPIRA
|ELODIE
|NEW
|1
|97
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|NEW
|1
|98
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|-80
|29
|99
|HURRY UP TOMORROW
|THE WEEKND
|NEW
|1
|100
|L’ORAZERO
|RENATO ZERO
|-8
|2
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù
Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini
Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesar...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora
Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)
Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christ...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché
Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Maria...