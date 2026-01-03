Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
#1 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" Olly si prende la vetta con un disco che macina settimane (62!) e continua a parlare chiaro alla sua fanbase. Nel suo percorso recente pesa il successo sanremese con "Balorda Nostalgia" e una corsa da long seller già evidenziata nelle scorse settimane: formula pop fresca, identità definita e continuità sono le parole chiave del suo primo posto.
#2 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" Il live dell’artista romano rimane altissimo: pianoforte, crescendo emotivi e cori da stadio sono il cuore dell’album, fotografato in più passaggi anche dagli addetti ai lavori come la prova che la sua dimensione naturale è il concerto. La spinta resta forte e il pubblico risponde.
#3 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" Il fuoriclasse romano conferma la partenza altissima: credibilità costruita tra album (da "Davide" a "Eclissi") e la saga di mixtape "QVC", scrittura personale e metrica chirurgica. Flow elastico, produzioni contemporanee e quel ponte costante tra club e introspezione che gli viene riconosciuto da tutta la scena.
#4 – Paky, "GLORIA" Paky tiene botta in alto con un lavoro che alterna crudo realismo e aperture melodiche senza perdere identità. Voce ruvida, street report e fanbase fedelissima: la traiettoria resta solidissima.
#5 – Geolier, "DIO LO SA – ATTO II" Risalita decisa in Top 5 e longevità da manuale: 82 settimane in classifica. Il progetto continua a macinare ascolti, mentre l’artista resta tra i protagonisti del periodo con una presenza costante anche nei ranking singoli.
#6 – Bad Bunny, "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" Rimonta poderosa fino alla zona calda: +25 posizioni complessive sul medio periodo recente. Il progetto continua a beneficiare di una coda lunga di streaming e di un catalogo che non smette di performare, spingendolo a ridosso della Top 5.
#7 – Cesare Cremonini, "CREMONINI LIVE25" L’artista bolognese consolida il live celebrativo: un set che raccoglie la sua storia sul palco e che continua a farsi largo in radio e playlist (con brani come "Ragazze Facili" a far sentire la loro eco).
#8 – Ernia, "PER SOLDI E PER AMORE" Tiene alto il profilo con un percorso costante: il disco resta tra i più solidi della fascia medio‑alta e continua a crescere grazie alla fedeltà del pubblico e a singoli capaci di durare.
#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" Maratoneta della chart (96 settimane): scrittura visionaria e immaginario forte lo hanno reso un nome di culto. La tenuta nel tempo è il vero highlight: stabilità rara e pubblico molto fedele.
#10 – Artie 5ive, "LA BELLAVITA" Rientra nella Top 10 con un +11 che racconta bene il momentum. Il progetto continua a macinare ascolti e a intercettare nuove platee: progressione concreta e costante.
Fenomeni della settimana. Diverse rimonte importanti: su tutte Bad Bunny (+25) fino alla #6 e Geolier che rientra in Top 5 con 82 settimane totali. Occhio alle longevità-monstre: "Re Mida (Aurum)" di Lazza arriva a 357 settimane, "Persona" di Marracash tocca 322, mentre "Sirio" (Lazza) sale a 195. Sfera Ebbasta è multipresente con più titoli in Top 100 (X2VR, Sfera Ebbasta, Famoso e altri), così come Tony Boy (tra Umile (Deluxe), Going Hard 3, Uforia e Nostalgia (Export)). Cadute clamorose per i titoli natalizi ormai a fine corsa: "Merry Christmas" di Mariah Carey scivola di 76 posizioni, "23 6451" di thasup perde 31. Tante new entry in fondo classifica (tra cui "New Year’s Eve Party" di David Guetta, "Famoso" di Sfera Ebbasta e "Santeria" di Marracash & Guè Pequeno) che rimescolano le carte del ranking. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|Olly
|+1
|62
|2
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|Ultimo
|+4
|4
|3
|ELSEWHERE
|Gemitaiz
|+1
|3
|4
|GLORIA
|Paky
|+1
|3
|5
|DIO LO SA – ATTO II
|Geolier
|+13
|82
|6
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|Bad Bunny
|+25
|52
|7
|CREMONINI LIVE25
|Cesare Cremonini
|+2
|6
|8
|PER SOLDI E PER AMORE
|Ernia
|+5
|15
|9
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|Kid Yugi
|-1
|96
|10
|LA BELLAVITA
|Artie 5ive
|+11
|40
|11
|SANTANA MONEY GANG
|Sfera Ebbasta & Shiva
|+4
|38
|12
|WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)
|Pink Floyd
|-9
|3
|13
|MA IO SONO FUOCO
|Annalisa
|+3
|12
|14
|LOCURA
|Lazza
|+6
|67
|15
|HELLO WORLD
