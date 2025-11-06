Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora
Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere lo scettro a Tiziano Ferro, che esordisce al top. Ernia sul podio e Springsteen quarto
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale
I dati riportati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
#1. Tiziano Ferro – "SONO UN GRANDE" (Nuovo). Debutto direttamente in vetta per il ritorno di Tiziano, che piazza anche la raccolta "TZN – The Best of Tiziano Ferro" al n. 89: doppia presenza che racconta quanto il suo catalogo resti fortissimo. In queste settimane il suo nome riecheggia anche nei talent: sul palco di un live televisivo è risuonata Sere Nere, segno che i suoi classici continuano a parlare a nuove generazioni.
#2. Olly – "TUTTA VITA (SEMPRE)" (=). Tenuta d’acciaio: 53 settimane in classifica e seconda piazza confermata. Nelle analisi sul peso del digitale spuntano "Balorda Nostalgia", trionfatrice a Sanremo 2025, e il singolo "Questa domenica", entrambi citati per numeri molto forti sulle piattaforme. In più, Olly è presente due volte in Top 100 con "Gira, il mondo gira" al n. 31.
#3. Ernia – "PER SOLDI E PER AMORE" (=). Il rapper milanese resta incollato al podio. Da segnalare la sua partecipazione a "Hype", serie in 8 episodi su RaiPlay ambientata a Milano QT8, dove è voce narrante e attore: un progetto che ne sottolinea la centralità nella scena urban. In classifica resiste anche "Gemelli–Ascendente Milano" (n. 48).
#4. Bruce Springsteen – "NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION" (Nuovo). Il Boss entra alto con l’edizione espansa di un suo titolo di culto: ingresso d’istinto nella parte nobile della chart, spinto dall’affetto dei fan storici e dalla curiosità per gli inediti d’archivio.
#5. Irama – "Antologia della vita e della morte" (-4). Alla seconda settimana l’album rallenta ma resta Top 5: calo fisiologico dopo il debutto, con un seguito che continua a spingere ascolti e vendite.
#6. Charlie Charles – "La bella confusione" (Nuovo). Esordio in Top 10 per il producer-mind dietro tanti successi della nuova scuola: nuova entrata che si fa notare subito, fotografia perfetta del momento d’oro dell’urban italiano.
#7. Mecna – "Discordia, armonia e altri stati d’animo" (Nuovo). Il nuovo progetto di Mecna centra l’obiettivo e si affaccia in Top 10 al debutto: scrittura e atmosfere che hanno fidelizzato un pubblico attento, premiandolo già alla prima settimana.
#8. Taylor Swift – "The Life of a Showgirl" (-2). L’onda Swift continua: il disco tiene la parte alta della chart e, nel frattempo, la sua musica entra di diritto nei talent italiani (una performance su Love Story è risuonata in tv), mentre il ballerino Giuseppe Giofrè – che ha danzato con lei in tour – ne ha ricordato l’energia da palco. Quattro settimane e un fandom sempre sul pezzo.
#9. Annalisa – "Ma io sono fuoco" (-4). Piccolo arretramento, ma la corsa continua. Nelle proiezioni sul "peso digitale" Annalisa è citata tra i nomi con altissime visualizzazioni: un indice della forza streaming-social che sostiene anche l’album.
#10. KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) – Various Artists (-2). Diciotto settimane e ancora Top 10: la soundtrack macina costanza e dimostra quanto la community K-pop sia compatta anche sul fronte album.
Movimenti e fenomeni della settimana. Settimana ricchissima di new entry: oltre al n. 1, entrano in Top 100 anche Bruce Springsteen (n. 4), Charlie Charles (n. 6), Mecna (n. 7), Achille Lauro (n. 82), Cesare Cremonini (n. 86), Tiziano Ferro con la raccolta "TZN" (n. 89), Elodie con "This Is Elodie" (n. 91), RRari Dal Tacco (n. 96), Calcutta con "Mainstream" (n. 97) e Bon Jovi con "Forever (Legendary Edition)" (n. 100). Balzi notevoli: "Tutto Max" di Max Pezzali & 883 vola di 30 posizioni (n. 62), "Gli anni" degli 883 guadagna 17 posizioni (n. 42), "Faccio un casino" di Coez sale di 14 (n. 35), Sarah Toscano fa +13 (n. 30). Forti arretramenti: Tame Impala scende di 53 (n. 72), Frah Quintale di 46 (n. 90), Renato Zero di 26 (n. 49), David Gilmour di 19 (n. 23) e Angelina Mango di 17 (n. 24). Pluri-presenze d’autore: Marracash è in chart con "Persona" (n. 19), "È finita la pace" (n. 28) e "Noi, loro, gli altri Deluxe" (n. 33); Sfera Ebbasta firma quattro titoli ("X2VR" n. 36, "Rockstar" n. 55, "Sfera Ebbasta" n. 71, "Famoso" n. 85) e appare anche nel duo con Shiva (n. 14); Capo Plaza piazza tre progetti (n. 34, n. 38, n. 94); Geolier è triplo (n. 11, n. 39, n. 69). Capitolo long-seller: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca quota 348 settimane, "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari 343, "Persona" di Marracash 313, "Sirio" di Lazza 186 e "Fake News" dei Pinguini 152: maratone che raccontano la longevità degli album più amati. Nota finale: Tiziano Ferro firma la doppietta della settimana con il primo posto e la new entry del suo best-of al n. 89. Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ (settimana 44/2025).
