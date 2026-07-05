Ultimo spazza via tutti dopo il concerto dei record, il nuovo album è già un trionfo La Top 10 e i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: Ultimo fa il botto al debutto con "Il giorno che aspettavo" e scalza Geolier dalla vetta.

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Dentro trovi la Top 10, i fenomeni più interessanti della settimana e la Top 100 completa (fonte FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO (Nuovo al n.1)

Debutto diretto in vetta: Ultimo centra il bersaglio con il suo nuovo album di inediti dopo il mega‑show del 4 luglio a Tor Vergata. Palco monumentale, 250mila persone in delirio e un rapporto con i fan che fa scuola. Nel disco convivono ballad al pianoforte e brani da coro da stadio: la title track e Romantica sono già tra le preferite del pubblico.

2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+1)

Geolier continua a macinare numeri e conferme: Napoli lo abbraccia con le serate al Maradona e un live in streaming globale grazie alla partnership tech. Sul palco porta la sua cifra urban senza fronzoli, tra ospiti e un legame identitario fortissimo con la città. Crescita costante e seconda posizione blindata.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (+3)

Risalita decisa per il figlio prediletto di Genova. Dopo un 2025 da record e il trionfo a Sanremo, Olly ha ritrovato ritmo e continuità. All’orizzonte il debutto negli stadi nel 2027, ma intanto il mix di pop istantaneo e testi generazionali continua a spingere l’album in alto.

4) SHIVA – VANGELO (=)

Tenuta d’acciaio per Shiva, che resta tra gli high‑roller della chart. Oltre a Vangelo, in Top 100 ritroviamo anche Milano Angels Reloaded, Milano Demons Reloaded e Santana Season: catalogo vivo, immaginario forte e fanbase fedelissima.

5) OLIVIA RODRIGO – YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE (-4)

Leggera flessione dopo il botto del debutto, ma Olivia rimane solidissima in Top 5 alla seconda settimana. Pop emotivo, penna affilata e la capacità – rara – di trasformare pagine di diario in hit globali.

6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (-1)

Progetto di lunga durata e radici live fortissime. Bresh è di casa sui grandi palchi estivi e il legame con Genova (Arena del Mare in agenda) continua a fare la differenza: storytelling autentico e brani che crescono concerto dopo concerto.

7) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (-5)

Settimana più soft in chart, ma l’estate di Lauro resta caldissima: show mode a San Siro, incursioni fashion (capsule Erotica) e presenza cross‑mediale. Visione pop ambiziosa e pubblico trasversale: anche quando arretra, resta protagonista.

8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (=)

Stabilità granitica per il fenomeno globale. In arrivo due date italiane all’Ippodromo Snai La Maura (17 e 18 luglio): hype altissimo e latin‑urban in super rotazione. Presidio internazionale che non molla la Top 10.

9) SAMURAI JAY – AMATORE (=)

Quinta settimana in chart e presenza stabile tra i nomi caldi dell’urban italiano. La spinta live/TV dell’estate sta aiutando a consolidare pubblico e numeri: progressione costante e traiettoria molto interessante.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (=)

Doppietta per Geolier in Top 10 e maratona record: 107 settimane di permanenza. La prova del nove che il catalogo regge l’onda lunga delle nuove uscite, trainato dall’effetto stadi e da una fanbase davvero trasversale.

I dati della Top 10 provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Fenomeni e movimenti della settimana

