Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Blanco e Salmo spazzano via tutti, terremoto nella classifica degli album più venduti. I dati sorprendenti

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Blanco e Salmo spazzano via tutti, terremoto nella classifica degli album più venduti. I dati sorprendenti

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Dati di riferimento: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

1) SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER (Nuovo, 1 settimana)
Salmo entra diretto al numero 1 con il progetto celebrativo dei dieci anni: un ritorno ad alto voltaggio dove rispolvera le chitarre distorte e alza i decibel. Nel capitolo inediti spicca "Eclissi", terzo tassello che chiude la parte nuova di questo update, confermando l’anima rock dentro un percorso da fuoriclasse.

2) BLANCO – MA’ (Nuovo, 1 settimana)
Ritorno d’autore per Blanco: 15 tracce (11 inediti), direzione artistica di Stefano Clessi e produzione di Michelangelo. Un disco-confessione dedicato alla madre, dichiarato già dalla copertina di famiglia. Tra gli highlight: la title track "Ma’", il duetto generazionale con Gianluca Grignani in "Peggio del diavolo" e l’eleganza di "Ricordi" con Elisa (sax protagonista). Un lavoro che mette via i riflessi da enfant prodige per prendersi spazio da artista adulto.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+2, 12 settimane)
Geolier consolida la corsa e guadagna terreno. Nell’ultimo periodo è passato anche dal salotto di Che tempo che fa, confermando lo status da big trasversale. In controluce, il nome del produttore Juli – multipremiato e con crediti anche con Geolier – racconta la filiera di eccellenze che ruota attorno al rapper napoletano.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=, 76 settimane)
Un vero long run: l’album continua a macinare settimane e certificazioni. Nel 2025 ha incassato 1 miliardo di stream e una valanga di platini, dopo la vittoria al 75° Sanremo con "Balorda Nostalgia". Nel 2026 si è piazzato direttamente in vetta alla classifica album e ha detto no all’Eurovision, scelta rivelatasi un colpo di comunicazione. Capitolo live monumentale: triplo evento "Tutti a casa" allo stadio Ferraris di Genova sold out e gran finale tra Rock in Roma e Reggia di Caserta.

5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+3, 66 settimane)
Stabile ai piani alti con una permanenza monstre: 66 settimane in top chart sono il dato che parla da solo. E per chi tiene il conto, Bad Bunny è presente anche più giù con "Un Verano Sin Ti" in risalita, ulteriore prova di resistenza in classifica.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (=, 10 settimane)
Kid Yugi non molla la Top 10 e, anzi, domina la Top 100 con una presenza multipla: oltre a questo titolo firma il #20 con "Tutti i nomi del diavolo" (110 settimane) e il #100 con "The Globe" (35 settimane). Numeri che certificano una fanbase fedelissima e catalogo forte.

7) BTS – ARIRANG (-5, 3 settimane)
Scivolone di cinque posizioni ma ancora Top 10 per i BTS con "Arirang", alla terza settimana di presenza. Il dato racconta una partenza forte e una fisiologica assestata, con la tenuta da monitorare nelle prossime uscite.

8) SADTURS & KIID – NO REGULAR MUSIC 2.5 (Nuovo, 1 settimana)
New entry che si prende subito lo spazio in Top 10: "No Regular Music 2.5" sbarca al #8 e mette sul piatto un progetto targato Atlantic/Sto Records tutto da scoprire. Debutto convincente.

9) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (=, 54 settimane)
Un anno tondo di classifica e ancora Top 10: "La Bellavita" tiene botta e dimostra di avere coda lunga, con un pubblico che continua a streammare e un posizionamento molto solido nel tempo.

10) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (=, 51 settimane)
Settimana da equilibrista per Lauro: l’album resta in Top 10, mentre in radio il suo brano "In Viaggio Verso Il Paradiso" vola ai vertici dell’Airplay EarOne. Intanto l’artista saluta il banco giudici di X Factor per dedicarsi totalmente alla musica: scelta strategica che allinea discografia e identità live. In Top 100, c’è anche "1969" al #43.

