Ariana Grande domina con “Petal” (e ora si ferma): la classifica degli album più venduti della settimana I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) ARIANA GRANDE – PETAL (New, 1 settimana). Debutto direttamente al n.1 per Ariana Grande con "Petal". La popstar, nel pieno dell’Eternal Sunshine Tour che si chiuderà il 1° settembre a Londra, ha annunciato una pausa dalla vita pubblica una volta terminati gli impegni dal vivo, spiegando ai fan – anche dal palco di Chicago – che si tratta di una scelta ponderata e programmata per ritrovare equilibrio e fissare nuovi limiti personali. Un primo posto che certifica il momento d’oro del progetto.

2) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (+1, 93 settimane). Olly continua a macinare settimane ai vertici: resistenza e continuità sono i tratti distintivi del suo percorso in classifica. Dalla scorsa tornata di ranking spiccano i segnali di tenuta del suo catalogo, che resta ben presente anche più in basso.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (-2, 29 settimane). Dopo settimane in vetta, Geolier resta saldamente sul podio. Nelle chart settimanali è spesso presente con più titoli contemporaneamente, a testimonianza di un seguito trasversale e capillare.

4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (-2, 83 settimane). Long runner assoluto: l’album di Bad Bunny mantiene numeri da catalogo di ferro. Anche nelle graduatorie dei singoli la sua presenza è stata massiccia in queste settimane, segnale di uno streaming costante.

5) SHIVA – VANGELO (=, 17 settimane). Progetto stabile in Top 10 per Shiva, che conferma la fase di solidità. In classifica compaiono anche altri suoi titoli, indice di un pubblico molto attivo sul catalogo.

6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (=, 61 settimane). Un anno di permanenza e oltre: Bresh resta una certezza estiva con una tenuta ammirevole settimana dopo settimana.

7) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (-3, 4 settimane). Dopo l’exploit iniziale, il disco rallenta ma resta in alta rotazione. Il dato chiave qui è la velocità con cui ha conquistato il pubblico e la capacità di rimanere nella parte calda della chart.

8) MARRACASH & GUÈ – SANTERIA (+62, 20 settimane). Balzo enorme per "Santeria": il duo iconico risale con forza e si riposiziona in Top 10. Movimento che fotografa un forte ritorno d’interesse verso il titolo.

9) SAMURAI JAY – AMATORE (-1, 11 settimane). Terzo mese filato in top area per l’artista napoletano, sostenuto anche dalla sua intensa attività live estiva e da una presenza costante nel racconto pop contemporaneo.

10) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (-1, 68 settimane). Altra conferma di longevità: oltre un anno in classifica e ancora Top 10. Il catalogo di Lauro resta vivissimo e il titolo continua a performare con regolarità.

I fenomeni della settimana

Exploit: "Santeria" di Marracash & Guè vola fino al n.8 con un +62 posizioni, il salto più vistoso della settimana.

New entry al vertice: Ariana Grande debutta direttamente al n.1 con "Petal", mentre annuncia una pausa dalla vita pubblica al termine del tour in corso.

Long runner: Geolier piazza più titoli nella Top 100 (tra cui "Tutto è possibile" e "Dio lo sa – Atto II", 113 settimane), Olly resiste da 93 settimane con "Tutta vita (Sempre)", Bad Bunny mantiene in corsa "Debí tirar más fotos" dopo 83 settimane.

Multi-presenza d’artista: tra i cataloghi più attivi in Top 100 spiccano Geolier, Shiva e Sfera Ebbasta con più progetti contemporaneamente.

Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 PETAL ARIANA GRANDE Nuovo 1 2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 93 3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -2 29 4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -2 83 5 VANGELO SHIVA = 17 6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH = 61 7 MILLION DOLLAR BABE ANNA -3 4 8 SANTERIA MARRACASH & GUÈ +62 20 9 AMATORE SAMURAI JAY -1 11 10 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -1 68 11 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -1 113 12 IL GIORNO CHE ASPETTAVO ULTIMO -5 7 13 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -2 71 14 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -2 27 15 SANTISSIMO SAYF -1 13 16 TWENTY ONE HUGEL +6 6 17 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +3 31 18 DISINCANTO MADAME +3 16 19 È O G. G.MINEIRO +1 9 20 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -1 69 21 SACRO SERENA BRANCALE +3 17 22 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -5 28 23 GLI ANNI 883 = 56 24 PAPERCUTS LINKIN PARK +1 121 25 EL BAIFO QUEVEDO +5 14 26 CALCINACCI FULMINACCI +6 21 27 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON +1 15 28 FAMOSO SFERA EBBASTA +3 32 29 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +12 43 30 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO -4 8 31 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -4 127 32 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +2 293 33 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 87 34 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +8 118 35 LOCURA LAZZA +5 98 36 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +10 82 37 VERA BADDIE ANNA +2 110 38 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +7 100 39 20 CAPO PLAZA +4 80 40 CONFESSIONS II MADONNA -22 5 41 SOLITO CINEMA JULI -4 15 42 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ +13 64 43 X2VR SFERA EBBASTA +1 142 44 PERSONA MARRACASH +5 353 45 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA +8 12 46 SIRIO LAZZA +5 226 47 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +10 32 48 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 46 49 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS +3 7 50 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +4 187 51 ARIRANG BTS -4 20 52 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +8 32 53 THE HIGHLIGHTS THE WEEKND -24 2 54 UMILE (DELUXE) TONY BOY +8 161 55 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +3 10 56 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +3 102 57 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +4 166 58 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO +9 7 59 FACCIO UN CASINO COEZ +7 50 60 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +9 32 61 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON +2 15 62 FOREIGN TONGUES THE ROLLING STONES -27 4 63 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +2 18 64 RYAN TED TEDUA = 11 65 GOING HARD 3 TONY BOY +10 87 66 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +2 211 67 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +4 58 68 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 +8 9 69 È SEMPRE BELLO COEZ +11 32 70 HURRY UP TOMORROW THE WEEKND -34 3 71 TRAUMA TONY BOY +6 31 72 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH = 246 73 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 22 74 SANTANA SEASON SHIVA +15 15 75 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -1 6 76 23 6451 THASUP +23 2 77 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +7 135 78 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +14 22 79 AFTER HOURS THE WEEKND -23 3 80 MA’ BLANCO +2 18 81 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO -3 6 82 È FINITA LA PACE MARRACASH = 86 83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN = 32 84 ICON TONY EFFE +3 125 85 TROPICOQUETA KAROL G +11 3 86 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +11 2 87 PETER PAN ULTIMO +6 6 88 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI Nuovo 1 89 1969 ACHILLE LAURO +1 24 90 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1 91 SOLO ULTIMO -3 6 92 ODISEA OZUNA +2 3 93 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA Nuovo 1 94 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA Nuovo 1 95 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID Nuovo 1 96 ASPETTANDO LA BELLA VITA ARTIE 5IVE Nuovo 1 97 TEENAGE DREAM KATY PERRY -2 2 98 TAXI DRIVER RKOMI Nuovo 1 99 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA Nuovo 1 100 DAL GOLFO DEGLI ANGELI PRACI -9 3

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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