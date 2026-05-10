Mademe subito sul podio, Arisa parte fuori dalla top 10: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana La Top 10, i fenomeni della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale. I dati e le posizioni citati derivano dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

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1) SHIVA – VANGELO Ancora al comando: Vangelo conferma il momento d’oro di Shiva. È l’ottavo album in carriera, 13 tracce che alternano hook taglienti e barre lucide, con una formazione ospiti da primo della classe: Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta. Due settimane in vetta bastano per fissare il perimetro: controllo artistico totale e identità chiarissima.

2) MADAME – DISINCANTO New entry pesantissima subito al secondo posto. Il suo terzo album, uscito il 17 aprile, mette al centro una scrittura diretta e personale (tra i brani chiave anche "Mai più"), capace di accendere conversazioni e streaming. È il rientro di una penna chirurgica, che si prende lo spazio senza esitazioni.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scivola di un gradino ma rimane un riferimento assoluto. Oltre al podio, l’artista presidia la chart con Dio lo sa – Atto II (#14) e Il coraggio dei bambini – Atto II (#70): catalogo in piena salute, presenza costante tra ascolti e certificazioni.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Maratona clamorosa: 78 settimane e ancora Top 5. Pop contemporaneo che non molla l’orecchio e una tenuta costante. Olly raddoppia più in basso con Gira, il mondo gira (#51): l’onda lunga non si spegne.

5) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI Sprint poderoso (+6) e nuova linfa grazie agli inediti dell’edizione "Comuni immortali". In parallelo, Lauro apre il capitolo internazionale con 16 de marzo in spagnolo insieme a Laura Pausini (uscito il 1° maggio): ambizione alta e cura dell’immagine al millimetro.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Dodicesima settimana e appeal intatto. L’immaginario scuro paga sul lungo periodo. In scia restano il long seller Tutti i nomi del diavolo (#20) e, più in basso, The Globe (#100): fanbase fedele e continuità di progetto.

7) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS 68 settimane in classifica e tenuta da star globale. Il progetto dialoga con un altro titolo in Top 100, Un Verano Sin Ti (#42): lo zoccolo duro di ascolto in Italia è reale e costante.

8) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA Sale di due posizioni e timbra la 56ª settimana: corsa lunga, identità urban riconoscibile e una nicchia che spinge il disco settimana dopo settimana.

9) BTS – ARIRANG Quinta settimana in Top 10: fanbase rocciosa e streaming che funzionano anche sul mercato italiano. Presidio costante e risultati concreti.

10) BLANCO – MA’ Perde qualche posizione ma difende la Top 10 alla terza settimana. Un disco-confessione che divide e coinvolge: tra nuove canzoni e dimensione live ad alto voltaggio ("Torino" docet), l’interesse resta altissimo.

Fenomeni della settimana. Tripla presenza per Justin Bieber con Purpose (#22, +25), Swag II (#27, +42) e Believe (#50, +30). Tra le nuove entrate brillano Arisa (#11, "Foto mosse"), Michele Bravi (#23, "Commedia musicale"), Cosmo (#25, "La fonte"), Rocco Hunt (#41, "Ragazzo di giù – Deluxe"), ZAYN (#47, "Konnakol") ed Elodie (#86, "This Is Elodie"). Cadute pesanti per Salmo (#73, −54), Raye (#66, −35) e Kanye West (#57, −25). Multi‑presenze da record per Sfera Ebbasta (#17, #26, #32, #38, #81) e Geolier (#3, #14, #70). Capitolo longevità: Lazza è monumentale con Re Mida (Aurum) (#91, 373 settimane) e Sirio (#39, 211), mentre Marracash continua a macinare con Persona (#16, 338). Dati e posizioni provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 VANGELO SHIVA = 2 2 DISINCANTO MADAME Nuovo 1 3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 14 4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 78 5 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO +6 53 6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -2 12 7 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 68 8 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 56 9 ARIRANG BTS -2 5 10 MA’ BLANCO -5 3 11 FOTO MOSSE ARISA Nuovo 1 12 MEDITERRANEO BRESH +2 46 13 CALCINACCI FULMINACCI -1 6 14 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 98 15 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA -7 2 16 PERSONA MARRACASH +8 338 17 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +3 54 18 IO INDIVIDUO NAYT -5 5 19 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -2 31 20 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 112 21 SACRO SERENA BRANCALE -12 2 22 PURPOSE JUSTIN BIEBER +25 2 23 COMMEDIA MUSICALE MICHELE BRAVI Nuovo 1 24 LOCURA LAZZA -1 83 25 LA FONTE COSMO Nuovo 1 26 FAMOSO SFERA EBBASTA = 17 27 SWAG II JUSTIN BIEBER +42 2 28 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +18 231 29 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -13 3 30 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -8 49 31 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -4 103 32 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +1 278 33 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 72 34 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +6 17 35 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 43 36 VERA BADDIE ANNA -2 95 37 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -9 28 38 X2VR SFERA EBBASTA +4 127 39 SIRIO LAZZA -3 211 40 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 85 41 RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE) ROCCO HUNT Nuovo 1 42 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 13 43 20 CAPO PLAZA +1 65 44 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +4 67 45 PAPERCUTS LINKIN PARK -6 106 46 È FINITA LA PACE MARRACASH +19 71 47 KONNAKOL ZAYN Nuovo 1 48 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 6 49 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -24 4 50 BELIEVE JUSTIN BIEBER +30 2 51 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -6 87 52 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 146 53 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 151 54 STATUS (REMASTER 2025) MARRACASH Nuovo 1 55 TRAUMA TONY BOY -1 16 56 1969 ACHILLE LAURO -5 9 57 BULLY KANYE WEST -25 4 58 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -17 7 59 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +7 4 60 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +1 3 61 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -5 16 62 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -24 7 63 LUX (COMPLETE WORKS) ROSALÍA +37 6 64 GLI ANNI 883 -12 41 65 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -12 17 66 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -35 4 67 FACCIO UN CASINO COEZ -10 35 68 ICON TONY EFFE -6 110 69 MET GALA SARAH TOSCANO -14 2 70 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 172 71 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -8 196 72 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -4 16 73 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO -54 3 74 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -10 17 75 MAYA MACE -2 23 76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -2 5 77 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -5 17 78 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -18 17 79 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -2 120 80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -21 18 81 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -10 12 82 I BARELY KNOW HER SOMBR -7 2 83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -5 2 84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -26 7 85 23 6451 THASUP -15 14 86 THIS IS ELODIE ELODIE Nuovo 1 87 AVICII FOREVER AVICII +11 3 88 THE ROMANTIC BRUNO MARS -12 8 89 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -8 12 90 I BARELY KNOW HER SOMBR -8 2 91 RE MIDA (AURUM) LAZZA -3 373 92 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 7 93 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -14 29 94 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -7 3 95 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 7 96 MAINSTREAM CALCUTTA -2 9 97 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -14 2 98 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -5 10 99 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -2 27 100 THE GLOBE KID YUGI -4 37

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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