Exploit & resistenza. Debutto al n.1 per Ultimo, mentre Geolier firma la doppia presenza in Top 10. Olivia Rodrigo scivola ma resta in Top 5 alla seconda settimana. Pioggia di nuove entrate in Top 100: Fabri Fibra con Mentre Los Angeles brucia (Deluxe) (n.13), Litfiba con 12/5/87 (Aprite i vostri occhi) (n.23), Antonello Venditti con Daje! (n.54), Tommaso Paradiso con Casa Paradiso (n.62), Oasis con (What’s The Story) Morning Glory? 30th Anniversary Deluxe (n.80), Kanye West con Bully (Deluxe) (n.81) e Avicii Forever (n.99). Longevità monstre: Marracash – Persona arriva a 347 settimane (n.47), Lazza – Sirio vola a 220 (n.55). Multiple presenze: Pinguini Tattici Nucleari schierano quattro titoli (Hello World, Ahia!, Fake News, Fuori dall’Hype), Shiva è in tripla con i reloaded e Santana Season, Geolier somma due album in Top 50. Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 IL GIORNO CHE ASPETTAVO ULTIMO Nuovo 1 2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +1 23 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +3 87 4 VANGELO SHIVA = 11 5 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO -4 2 6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH -1 55 7 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -5 62 8 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 77 9 AMATORE SAMURAI JAY = 5 10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 107 11 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +2 21 12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 65 13 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA (DELUXE) FABRI FIBRA Nuovo 1 14 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +4 25 15 RYAN TED TEDUA -3 5 16 SANTISSIMO SAYF -1 7 17 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL -3 3 18 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -2 9 19 DISINCANTO MADAME +4 10 20 SACRO SERENA BRANCALE -2 11 21 GLI ANNI 883 = 50 22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA = 63 23 12/5/87 (APRITE I VOSTRI OCCHI) LITFIBA Nuovo 1 24 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +4 121 25 SOLITO CINEMA JULI = 9 26 CALCINACCI FULMINACCI +4 15 27 VERA BADDIE ANNA +11 104 28 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON -4 12 29 PAPERCUTS LINKIN PARK +4 115 30 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +26 96 31 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -12 26 32 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -3 22 33 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -2 37 34 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -8 4 35 FAMOSO SFERA EBBASTA +4 26 36 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 40 37 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -5 9 38 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 81 39 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +7 287 40 LOCURA LAZZA -3 92 41 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +9 181 42 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +18 160 43 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -2 58 44 WAR ASTRO -37 2 45 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -18 26 46 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -7 6 47 PERSONA MARRACASH -7 347 48 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA = 112 49 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA = 94 50 ARIRANG BTS -8 14 51 X2VR SFERA EBBASTA +2 136 52 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -1 76 53 20 CAPO PLAZA -1 74 54 DAJE! ANTONELLO VENDITTI Nuovo 1 55 SIRIO LAZZA -1 220 56 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -1 26 57 BAD MICHAEL JACKSON +1 9 58 EL BAIFO QUEVEDO +9 8 59 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +3 52 60 UMILE (DELUXE) TONY BOY -1 155 61 SONO UN GRANDE (DELUXE) TIZIANO FERRO -14 6 62 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO Nuovo 1 63 MET GALA SARAH TOSCANO -18 2 64 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH = 240 65 FACCIO UN CASINO COEZ = 44 66 GOING HARD 3 TONY BOY +5 81 67 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +7 205 68 1969 ACHILLE LAURO -7 18 69 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 +3 3 70 TRAUMA TONY BOY -7 25 71 SANTERIA MARRACASH & GUÈ +10 14 72 ICEMAN DRAKE -6 6 73 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER +5 2 74 ICON TONY EFFE +2 119 75 MA’ BLANCO -7 12 76 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 129 77 È FINITA LA PACE MARRACASH -7 80 78 È SEMPRE BELLO COEZ -1 26 79 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -45 12 80 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS Nuovo 1 81 BULLY (DELUXE) KANYE WEST Nuovo 1 82 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +9 16 83 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 16 84 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -1 26 85 TAXI DRIVER RKOMI +5 22 86 MM VOL. 5 MADMAN -29 4 87 8-TRACKS PINK FLOYD -18 3 88 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI +5 2 89 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA +6 5 90 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +4 2 91 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -4 27 92 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA -4 3 93 SANTANA SEASON SHIVA -11 9 94 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ +4 4 95 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -3 26 96 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -11 8 97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 2 98 DANGEROUS MICHAEL JACKSON -9 9 99 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1 100 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE = 2

I dati e le posizioni riportati nella tabella sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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