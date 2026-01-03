Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale

#1 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" Olly si prende la vetta con un disco che macina settimane (62!) e continua a parlare chiaro alla sua fanbase. Nel suo percorso recente pesa il successo sanremese con "Balorda Nostalgia" e una corsa da long seller già evidenziata nelle scorse settimane: formula pop fresca, identità definita e continuità sono le parole chiave del suo primo posto.

#2 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" Il live dell’artista romano rimane altissimo: pianoforte, crescendo emotivi e cori da stadio sono il cuore dell’album, fotografato in più passaggi anche dagli addetti ai lavori come la prova che la sua dimensione naturale è il concerto. La spinta resta forte e il pubblico risponde.

#3 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" Il fuoriclasse romano conferma la partenza altissima: credibilità costruita tra album (da "Davide" a "Eclissi") e la saga di mixtape "QVC", scrittura personale e metrica chirurgica. Flow elastico, produzioni contemporanee e quel ponte costante tra club e introspezione che gli viene riconosciuto da tutta la scena.

#4 – Paky, "GLORIA" Paky tiene botta in alto con un lavoro che alterna crudo realismo e aperture melodiche senza perdere identità. Voce ruvida, street report e fanbase fedelissima: la traiettoria resta solidissima.

#5 – Geolier, "DIO LO SA – ATTO II" Risalita decisa in Top 5 e longevità da manuale: 82 settimane in classifica. Il progetto continua a macinare ascolti, mentre l’artista resta tra i protagonisti del periodo con una presenza costante anche nei ranking singoli.

#6 – Bad Bunny, "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" Rimonta poderosa fino alla zona calda: +25 posizioni complessive sul medio periodo recente. Il progetto continua a beneficiare di una coda lunga di streaming e di un catalogo che non smette di performare, spingendolo a ridosso della Top 5.

#7 – Cesare Cremonini, "CREMONINI LIVE25" L’artista bolognese consolida il live celebrativo: un set che raccoglie la sua storia sul palco e che continua a farsi largo in radio e playlist (con brani come "Ragazze Facili" a far sentire la loro eco).

#8 – Ernia, "PER SOLDI E PER AMORE" Tiene alto il profilo con un percorso costante: il disco resta tra i più solidi della fascia medio‑alta e continua a crescere grazie alla fedeltà del pubblico e a singoli capaci di durare.

#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" Maratoneta della chart (96 settimane): scrittura visionaria e immaginario forte lo hanno reso un nome di culto. La tenuta nel tempo è il vero highlight: stabilità rara e pubblico molto fedele.

#10 – Artie 5ive, "LA BELLAVITA" Rientra nella Top 10 con un +11 che racconta bene il momentum. Il progetto continua a macinare ascolti e a intercettare nuove platee: progressione concreta e costante.

