Ariana Grande domina con “Petal” (e ora si ferma): la classifica degli album più venduti della settimana
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) ARIANA GRANDE – PETAL (New, 1 settimana). Debutto direttamente al n.1 per Ariana Grande con "Petal". La popstar, nel pieno dell’Eternal Sunshine Tour che si chiuderà il 1° settembre a Londra, ha annunciato una pausa dalla vita pubblica una volta terminati gli impegni dal vivo, spiegando ai fan – anche dal palco di Chicago – che si tratta di una scelta ponderata e programmata per ritrovare equilibrio e fissare nuovi limiti personali. Un primo posto che certifica il momento d’oro del progetto.
2) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (+1, 93 settimane). Olly continua a macinare settimane ai vertici: resistenza e continuità sono i tratti distintivi del suo percorso in classifica. Dalla scorsa tornata di ranking spiccano i segnali di tenuta del suo catalogo, che resta ben presente anche più in basso.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (-2, 29 settimane). Dopo settimane in vetta, Geolier resta saldamente sul podio. Nelle chart settimanali è spesso presente con più titoli contemporaneamente, a testimonianza di un seguito trasversale e capillare.
4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (-2, 83 settimane). Long runner assoluto: l’album di Bad Bunny mantiene numeri da catalogo di ferro. Anche nelle graduatorie dei singoli la sua presenza è stata massiccia in queste settimane, segnale di uno streaming costante.
5) SHIVA – VANGELO (=, 17 settimane). Progetto stabile in Top 10 per Shiva, che conferma la fase di solidità. In classifica compaiono anche altri suoi titoli, indice di un pubblico molto attivo sul catalogo.
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (=, 61 settimane). Un anno di permanenza e oltre: Bresh resta una certezza estiva con una tenuta ammirevole settimana dopo settimana.
7) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (-3, 4 settimane). Dopo l’exploit iniziale, il disco rallenta ma resta in alta rotazione. Il dato chiave qui è la velocità con cui ha conquistato il pubblico e la capacità di rimanere nella parte calda della chart.
8) MARRACASH & GUÈ – SANTERIA (+62, 20 settimane). Balzo enorme per "Santeria": il duo iconico risale con forza e si riposiziona in Top 10. Movimento che fotografa un forte ritorno d’interesse verso il titolo.
9) SAMURAI JAY – AMATORE (-1, 11 settimane). Terzo mese filato in top area per l’artista napoletano, sostenuto anche dalla sua intensa attività live estiva e da una presenza costante nel racconto pop contemporaneo.
10) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (-1, 68 settimane). Altra conferma di longevità: oltre un anno in classifica e ancora Top 10. Il catalogo di Lauro resta vivissimo e il titolo continua a performare con regolarità.
I fenomeni della settimana
Exploit: "Santeria" di Marracash & Guè vola fino al n.8 con un +62 posizioni, il salto più vistoso della settimana.
New entry al vertice: Ariana Grande debutta direttamente al n.1 con "Petal", mentre annuncia una pausa dalla vita pubblica al termine del tour in corso.
Long runner: Geolier piazza più titoli nella Top 100 (tra cui "Tutto è possibile" e "Dio lo sa – Atto II", 113 settimane), Olly resiste da 93 settimane con "Tutta vita (Sempre)", Bad Bunny mantiene in corsa "Debí tirar más fotos" dopo 83 settimane.
Multi-presenza d’artista: tra i cataloghi più attivi in Top 100 spiccano Geolier, Shiva e Sfera Ebbasta con più progetti contemporaneamente.
Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|PETAL
|ARIANA GRANDE
|Nuovo
|1
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+1
|93
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-2
|29
|4
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-2
|83
|5
|VANGELO
|SHIVA
|=
|17
|6
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|=
|61
|7
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|-3
|4
|8
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|+62
|20
|9
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|-1
|11
|10
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|-1
|68
|11
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-1
|113
|12
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO
|ULTIMO
|-5
|7
|13
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-2
|71
|14
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|-2
|27
|15
|SANTISSIMO
|SAYF
|-1
|13
|16
|TWENTY ONE
|HUGEL
|+6
|6
|17
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+3
|31
|18
|DISINCANTO
|MADAME
|+3
|16
|19
|È O G.
|G.MINEIRO
|+1
|9
|20
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-1
|69
|21
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|+3
|17
|22
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-5
|28
|23
|GLI ANNI
|883
|=
|56
|24
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+1
|121
|25
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|+5
|14
|26
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|+6
|21
|27
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|+1
|15
|28
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+3
|32
|29
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+12
|43
|30
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|-4
|8
|31
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-4
|127
|32
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+2
|293
|33
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|87
|34
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+8
|118
|35
|LOCURA
|LAZZA
|+5
|98
|36
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+10
|82
|37
|VERA BADDIE
|ANNA
|+2
|110
|38
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+7
|100
|39
|20
|CAPO PLAZA
|+4
|80
|40
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|-22
|5
|41
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-4
|15
|42
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|+13
|64
|43
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+1
|142
|44
|PERSONA
|MARRACASH
|+5
|353
|45
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|+8
|12
|46
|SIRIO
|LAZZA
|+5
|226
|47
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+10
|32
|48
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|=
|46
|49
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|+3
|7
|50
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+4
|187
|51
|ARIRANG
|BTS
|-4
|20
|52
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+8
|32
|53
|THE HIGHLIGHTS
|THE WEEKND
|-24
|2
|54
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+8
|161
|55
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+3
|10
|56
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+3
|102
|57
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+4
|166
|58
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|+9
|7
|59
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+7
|50
|60
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+9
|32
|61
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|+2
|15
|62
|FOREIGN TONGUES
|THE ROLLING STONES
|-27
|4
|63
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+2
|18
|64
|RYAN TED
|TEDUA
|=
|11
|65
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+10
|87
|66
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+2
|211
|67
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+4
|58
|68
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|+8
|9
|69
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+11
|32
|70
|HURRY UP TOMORROW
|THE WEEKND
|-34
|3
|71
|TRAUMA
|TONY BOY
|+6
|31
|72
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|=
|246
|73
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+12
|22
|74
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|+15
|15
|75
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-1
|6
|76
|23 6451
|THASUP
|+23
|2
|77
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+7
|135
|78
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+14
|22
|79
|AFTER HOURS
|THE WEEKND
|-23
|3
|80
|MA’
|BLANCO
|+2
|18
|81
|COLPA DELLE FAVOLE
|ULTIMO
|-3
|6
|82
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|=
|86
|83
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|=
|32
|84
|ICON
|TONY EFFE
|+3
|125
|85
|TROPICOQUETA
|KAROL G
|+11
|3
|86
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+11
|2
|87
|PETER PAN
|ULTIMO
|+6
|6
|88
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|Nuovo
|1
|89
|1969
|ACHILLE LAURO
|+1
|24
|90
|AVICII FOREVER
|AVICII
|Nuovo
|1
|91
|SOLO
|ULTIMO
|-3
|6
|92
|ODISEA
|OZUNA
|+2
|3
|93
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|Nuovo
|1
|94
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|Nuovo
|1
|95
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|Nuovo
|1
|96
|ASPETTANDO LA BELLA VITA
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|97
|TEENAGE DREAM
|KATY PERRY
|-2
|2
|98
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|Nuovo
|1
|99
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|Nuovo
|1
|100
|DAL GOLFO DEGLI ANGELI
|PRACI
|-9
|3
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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