Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltono tutti

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale. I dati riportati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

#1. CAPAREZZA – "ORBIT ORBIT" (NEW) Debutto direttamente al numero 1: partenza a razzo per il nuovo progetto targato BMG/Universal. Un exploit che mette subito d’accordo fan e curiosi e segna il ritmo della settimana.

#2. CAPO PLAZA – "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" (NEW) Esordio altissimo per il mixtape su Warner/Plaza Music. Plaza conferma la sua presa sul pubblico e firma una presenza massiccia in classifica: oltre al mixtape al #2, tiene banco anche con "Ferite (Deluxe Edition)" (#39), "20" (#40) e "Plaza (Deluxe Edition)" (#99).

#3. OLLY – "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Resistenza di ferro: 54 settimane in chart e terzo posto confermato in scia al vertice. Parallelamente, Olly continua a dominare anche il mondo singoli con più brani di punta nelle playlist, a testimonianza di un fandom super attivo sul digitale.

#4. ERNIA – "PER SOLDI E PER AMORE" (-1) Il rapper milanese resta in altissima rotazione: calo minimo e quarto posto saldo. In settimana riflettori anche sulla sua presenza in "Hype" (RaiPlay), progetto che ne sottolinea centralità e storytelling nella nuova urban italiana. In Top 100 resiste pure "Gemelli – Ascendente Milano" (#50).

#5. 883 – "LA DONNA, IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)" (NEW) Ristampa celebrativa e ingresso diretto in Top 5 per un titolo-culto che continua a parlare a più generazioni. Gli 883 sono tripli in classifica: oltre alla 30th Anniversary al #5, ci sono anche "Gli anni" (#47) e "Tutto Max" (#59).

#6. TIZIANO FERRO – "SONO UN GRANDE" (-5) Dopo il primo posto della scorsa settimana, il disco scivola al #6 ma resta ampiamente in zona nobile. Un secondo step fisiologico per un rientro attesissimo che continua a macinare ascolti.

#7. 22SIMBA – "LA CURA" (+20) Il volo della settimana: +20 posizioni e ingresso in Top 10 per 22Simba. L’album cresce a vista d’occhio e trova slancio anche grazie alla presenza del suo altro titolo "V per Ventidue" (#68), segno di un progetto in rapida espansione.

#8. IRAMA – "ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE" (-3) Terza settimana e ottava piazza per un lavoro che alterna intensità e slanci pop. In parallelo, Irama continua a brillare anche sul fronte singoli con collaborazioni molto forti, a conferma di una fase artistica prolificissima.

#9. GEOLIER – "DIO LO SA – ATTO II" (+2) 74 settimane e non sentirle: upgrade al #9 per uno dei long-seller dell’urban contemporaneo. Dalla sua orbita arrivano novità: è stato annunciato il singolo "Fotografia" (Atlantic/Warner) e un maxi-tour negli stadi nel 2026. In chart ci sono pure "Il coraggio dei bambini – Atto II" (#41) ed "Emanuele (Marchio Registrato)" (#77).

#10. VARIOUS ARTISTS – "KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)" (=) Diciannovesima settimana e Top 10 confermata: la soundtrack dimostra una tenuta fuori dal comune, spinta da una community compatta e super-engaged.

