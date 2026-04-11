Blanco e Salmo spazzano via tutti, terremoto nella classifica degli album più venduti. I dati sorprendenti La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Dati di riferimento: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

1) SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER (Nuovo, 1 settimana)

Salmo entra diretto al numero 1 con il progetto celebrativo dei dieci anni: un ritorno ad alto voltaggio dove rispolvera le chitarre distorte e alza i decibel. Nel capitolo inediti spicca "Eclissi", terzo tassello che chiude la parte nuova di questo update, confermando l’anima rock dentro un percorso da fuoriclasse.

2) BLANCO – MA’ (Nuovo, 1 settimana)

Ritorno d’autore per Blanco: 15 tracce (11 inediti), direzione artistica di Stefano Clessi e produzione di Michelangelo. Un disco-confessione dedicato alla madre, dichiarato già dalla copertina di famiglia. Tra gli highlight: la title track "Ma’", il duetto generazionale con Gianluca Grignani in "Peggio del diavolo" e l’eleganza di "Ricordi" con Elisa (sax protagonista). Un lavoro che mette via i riflessi da enfant prodige per prendersi spazio da artista adulto.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+2, 12 settimane)

Geolier consolida la corsa e guadagna terreno. Nell’ultimo periodo è passato anche dal salotto di Che tempo che fa, confermando lo status da big trasversale. In controluce, il nome del produttore Juli – multipremiato e con crediti anche con Geolier – racconta la filiera di eccellenze che ruota attorno al rapper napoletano.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=, 76 settimane)

Un vero long run: l’album continua a macinare settimane e certificazioni. Nel 2025 ha incassato 1 miliardo di stream e una valanga di platini, dopo la vittoria al 75° Sanremo con "Balorda Nostalgia". Nel 2026 si è piazzato direttamente in vetta alla classifica album e ha detto no all’Eurovision, scelta rivelatasi un colpo di comunicazione. Capitolo live monumentale: triplo evento "Tutti a casa" allo stadio Ferraris di Genova sold out e gran finale tra Rock in Roma e Reggia di Caserta.

5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+3, 66 settimane)

Stabile ai piani alti con una permanenza monstre: 66 settimane in top chart sono il dato che parla da solo. E per chi tiene il conto, Bad Bunny è presente anche più giù con "Un Verano Sin Ti" in risalita, ulteriore prova di resistenza in classifica.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (=, 10 settimane)

Kid Yugi non molla la Top 10 e, anzi, domina la Top 100 con una presenza multipla: oltre a questo titolo firma il #20 con "Tutti i nomi del diavolo" (110 settimane) e il #100 con "The Globe" (35 settimane). Numeri che certificano una fanbase fedelissima e catalogo forte.

7) BTS – ARIRANG (-5, 3 settimane)

Scivolone di cinque posizioni ma ancora Top 10 per i BTS con "Arirang", alla terza settimana di presenza. Il dato racconta una partenza forte e una fisiologica assestata, con la tenuta da monitorare nelle prossime uscite.

8) SADTURS & KIID – NO REGULAR MUSIC 2.5 (Nuovo, 1 settimana)

New entry che si prende subito lo spazio in Top 10: "No Regular Music 2.5" sbarca al #8 e mette sul piatto un progetto targato Atlantic/Sto Records tutto da scoprire. Debutto convincente.

9) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (=, 54 settimane)

Un anno tondo di classifica e ancora Top 10: "La Bellavita" tiene botta e dimostra di avere coda lunga, con un pubblico che continua a streammare e un posizionamento molto solido nel tempo.

10) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (=, 51 settimane)

Settimana da equilibrista per Lauro: l’album resta in Top 10, mentre in radio il suo brano "In Viaggio Verso Il Paradiso" vola ai vertici dell’Airplay EarOne. Intanto l’artista saluta il banco giudici di X Factor per dedicarsi totalmente alla musica: scelta strategica che allinea discografia e identità live. In Top 100, c’è anche "1969" al #43.

