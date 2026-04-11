Blanco e Salmo spazzano via tutti, terremoto nella classifica degli album più venduti. I dati sorprendenti
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Dati di riferimento: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
1) SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER (Nuovo, 1 settimana)
Salmo entra diretto al numero 1 con il progetto celebrativo dei dieci anni: un ritorno ad alto voltaggio dove rispolvera le chitarre distorte e alza i decibel. Nel capitolo inediti spicca "Eclissi", terzo tassello che chiude la parte nuova di questo update, confermando l’anima rock dentro un percorso da fuoriclasse.
2) BLANCO – MA’ (Nuovo, 1 settimana)
Ritorno d’autore per Blanco: 15 tracce (11 inediti), direzione artistica di Stefano Clessi e produzione di Michelangelo. Un disco-confessione dedicato alla madre, dichiarato già dalla copertina di famiglia. Tra gli highlight: la title track "Ma’", il duetto generazionale con Gianluca Grignani in "Peggio del diavolo" e l’eleganza di "Ricordi" con Elisa (sax protagonista). Un lavoro che mette via i riflessi da enfant prodige per prendersi spazio da artista adulto.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+2, 12 settimane)
Geolier consolida la corsa e guadagna terreno. Nell’ultimo periodo è passato anche dal salotto di Che tempo che fa, confermando lo status da big trasversale. In controluce, il nome del produttore Juli – multipremiato e con crediti anche con Geolier – racconta la filiera di eccellenze che ruota attorno al rapper napoletano.
4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=, 76 settimane)
Un vero long run: l’album continua a macinare settimane e certificazioni. Nel 2025 ha incassato 1 miliardo di stream e una valanga di platini, dopo la vittoria al 75° Sanremo con "Balorda Nostalgia". Nel 2026 si è piazzato direttamente in vetta alla classifica album e ha detto no all’Eurovision, scelta rivelatasi un colpo di comunicazione. Capitolo live monumentale: triplo evento "Tutti a casa" allo stadio Ferraris di Genova sold out e gran finale tra Rock in Roma e Reggia di Caserta.
5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+3, 66 settimane)
Stabile ai piani alti con una permanenza monstre: 66 settimane in top chart sono il dato che parla da solo. E per chi tiene il conto, Bad Bunny è presente anche più giù con "Un Verano Sin Ti" in risalita, ulteriore prova di resistenza in classifica.
6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (=, 10 settimane)
Kid Yugi non molla la Top 10 e, anzi, domina la Top 100 con una presenza multipla: oltre a questo titolo firma il #20 con "Tutti i nomi del diavolo" (110 settimane) e il #100 con "The Globe" (35 settimane). Numeri che certificano una fanbase fedelissima e catalogo forte.
7) BTS – ARIRANG (-5, 3 settimane)
Scivolone di cinque posizioni ma ancora Top 10 per i BTS con "Arirang", alla terza settimana di presenza. Il dato racconta una partenza forte e una fisiologica assestata, con la tenuta da monitorare nelle prossime uscite.
8) SADTURS & KIID – NO REGULAR MUSIC 2.5 (Nuovo, 1 settimana)
New entry che si prende subito lo spazio in Top 10: "No Regular Music 2.5" sbarca al #8 e mette sul piatto un progetto targato Atlantic/Sto Records tutto da scoprire. Debutto convincente.
9) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (=, 54 settimane)
Un anno tondo di classifica e ancora Top 10: "La Bellavita" tiene botta e dimostra di avere coda lunga, con un pubblico che continua a streammare e un posizionamento molto solido nel tempo.
10) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (=, 51 settimane)
Settimana da equilibrista per Lauro: l’album resta in Top 10, mentre in radio il suo brano "In Viaggio Verso Il Paradiso" vola ai vertici dell’Airplay EarOne. Intanto l’artista saluta il banco giudici di X Factor per dedicarsi totalmente alla musica: scelta strategica che allinea discografia e identità live. In Top 100, c’è anche "1969" al #43.
