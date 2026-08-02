Anna Pepe scivola giù dal podio, Achille Lauro e Olly infiniti: gli album più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (28 settimane, +2). Il rapper partenopeo si riprende la vetta spingendo ancora il suo progetto di punta: continuità e numeri da leader, con un pubblico ormai fidelizzato. Settimana d’oro anche perché è presente pure più in basso con un long seller: dominio assoluto.

2) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (82 settimane, =). Il portoricano resta incollato al podio con un album che macina settimane come pochi: stabilità da catalogo d’acciaio e appeal internazionale intatto anche in piena estate italiana.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (92 settimane, +1). Olly continua la sua corsa: in questi giorni si gode anche qualche momento di relax in Costa Smeralda, tra karaoke improvvisati e incontri vip (selfie con Giampaolo Pazzini e cori con Luca Toni). L’energia fuori dal palco accompagna una crescita costante in classifica.

4) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (3 settimane, -3). Dopo l’exploit iniziale, il disco rallenta ma resta in altissima rotazione. La stagione è la sua: i singoli forti tengono viva l’attenzione e il progetto resta tra i più chiacchierati.

5) SHIVA – VANGELO (16 settimane, +1). L’ascesa continua: tra street credibility e rifiniture pop, il progetto conferma solidità e allunga la permanenza in Top 10.

6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (60 settimane, +1). Il cantautor-rap di Bresh resta una certezza estiva: immagini nitide, ritornelli che scaldano e un viaggio sonoro che non stanca, anzi continua a risalire.

7) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION (6 settimane, +1). L’inedita "Favola per sempre edition" mantiene la spinta del pubblico fedele. Settimana movimentata anche sul fronte personale, ma l’album resta saldo: romanticismo e intensità pagano sempre in classifica.

8) SAMURAI JAY – AMATORE (10 settimane, +2). L’artista napoletano capitalizza il momentum di questo anno di fuoco (da Sanremo alle piazze estive) e si prende la Top 10 con un progetto che unisce melodia urban e identità riconoscibile.

9) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (67 settimane, +2). Lauro continua a far correre il disco mentre guarda già ai prossimi capitoli: tra interviste-confessione, nuovi tour negli stadi e palchi speciali (dalle ATP Finals ai grandi eventi), la sua longevità in classifica è la prova del nove.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (112 settimane, +2). Doppia presenza in Top 10 e maratona infinita: oltre due anni in classifica per un titolo che non molla la presa. Fenomeno di continuità e capillarità, Geolier sigilla la settimana con un uno-due da manuale.

I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste

Doppio Geolier: presente sia al n.1 con "Tutto è possibile" sia al n.10 con "Dio lo sa – Atto II" (112 settimane). Leadership e stamina.

New entry di peso: entrano in Top 40 The Strokes con "Reality Awaits" (#13, Nuovo) e Charli XCX con "Music, Fashion, Film" (#15, Nuovo). Nella Top 30 sbarca anche The Weeknd con "The Highlights" (#29, Nuovo).

Risalite clamorose: The Weeknd vola con "Hurry Up Tomorrow" (#36, +35) e "After Hours" (#56, +28). Quevedo avanza con "El Baifo" (#30, +4).

Cadute pesanti: Gracie Abrams scivola con "Daughter From Hell" (#33, -28), Praci arretra con "Dal Golfo degli Angeli" (#91, -39) e Bruno Mars cede con "The Romantic" (#100, -37).

Long runner: "Dio lo sa – Atto II" di Geolier (112 settimane), "Tutti i nomi del diavolo" di Kid Yugi (#27, 126 settimane), "Persona" di Marracash (#49, 352 settimane) e gli evergreen di Michael Jackson confermano una tenuta fuori scala.

Dati dalla classifica "Top of The Music" rilasciata da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +2 28 2 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 82 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 92 4 MILLION DOLLAR BABE ANNA -3 3 5 VANGELO SHIVA +1 16 6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH +1 60 7 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO +1 6 8 AMATORE SAMURAI JAY +2 10 9 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO +2 67 10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +2 112 11 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 70 12 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +3 26 13 REALITY AWAITS THE STROKES Nuovo 1 14 SANTISSIMO SAYF +3 12 15 MUSIC, FASHION, FILM CHARLI XCX Nuovo 1 16 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +3 30 17 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -3 27 18 CONFESSIONS II MADONNA -2 4 19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +3 68 20 È O G. G.MINEIRO -11 8 21 DISINCANTO MADAME -1 15 22 TWENTY ONE HUGEL +3 5 23 GLI ANNI 883 +1 55 24 SACRO SERENA BRANCALE -1 16 25 PAPERCUTS LINKIN PARK +1 120 26 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO -5 7 27 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +1 126 28 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -1 14 29 THE HIGHLIGHTS THE WEEKND Nuovo 1 30 EL BAIFO QUEVEDO +4 13 31 FAMOSO SFERA EBBASTA -2 31 32 CALCINACCI FULMINACCI -1 20 33 DAUGHTER FROM HELL GRACIE ABRAMS -28 2 34 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -4 292 35 FOREIGN TONGUES THE ROLLING STONES -17 3 36 HURRY UP TOMORROW THE WEEKND +35 2 37 SOLITO CINEMA JULI -4 14 38 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 86 39 VERA BADDIE ANNA -7 109 40 LOCURA LAZZA -4 97 41 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -2 42 42 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +2 117 43 20 CAPO PLAZA +4 79 44 X2VR SFERA EBBASTA -7 141 45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 99 46 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA = 81 47 ARIRANG BTS -9 19 48 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -8 45 49 PERSONA MARRACASH -7 352 50 FREESTYLE GLOCKY Nuovo 1 51 SIRIO LAZZA -2 225 52 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS -11 6 53 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -8 11 54 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -4 186 55 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -12 63 56 AFTER HOURS THE WEEKND +28 2 57 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA = 31 58 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -7 9 59 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY = 101 60 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -6 31 61 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 165 62 UMILE (DELUXE) TONY BOY -6 160 63 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -6 14 64 RYAN TED TEDUA -11 10 65 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +16 17 66 FACCIO UN CASINO COEZ -4 49 67 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO -3 6 68 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -8 210 69 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -8 31 70 SANTERIA MARRACASH & GUÈ +3 19 71 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 57 72 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -5 245 73 DAWN FM THE WEEKND Nuovo 1 74 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA +1 5 75 GOING HARD 3 TONY BOY +1 86 76 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 -2 8 77 TRAUMA TONY BOY +1 30 78 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO -9 5 79 RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 VARIOUS ARTISTS Nuovo 1 80 È SEMPRE BELLO COEZ -1 31 81 È FINITA LA PACE MARRACASH +1 85 82 MA’ BLANCO -2 17 83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 31 84 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 134 85 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 21 86 DOO-WOPS & HOOLIGANS BRUNO MARS -16 3 87 ICON TONY EFFE -1 124 88 SOLO ULTIMO -20 5 89 SANTANA SEASON SHIVA +3 14 90 1969 ACHILLE LAURO +3 23 91 DAL GOLFO DEGLI ANGELI PRACI -39 2 92 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 21 93 PETER PAN ULTIMO -21 5 94 ODISEA OZUNA +2 2 95 TEENAGE DREAM KATY PERRY Nuovo 1 96 TROPICOQUETA KAROL G -2 2 97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 98 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE = 4 99 23 6451 THASUP Nuovo 1 100 THE ROMANTIC BRUNO MARS -37 3

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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