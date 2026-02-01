Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

screenshot @tonypitonyofficial

CONDIVIDI

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

#1 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE. Seconda settimana e ancora in vetta: il nuovo progetto di Geolier consolida la leadership, spinto dall’hype del periodo e da un ecosistema fortissimo anche sui brani più chiacchierati (tra cui "Phantom" con 50 Cent e "Fotografia"), oltre al featuring d’autore con Pino Daniele nella title track. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – LOUIS TOMLINSON, HOW DID I GET HERE?. New entry in alto: uscito il 23 gennaio, il disco debutta in Italia con recensioni miste ma solide (media 69/100 su Metacritic). Tra le voci più favorevoli Rolling Stone UK (4/5), più tiepidi Rolling Stone US (3/5) e severo The Times (2/5). Tra i brani segnalati spiccano "Imposter" e "Sunflowers".

#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE). Tiene il podio e conferma la marcia lunga del progetto: dopo l’onda di "Balorda nostalgia", Olly continua a presidiare la Top 100 anche con il catalogo ("Gira, il mondo gira" resta in classifica), segno di una fanbase fedele e in crescita costante.

#4 – 22SIMBA, LA CURA, IN NOME DI MIRIA. Risalita importante e momentum in crescita: 22simba capitalizza l’attenzione anche grazie alle uscite recenti. Nel suo percorso spiccano la collaborazione con Rkomi in "Girasole" e il joint con Marracash in "Fanculo", che hanno contribuito ad allargare il pubblico.

#5 – MEGADETH, MEGADETH. New entry heavy che irrompe in Top 5: il titolo omonimo della band trova subito spazio in alto. Dato il debutto, occhi puntati sulla tenuta nelle prossime settimane e sull’effetto catalogo. Etichetta: BLKIIBLK/Audioglobe – The Orchard.

#6 – TONY BOY, TRAUMA. Scende leggermente ma resta altissimo: il disco, uscito il 2 gennaio, ha acceso il 2026 dell’artista. In Top 100 si muove anche il suo catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3" e "Uforia"), segno di un percorso coerente e di lungo periodo.

#7 – BRESH, MEDITERRANEO. Settimana positiva e posizione in crescita: il progetto trova nuova linfa anche con il singolo romantico "Introvabile", che sta alimentando l’interesse attorno al racconto del disco.

#8 – SFERA EBBASTA, ROCKSTAR. Rientro fortissimo nelle altissime posizioni e 266 settimane totali: un long seller che continua a parlare a più generazioni. La risalita evidenzia l’ennesimo capitolo di longevità per uno dei cataloghi più incisivi della scena.

#9 – SFERA EBBASTA, SFERA EBBASTA. Altra poderosa risalita per un titolo storico di Sfera (settimane totali: 184): il doppio presenza in Top 10 racconta un effetto catalogo raro, con più capitoli che tornano simultaneamente alla ribalta.

#10 – GUÈ & COOKIN SOUL, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Perde qualche posizione ma resta nella parte nobile: il mixtape di lusso continua a macinare ascolti, trainato da highlight come "Loquito" e dall’alchimia con Cookin Soul che ha ravvivato anche altri progetti del rapper.

Fenomeni della settimana. Sfera Ebbasta firma un vero takeover: oltre alla doppia presenza in Top 10, piazza anche "Famoso" (#16), "X2VR" (#28) e la new entry "XDVR ANNIVERSAR10" (#53). Maratone da record: "Persona" di Marracash tocca 326 settimane, "Re Mida (Aurum)" di Lazza arriva a 361 e "Sirio" a 199; Kid Yugi taglia il traguardo delle 100 settimane con "Tutti i nomi del diavolo". Tra le new entry più rilevanti: Megadeth (#5), Niky Savage (#31), Tutti Fenomeni (#45), Mondo Marcio (#78), Rkomi (#90), Bad Bunny (#92), Capo Plaza (#95), Shiva (#96), Mika (#98) e Luchè (#100). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER = 2 2 HOW DID I GET HERE? LOUIS TOMLINSON Nuovo 1 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 66 4 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +31 17 5 MEGADETH MEGADETH Nuovo 1 6 TRAUMA TONY BOY -2 4 7 MEDITERRANEO BRESH +6 34 8 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +35 266 9 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +79 184 10 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -7 3 11 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -6 86 12 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -6 41 13 TONYPITONY TONYPITONY +6 6 14 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 100 15 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -7 19 16 FAMOSO SFERA EBBASTA +55 5 17 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -9 56 18 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -9 44 19 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -8 16 20 LOCURA LAZZA -6 71 21 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 60 22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 42 23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -2 31 24 PERSONA MARRACASH -1 326 25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 15 26 VERA BADDIE ANNA -2 83 27 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA = 91 28 X2VR SFERA EBBASTA = 115 29 È FINITA LA PACE MARRACASH -3 59 30 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -5 17 31 TRAPPER NIKY SAVAGE Nuovo 1 32 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -3 219 33 SIRIO LAZZA -2 199 34 20 CAPO PLAZA = 53 35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 139 36 PROGETTO X DELUXE LILCR -20 7 37 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -5 5 38 GLORIA PAKY -20 7 39 G GIORGIA -9 12 40 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -2 13 41 DON’T BE DUMB A$AP ROCKY -34 2 42 PAPERCUTS LINKIN PARK = 94 43 UMILE (DELUXE) TONY BOY -7 134 44 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ +2 37 45 LUNEDÌ TUTTI FENOMENI Nuovo 1 46 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -7 73 47 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -2 5 48 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 108 49 ELSEWHERE GEMITAIZ -16 7 50 THE GLOBE KID YUGI +2 25 51 MI AMI MI ODI ELODIE -11 39 52 GOING HARD 3 TONY BOY -11 60 53 XDVR ANNIVERSAR10 SFERA EBBASTA Nuovo 1 54 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA +6 35 55 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 5 56 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 75 57 PREDESTINATO TONY COLOMBO -42 3 58 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -4 55 59 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -15 9 60 ICON TONY EFFE -2 98 61 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -13 6 62 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 5 63 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 4 64 FACCIO UN CASINO COEZ -14 23 65 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -9 160 66 GLI ANNI 883 = 29 67 23 6451 THASUP -4 3 68 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -17 8 69 MAINSTREAM CALCUTTA +5 5 70 UFORIA TONY BOY -5 31 71 SCHIENA EMMA -16 7 72 I BARELY KNOW HER SOMBR = 5 73 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +3 3 74 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +4 6 75 RE MIDA (AURUM) LAZZA +4 361 76 AM ARCTIC MONKEYS +17 7 77 MAYA MACE = 11 78 SOLO UN UOMO – XX ANNIVERSARY MONDO MARCIO Nuovo 1 79 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +21 2 80 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +4 5 81 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 -13 3 82 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -20 8 83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -31 2 84 LUX ROSALÍA +1 12 85 RAVE, ECLISSI TANANAI +1 5 86 È SEMPRE BELLO COEZ +8 5 87 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -5 5 88 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -8 55 89 ASTRO DELUXE ASTRO +6 4 90 TAXI DRIVER RKOMI Nuovo 1 91 VERO – 10 ANNI DOPO GUÈ -8 3 92 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY Nuovo 1 93 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID +5 4 94 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -4 3 95 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA Nuovo 1 96 SANTANA SEASON SHIVA Nuovo 1 97 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 5 98 HYPERLOVE MIKA Nuovo 1 99 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -7 11 100 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche