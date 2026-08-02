Anna Pepe scivola giù dal podio, Achille Lauro e Olly infiniti: gli album più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (28 settimane, +2). Il rapper partenopeo si riprende la vetta spingendo ancora il suo progetto di punta: continuità e numeri da leader, con un pubblico ormai fidelizzato. Settimana d’oro anche perché è presente pure più in basso con un long seller: dominio assoluto.
2) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (82 settimane, =). Il portoricano resta incollato al podio con un album che macina settimane come pochi: stabilità da catalogo d’acciaio e appeal internazionale intatto anche in piena estate italiana.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (92 settimane, +1). Olly continua la sua corsa: in questi giorni si gode anche qualche momento di relax in Costa Smeralda, tra karaoke improvvisati e incontri vip (selfie con Giampaolo Pazzini e cori con Luca Toni). L’energia fuori dal palco accompagna una crescita costante in classifica.
4) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (3 settimane, -3). Dopo l’exploit iniziale, il disco rallenta ma resta in altissima rotazione. La stagione è la sua: i singoli forti tengono viva l’attenzione e il progetto resta tra i più chiacchierati.
5) SHIVA – VANGELO (16 settimane, +1). L’ascesa continua: tra street credibility e rifiniture pop, il progetto conferma solidità e allunga la permanenza in Top 10.
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (60 settimane, +1). Il cantautor-rap di Bresh resta una certezza estiva: immagini nitide, ritornelli che scaldano e un viaggio sonoro che non stanca, anzi continua a risalire.
7) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION (6 settimane, +1). L’inedita "Favola per sempre edition" mantiene la spinta del pubblico fedele. Settimana movimentata anche sul fronte personale, ma l’album resta saldo: romanticismo e intensità pagano sempre in classifica.
8) SAMURAI JAY – AMATORE (10 settimane, +2). L’artista napoletano capitalizza il momentum di questo anno di fuoco (da Sanremo alle piazze estive) e si prende la Top 10 con un progetto che unisce melodia urban e identità riconoscibile.
9) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (67 settimane, +2). Lauro continua a far correre il disco mentre guarda già ai prossimi capitoli: tra interviste-confessione, nuovi tour negli stadi e palchi speciali (dalle ATP Finals ai grandi eventi), la sua longevità in classifica è la prova del nove.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (112 settimane, +2). Doppia presenza in Top 10 e maratona infinita: oltre due anni in classifica per un titolo che non molla la presa. Fenomeno di continuità e capillarità, Geolier sigilla la settimana con un uno-due da manuale.
I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste
Doppio Geolier: presente sia al n.1 con "Tutto è possibile" sia al n.10 con "Dio lo sa – Atto II" (112 settimane). Leadership e stamina.
New entry di peso: entrano in Top 40 The Strokes con "Reality Awaits" (#13, Nuovo) e Charli XCX con "Music, Fashion, Film" (#15, Nuovo). Nella Top 30 sbarca anche The Weeknd con "The Highlights" (#29, Nuovo).
Risalite clamorose: The Weeknd vola con "Hurry Up Tomorrow" (#36, +35) e "After Hours" (#56, +28). Quevedo avanza con "El Baifo" (#30, +4).
Cadute pesanti: Gracie Abrams scivola con "Daughter From Hell" (#33, -28), Praci arretra con "Dal Golfo degli Angeli" (#91, -39) e Bruno Mars cede con "The Romantic" (#100, -37).
Long runner: "Dio lo sa – Atto II" di Geolier (112 settimane), "Tutti i nomi del diavolo" di Kid Yugi (#27, 126 settimane), "Persona" di Marracash (#49, 352 settimane) e gli evergreen di Michael Jackson confermano una tenuta fuori scala.
