Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale. I dati riportati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1. CAPAREZZA – "ORBIT ORBIT" (NEW) Debutto direttamente al numero 1: partenza a razzo per il nuovo progetto targato BMG/Universal. Un exploit che mette subito d’accordo fan e curiosi e segna il ritmo della settimana.

#2. CAPO PLAZA – "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" (NEW) Esordio altissimo per il mixtape su Warner/Plaza Music. Plaza conferma la sua presa sul pubblico e firma una presenza massiccia in classifica: oltre al mixtape al #2, tiene banco anche con "Ferite (Deluxe Edition)" (#39), "20" (#40) e "Plaza (Deluxe Edition)" (#99).

#3. OLLY – "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Resistenza di ferro: 54 settimane in chart e terzo posto confermato in scia al vertice. Parallelamente, Olly continua a dominare anche il mondo singoli con più brani di punta nelle playlist, a testimonianza di un fandom super attivo sul digitale.

#4. ERNIA – "PER SOLDI E PER AMORE" (-1) Il rapper milanese resta in altissima rotazione: calo minimo e quarto posto saldo. In settimana riflettori anche sulla sua presenza in "Hype" (RaiPlay), progetto che ne sottolinea centralità e storytelling nella nuova urban italiana. In Top 100 resiste pure "Gemelli – Ascendente Milano" (#50).

#5. 883 – "LA DONNA, IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)" (NEW) Ristampa celebrativa e ingresso diretto in Top 5 per un titolo-culto che continua a parlare a più generazioni. Gli 883 sono tripli in classifica: oltre alla 30th Anniversary al #5, ci sono anche "Gli anni" (#47) e "Tutto Max" (#59).

#6. TIZIANO FERRO – "SONO UN GRANDE" (-5) Dopo il primo posto della scorsa settimana, il disco scivola al #6 ma resta ampiamente in zona nobile. Un secondo step fisiologico per un rientro attesissimo che continua a macinare ascolti.

#7. 22SIMBA – "LA CURA" (+20) Il volo della settimana: +20 posizioni e ingresso in Top 10 per 22Simba. L’album cresce a vista d’occhio e trova slancio anche grazie alla presenza del suo altro titolo "V per Ventidue" (#68), segno di un progetto in rapida espansione.

#8. IRAMA – "ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE" (-3) Terza settimana e ottava piazza per un lavoro che alterna intensità e slanci pop. In parallelo, Irama continua a brillare anche sul fronte singoli con collaborazioni molto forti, a conferma di una fase artistica prolificissima.

#9. GEOLIER – "DIO LO SA – ATTO II" (+2) 74 settimane e non sentirle: upgrade al #9 per uno dei long-seller dell’urban contemporaneo. Dalla sua orbita arrivano novità: è stato annunciato il singolo "Fotografia" (Atlantic/Warner) e un maxi-tour negli stadi nel 2026. In chart ci sono pure "Il coraggio dei bambini – Atto II" (#41) ed "Emanuele (Marchio Registrato)" (#77).

#10. VARIOUS ARTISTS – "KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)" (=) Diciannovesima settimana e Top 10 confermata: la soundtrack dimostra una tenuta fuori dal comune, spinta da una community compatta e super-engaged.

