Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale. I dati riportati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
#1. CAPAREZZA – "ORBIT ORBIT" (NEW) Debutto direttamente al numero 1: partenza a razzo per il nuovo progetto targato BMG/Universal. Un exploit che mette subito d’accordo fan e curiosi e segna il ritmo della settimana.
#2. CAPO PLAZA – "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" (NEW) Esordio altissimo per il mixtape su Warner/Plaza Music. Plaza conferma la sua presa sul pubblico e firma una presenza massiccia in classifica: oltre al mixtape al #2, tiene banco anche con "Ferite (Deluxe Edition)" (#39), "20" (#40) e "Plaza (Deluxe Edition)" (#99).
#3. OLLY – "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Resistenza di ferro: 54 settimane in chart e terzo posto confermato in scia al vertice. Parallelamente, Olly continua a dominare anche il mondo singoli con più brani di punta nelle playlist, a testimonianza di un fandom super attivo sul digitale.
#4. ERNIA – "PER SOLDI E PER AMORE" (-1) Il rapper milanese resta in altissima rotazione: calo minimo e quarto posto saldo. In settimana riflettori anche sulla sua presenza in "Hype" (RaiPlay), progetto che ne sottolinea centralità e storytelling nella nuova urban italiana. In Top 100 resiste pure "Gemelli – Ascendente Milano" (#50).
#5. 883 – "LA DONNA, IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)" (NEW) Ristampa celebrativa e ingresso diretto in Top 5 per un titolo-culto che continua a parlare a più generazioni. Gli 883 sono tripli in classifica: oltre alla 30th Anniversary al #5, ci sono anche "Gli anni" (#47) e "Tutto Max" (#59).
#6. TIZIANO FERRO – "SONO UN GRANDE" (-5) Dopo il primo posto della scorsa settimana, il disco scivola al #6 ma resta ampiamente in zona nobile. Un secondo step fisiologico per un rientro attesissimo che continua a macinare ascolti.
#7. 22SIMBA – "LA CURA" (+20) Il volo della settimana: +20 posizioni e ingresso in Top 10 per 22Simba. L’album cresce a vista d’occhio e trova slancio anche grazie alla presenza del suo altro titolo "V per Ventidue" (#68), segno di un progetto in rapida espansione.
#8. IRAMA – "ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE" (-3) Terza settimana e ottava piazza per un lavoro che alterna intensità e slanci pop. In parallelo, Irama continua a brillare anche sul fronte singoli con collaborazioni molto forti, a conferma di una fase artistica prolificissima.
#9. GEOLIER – "DIO LO SA – ATTO II" (+2) 74 settimane e non sentirle: upgrade al #9 per uno dei long-seller dell’urban contemporaneo. Dalla sua orbita arrivano novità: è stato annunciato il singolo "Fotografia" (Atlantic/Warner) e un maxi-tour negli stadi nel 2026. In chart ci sono pure "Il coraggio dei bambini – Atto II" (#41) ed "Emanuele (Marchio Registrato)" (#77).
#10. VARIOUS ARTISTS – "KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)" (=) Diciannovesima settimana e Top 10 confermata: la soundtrack dimostra una tenuta fuori dal comune, spinta da una community compatta e super-engaged.
