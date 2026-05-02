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Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) SHIVA – VANGELO Resta saldo al comando e capitalizza il momento d’oro. Vangelo è l’ottavo album di Shiva: tredici tracce che mescolano hook immediati e barre affilate, con una squadra di ospiti da primo della classe (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta). Due settimane bastano per lasciare il segno in vetta: controllo artistico totale e identità chiarissima.

2) MADAME – DISINCANTO New entry pesantissima. Il terzo album di Madame, uscito il 17 aprile, entra subito al secondo posto: scrittura diretta, personale, capace di aprire discussioni e accendere l’ascolto con brani come "Mai più". È il ritorno di una penna chirurgica che non ha paura di prendersi spazio.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scivola di un gradino ma resta un riferimento assoluto. Oltre al podio con questo titolo, Geolier presidia la classifica anche con Dio lo sa – Atto II (#14) e Il coraggio dei bambini – Atto II (#70): catalogo in salute e dominanza costante tra streaming e certificazioni.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Maratona clamorosa: 78 settimane e ancora Top 5. Pop contemporaneo che non molla l’orecchio e performance costante. Olly raddoppia la presenza anche più giù con Gira, il mondo gira (#51): segnale che l’onda lunga non si spegne.

5) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI Sprint poderoso (+6) e nuova linfa grazie agli inediti dell’edizione Comuni immortali. In parallelo, Lauro apre un capitolo senza confini con 16 de marzo in spagnolo (16 de marzo) insieme a Laura Pausini, uscito il 1° maggio: ambizione internazionale e cura dell’immagine al millimetro.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Dodicesima settimana e appeal intatto: liriche cesellate e un immaginario scuro che paga sul lungo periodo. In scia c’è anche il long seller Tutti i nomi del diavolo (#20) e, più in basso, The Globe (#100): fedeltà della fanbase e continuità di progetto.

7) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Sessantotto settimane in classifica e una tenuta da star globale. Il progetto resiste e dialoga con un altro titolo in Top 100, Un Verano Sin Ti (#42): prova che lo zoccolo duro di ascolto in Italia è reale e costante.

8) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA Sale di due posizioni e timbra la 56esima settimana: corsa lunga, identità urban sempre più riconoscibile e una nicchia fedele che tiene alto l’album settimana dopo settimana.

9) BTS – ARIRANG Quinta settimana in Top 10: merito di una fanbase rocciosa e di una proposta che continua a funzionare in streaming anche sul mercato italiano. Presidio costante e risultati concreti.

10) BLANCO – MA’ Perde qualche posizione ma difende la Top 10 alla terza settimana. Un disco-confessione che divide e coinvolge: dalle nuove canzoni alla dimensione live, con show ad alto tasso di energia (Torino docet), l’interesse resta altissimo.

Fenomeni della settimana

Capitolo movimentazioni: Justin Bieber firma una tripla presenza in Top 100 con Purpose (#22, +25), Swag II (#27, +42) e Believe (#50, +30). Tra le nuove entrate spiccano Arisa (#11, Foto mosse), Michele Bravi (#23, Commedia musicale), Cosmo (#25, La fonte), Rocco Hunt (#41, Ragazzo di giù – Deluxe), ZAYN (#47, Konnakol) ed Elodie (#86, This Is Elodie). Giornata dura per chi arretra: Salmo (#73, −54), Raye (#66, −35), Kanye West (#57, −25). Multi‑presenze da record per Sfera Ebbasta (#17, #26, #32, #38, #81) e Geolier (#3, #14, #70). Capitolo longevità: Lazza è monumentale con Re Mida (Aurum) (#91, 373 settimane) e Sirio (#39, 211), mentre Marracash continua a macinare con Persona (#16, 338). Dati tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 VANGELO SHIVA = 2
2 DISINCANTO MADAME Nuovo 1
3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 14
4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 78
5 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO +6 53
6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -2 12
7 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 68
8 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 56
9 ARIRANG BTS -2 5
10 MA’ BLANCO -5 3
11 FOTO MOSSE ARISA Nuovo 1
12 MEDITERRANEO BRESH +2 46
13 CALCINACCI FULMINACCI -1 6
14 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 98
15 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA -7 2
16 PERSONA MARRACASH +8 338
17 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +3 54
18 IO INDIVIDUO NAYT -5 5
19 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -2 31
20 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 112
21 SACRO SERENA BRANCALE -12 2
22 PURPOSE JUSTIN BIEBER +25 2
23 COMMEDIA MUSICALE MICHELE BRAVI Nuovo 1
24 LOCURA LAZZA -1 83
25 LA FONTE COSMO Nuovo 1
26 FAMOSO SFERA EBBASTA = 17
27 SWAG II JUSTIN BIEBER +42 2
28 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +18 231
29 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -13 3
30 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -8 49
31 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -4 103
32 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +1 278
33 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 72
34 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +6 17
35 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 43
36 VERA BADDIE ANNA -2 95
37 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -9 28
38 X2VR SFERA EBBASTA +4 127
39 SIRIO LAZZA -3 211
40 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 85
41 RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE) ROCCO HUNT Nuovo 1
42 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 13
43 20 CAPO PLAZA +1 65
44 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +4 67
45 PAPERCUTS LINKIN PARK -6 106
46 È FINITA LA PACE MARRACASH +19 71
47 KONNAKOL ZAYN Nuovo 1
48 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 6
49 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -24 4
50 BELIEVE JUSTIN BIEBER +30 2
51 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -6 87
52 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 146
53 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 151
54 STATUS (REMASTER 2025) MARRACASH Nuovo 1
55 TRAUMA TONY BOY -1 16
56 1969 ACHILLE LAURO -5 9
57 BULLY KANYE WEST -25 4
58 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -17 7
59 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +7 4
60 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +1 3
61 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -5 16
62 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -24 7
63 LUX (COMPLETE WORKS) ROSALÍA +37 6
64 GLI ANNI 883 -12 41
65 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -12 17
66 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -35 4
67 FACCIO UN CASINO COEZ -10 35
68 ICON TONY EFFE -6 110
69 MET GALA SARAH TOSCANO -14 2
70 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 172
71 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -8 196
72 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -4 16
73 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO -54 3
74 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -10 17
75 MAYA MACE -2 23
76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -2 5
77 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -5 17
78 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -18 17
79 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -2 120
80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -21 18
81 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -10 12
82 I BARELY KNOW HER SOMBR -7 2
83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -5 2
84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -26 7
85 23 6451 THASUP -15 14
86 THIS IS ELODIE ELODIE Nuovo 1
87 AVICII FOREVER AVICII +11 3
88 THE ROMANTIC BRUNO MARS -12 8
89 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -8 12
90 I BARELY KNOW HER SOMBR -8 2
91 RE MIDA (AURUM) LAZZA -3 373
92 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 7
93 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -14 29
94 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -7 3
95 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 7
96 MAINSTREAM CALCUTTA -2 9
97 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -14 2
98 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -5 10
99 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -2 27
100 THE GLOBE KID YUGI -4 37

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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