Fenomeni della settimana
Flessione importanti: Niko Pandetta crolla di 59 posizioni con "Malavita" (#76), Nabi scende di 40 con "Diamante" (#77), e Rosalía arretra di 27 con "LUX" (#71). Settimana ricchissima di debutti: oltre ai due podi firmati Salmo e Blanco, entrano anche Rancore (#11), Pooh (#19), U2 (#74), Ozuna (#80), Alfa (Deluxe) (#81), Beéle (#86), Annalisa (#88), Avicii (#90), Michael Jackson (Thriller 40th) (#93), Pinguini Tattici Nucleari (#96), Jovanotti (#97) ed Elodie (#98). Multi-presenza da record per Sfera Ebbasta con cinque titoli (#22, #25, #27, #38, #56), tripla per Geolier (#3, #15, #64) e Kid Yugi (#6, #20, #100), doppia per Olly (#4, #39) e i Pinguini Tattici Nucleari (#30, #79, #89, #96). Longevità clamorose: Lazza con "Re Mida (Aurum)" tocca 371 settimane (#83), Marracash "Persona" arriva a 336 (#29), Sfera Ebbasta "Rockstar" a 276 (#27) e "Sirio" di Lazza a 209 (#36).

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO Nuovo 1
2 MA’ BLANCO Nuovo 1
3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +2 12
4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 76
5 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +3 66
6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI = 10
7 ARIRANG BTS -5 3
8 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID Nuovo 1
9 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 54
10 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO = 51
11 TAREK DA COLORARE RANCORE Nuovo 1
12 IO INDIVIDUO NAYT -11 3
13 CALCINACCI FULMINACCI -2 4
14 MEDITERRANEO BRESH = 44
15 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 96
16 BULLY KANYE WEST -9 2
17 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -14 2
18 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -5 29
19 POOH 60: LA NOSTRA STORIA POOH Nuovo 1
20 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 110
21 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -2 47
22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 52
23 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -11 2
24 LOCURA LAZZA -2 81
25 FAMOSO SFERA EBBASTA +10 15
26 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +4 41
27 ROCKSTAR SFERA EBBASTA = 276
28 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +6 26
29 PERSONA MARRACASH -4 336
30 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 70
31 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +10 11
32 VERA BADDIE ANNA +6 93
33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 101
34 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 4
35 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -14 5
36 SIRIO LAZZA -4 209
37 20 CAPO PLAZA +2 63
38 X2VR SFERA EBBASTA +2 125
39 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -3 85
40 PAPERCUTS LINKIN PARK +2 104
41 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +9 15
42 GLI ANNI 883 +13 39
43 1969 ACHILLE LAURO -10 7
44 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +2 83
45 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +8 15
46 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -3 229
47 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 149
48 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 65
49 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK -1 6
50 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +7 14
51 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -22 5
52 ICON TONY EFFE +9 108
53 TRAUMA TONY BOY -8 14
54 FACCIO UN CASINO COEZ +2 33
55 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +14 16
56 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -2 194
57 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -10 15
58 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 144
59 È SEMPRE BELLO COEZ +7 15
60 TAXI DRIVER RKOMI +4 11
61 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +9 15
62 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +6 15
63 TONYPITONY TONYPITONY = 16
64 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +1 170
65 È FINITA LA PACE MARRACASH -6 69
66 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +1 118
67 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -9 3
68 +=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +15 16
69 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT +5 27
70 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO -8 6
71 LUX ROSALÍA -27 4
72 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ = 8
73 GOING HARD 3 TONY BOY -2 70
74 EASTER LILY EP U2 Nuovo 1
75 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +21 10
76 MALAVITA NIKO PANDETTA -59 2
77 DIAMANTE NABI -40 8
78 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA +9 23
79 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +11 5
80 ODISEA OZUNA Nuovo 1
81 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA Nuovo 1
82 KING OF DARK PYREX -5 8
83 RE MIDA (AURUM) LAZZA -7 371
84 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -9 25
85 MAYA MACE +4 21
86 BORONDO BEÉLE Nuovo 1
87 THE ROMANTIC BRUNO MARS -8 6
88 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA Nuovo 1
89 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 5
90 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1
91 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 -18 2
92 23 6451 THASUP -12 13
93 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1
94 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +6 2
95 MAINSTREAM CALCUTTA +3 7
96 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
97 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI Nuovo 1
98 MI AMI MI ODI ELODIE Nuovo 1
99 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -18 27
100 THE GLOBE KID YUGI -15 35

Fonte dati: classifiche "Top of The Music" di FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Nayt

Nayt esce e spazza via tutti, ma Sanremo 2026 precipita: gli album più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana

Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Tony Pitony

TonyPitony continua la scalata, Kid Yugi domina: gli album più venduti dal 9 al 15 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti...
Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Tony Pitony

Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...
Kid Yugi

Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Annalisa Scarrone

Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio)

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Luchè

Luchè
Mahmood

Mahmood
Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio
Achille Lauro

Achille Lauro

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963