Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere lo scettro a Tiziano Ferro, che esordisce al top. Ernia sul podio e Springsteen quarto

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale

I dati riportati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

#1. Tiziano Ferro – "SONO UN GRANDE" (Nuovo). Debutto direttamente in vetta per il ritorno di Tiziano, che piazza anche la raccolta "TZN – The Best of Tiziano Ferro" al n. 89: doppia presenza che racconta quanto il suo catalogo resti fortissimo. In queste settimane il suo nome riecheggia anche nei talent: sul palco di un live televisivo è risuonata Sere Nere, segno che i suoi classici continuano a parlare a nuove generazioni.

#2. Olly – "TUTTA VITA (SEMPRE)" (=). Tenuta d’acciaio: 53 settimane in classifica e seconda piazza confermata. Nelle analisi sul peso del digitale spuntano "Balorda Nostalgia", trionfatrice a Sanremo 2025, e il singolo "Questa domenica", entrambi citati per numeri molto forti sulle piattaforme. In più, Olly è presente due volte in Top 100 con "Gira, il mondo gira" al n. 31.

#3. Ernia – "PER SOLDI E PER AMORE" (=). Il rapper milanese resta incollato al podio. Da segnalare la sua partecipazione a "Hype", serie in 8 episodi su RaiPlay ambientata a Milano QT8, dove è voce narrante e attore: un progetto che ne sottolinea la centralità nella scena urban. In classifica resiste anche "Gemelli–Ascendente Milano" (n. 48).

#4. Bruce Springsteen – "NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION" (Nuovo). Il Boss entra alto con l’edizione espansa di un suo titolo di culto: ingresso d’istinto nella parte nobile della chart, spinto dall’affetto dei fan storici e dalla curiosità per gli inediti d’archivio.

#5. Irama – "Antologia della vita e della morte" (-4). Alla seconda settimana l’album rallenta ma resta Top 5: calo fisiologico dopo il debutto, con un seguito che continua a spingere ascolti e vendite.

#6. Charlie Charles – "La bella confusione" (Nuovo). Esordio in Top 10 per il producer-mind dietro tanti successi della nuova scuola: nuova entrata che si fa notare subito, fotografia perfetta del momento d’oro dell’urban italiano.

#7. Mecna – "Discordia, armonia e altri stati d’animo" (Nuovo). Il nuovo progetto di Mecna centra l’obiettivo e si affaccia in Top 10 al debutto: scrittura e atmosfere che hanno fidelizzato un pubblico attento, premiandolo già alla prima settimana.

#8. Taylor Swift – "The Life of a Showgirl" (-2). L’onda Swift continua: il disco tiene la parte alta della chart e, nel frattempo, la sua musica entra di diritto nei talent italiani (una performance su Love Story è risuonata in tv), mentre il ballerino Giuseppe Giofrè – che ha danzato con lei in tour – ne ha ricordato l’energia da palco. Quattro settimane e un fandom sempre sul pezzo.

#9. Annalisa – "Ma io sono fuoco" (-4). Piccolo arretramento, ma la corsa continua. Nelle proiezioni sul "peso digitale" Annalisa è citata tra i nomi con altissime visualizzazioni: un indice della forza streaming-social che sostiene anche l’album.

#10. KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) – Various Artists (-2). Diciotto settimane e ancora Top 10: la soundtrack macina costanza e dimostra quanto la community K-pop sia compatta anche sul fronte album.

Movimenti e fenomeni della settimana. Settimana ricchissima di new entry: oltre al n. 1, entrano in Top 100 anche Bruce Springsteen (n. 4), Charlie Charles (n. 6), Mecna (n. 7), Achille Lauro (n. 82), Cesare Cremonini (n. 86), Tiziano Ferro con la raccolta "TZN" (n. 89), Elodie con "This Is Elodie" (n. 91), RRari Dal Tacco (n. 96), Calcutta con "Mainstream" (n. 97) e Bon Jovi con "Forever (Legendary Edition)" (n. 100). Balzi notevoli: "Tutto Max" di Max Pezzali & 883 vola di 30 posizioni (n. 62), "Gli anni" degli 883 guadagna 17 posizioni (n. 42), "Faccio un casino" di Coez sale di 14 (n. 35), Sarah Toscano fa +13 (n. 30). Forti arretramenti: Tame Impala scende di 53 (n. 72), Frah Quintale di 46 (n. 90), Renato Zero di 26 (n. 49), David Gilmour di 19 (n. 23) e Angelina Mango di 17 (n. 24). Pluri-presenze d’autore: Marracash è in chart con "Persona" (n. 19), "È finita la pace" (n. 28) e "Noi, loro, gli altri Deluxe" (n. 33); Sfera Ebbasta firma quattro titoli ("X2VR" n. 36, "Rockstar" n. 55, "Sfera Ebbasta" n. 71, "Famoso" n. 85) e appare anche nel duo con Shiva (n. 14); Capo Plaza piazza tre progetti (n. 34, n. 38, n. 94); Geolier è triplo (n. 11, n. 39, n. 69). Capitolo long-seller: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca quota 348 settimane, "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari 343, "Persona" di Marracash 313, "Sirio" di Lazza 186 e "Fake News" dei Pinguini 152: maratone che raccontano la longevità degli album più amati. Nota finale: Tiziano Ferro firma la doppietta della settimana con il primo posto e la new entry del suo best-of al n. 89. Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ (settimana 44/2025).