Fenomeni della settimana. Diverse rimonte importanti: su tutte Bad Bunny (+25) fino alla #6 e Geolier che rientra in Top 5 con 82 settimane totali. Occhio alle longevità-monstre: "Re Mida (Aurum)" di Lazza arriva a 357 settimane, "Persona" di Marracash tocca 322, mentre "Sirio" (Lazza) sale a 195. Sfera Ebbasta è multipresente con più titoli in Top 100 (X2VR, Sfera Ebbasta, Famoso e altri), così come Tony Boy (tra Umile (Deluxe), Going Hard 3, Uforia e Nostalgia (Export)). Cadute clamorose per i titoli natalizi ormai a fine corsa: "Merry Christmas" di Mariah Carey scivola di 76 posizioni, "23 6451" di thasup perde 31. Tante new entry in fondo classifica (tra cui "New Year’s Eve Party" di David Guetta, "Famoso" di Sfera Ebbasta e "Santeria" di Marracash & Guè Pequeno) che rimescolano le carte del ranking. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 TUTTA VITA (SEMPRE) Olly +1 62 2 ULTIMO LIVE STADI 2025 Ultimo +4 4 3 ELSEWHERE Gemitaiz +1 3 4 GLORIA Paky +1 3 5 DIO LO SA – ATTO II Geolier +13 82 6 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Bad Bunny +25 52 7 CREMONINI LIVE25 Cesare Cremonini +2 6 8 PER SOLDI E PER AMORE Ernia +5 15 9 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Kid Yugi -1 96 10 LA BELLAVITA Artie 5ive +11 40 11 SANTANA MONEY GANG Sfera Ebbasta & Shiva +4 38 12 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) Pink Floyd -9 3 13 MA IO SONO FUOCO Annalisa +3 12 14 LOCURA Lazza +6 67 15 HELLO WORLD Pinguini Tattici Nucleari +12 56 16 VERA BADDIE ANNA +20 79 17 MEDITERRANEO Bresh +13 30 18 PERSONA Marracash +4 322 19 CHRISTMAS Michael Bublè -18 7 20 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) Various Artists +13 27 21 COMUNI MORTALI Achille Lauro +4 37 22 FUNNY GAMES Noyz Narcos -10 5 23 THE LIFE OF A SHOWGIRL Taylor Swift = 13 24 MUSICA TRISTE Emis Killa -10 4 25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE Irama +3 11 26 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE Marracash +9 215 27 X2VR Sfera Ebbasta +10 111 28 È FINITA LA PACE Marracash -4 55 29 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 Capo Plaza +10 9 30 TONYPITONY Tonypitony +28 2 31 UMILE (DELUXE) Tony Boy +10 130 32 G Giorgia = 8 33 SIRIO Lazza +18 195 34 MILANO ANGELS RELOADED Shiva +9 69 35 FERITE (DELUXE EDITION) Capo Plaza +14 87 36 NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) Jovanotti -26 2 37 LA CURA 22Simba +15 13 38 ORBIT ORBIT Caparezza -31 9 39 LUX Rosalía -10 8 40 PROGETTO X DELUXE Lilcr -2 3 41 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) Tedua +19 135 42 MI AMI MI ODI Elodie +8 35 43 GOING HARD 3 Tony Boy +2 56 44 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) Pink Floyd -25 6 45 MILANO DEMONS RELOADED Shiva +11 51 46 ROCKSTAR Sfera Ebbasta +32 262 47 UFORIA Tony Boy +6 27 48 20 Capo Plaza +25 49 49 IL MIO LATO PEGGIORE Luchè +26 33 50 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II Geolier +17 156 51 ICON Tony Effe +21 94 52 SCHIENA Emma -8 3 53 FACCIO UN CASINO Coez +17 19 54 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) Alfa +15 31 55 LATTE IN POLVERE Papa V & Night Skinny +7 7 56 ESCI DAL TUNNEL Simba La Rue +38 104 57 GLI ANNI 883 +23 25 58 NEW YEAR’S EVE PARTY David Guetta Nuovo 1 59 GIRA, IL MONDO GIRA Olly +28 71 60 PAPERCUTS Linkin Park +24 90 61 YOU’LL BE ALRIGHT, KID Alex Warren Nuovo 1 62 AM Arctic Monkeys +21 3 63 SFERA EBBASTA Sfera Ebbasta +33 180 64 TROPICO DEL CAPRICORNO Guè +22 51 65 NUJE Gigi D’Alessio -48 5 66 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) Michael Jackson -24 9 67 FAMOSO Sfera Ebbasta Nuovo 1 68 THE GLOBE Kid Yugi +20 21 69 RE MIDA (AURUM) Lazza +12 357 70 JOVA! LIVE! LOVE! Jovanotti +7 27 71 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE Annalisa -16 7 72 MAN’S BEST FRIEND Sabrina Carpenter +19 2 73 THE ART OF LOVING Olivia Dean +27 2 74 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) Ed Sheeran +25 2 75 SAN SIRO LIVE 2025 Elisa -9 7 76 MAYA Mace +19 7 77 AHIA! Pinguini Tattici Nucleari -9 9 78 HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish -15 8 79 MAYHEM Lady Gaga +6 43 80 NOSTALGIA (EXPORT) Tony Boy -6 4 81 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) Geolier Nuovo 1 82 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO Ernia Nuovo 1 83 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA Fabri Fibra -7 28 84 OK. RESPIRA Elodie Nuovo 1 85 MAINSTREAM Calcutta Nuovo 1 86 POTERE (IL GIORNO DOPO) Luchè Nuovo 1 87 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey -76 5 88 23 6451 thasup -31 8 89 SANTERIA Marracash & Guè Pequeno Nuovo 1 90 AFTER HOURS The Weeknd Nuovo 1 91 È SEMPRE BELLO Coez Nuovo 1 92 FUORI DALL’HYPE Pinguini Tattici Nucleari Nuovo 1 93 UN VERANO SIN TI Bad Bunny Nuovo 1 94 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) Dire Straits -4 2 95 MAFIA SLIME 2 Papa V, Nerissima Serpe & Fritu Nuovo 1 96 I BARELY KNOW HER Sombr Nuovo 1 97 MATTIA Rondodasosa Nuovo 1 98 CONTAINERS Night Skinny Nuovo 1 99 RAVE, ECLISSI Tananai Nuovo 1 100 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) Various Artists Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