Dati dalla classifica "Top of The Music" rilasciata da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|+2
|28
|2
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|82
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+1
|92
|4
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|-3
|3
|5
|VANGELO
|SHIVA
|+1
|16
|6
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|+1
|60
|7
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION
|ULTIMO
|+1
|6
|8
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|+2
|10
|9
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|+2
|67
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+2
|112
|11
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+2
|70
|12
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+3
|26
|13
|REALITY AWAITS
|THE STROKES
|Nuovo
|1
|14
|SANTISSIMO
|SAYF
|+3
|12
|15
|MUSIC, FASHION, FILM
|CHARLI XCX
|Nuovo
|1
|16
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+3
|30
|17
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-3
|27
|18
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|-2
|4
|19
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+3
|68
|20
|È O G.
|G.MINEIRO
|-11
|8
|21
|DISINCANTO
|MADAME
|-1
|15
|22
|TWENTY ONE
|HUGEL
|+3
|5
|23
|GLI ANNI
|883
|+1
|55
|24
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-1
|16
|25
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+1
|120
|26
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|-5
|7
|27
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+1
|126
|28
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-1
|14
|29
|THE HIGHLIGHTS
|THE WEEKND
|Nuovo
|1
|30
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|+4
|13
|31
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-2
|31
|32
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-1
|20
|33
|DAUGHTER FROM HELL
|GRACIE ABRAMS
|-28
|2
|34
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-4
|292
|35
|FOREIGN TONGUES
|THE ROLLING STONES
|-17
|3
|36
|HURRY UP TOMORROW
|THE WEEKND
|+35
|2
|37
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-4
|14
|38
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|86
|39
|VERA BADDIE
|ANNA
|-7
|109
|40
|LOCURA
|LAZZA
|-4
|97
|41
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-2
|42
|42
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+2
|117
|43
|20
|CAPO PLAZA
|+4
|79
|44
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-7
|141
|45
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+3
|99
|46
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|=
|81
|47
|ARIRANG
|BTS
|-9
|19
|48
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-8
|45
|49
|PERSONA
|MARRACASH
|-7
|352
|50
|FREESTYLE
|GLOCKY
|Nuovo
|1
|51
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|225
|52
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|-11
|6
|53
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-8
|11
|54
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-4
|186
|55
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-12
|63
|56
|AFTER HOURS
|THE WEEKND
|+28
|2
|57
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|=
|31
|58
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-7
|9
|59
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|=
|101
|60
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-6
|31
|61
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-3
|165
|62
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-6
|160
|63
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-6
|14
|64
|RYAN TED
|TEDUA
|-11
|10
|65
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+16
|17
|66
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-4
|49
|67
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|-3
|6
|68
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-8
|210
|69
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-8
|31
|70
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|+3
|19
|71
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-6
|57
|72
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-5
|245
|73
|DAWN FM
|THE WEEKND
|Nuovo
|1
|74
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|+1
|5
|75
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+1
|86
|76
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|-2
|8
|77
|TRAUMA
|TONY BOY
|+1
|30
|78
|COLPA DELLE FAVOLE
|ULTIMO
|-9
|5
|79
|RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|80
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-1
|31
|81
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|+1
|85
|82
|MA’
|BLANCO
|-2
|17
|83
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-6
|31
|84
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-1
|134
|85
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|21
|86
|DOO-WOPS & HOOLIGANS
|BRUNO MARS
|-16
|3
|87
|ICON
|TONY EFFE
|-1
|124
|88
|SOLO
|ULTIMO
|-20
|5
|89
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|+3
|14
|90
|1969
|ACHILLE LAURO
|+3
|23
|91
|DAL GOLFO DEGLI ANGELI
|PRACI
|-39
|2
|92
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|21
|93
|PETER PAN
|ULTIMO
|-21
|5
|94
|ODISEA
|OZUNA
|+2
|2
|95
|TEENAGE DREAM
|KATY PERRY
|Nuovo
|1
|96
|TROPICOQUETA
|KAROL G
|-2
|2
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|98
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|=
|4
|99
|23 6451
|THASUP
|Nuovo
|1
|100
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|-37
|3
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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