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO Nuovo 1 2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 53 3 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 6 4 NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION BRUCE SPRINGSTEEN Nuovo 1 5 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -4 2 6 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES Nuovo 1 7 DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO MECNA Nuovo 1 8 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -2 4 9 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -4 3 10 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -2 18 11 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -1 73 12 LOCURA LAZZA +1 58 13 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -4 28 14 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 29 15 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -4 31 16 MEDITERRANEO BRESH = 21 17 MATTIA RONDODASOSA +8 5 18 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -4 87 19 PERSONA MARRACASH +3 313 20 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 47 21 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO -1 23 22 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -4 43 23 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR -19 2 24 CARAMÉ ANGELINA MANGO -17 2 25 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -4 22 26 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -2 24 27 LA CURA 22SIMBA -10 4 28 È FINITA LA PACE MARRACASH -1 46 29 VERA BADDIE ANNA -1 70 30 MET GALA SARAH TOSCANO +13 4 31 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -5 62 32 SIRIO LAZZA -2 186 33 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -4 206 34 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -2 78 35 FACCIO UN CASINO COEZ +14 10 36 X2VR SFERA EBBASTA = 102 37 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -4 60 38 20 CAPO PLAZA +4 40 39 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -1 147 40 MAYHEM LADY GAGA -9 34 41 RANCH SALMO -7 25 42 GLI ANNI 883 +17 16 43 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +8 126 44 MI AMI MI ODI ELODIE -9 26 45 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -4 31 46 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -7 48 47 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 81 48 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +4 8 49 L’ORAZERO RENATO ZERO -26 4 50 UFORIA TONY BOY -13 18 51 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -11 19 52 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 121 53 GOING HARD 3 TONY BOY -3 47 54 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 95 55 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +3 253 56 ICON TONY EFFE -9 85 57 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -3 42 58 1998 COEZ -1 20 59 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ +9 30 60 DOPAMINA SICK LUKE -12 8 61 RE MIDA (AURUM) LAZZA = 348 62 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +30 8 63 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 44 64 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +2 57 65 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI +10 18 66 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -10 24 67 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -3 42 68 V PER VENTIDUE 22SIMBA +1 4 69 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER +14 17 70 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -8 14 71 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +11 171 72 DEADBEAT TAME IMPALA -53 2 73 I BARELY KNOW HER SOMBR -1 10 74 BORONDO BEÉLE -1 24 75 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO +6 114 76 TAXI DRIVER RKOMI -6 44 77 IO NON SAREI ALESSANDRA AMOROSO -14 20 78 CONTAINERS NIGHT SKINNY -4 55 79 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -12 9 80 THE FAME LADY GAGA -15 2 81 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +4 2 82 1969 ACHILLE LAURO Nuovo 1 83 PLAYLIST SALMO +5 10 84 THE GLOBE KID YUGI -5 12 85 FAMOSO SFERA EBBASTA -8 44 86 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI Nuovo 1 87 23 6451 THASUP +8 19 88 MATERIA (PRISMA) MARCO MENGONI -17 20 89 TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO Nuovo 1 90 AMOR PROPRIO FRAH QUINTALE -46 3 91 THIS IS ELODIE ELODIE Nuovo 1 92 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH -5 76 93 NORTHSIDE MELODIES GLOCKY -13 8 94 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +5 2 95 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 343 96 NON SONO GESÙ RRARI DAL TACCO Nuovo 1 97 MAINSTREAM CALCUTTA Nuovo 1 98 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -14 152 99 OK UN CAZZO GAZZELLE -6 4 100 FOREVER (LEGENDARY EDITION) BON JOVI Nuovo 1

Fonte: classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ – settimana 44/2025.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