Fenomeni della settimana

Flessione importanti: Niko Pandetta crolla di 59 posizioni con "Malavita" (#76), Nabi scende di 40 con "Diamante" (#77), e Rosalía arretra di 27 con "LUX" (#71). Settimana ricchissima di debutti: oltre ai due podi firmati Salmo e Blanco, entrano anche Rancore (#11), Pooh (#19), U2 (#74), Ozuna (#80), Alfa (Deluxe) (#81), Beéle (#86), Annalisa (#88), Avicii (#90), Michael Jackson (Thriller 40th) (#93), Pinguini Tattici Nucleari (#96), Jovanotti (#97) ed Elodie (#98). Multi-presenza da record per Sfera Ebbasta con cinque titoli (#22, #25, #27, #38, #56), tripla per Geolier (#3, #15, #64) e Kid Yugi (#6, #20, #100), doppia per Olly (#4, #39) e i Pinguini Tattici Nucleari (#30, #79, #89, #96). Longevità clamorose: Lazza con "Re Mida (Aurum)" tocca 371 settimane (#83), Marracash "Persona" arriva a 336 (#29), Sfera Ebbasta "Rockstar" a 276 (#27) e "Sirio" di Lazza a 209 (#36).

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO Nuovo 1 2 MA’ BLANCO Nuovo 1 3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +2 12 4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 76 5 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +3 66 6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI = 10 7 ARIRANG BTS -5 3 8 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID Nuovo 1 9 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 54 10 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO = 51 11 TAREK DA COLORARE RANCORE Nuovo 1 12 IO INDIVIDUO NAYT -11 3 13 CALCINACCI FULMINACCI -2 4 14 MEDITERRANEO BRESH = 44 15 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 96 16 BULLY KANYE WEST -9 2 17 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -14 2 18 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -5 29 19 POOH 60: LA NOSTRA STORIA POOH Nuovo 1 20 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 110 21 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -2 47 22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 52 23 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -11 2 24 LOCURA LAZZA -2 81 25 FAMOSO SFERA EBBASTA +10 15 26 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +4 41 27 ROCKSTAR SFERA EBBASTA = 276 28 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +6 26 29 PERSONA MARRACASH -4 336 30 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 70 31 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +10 11 32 VERA BADDIE ANNA +6 93 33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 101 34 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 4 35 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -14 5 36 SIRIO LAZZA -4 209 37 20 CAPO PLAZA +2 63 38 X2VR SFERA EBBASTA +2 125 39 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -3 85 40 PAPERCUTS LINKIN PARK +2 104 41 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +9 15 42 GLI ANNI 883 +13 39 43 1969 ACHILLE LAURO -10 7 44 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +2 83 45 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +8 15 46 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -3 229 47 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 149 48 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 65 49 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK -1 6 50 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +7 14 51 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -22 5 52 ICON TONY EFFE +9 108 53 TRAUMA TONY BOY -8 14 54 FACCIO UN CASINO COEZ +2 33 55 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +14 16 56 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -2 194 57 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -10 15 58 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 144 59 È SEMPRE BELLO COEZ +7 15 60 TAXI DRIVER RKOMI +4 11 61 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +9 15 62 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +6 15 63 TONYPITONY TONYPITONY = 16 64 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +1 170 65 È FINITA LA PACE MARRACASH -6 69 66 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +1 118 67 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -9 3 68 +=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +15 16 69 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT +5 27 70 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO -8 6 71 LUX ROSALÍA -27 4 72 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ = 8 73 GOING HARD 3 TONY BOY -2 70 74 EASTER LILY EP U2 Nuovo 1 75 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +21 10 76 MALAVITA NIKO PANDETTA -59 2 77 DIAMANTE NABI -40 8 78 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA +9 23 79 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +11 5 80 ODISEA OZUNA Nuovo 1 81 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA Nuovo 1 82 KING OF DARK PYREX -5 8 83 RE MIDA (AURUM) LAZZA -7 371 84 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -9 25 85 MAYA MACE +4 21 86 BORONDO BEÉLE Nuovo 1 87 THE ROMANTIC BRUNO MARS -8 6 88 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA Nuovo 1 89 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 5 90 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1 91 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 -18 2 92 23 6451 THASUP -12 13 93 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1 94 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +6 2 95 MAINSTREAM CALCUTTA +3 7 96 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 97 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI Nuovo 1 98 MI AMI MI ODI ELODIE Nuovo 1 99 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -18 27 100 THE GLOBE KID YUGI -15 35

Fonte dati: classifiche "Top of The Music" di FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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