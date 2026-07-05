Ultimo spazza via tutti dopo il concerto dei record, il nuovo album è già un trionfo
La Top 10 e i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: Ultimo fa il botto al debutto con "Il giorno che aspettavo" e scalza Geolier dalla vetta.
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Dentro trovi la Top 10, i fenomeni più interessanti della settimana e la Top 100 completa (fonte FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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1) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO (Nuovo al n.1)
Debutto diretto in vetta: Ultimo centra il bersaglio con il suo nuovo album di inediti dopo il mega‑show del 4 luglio a Tor Vergata. Palco monumentale, 250mila persone in delirio e un rapporto con i fan che fa scuola. Nel disco convivono ballad al pianoforte e brani da coro da stadio: la title track e Romantica sono già tra le preferite del pubblico.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+1)
Geolier continua a macinare numeri e conferme: Napoli lo abbraccia con le serate al Maradona e un live in streaming globale grazie alla partnership tech. Sul palco porta la sua cifra urban senza fronzoli, tra ospiti e un legame identitario fortissimo con la città. Crescita costante e seconda posizione blindata.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (+3)
Risalita decisa per il figlio prediletto di Genova. Dopo un 2025 da record e il trionfo a Sanremo, Olly ha ritrovato ritmo e continuità. All’orizzonte il debutto negli stadi nel 2027, ma intanto il mix di pop istantaneo e testi generazionali continua a spingere l’album in alto.
4) SHIVA – VANGELO (=)
Tenuta d’acciaio per Shiva, che resta tra gli high‑roller della chart. Oltre a Vangelo, in Top 100 ritroviamo anche Milano Angels Reloaded, Milano Demons Reloaded e Santana Season: catalogo vivo, immaginario forte e fanbase fedelissima.
5) OLIVIA RODRIGO – YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE (-4)
Leggera flessione dopo il botto del debutto, ma Olivia rimane solidissima in Top 5 alla seconda settimana. Pop emotivo, penna affilata e la capacità – rara – di trasformare pagine di diario in hit globali.
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (-1)
Progetto di lunga durata e radici live fortissime. Bresh è di casa sui grandi palchi estivi e il legame con Genova (Arena del Mare in agenda) continua a fare la differenza: storytelling autentico e brani che crescono concerto dopo concerto.
7) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (-5)
Settimana più soft in chart, ma l’estate di Lauro resta caldissima: show mode a San Siro, incursioni fashion (capsule Erotica) e presenza cross‑mediale. Visione pop ambiziosa e pubblico trasversale: anche quando arretra, resta protagonista.
8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (=)
Stabilità granitica per il fenomeno globale. In arrivo due date italiane all’Ippodromo Snai La Maura (17 e 18 luglio): hype altissimo e latin‑urban in super rotazione. Presidio internazionale che non molla la Top 10.
9) SAMURAI JAY – AMATORE (=)
Quinta settimana in chart e presenza stabile tra i nomi caldi dell’urban italiano. La spinta live/TV dell’estate sta aiutando a consolidare pubblico e numeri: progressione costante e traiettoria molto interessante.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (=)
Doppietta per Geolier in Top 10 e maratona record: 107 settimane di permanenza. La prova del nove che il catalogo regge l’onda lunga delle nuove uscite, trainato dall’effetto stadi e da una fanbase davvero trasversale.
