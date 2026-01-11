Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale

#1 – Tony Boy, TRAUMA Debutto al vertice per Tony Boy: parte subito fortissimo e si prende la scena con un esordio da primo posto. Il suo momento è ovunque in chart, con una presenza capillare del catalogo che continua a macinare streaming: in Top 100 compaiono infatti anche Umile (Deluxe), Going Hard 3, Uforia e Nostalgia (Export). Segnale chiaro: fanbase caldissima e traiettoria da protagonista.

#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE) Olly resta altissimo e conferma la tenuta da long seller dopo il traino sanremese di Balorda nostalgia. Non solo resistenza, ma anche ecosistema vivo: in classifica torna a fare capolino anche Gira, il mondo gira, a testimoniare una coda lunga che ormai è cifra stilistica del suo percorso.

#3 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II Il disco di Geolier è un maratoneta: 83 settimane totali e presenza inossidabile tra i piani alti. L’universo dell’artista napoletano resta iperattivo, con Il coraggio dei bambini – Atto II ancora in classifica e un interesse costante attorno alle sue tracce più recenti.

#4 – Artie 5ive, LA BELLAVITA La corsa continua con un altro scatto in avanti. Il progetto cresce settimana dopo settimana intercettando nuove platee. Momento favorevole anche fuori dagli album, con diversi brani che hanno spinto visibilità e ascolti nel periodo.

#5 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE Ernia tiene il passo con un disco che non molla la presa. Tra i punti di forza, la capacità di far convivere profondità di scrittura e pezzi ad alto tasso di replay. Nel frattempo rivediamo in tabellone anche Gemelli – Ascendente Milano, ulteriore prova di solidità del suo catalogo.

#6 – Kid Yugi, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO È uno dei casi di longevità più belli da vedere: 97 settimane e ancora nella parte calda della classifica. La penna visionaria del rapper continua a farsi valere, mentre il progetto parallelo The Globe resta vivo più giù in Top 100.

#7 – Marracash, PERSONA Monumento alla tenuta: Persona supera quota 320 settimane e continua a salire e scendere con naturalezza nelle zone medio-alte. In scia, Marracash presidia la Top 100 anche con Noi, loro, gli altri Deluxe ed È finita la pace. Una costanza che parla da sola.

#8 – Pinguini Tattici Nucleari, HELLO WORLD I Pinguini restano stabilmente in Top 10 con un album capace di dialogare sia con radio che con streaming. La loro mappa in classifica è ampia: da Ahia! a Fuori dall’hype fino a Fake News, senza dimenticare il live a San Siro. Segno di una pop band ormai di riferimento.

#9 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Prosegue la corsa in alta quota grazie alla coda lunga dello streaming e a un catalogo che non smette di performare. In classifica appare anche Un Verano Sin Ti: multipresenza e continuità sono le armi con cui il fenomeno latino continua a impattare in Italia.

#10 – Annalisa, MA IO SONO FUOCO Annalisa chiude la Top 10 con un disco che non rallenta. A sostenerlo ci sono i singoli fortissimi del periodo: Esibizionista ha dominato l’airplay di inizio anno e il duetto Piazza San Marco con Marco Mengoni ha aggiunto nuovo slancio. Il precedente E poi siamo finiti nel vortice è ancora nel radar più giù in classifica.

Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. New entry al primo posto per Tony Boy con TRAUMA e catalogo multipresente. Capitolo longevità: Re Mida Aurum di Lazza tocca 358 settimane, Sirio sale a 196, mentre Persona di Marracash supera 320. Sfera Ebbasta piazza più titoli in Top 100 fra X2VR, Sfera Ebbasta, Famoso e Rockstar, oltre alla joint Santana Money Gang con Shiva. Tanti debutti significativi nelle retrovie: Il Supervissuto (O.S.T.) di Vasco Rossi, No Regular Music 2 di Sadturs e Kiid, Astro Deluxe, Tutto Max, il progetto solista di Damiano David e il rientro del secondo capitolo di thasup. In calo i titoli stagionali, con Merry Christmas di Mariah Carey in arretramento e diversi best of che riposizionano le gerarchie. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 TRAUMA TONY BOY Nuovo 1 2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 63 3 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 83 4 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 2 41 5 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 16 6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 1 97 7 PERSONA MARRACASH 10 323 8 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 57 9 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 53 10 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 1 13 11 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO 8 38 12 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -4 39 13 ELSEWHERE GEMITAIZ -11 4 14 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD -4 4 15 MEDITERRANEO BRESH 6 31 16 LOCURA LAZZA -3 68 17 GLORIA PAKY -13 4 18 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 2 28 19 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 5 12 20 VERA BADDIE ANNA -5 80 21 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT 1 14 22 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH 3 216 23 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -2 6 24 X2VR SFERA EBBASTA 2 112 25 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA 10 88 26 È FINITA LA PACE MARRACASH 1 56 27 TONYPITONY TONYPITONY 2 3 28 UMILE (DELUXE) TONY BOY 2 131 29 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -6 5 30 SIRIO LAZZA 4 196 31 G GIORGIA = 9 32 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -20 5 33 LA CURA 22SIMBA 4 14 34 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 6 2 35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA 6 136 36 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -8 10 37 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -4 70 38 GOING HARD 3 TONY BOY 5 57 39 LUX ROSALÍA -1 9 40 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ 8 34 41 MI AMI MI ODI ELODIE 1 36 42 20 CAPO PLAZA 5 50 43 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI 7 2 44 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -8 10 45 UFORIA TONY BOY 1 28 46 SCHIENA EMMA 4 4 47 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER 1 157 48 ROCKSTAR SFERA EBBASTA 1 263 49 PROGETTO X DELUXE LILCR -10 4 50 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA 5 32 51 ICON TONY EFFE 2 95 52 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE 5 105 53 FACCIO UN CASINO COEZ 1 20 54 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN 8 2 55 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -10 52 56 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -12 7 57 PAPERCUTS LINKIN PARK 6 91 58 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY 2 72 59 GLI ANNI 883 -3 26 60 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ 7 52 61 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN 17 3 62 THE GLOBE KID YUGI 9 22 63 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 3 10 64 MAINSTREAM CALCUTTA 16 2 65 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI Nuovo 1 66 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -7 2 67 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -9 8 68 FAMOSO SFERA EBBASTA = 2 69 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA 12 2 70 MAYA MACE 7 8 71 I BARELY KNOW HER SOMBR 29 2 72 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH 2 9 73 AM ARCTIC MONKEYS -12 4 74 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -10 181 75 RE MIDA (AURUM) LAZZA -6 358 76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO 13 2 77 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -1 3 78 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 10 79 NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) JOVANOTTI -47 3 80 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY -8 5 81 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -11 8 82 AFTER HOURS THE WEEKND 5 2 83 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID Nuovo 1 84 È SEMPRE BELLO COEZ 6 2 85 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -3 29 86 MAYHEM LADY GAGA -7 44 87 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) VARIOUS ARTISTS 7 2 88 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI 3 2 89 RAVE, ECLISSI TANANAI 9 2 90 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -4 2 91 NUJE GIGI D’ALESSIO -26 6 92 ASTRO DELUXE ASTRO Nuovo 1 93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 2 94 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1 95 OK. RESPIRA ELODIE -7 2 96 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -13 2 97 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID Nuovo 1 98 C@RA++ERE S?EC!@LE THASUP Nuovo 1 99 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS -7 3 100 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -27 3

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

