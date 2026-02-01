Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE. Seconda settimana e ancora in vetta: il nuovo progetto di Geolier consolida la leadership, spinto dall’hype del periodo e da un ecosistema fortissimo anche sui brani più chiacchierati (tra cui "Phantom" con 50 Cent e "Fotografia"), oltre al featuring d’autore con Pino Daniele nella title track. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#2 – LOUIS TOMLINSON, HOW DID I GET HERE?. New entry in alto: uscito il 23 gennaio, il disco debutta in Italia con recensioni miste ma solide (media 69/100 su Metacritic). Tra le voci più favorevoli Rolling Stone UK (4/5), più tiepidi Rolling Stone US (3/5) e severo The Times (2/5). Tra i brani segnalati spiccano "Imposter" e "Sunflowers".
#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE). Tiene il podio e conferma la marcia lunga del progetto: dopo l’onda di "Balorda nostalgia", Olly continua a presidiare la Top 100 anche con il catalogo ("Gira, il mondo gira" resta in classifica), segno di una fanbase fedele e in crescita costante.
#4 – 22SIMBA, LA CURA, IN NOME DI MIRIA. Risalita importante e momentum in crescita: 22simba capitalizza l’attenzione anche grazie alle uscite recenti. Nel suo percorso spiccano la collaborazione con Rkomi in "Girasole" e il joint con Marracash in "Fanculo", che hanno contribuito ad allargare il pubblico.
#5 – MEGADETH, MEGADETH. New entry heavy che irrompe in Top 5: il titolo omonimo della band trova subito spazio in alto. Dato il debutto, occhi puntati sulla tenuta nelle prossime settimane e sull’effetto catalogo. Etichetta: BLKIIBLK/Audioglobe – The Orchard.
#6 – TONY BOY, TRAUMA. Scende leggermente ma resta altissimo: il disco, uscito il 2 gennaio, ha acceso il 2026 dell’artista. In Top 100 si muove anche il suo catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3" e "Uforia"), segno di un percorso coerente e di lungo periodo.
#7 – BRESH, MEDITERRANEO. Settimana positiva e posizione in crescita: il progetto trova nuova linfa anche con il singolo romantico "Introvabile", che sta alimentando l’interesse attorno al racconto del disco.
#8 – SFERA EBBASTA, ROCKSTAR. Rientro fortissimo nelle altissime posizioni e 266 settimane totali: un long seller che continua a parlare a più generazioni. La risalita evidenzia l’ennesimo capitolo di longevità per uno dei cataloghi più incisivi della scena.
#9 – SFERA EBBASTA, SFERA EBBASTA. Altra poderosa risalita per un titolo storico di Sfera (settimane totali: 184): il doppio presenza in Top 10 racconta un effetto catalogo raro, con più capitoli che tornano simultaneamente alla ribalta.
#10 – GUÈ & COOKIN SOUL, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Perde qualche posizione ma resta nella parte nobile: il mixtape di lusso continua a macinare ascolti, trainato da highlight come "Loquito" e dall’alchimia con Cookin Soul che ha ravvivato anche altri progetti del rapper.
Fenomeni della settimana. Sfera Ebbasta firma un vero takeover: oltre alla doppia presenza in Top 10, piazza anche "Famoso" (#16), "X2VR" (#28) e la new entry "XDVR ANNIVERSAR10" (#53). Maratone da record: "Persona" di Marracash tocca 326 settimane, "Re Mida (Aurum)" di Lazza arriva a 361 e "Sirio" a 199; Kid Yugi taglia il traguardo delle 100 settimane con "Tutti i nomi del diavolo". Tra le new entry più rilevanti: Megadeth (#5), Niky Savage (#31), Tutti Fenomeni (#45), Mondo Marcio (#78), Rkomi (#90), Bad Bunny (#92), Capo Plaza (#95), Shiva (#96), Mika (#98) e Luchè (#100). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|=
|2
|2
|HOW DID I GET HERE?
|LOUIS TOMLINSON
|Nuovo
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|66
|4
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|+31
|17
|5
|MEGADETH
|MEGADETH
|Nuovo
|1
|6
|TRAUMA
|TONY BOY
|-2
|4
|7
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+6
|34
|8
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+35
|266
|9
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+79
|184
|10
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-7
|3
|11
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-6
|86
|12
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-6
|41
|13
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|+6
|6
|14
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-2
|100
|15
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-7
|19
|16
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+55
|5
|17
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-9
|56
|18
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-9
|44
|19
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-8
|16
|20
|LOCURA
|LAZZA
|-6
|71
|21
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-4
|60
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-2
|42
|23
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-2
|31
|24
|PERSONA
|MARRACASH
|-1
|326
|25
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-3
|15
|26
|VERA BADDIE
|ANNA
|-2
|83
|27
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|=
|91
|28
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|=
|115
|29
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-3
|59
|30
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-5
|17
|31
|TRAPPER
|NIKY SAVAGE
|Nuovo
|1
|32
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-3
|219
|33
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|199
|34
|20
|CAPO PLAZA
|=
|53
|35
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+2
|139
|36
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|-20
|7
|37
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-5
|5
|38
|GLORIA
|PAKY
|-20
|7
|39
|G
|GIORGIA
|-9
|12
|40
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-2
|13
|41
|DON’T BE DUMB
|A$AP ROCKY
|-34
|2
|42
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|=
|94
|43
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-7
|134
|44
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|+2
|37
|45
|LUNEDÌ
|TUTTI FENOMENI
|Nuovo
|1
|46
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-7
|73
|47
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-2
|5
|48
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-1
|108
|49
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-16
|7
|50
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+2
|25
|51
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-11
|39
|52
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-11
|60
|53
|XDVR ANNIVERSAR10
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|54
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|+6
|35
|55
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-6
|5
|56
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+1
|75
|57
|PREDESTINATO
|TONY COLOMBO
|-42
|3
|58
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-4
|55
|59
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|-15
|9
|60
|ICON
|TONY EFFE
|-2
|98
|61
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-13
|6
|62
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-3
|5
|63
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+1
|4
|64
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-14
|23
|65
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-9
|160
|66
|GLI ANNI
|883
|=
|29
|67
|23 6451
|THASUP
|-4
|3
|68
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|-17
|8
|69
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+5
|5
|70
|UFORIA
|TONY BOY
|-5
|31
|71
|SCHIENA
|EMMA
|-16
|7
|72
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|=
|5
|73
|BETTER LATE THAN NEVER
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|+3
|3
|74
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|+4
|6
|75
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+4
|361
|76
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|+17
|7
|77
|MAYA
|MACE
|=
|11
|78
|SOLO UN UOMO – XX ANNIVERSARY
|MONDO MARCIO
|Nuovo
|1
|79
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+21
|2
|80
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+4
|5
|81
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|-13
|3
|82
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|-20
|8
|83
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-31
|2
|84
|LUX
|ROSALÍA
|+1
|12
|85
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|+1
|5
|86
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+8
|5
|87
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-5
|5
|88
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-8
|55
|89
|ASTRO DELUXE
|ASTRO
|+6
|4
|90
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|Nuovo
|1
|91
|VERO – 10 ANNI DOPO
|GUÈ
|-8
|3
|92
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|93
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|+5
|4
|94
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|-4
|3
|95
|PLAZA (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|96
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|Nuovo
|1
|97
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|5
|98
|HYPERLOVE
|MIKA
|Nuovo
|1
|99
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-7
|11
|100
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
