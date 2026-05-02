Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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1) SHIVA – VANGELO Resta saldo al comando e capitalizza il momento d’oro. Vangelo è l’ottavo album di Shiva: tredici tracce che mescolano hook immediati e barre affilate, con una squadra di ospiti da primo della classe (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta). Due settimane bastano per lasciare il segno in vetta: controllo artistico totale e identità chiarissima.
2) MADAME – DISINCANTO New entry pesantissima. Il terzo album di Madame, uscito il 17 aprile, entra subito al secondo posto: scrittura diretta, personale, capace di aprire discussioni e accendere l’ascolto con brani come "Mai più". È il ritorno di una penna chirurgica che non ha paura di prendersi spazio.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scivola di un gradino ma resta un riferimento assoluto. Oltre al podio con questo titolo, Geolier presidia la classifica anche con Dio lo sa – Atto II (#14) e Il coraggio dei bambini – Atto II (#70): catalogo in salute e dominanza costante tra streaming e certificazioni.
4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Maratona clamorosa: 78 settimane e ancora Top 5. Pop contemporaneo che non molla l’orecchio e performance costante. Olly raddoppia la presenza anche più giù con Gira, il mondo gira (#51): segnale che l’onda lunga non si spegne.
5) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI Sprint poderoso (+6) e nuova linfa grazie agli inediti dell’edizione Comuni immortali. In parallelo, Lauro apre un capitolo senza confini con 16 de marzo in spagnolo (16 de marzo) insieme a Laura Pausini, uscito il 1° maggio: ambizione internazionale e cura dell’immagine al millimetro.
6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Dodicesima settimana e appeal intatto: liriche cesellate e un immaginario scuro che paga sul lungo periodo. In scia c’è anche il long seller Tutti i nomi del diavolo (#20) e, più in basso, The Globe (#100): fedeltà della fanbase e continuità di progetto.
7) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Sessantotto settimane in classifica e una tenuta da star globale. Il progetto resiste e dialoga con un altro titolo in Top 100, Un Verano Sin Ti (#42): prova che lo zoccolo duro di ascolto in Italia è reale e costante.
8) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA Sale di due posizioni e timbra la 56esima settimana: corsa lunga, identità urban sempre più riconoscibile e una nicchia fedele che tiene alto l’album settimana dopo settimana.
9) BTS – ARIRANG Quinta settimana in Top 10: merito di una fanbase rocciosa e di una proposta che continua a funzionare in streaming anche sul mercato italiano. Presidio costante e risultati concreti.
10) BLANCO – MA’ Perde qualche posizione ma difende la Top 10 alla terza settimana. Un disco-confessione che divide e coinvolge: dalle nuove canzoni alla dimensione live, con show ad alto tasso di energia (Torino docet), l’interesse resta altissimo.
Fenomeni della settimana
Capitolo movimentazioni: Justin Bieber firma una tripla presenza in Top 100 con Purpose (#22, +25), Swag II (#27, +42) e Believe (#50, +30). Tra le nuove entrate spiccano Arisa (#11, Foto mosse), Michele Bravi (#23, Commedia musicale), Cosmo (#25, La fonte), Rocco Hunt (#41, Ragazzo di giù – Deluxe), ZAYN (#47, Konnakol) ed Elodie (#86, This Is Elodie). Giornata dura per chi arretra: Salmo (#73, −54), Raye (#66, −35), Kanye West (#57, −25). Multi‑presenze da record per Sfera Ebbasta (#17, #26, #32, #38, #81) e Geolier (#3, #14, #70). Capitolo longevità: Lazza è monumentale con Re Mida (Aurum) (#91, 373 settimane) e Sirio (#39, 211), mentre Marracash continua a macinare con Persona (#16, 338). Dati tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|VANGELO
|SHIVA
|=
|2
|2
|DISINCANTO
|MADAME
|Nuovo
|1
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|14
|4
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|78
|5
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|+6
|53
|6
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|-2
|12
|7
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-1
|68
|8
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+2
|56
|9
|ARIRANG
|BTS
|-2
|5
|10
|MA’
|BLANCO
|-5
|3
|11
|FOTO MOSSE
|ARISA
|Nuovo
|1
|12
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+2
|46
|13
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-1
|6
|14
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|98
|15
|MISS ITALIA
|DITONELLAPIAGA
|-7
|2
|16
|PERSONA
|MARRACASH
|+8
|338
|17
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+3
|54
|18
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|-5
|5
|19
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-2
|31
|20
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-2
|112
|21
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-12
|2
|22
|PURPOSE
|JUSTIN BIEBER
|+25
|2
|23
|COMMEDIA MUSICALE
|MICHELE BRAVI
|Nuovo
|1
|24
|LOCURA
|LAZZA
|-1
|83
|25
|LA FONTE
|COSMO
|Nuovo
|1
|26
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|=
|17
|27
|SWAG II
|JUSTIN BIEBER
|+42
|2
|28
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+18
|231
|29
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-13
|3
|30
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-8
|49
|31
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-4
|103
|32
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+1
|278
|33
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|72
|34
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+6
|17
|35
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-6
|43
|36
|VERA BADDIE
|ANNA
|-2
|95
|37
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-9
|28
|38
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+4
|127
|39
|SIRIO
|LAZZA
|-3
|211
|40
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+3
|85
|41
|RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE)
|ROCCO HUNT
|Nuovo
|1
|42
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-7
|13
|43
|20
|CAPO PLAZA
|+1
|65
|44
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+4
|67
|45
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-6
|106
|46
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|+19
|71
|47
|KONNAKOL
|ZAYN
|Nuovo
|1
|48
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-11
|6
|49
|MORENDO AD OCCHI APERTI
|PROMESSA
|-24
|4
|50
|BELIEVE
|JUSTIN BIEBER
|+30
|2
|51
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-6
|87
|52
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-3
|146
|53
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-3
|151
|54
|STATUS (REMASTER 2025)
|MARRACASH
|Nuovo
|1
|55
|TRAUMA
|TONY BOY
|-1
|16
|56
|1969
|ACHILLE LAURO
|-5
|9
|57
|BULLY
|KANYE WEST
|-25
|4
|58
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|-17
|7
|59
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|+7
|4
|60
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+1
|3
|61
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|-5
|16
|62
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-24
|7
|63
|LUX (COMPLETE WORKS)
|ROSALÍA
|+37
|6
|64
|GLI ANNI
|883
|-12
|41
|65
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-12
|17
|66
|THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
|RAYE
|-35
|4
|67
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-10
|35
|68
|ICON
|TONY EFFE
|-6
|110
|69
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-14
|2
|70
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-3
|172
|71
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-8
|196
|72
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-4
|16
|73
|HELLVISBACK 10 YEARS LATER
|SALMO
|-54
|3
|74
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-10
|17
|75
|MAYA
|MACE
|-2
|23
|76
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-2
|5
|77
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-5
|17
|78
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-18
|17
|79
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-2
|120
|80
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-21
|18
|81
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|-10
|12
|82
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-7
|2
|83
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-5
|2
|84
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-26
|7
|85
|23 6451
|THASUP
|-15
|14
|86
|THIS IS ELODIE
|ELODIE
|Nuovo
|1
|87
|AVICII FOREVER
|AVICII
|+11
|3
|88
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|-12
|8
|89
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|-8
|12
|90
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-8
|2
|91
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-3
|373
|92
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+3
|7
|93
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-14
|29
|94
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-7
|3
|95
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-11
|7
|96
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-2
|9
|97
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-14
|2
|98
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-5
|10
|99
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-2
|27
|100
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-4
|37
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
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