I fenomeni della settimana – New entry ovunque: Tyler, The Creator irrompe con "CHROMAKOPIA +" (#27), Carmen Consoli debutta con "Amuri Luci" (#17), Florence + The Machine centra l’ingresso con "Everybody Scream" (#15), Tedua riporta in classifica "Mowgli – Il disco della giungla" (#32) e Marracash aggiunge la raccolta "Qualcosa in cui credere. La mia trilogia" (#34). Arrivano anche le celebrazioni storiche con "Thriller (40th Anniversary Edition)" di Michael Jackson (#86) e il rientro di cataloghi fortissimi come "After Hours" di The Weeknd (#95) e "Il meglio dello Zecchino d’Oro" (#100). Capitolo crolli: "Nebraska ’82: Expanded Edition" di Bruce Springsteen scende di 68 posizioni (#72), "Discordia, armonia e altri stati d’animo" di Mecna scivola di 87 (#94), pesante anche il -24 di "Met Gala" di Sarah Toscano (#54) e il -20 di "L’Orazero" di Renato Zero (#69). Pluri-presenze d’autore: Capo Plaza firma quattro titoli (#2, #39, #40, #99), Marracash addirittura quattro (#23, #29, #37, #34), Sfera Ebbasta ne piazza quattro (#38, #62, #84, #89), Pinguini Tattici Nucleari sono a quota quattro (#19, #22, #93, #97). Maratoneti della chart: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca 349 settimane, "Fuori dall’hype" dei Pinguini arriva a 344, "Persona" di Marracash a 314, "Sirio" di Lazza a 187 e "Fake News" dei Pinguini a 153. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|Nuovo
|1
|2
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|54
|4
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-1
|7
|5
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|883
|Nuovo
|1
|6
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|-5
|2
|7
|LA CURA
|22SIMBA
|+20
|5
|8
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-3
|3
|9
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+2
|74
|10
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|=
|19
|11
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+5
|22
|12
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-4
|5
|13
|LOCURA
|LAZZA
|-1
|59
|14
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-1
|29
|15
|EVERYBODY SCREAM
|FLORENCE + THE MACHINE
|Nuovo
|1
|16
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-7
|4
|17
|AMURI LUCI
|CARMEN CONSOLI
|Nuovo
|1
|18
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|30
|19
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|20
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|+1
|24
|21
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-6
|32
|22
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|48
|23
|PERSONA
|MARRACASH
|-4
|314
|24
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-6
|88
|25
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-3
|44
|26
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|=
|25
|27
|CHROMAKOPIA +
|TYLER, THE CREATOR
|Nuovo
|1
|28
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-11
|6
|29
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-1
|47
|30
|LA BELLA CONFUSIONE
|CHARLIE CHARLES
|-24
|2
|31
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-6
|23
|32
|MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA
|TEDUA
|Nuovo
|1
|33
|VERA BADDIE
|ANNA
|-4
|71
|34
|QUALCOSA IN CUI CREDERE. LA MIA TRILOGIA
|MARRACASH
|Nuovo
|1
|35
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+8
|127
|36
|SIRIO
|LAZZA
|-4
|187
|37
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-4
|207
|38
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-2
|103
|39
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-5
|79
|40
|20
|CAPO PLAZA
|-2
|41
|41
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-2
|148
|42
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-11
|63
|43
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|+1
|27
|44
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-9
|11
|45
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-8
|61
|46
|CARAMÉ
|ANGELINA MANGO
|-22
|3
|47
|GLI ANNI
|883
|-5
|17
|48
|THE LUCK AND STRANGE CONCERTS
|DAVID GILMOUR
|-25
|3
|49
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-2
|82
|50
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-2
|9
|51
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-6
|32
|52
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-6
|49
|53
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-13
|35
|54
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-24
|5
|55
|UFORIA
|TONY BOY
|-5
|19
|56
|RANCH
|SALMO
|-15
|26
|57
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-6
|20
|58
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-6
|122
|59
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|+3
|9
|60
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-6
|96
|61
|ICON
|TONY EFFE
|-5
|86
|62
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-7
|254
|63
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-4
|31
|64
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-7
|43
|65
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-2
|45
|66
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|-1
|19
|67
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-14
|48
|68
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-4
|58
|69
|L’ORAZERO
|RENATO ZERO
|-20
|5
|70
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-9
|349
|71
|1969
|ACHILLE LAURO
|+11
|2
|72
|NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION
|BRUCE SPRINGSTEEN
|-68
|2
|73
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-6
|43
|74
|THIS IS ELODIE
|ELODIE
|+17
|2
|75
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|=
|115
|76
|DOPAMINA
|SICK LUKE
|-16
|9
|77
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|-8
|18
|78
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|-12
|25
|79
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-3
|45
|80
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+1
|3
|81
|MAN’S BEST FRIEND
|SABRINA CARPENTER
|-2
|10
|82
|THE FAME
|LADY GAGA
|-2
|3
|83
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-10
|11
|84
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-13
|172
|85
|1998
|COEZ
|-27
|21
|86
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|87
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|-17
|15
|88
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-4
|13
|89
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-4
|45
|90
|IO NON SAREI
|ALESSANDRA AMOROSO
|-13
|21
|91
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+6
|2
|92
|CONTAINERS
|NIGHT SKINNY
|-14
|56
|93
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|153
|94
|DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO
|MECNA
|-87
|2
|95
|AFTER HOURS
|THE WEEKND
|Nuovo
|1
|96
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-10
|2
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|344
|98
|BORONDO
|BEÉLE
|-24
|25
|99
|PLAZA (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-5
|3
|100
|IL MEGLIO DELLO ZECCHINO D’ORO
|ARTISTI VARI
|Nuovo
|1
Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