I dati della Top 10 provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni e movimenti della settimana
Exploit & resistenza. Debutto al n.1 per Ultimo, mentre Geolier firma la doppia presenza in Top 10. Olivia Rodrigo scivola ma resta in Top 5 alla seconda settimana. Pioggia di nuove entrate in Top 100: Fabri Fibra con Mentre Los Angeles brucia (Deluxe) (n.13), Litfiba con 12/5/87 (Aprite i vostri occhi) (n.23), Antonello Venditti con Daje! (n.54), Tommaso Paradiso con Casa Paradiso (n.62), Oasis con (What’s The Story) Morning Glory? 30th Anniversary Deluxe (n.80), Kanye West con Bully (Deluxe) (n.81) e Avicii Forever (n.99). Longevità monstre: Marracash – Persona arriva a 347 settimane (n.47), Lazza – Sirio vola a 220 (n.55). Multiple presenze: Pinguini Tattici Nucleari schierano quattro titoli (Hello World, Ahia!, Fake News, Fuori dall’Hype), Shiva è in tripla con i reloaded e Santana Season, Geolier somma due album in Top 50. Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO
|ULTIMO
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|+1
|23
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+3
|87
|4
|VANGELO
|SHIVA
|=
|11
|5
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|-4
|2
|6
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|-1
|55
|7
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|-5
|62
|8
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|77
|9
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|=
|5
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|107
|11
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+2
|21
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|65
|13
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA (DELUXE)
|FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|14
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+4
|25
|15
|RYAN TED
|TEDUA
|-3
|5
|16
|SANTISSIMO
|SAYF
|-1
|7
|17
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|-3
|3
|18
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-2
|9
|19
|DISINCANTO
|MADAME
|+4
|10
|20
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-2
|11
|21
|GLI ANNI
|883
|=
|50
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|63
|23
|12/5/87 (APRITE I VOSTRI OCCHI)
|LITFIBA
|Nuovo
|1
|24
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+4
|121
|25
|SOLITO CINEMA
|JULI
|=
|9
|26
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|+4
|15
|27
|VERA BADDIE
|ANNA
|+11
|104
|28
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|-4
|12
|29
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+4
|115
|30
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+26
|96
|31
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-12
|26
|32
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-3
|22
|33
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-2
|37
|34
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-8
|4
|35
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+4
|26
|36
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-1
|40
|37
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-5
|9
|38
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|81
|39
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+7
|287
|40
|LOCURA
|LAZZA
|-3
|92
|41
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+9
|181
|42
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+18
|160
|43
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-2
|58
|44
|WAR
|ASTRO
|-37
|2
|45
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-18
|26
|46
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-7
|6
|47
|PERSONA
|MARRACASH
|-7
|347
|48
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|=
|112
|49
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|=
|94
|50
|ARIRANG
|BTS
|-8
|14
|51
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+2
|136
|52
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-1
|76
|53
|20
|CAPO PLAZA
|-1
|74
|54
|DAJE!
|ANTONELLO VENDITTI
|Nuovo
|1
|55
|SIRIO
|LAZZA
|-1
|220
|56
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-1
|26
|57
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|+1
|9
|58
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|+9
|8
|59
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+3
|52
|60
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-1
|155
|61
|SONO UN GRANDE (DELUXE)
|TIZIANO FERRO
|-14
|6
|62
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|Nuovo
|1
|63
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-18
|2
|64
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|=
|240
|65
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|=
|44
|66
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+5
|81
|67
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+7
|205
|68
|1969
|ACHILLE LAURO
|-7
|18
|69
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|+3
|3
|70
|TRAUMA
|TONY BOY
|-7
|25
|71
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|+10
|14
|72
|ICEMAN
|DRAKE
|-6
|6
|73
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|+5
|2
|74
|ICON
|TONY EFFE
|+2
|119
|75
|MA’
|BLANCO
|-7
|12
|76
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-1
|129
|77
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-7
|80
|78
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-1
|26
|79
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-45
|12
|80
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|Nuovo
|1
|81
|BULLY (DELUXE)
|KANYE WEST
|Nuovo
|1
|82
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+9
|16
|83
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|16
|84
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-1
|26
|85
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|+5
|22
|86
|MM VOL. 5
|MADMAN
|-29
|4
|87
|8-TRACKS
|PINK FLOYD
|-18
|3
|88
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|+5
|2
|89
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|+6
|5
|90
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+4
|2
|91
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-4
|27
|92
|MISS ITALIA
|DITONELLAPIAGA
|-4
|3
|93
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|-11
|9
|94
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|+4
|4
|95
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-3
|26
|96
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-11
|8
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|2
|98
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|-9
|9
|99
|AVICII FOREVER
|AVICII
|Nuovo
|1
|100
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|=
|2
I dati e le posizioni riportati nella tabella sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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