|Pinguini Tattici Nucleari
|+12
|56
|16
|VERA BADDIE
|ANNA
|+20
|79
|17
|MEDITERRANEO
|Bresh
|+13
|30
|18
|PERSONA
|Marracash
|+4
|322
|19
|CHRISTMAS
|Michael Bublè
|-18
|7
|20
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|Various Artists
|+13
|27
|21
|COMUNI MORTALI
|Achille Lauro
|+4
|37
|22
|FUNNY GAMES
|Noyz Narcos
|-10
|5
|23
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|Taylor Swift
|=
|13
|24
|MUSICA TRISTE
|Emis Killa
|-10
|4
|25
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|Irama
|+3
|11
|26
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|Marracash
|+9
|215
|27
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|+10
|111
|28
|È FINITA LA PACE
|Marracash
|-4
|55
|29
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|Capo Plaza
|+10
|9
|30
|TONYPITONY
|Tonypitony
|+28
|2
|31
|UMILE (DELUXE)
|Tony Boy
|+10
|130
|32
|G
|Giorgia
|=
|8
|33
|SIRIO
|Lazza
|+18
|195
|34
|MILANO ANGELS RELOADED
|Shiva
|+9
|69
|35
|FERITE (DELUXE EDITION)
|Capo Plaza
|+14
|87
|36
|NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25)
|Jovanotti
|-26
|2
|37
|LA CURA
|22Simba
|+15
|13
|38
|ORBIT ORBIT
|Caparezza
|-31
|9
|39
|LUX
|Rosalía
|-10
|8
|40
|PROGETTO X DELUXE
|Lilcr
|-2
|3
|41
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|Tedua
|+19
|135
|42
|MI AMI MI ODI
|Elodie
|+8
|35
|43
|GOING HARD 3
|Tony Boy
|+2
|56
|44
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|Pink Floyd
|-25
|6
|45
|MILANO DEMONS RELOADED
|Shiva
|+11
|51
|46
|ROCKSTAR
|Sfera Ebbasta
|+32
|262
|47
|UFORIA
|Tony Boy
|+6
|27
|48
|20
|Capo Plaza
|+25
|49
|49
|IL MIO LATO PEGGIORE
|Luchè
|+26
|33
|50
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|Geolier
|+17
|156
|51
|ICON
|Tony Effe
|+21
|94
|52
|SCHIENA
|Emma
|-8
|3
|53
|FACCIO UN CASINO
|Coez
|+17
|19
|54
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|Alfa
|+15
|31
|55
|LATTE IN POLVERE
|Papa V & Night Skinny
|+7
|7
|56
|ESCI DAL TUNNEL
|Simba La Rue
|+38
|104
|57
|GLI ANNI
|883
|+23
|25
|58
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|David Guetta
|Nuovo
|1
|59
|GIRA, IL MONDO GIRA
|Olly
|+28
|71
|60
|PAPERCUTS
|Linkin Park
|+24
|90
|61
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|Alex Warren
|Nuovo
|1
|62
|AM
|Arctic Monkeys
|+21
|3
|63
|SFERA EBBASTA
|Sfera Ebbasta
|+33
|180
|64
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|Guè
|+22
|51
|65
|NUJE
|Gigi D’Alessio
|-48
|5
|66
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|Michael Jackson
|-24
|9
|67
|FAMOSO
|Sfera Ebbasta
|Nuovo
|1
|68
|THE GLOBE
|Kid Yugi
|+20
|21
|69
|RE MIDA (AURUM)
|Lazza
|+12
|357
|70
|JOVA! LIVE! LOVE!
|Jovanotti
|+7
|27
|71
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|Annalisa
|-16
|7
|72
|MAN’S BEST FRIEND
|Sabrina Carpenter
|+19
|2
|73
|THE ART OF LOVING
|Olivia Dean
|+27
|2
|74
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|Ed Sheeran
|+25
|2
|75
|SAN SIRO LIVE 2025
|Elisa
|-9
|7
|76
|MAYA
|Mace
|+19
|7
|77
|AHIA!
|Pinguini Tattici Nucleari
|-9
|9
|78
|HIT ME HARD AND SOFT
|Billie Eilish
|-15
|8
|79
|MAYHEM
|Lady Gaga
|+6
|43
|80
|NOSTALGIA (EXPORT)
|Tony Boy
|-6
|4
|81
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|Geolier
|Nuovo
|1
|82
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|Ernia
|Nuovo
|1
|83
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|Fabri Fibra
|-7
|28
|84
|OK. RESPIRA
|Elodie
|Nuovo
|1
|85
|MAINSTREAM
|Calcutta
|Nuovo
|1
|86
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|Luchè
|Nuovo
|1
|87
|MERRY CHRISTMAS
|Mariah Carey
|-76
|5
|88
|23 6451
|thasup
|-31
|8
|89
|SANTERIA
|Marracash & Guè Pequeno
|Nuovo
|1
|90
|AFTER HOURS
|The Weeknd
|Nuovo
|1
|91
|È SEMPRE BELLO
|Coez
|Nuovo
|1
|92
|FUORI DALL’HYPE
|Pinguini Tattici Nucleari
|Nuovo
|1
|93
|UN VERANO SIN TI
|Bad Bunny
|Nuovo
|1
|94
|BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|Dire Straits
|-4
|2
|95
|MAFIA SLIME 2
|Papa V, Nerissima Serpe & Fritu
|Nuovo
|1
|96
|I BARELY KNOW HER
|Sombr
|Nuovo
|1
|97
|MATTIA
|Rondodasosa
|Nuovo
|1
|98
|CONTAINERS
|Night Skinny
|Nuovo
|1
|99
|RAVE, ECLISSI
|Tananai
|Nuovo
|1
|100
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|Various Artists
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift
La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Capodanno a New York, sfilata di super stelle con Robert De Niro e Zac Efron
Torna la commedia corale con un cast stellare con volti come Michelle Pfeiffer, Hall...
Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?
Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...