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|Nuovo
|1
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|53
|3
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|=
|6
|4
|NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION
|BRUCE SPRINGSTEEN
|Nuovo
|1
|5
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-4
|2
|6
|LA BELLA CONFUSIONE
|CHARLIE CHARLES
|Nuovo
|1
|7
|DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO
|MECNA
|Nuovo
|1
|8
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-2
|4
|9
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-4
|3
|10
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-2
|18
|11
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-1
|73
|12
|LOCURA
|LAZZA
|+1
|58
|13
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-4
|28
|14
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-2
|29
|15
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-4
|31
|16
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|21
|17
|MATTIA
|RONDODASOSA
|+8
|5
|18
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-4
|87
|19
|PERSONA
|MARRACASH
|+3
|313
|20
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-5
|47
|21
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|-1
|23
|22
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-4
|43
|23
|THE LUCK AND STRANGE CONCERTS
|DAVID GILMOUR
|-19
|2
|24
|CARAMÉ
|ANGELINA MANGO
|-17
|2
|25
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-4
|22
|26
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-2
|24
|27
|LA CURA
|22SIMBA
|-10
|4
|28
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-1
|46
|29
|VERA BADDIE
|ANNA
|-1
|70
|30
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|+13
|4
|31
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-5
|62
|32
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|186
|33
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-4
|206
|34
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-2
|78
|35
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+14
|10
|36
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|=
|102
|37
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-4
|60
|38
|20
|CAPO PLAZA
|+4
|40
|39
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-1
|147
|40
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-9
|34
|41
|RANCH
|SALMO
|-7
|25
|42
|GLI ANNI
|883
|+17
|16
|43
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+8
|126
|44
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-9
|26
|45
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-4
|31
|46
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-7
|48
|47
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-2
|81
|48
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+4
|8
|49
|L’ORAZERO
|RENATO ZERO
|-26
|4
|50
|UFORIA
|TONY BOY
|-13
|18
|51
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-11
|19
|52
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-6
|121
|53
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-3
|47
|54
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-1
|95
|55
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+3
|253
|56
|ICON
|TONY EFFE
|-9
|85
|57
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-3
|42
|58
|1998
|COEZ
|-1
|20
|59
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|+9
|30
|60
|DOPAMINA
|SICK LUKE
|-12
|8
|61
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|=
|348
|62
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|+30
|8
|63
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-3
|44
|64
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|+2
|57
|65
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|+10
|18
|66
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|-10
|24
|67
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-3
|42
|68
|V PER VENTIDUE
|22SIMBA
|+1
|4
|69
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|+14
|17
|70
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|-8
|14
|71
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+11
|171
|72
|DEADBEAT
|TAME IMPALA
|-53
|2
|73
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-1
|10
|74
|BORONDO
|BEÉLE
|-1
|24
|75
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|+6
|114
|76
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-6
|44
|77
|IO NON SAREI
|ALESSANDRA AMOROSO
|-14
|20
|78
|CONTAINERS
|NIGHT SKINNY
|-4
|55
|79
|MAN’S BEST FRIEND
|SABRINA CARPENTER
|-12
|9
|80
|THE FAME
|LADY GAGA
|-15
|2
|81
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+4
|2
|82
|1969
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|83
|PLAYLIST
|SALMO
|+5
|10
|84
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-5
|12
|85
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-8
|44
|86
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|87
|23 6451
|THASUP
|+8
|19
|88
|MATERIA (PRISMA)
|MARCO MENGONI
|-17
|20
|89
|TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO
|TIZIANO FERRO
|Nuovo
|1
|90
|AMOR PROPRIO
|FRAH QUINTALE
|-46
|3
|91
|THIS IS ELODIE
|ELODIE
|Nuovo
|1
|92
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|-5
|76
|93
|NORTHSIDE MELODIES
|GLOCKY
|-13
|8
|94
|PLAZA (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+5
|2
|95
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|343
|96
|NON SONO GESÙ
|RRARI DAL TACCO
|Nuovo
|1
|97
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|Nuovo
|1
|98
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-14
|152
|99
|OK UN CAZZO
|GAZZELLE
|-6
|4
|100
|FOREVER (LEGENDARY EDITION)
|BON JOVI
|Nuovo
|1
Fonte: classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ – settimana 44/2025.
Potrebbe interessarti anche
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: una coppia domina senza rivali
La top 100 dei singoli più venduti in Italia: Olly e Juli lasciano poco spazio a tut...
Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco
Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della mus...
Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera
Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco de...
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro
Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di ...
Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis
Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave...
Matteo Berrettini e l’ex Amici Vanessa Bellini allo scoperto, ma il nuovo amore è già sotto attacco degli hater
La coppia ha finalmente deciso di mostrarsi sui social, confermando le indiscrezioni...
Sanremo 2026, ecco chi vincerebbe se a decidere fosse YouTube
Se a decretare il vincitore fossero le visualizzazioni o il numero di iscritti, in l...