Fenomeni della settimana
Flessione importanti: Niko Pandetta crolla di 59 posizioni con "Malavita" (#76), Nabi scende di 40 con "Diamante" (#77), e Rosalía arretra di 27 con "LUX" (#71). Settimana ricchissima di debutti: oltre ai due podi firmati Salmo e Blanco, entrano anche Rancore (#11), Pooh (#19), U2 (#74), Ozuna (#80), Alfa (Deluxe) (#81), Beéle (#86), Annalisa (#88), Avicii (#90), Michael Jackson (Thriller 40th) (#93), Pinguini Tattici Nucleari (#96), Jovanotti (#97) ed Elodie (#98). Multi-presenza da record per Sfera Ebbasta con cinque titoli (#22, #25, #27, #38, #56), tripla per Geolier (#3, #15, #64) e Kid Yugi (#6, #20, #100), doppia per Olly (#4, #39) e i Pinguini Tattici Nucleari (#30, #79, #89, #96). Longevità clamorose: Lazza con "Re Mida (Aurum)" tocca 371 settimane (#83), Marracash "Persona" arriva a 336 (#29), Sfera Ebbasta "Rockstar" a 276 (#27) e "Sirio" di Lazza a 209 (#36).
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|HELLVISBACK 10 YEARS LATER
|SALMO
|Nuovo
|1
|2
|MA’
|BLANCO
|Nuovo
|1
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|+2
|12
|4
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|76
|5
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+3
|66
|6
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|=
|10
|7
|ARIRANG
|BTS
|-5
|3
|8
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|Nuovo
|1
|9
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|=
|54
|10
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|=
|51
|11
|TAREK DA COLORARE
|RANCORE
|Nuovo
|1
|12
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|-11
|3
|13
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-2
|4
|14
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|44
|15
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|96
|16
|BULLY
|KANYE WEST
|-9
|2
|17
|MORENDO AD OCCHI APERTI
|PROMESSA
|-14
|2
|18
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-5
|29
|19
|POOH 60: LA NOSTRA STORIA
|POOH
|Nuovo
|1
|20
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-2
|110
|21
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-2
|47
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-2
|52
|23
|THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
|RAYE
|-11
|2
|24
|LOCURA
|LAZZA
|-2
|81
|25
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+10
|15
|26
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+4
|41
|27
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|=
|276
|28
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+6
|26
|29
|PERSONA
|MARRACASH
|-4
|336
|30
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|70
|31
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|+10
|11
|32
|VERA BADDIE
|ANNA
|+6
|93
|33
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-5
|101
|34
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-11
|4
|35
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|-14
|5
|36
|SIRIO
|LAZZA
|-4
|209
|37
|20
|CAPO PLAZA
|+2
|63
|38
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+2
|125
|39
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-3
|85
|40
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+2
|104
|41
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+9
|15
|42
|GLI ANNI
|883
|+13
|39
|43
|1969
|ACHILLE LAURO
|-10
|7
|44
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+2
|83
|45
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+8
|15
|46
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-3
|229
|47
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+2
|149
|48
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+3
|65
|49
|AMARSI È LA RIVOLUZIONE
|EDDIE BROCK
|-1
|6
|50
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+7
|14
|51
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-22
|5
|52
|ICON
|TONY EFFE
|+9
|108
|53
|TRAUMA
|TONY BOY
|-8
|14
|54
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+2
|33
|55
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+14
|16
|56
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-2
|194
|57
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-10
|15
|58
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-6
|144
|59
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+7
|15
|60
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|+4
|11
|61
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+9
|15
|62
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+6
|15
|63
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|=
|16
|64
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+1
|170
|65
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-6
|69
|66
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+1
|118
|67
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-9
|3
|68
|+=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|+15
|16
|69
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|+5
|27
|70
|NON GUARDARE + GIÙ
|TREDICI PIETRO
|-8
|6
|71
|LUX
|ROSALÍA
|-27
|4
|72
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|=
|8
|73
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-2
|70
|74
|EASTER LILY EP
|U2
|Nuovo
|1
|75
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|+21
|10
|76
|MALAVITA
|NIKO PANDETTA
|-59
|2
|77
|DIAMANTE
|NABI
|-40
|8
|78
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|+9
|23
|79
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+11
|5
|80
|ODISEA
|OZUNA
|Nuovo
|1
|81
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|Nuovo
|1
|82
|KING OF DARK
|PYREX
|-5
|8
|83
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-7
|371
|84
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-9
|25
|85
|MAYA
|MACE
|+4
|21
|86
|BORONDO
|BEÉLE
|Nuovo
|1
|87
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|-8
|6
|88
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|Nuovo
|1
|89
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+3
|5
|90
|AVICII FOREVER
|AVICII
|Nuovo
|1
|91
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|-18
|2
|92
|23 6451
|THASUP
|-12
|13
|93
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|94
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|+6
|2
|95
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+3
|7
|96
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|97
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|Nuovo
|1
|98
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|Nuovo
|1
|99
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-18
|27
|100
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-15
|35
Fonte dati: classifiche "Top of The Music" di FIMI/NIQ.
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