I fenomeni della settimana – New entry ovunque: Tyler, The Creator irrompe con "CHROMAKOPIA +" (#27), Carmen Consoli debutta con "Amuri Luci" (#17), Florence + The Machine centra l’ingresso con "Everybody Scream" (#15), Tedua riporta in classifica "Mowgli – Il disco della giungla" (#32) e Marracash aggiunge la raccolta "Qualcosa in cui credere. La mia trilogia" (#34). Arrivano anche le celebrazioni storiche con "Thriller (40th Anniversary Edition)" di Michael Jackson (#86) e il rientro di cataloghi fortissimi come "After Hours" di The Weeknd (#95) e "Il meglio dello Zecchino d’Oro" (#100). Capitolo crolli: "Nebraska ’82: Expanded Edition" di Bruce Springsteen scende di 68 posizioni (#72), "Discordia, armonia e altri stati d’animo" di Mecna scivola di 87 (#94), pesante anche il -24 di "Met Gala" di Sarah Toscano (#54) e il -20 di "L’Orazero" di Renato Zero (#69). Pluri-presenze d’autore: Capo Plaza firma quattro titoli (#2, #39, #40, #99), Marracash addirittura quattro (#23, #29, #37, #34), Sfera Ebbasta ne piazza quattro (#38, #62, #84, #89), Pinguini Tattici Nucleari sono a quota quattro (#19, #22, #93, #97). Maratoneti della chart: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca 349 settimane, "Fuori dall’hype" dei Pinguini arriva a 344, "Persona" di Marracash a 314, "Sirio" di Lazza a 187 e "Fake News" dei Pinguini a 153. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 ORBIT ORBIT CAPAREZZA Nuovo 1
2 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA Nuovo 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 54
4 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 7
5 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 Nuovo 1
6 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO -5 2
7 LA CURA 22SIMBA +20 5
8 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 3
9 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +2 74
10 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 19
11 MEDITERRANEO BRESH +5 22
12 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -4 5
13 LOCURA LAZZA -1 59
14 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -1 29
15 EVERYBODY SCREAM FLORENCE + THE MACHINE Nuovo 1
16 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 4
17 AMURI LUCI CARMEN CONSOLI Nuovo 1
18 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -4 30
19 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
20 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO +1 24
21 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -6 32
22 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 48
23 PERSONA MARRACASH -4 314
24 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -6 88
25 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -3 44
26 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ = 25
27 CHROMAKOPIA + TYLER, THE CREATOR Nuovo 1
28 MATTIA RONDODASOSA -11 6
29 È FINITA LA PACE MARRACASH -1 47
30 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES -24 2
31 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -6 23
32 MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA TEDUA Nuovo 1
33 VERA BADDIE ANNA -4 71
34 QUALCOSA IN CUI CREDERE. LA MIA TRILOGIA MARRACASH Nuovo 1
35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +8 127
36 SIRIO LAZZA -4 187
37 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -4 207
38 X2VR SFERA EBBASTA -2 103
39 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 79
40 20 CAPO PLAZA -2 41
41 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 148
42 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -11 63
43 MI AMI MI ODI ELODIE +1 27
44 FACCIO UN CASINO COEZ -9 11
45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -8 61
46 CARAMÉ ANGELINA MANGO -22 3
47 GLI ANNI 883 -5 17
48 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR -25 3
49 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 82
50 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -2 9
51 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 32
52 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -6 49
53 MAYHEM LADY GAGA -13 35
54 MET GALA SARAH TOSCANO -24 5
55 UFORIA TONY BOY -5 19
56 RANCH SALMO -15 26
57 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -6 20
58 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 122
59 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +3 9
60 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -6 96
61 ICON TONY EFFE -5 86
62 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -7 254
63 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -4 31
64 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -7 43
65 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -2 45
66 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -1 19
67 GOING HARD 3 TONY BOY -14 48
68 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -4 58
69 L’ORAZERO RENATO ZERO -20 5
70 RE MIDA (AURUM) LAZZA -9 349
71 1969 ACHILLE LAURO +11 2
72 NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION BRUCE SPRINGSTEEN -68 2
73 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -6 43
74 THIS IS ELODIE ELODIE +17 2
75 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO = 115
76 DOPAMINA SICK LUKE -16 9
77 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -8 18
78 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -12 25
79 TAXI DRIVER RKOMI -3 45
80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +1 3
81 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -2 10
82 THE FAME LADY GAGA -2 3
83 I BARELY KNOW HER SOMBR -10 11
84 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -13 172
85 1998 COEZ -27 21
86 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1
87 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -17 15
88 THE GLOBE KID YUGI -4 13
89 FAMOSO SFERA EBBASTA -4 45
90 IO NON SAREI ALESSANDRA AMOROSO -13 21
91 MAINSTREAM CALCUTTA +6 2
92 CONTAINERS NIGHT SKINNY -14 56
93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 153
94 DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO MECNA -87 2
95 AFTER HOURS THE WEEKND Nuovo 1
96 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -10 2
97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 344
98 BORONDO BEÉLE -24 25
99 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -5 3
100 IL MEGLIO DELLO ZECCHINO D’ORO ARTISTI VARI Nuovo 1

Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora

Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
Tim Music Awards 2025

Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco

Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della mus...
Tim Music Awards 2025, Vanessa Incontrada e Carlo Conti

Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera

Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco de...
Elisabetta Canalis

Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis

Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave...
Matteo Berrettini - Vanessa Bellini

Matteo Berrettini e l’ex Amici Vanessa Bellini allo scoperto, ma il nuovo amore è già sotto attacco degli hater

La coppia ha finalmente deciso di mostrarsi sui social, confermando le indiscrezioni...
Sanremo 2026, ecco chi vincerebbe se a decidere fosse YouTube

Sanremo 2026, ecco chi vincerebbe se a decidere fosse YouTube

Se a decretare il vincitore fossero le visualizzazioni o il numero di iscritti, in l...
Tale e Quale cosa successo puntata 24 ottobre 2025

Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro

Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di ...
I 10 film più visti in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 3 al 9 novembre

I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Le 10 serie tv più viste (dal 3 al 9 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 3 al 9 novembre

Cosa vedere in questa lunga settimana d’autunno? Ecco le serie tv sulle principali p...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Andrea Sannino

Andrea Sannino
Chiamamifaro

Chiamamifaro
Dardust

Dardust
Baby Gang

Baby Gang

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963