I fenomeni della settimana – New entry ovunque: Tyler, The Creator irrompe con "CHROMAKOPIA +" (#27), Carmen Consoli debutta con "Amuri Luci" (#17), Florence + The Machine centra l’ingresso con "Everybody Scream" (#15), Tedua riporta in classifica "Mowgli – Il disco della giungla" (#32) e Marracash aggiunge la raccolta "Qualcosa in cui credere. La mia trilogia" (#34). Arrivano anche le celebrazioni storiche con "Thriller (40th Anniversary Edition)" di Michael Jackson (#86) e il rientro di cataloghi fortissimi come "After Hours" di The Weeknd (#95) e "Il meglio dello Zecchino d’Oro" (#100). Capitolo crolli: "Nebraska ’82: Expanded Edition" di Bruce Springsteen scende di 68 posizioni (#72), "Discordia, armonia e altri stati d’animo" di Mecna scivola di 87 (#94), pesante anche il -24 di "Met Gala" di Sarah Toscano (#54) e il -20 di "L’Orazero" di Renato Zero (#69). Pluri-presenze d’autore: Capo Plaza firma quattro titoli (#2, #39, #40, #99), Marracash addirittura quattro (#23, #29, #37, #34), Sfera Ebbasta ne piazza quattro (#38, #62, #84, #89), Pinguini Tattici Nucleari sono a quota quattro (#19, #22, #93, #97). Maratoneti della chart: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca 349 settimane, "Fuori dall’hype" dei Pinguini arriva a 344, "Persona" di Marracash a 314, "Sirio" di Lazza a 187 e "Fake News" dei Pinguini a 153. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 ORBIT ORBIT CAPAREZZA Nuovo 1 2 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA Nuovo 1 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 54 4 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 7 5 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 Nuovo 1 6 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO -5 2 7 LA CURA 22SIMBA +20 5 8 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 3 9 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +2 74 10 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 19 11 MEDITERRANEO BRESH +5 22 12 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -4 5 13 LOCURA LAZZA -1 59 14 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -1 29 15 EVERYBODY SCREAM FLORENCE + THE MACHINE Nuovo 1 16 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 4 17 AMURI LUCI CARMEN CONSOLI Nuovo 1 18 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -4 30 19 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 20 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO +1 24 21 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -6 32 22 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 48 23 PERSONA MARRACASH -4 314 24 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -6 88 25 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -3 44 26 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ = 25 27 CHROMAKOPIA + TYLER, THE CREATOR Nuovo 1 28 MATTIA RONDODASOSA -11 6 29 È FINITA LA PACE MARRACASH -1 47 30 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES -24 2 31 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -6 23 32 MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA TEDUA Nuovo 1 33 VERA BADDIE ANNA -4 71 34 QUALCOSA IN CUI CREDERE. LA MIA TRILOGIA MARRACASH Nuovo 1 35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +8 127 36 SIRIO LAZZA -4 187 37 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -4 207 38 X2VR SFERA EBBASTA -2 103 39 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 79 40 20 CAPO PLAZA -2 41 41 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 148 42 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -11 63 43 MI AMI MI ODI ELODIE +1 27 44 FACCIO UN CASINO COEZ -9 11 45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -8 61 46 CARAMÉ ANGELINA MANGO -22 3 47 GLI ANNI 883 -5 17 48 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR -25 3 49 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 82 50 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -2 9 51 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 32 52 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -6 49 53 MAYHEM LADY GAGA -13 35 54 MET GALA SARAH TOSCANO -24 5 55 UFORIA TONY BOY -5 19 56 RANCH SALMO -15 26 57 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -6 20 58 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 122 59 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +3 9 60 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -6 96 61 ICON TONY EFFE -5 86 62 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -7 254 63 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -4 31 64 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -7 43 65 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -2 45 66 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -1 19 67 GOING HARD 3 TONY BOY -14 48 68 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -4 58 69 L’ORAZERO RENATO ZERO -20 5 70 RE MIDA (AURUM) LAZZA -9 349 71 1969 ACHILLE LAURO +11 2 72 NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION BRUCE SPRINGSTEEN -68 2 73 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -6 43 74 THIS IS ELODIE ELODIE +17 2 75 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO = 115 76 DOPAMINA SICK LUKE -16 9 77 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -8 18 78 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -12 25 79 TAXI DRIVER RKOMI -3 45 80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +1 3 81 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -2 10 82 THE FAME LADY GAGA -2 3 83 I BARELY KNOW HER SOMBR -10 11 84 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -13 172 85 1998 COEZ -27 21 86 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1 87 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -17 15 88 THE GLOBE KID YUGI -4 13 89 FAMOSO SFERA EBBASTA -4 45 90 IO NON SAREI ALESSANDRA AMOROSO -13 21 91 MAINSTREAM CALCUTTA +6 2 92 CONTAINERS NIGHT SKINNY -14 56 93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 153 94 DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO MECNA -87 2 95 AFTER HOURS THE WEEKND Nuovo 1 96 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -10 2 97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 344 98 BORONDO BEÉLE -24 25 99 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 3 100 IL MEGLIO DELLO ZECCHINO D’ORO ARTISTI VARI Nuovo 1

Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

