Fenomeno Tony Pitony, boom di Sfera Ebbasta: gli album più venduti nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Tony Pitony
screenshot @tonypitonyofficial

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE. Seconda settimana e ancora in vetta: il nuovo progetto di Geolier consolida la leadership, spinto dall’hype del periodo e da un ecosistema fortissimo anche sui brani più chiacchierati (tra cui "Phantom" con 50 Cent e "Fotografia"), oltre al featuring d’autore con Pino Daniele nella title track. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – LOUIS TOMLINSON, HOW DID I GET HERE?. New entry in alto: uscito il 23 gennaio, il disco debutta in Italia con recensioni miste ma solide (media 69/100 su Metacritic). Tra le voci più favorevoli Rolling Stone UK (4/5), più tiepidi Rolling Stone US (3/5) e severo The Times (2/5). Tra i brani segnalati spiccano "Imposter" e "Sunflowers".

#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE). Tiene il podio e conferma la marcia lunga del progetto: dopo l’onda di "Balorda nostalgia", Olly continua a presidiare la Top 100 anche con il catalogo ("Gira, il mondo gira" resta in classifica), segno di una fanbase fedele e in crescita costante.

#4 – 22SIMBA, LA CURA, IN NOME DI MIRIA. Risalita importante e momentum in crescita: 22simba capitalizza l’attenzione anche grazie alle uscite recenti. Nel suo percorso spiccano la collaborazione con Rkomi in "Girasole" e il joint con Marracash in "Fanculo", che hanno contribuito ad allargare il pubblico.

#5 – MEGADETH, MEGADETH. New entry heavy che irrompe in Top 5: il titolo omonimo della band trova subito spazio in alto. Dato il debutto, occhi puntati sulla tenuta nelle prossime settimane e sull’effetto catalogo. Etichetta: BLKIIBLK/Audioglobe – The Orchard.

#6 – TONY BOY, TRAUMA. Scende leggermente ma resta altissimo: il disco, uscito il 2 gennaio, ha acceso il 2026 dell’artista. In Top 100 si muove anche il suo catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3" e "Uforia"), segno di un percorso coerente e di lungo periodo.

#7 – BRESH, MEDITERRANEO. Settimana positiva e posizione in crescita: il progetto trova nuova linfa anche con il singolo romantico "Introvabile", che sta alimentando l’interesse attorno al racconto del disco.

#8 – SFERA EBBASTA, ROCKSTAR. Rientro fortissimo nelle altissime posizioni e 266 settimane totali: un long seller che continua a parlare a più generazioni. La risalita evidenzia l’ennesimo capitolo di longevità per uno dei cataloghi più incisivi della scena.

#9 – SFERA EBBASTA, SFERA EBBASTA. Altra poderosa risalita per un titolo storico di Sfera (settimane totali: 184): il doppio presenza in Top 10 racconta un effetto catalogo raro, con più capitoli che tornano simultaneamente alla ribalta.

#10 – GUÈ & COOKIN SOUL, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Perde qualche posizione ma resta nella parte nobile: il mixtape di lusso continua a macinare ascolti, trainato da highlight come "Loquito" e dall’alchimia con Cookin Soul che ha ravvivato anche altri progetti del rapper.

Fenomeni della settimana. Sfera Ebbasta firma un vero takeover: oltre alla doppia presenza in Top 10, piazza anche "Famoso" (#16), "X2VR" (#28) e la new entry "XDVR ANNIVERSAR10" (#53). Maratone da record: "Persona" di Marracash tocca 326 settimane, "Re Mida (Aurum)" di Lazza arriva a 361 e "Sirio" a 199; Kid Yugi taglia il traguardo delle 100 settimane con "Tutti i nomi del diavolo". Tra le new entry più rilevanti: Megadeth (#5), Niky Savage (#31), Tutti Fenomeni (#45), Mondo Marcio (#78), Rkomi (#90), Bad Bunny (#92), Capo Plaza (#95), Shiva (#96), Mika (#98) e Luchè (#100). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER = 2
2 HOW DID I GET HERE? LOUIS TOMLINSON Nuovo 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 66
4 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +31 17
5 MEGADETH MEGADETH Nuovo 1
6 TRAUMA TONY BOY -2 4
7 MEDITERRANEO BRESH +6 34
8 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +35 266
9 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +79 184
10 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -7 3
11 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -6 86
12 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -6 41
13 TONYPITONY TONYPITONY +6 6
14 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 100
15 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -7 19
16 FAMOSO SFERA EBBASTA +55 5
17 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -9 56
18 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -9 44
19 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -8 16
20 LOCURA LAZZA -6 71
21 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 60
22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 42
23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -2 31
24 PERSONA MARRACASH -1 326
25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 15
26 VERA BADDIE ANNA -2 83
27 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA = 91
28 X2VR SFERA EBBASTA = 115
29 È FINITA LA PACE MARRACASH -3 59
30 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -5 17
31 TRAPPER NIKY SAVAGE Nuovo 1
32 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -3 219
33 SIRIO LAZZA -2 199
34 20 CAPO PLAZA = 53
35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 139
36 PROGETTO X DELUXE LILCR -20 7
37 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -5 5
38 GLORIA PAKY -20 7
39 G GIORGIA -9 12
40 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -2 13
41 DON’T BE DUMB A$AP ROCKY -34 2
42 PAPERCUTS LINKIN PARK = 94
43 UMILE (DELUXE) TONY BOY -7 134
44 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ +2 37
45 LUNEDÌ TUTTI FENOMENI Nuovo 1
46 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -7 73
47 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -2 5
48 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 108
49 ELSEWHERE GEMITAIZ -16 7
50 THE GLOBE KID YUGI +2 25
51 MI AMI MI ODI ELODIE -11 39
52 GOING HARD 3 TONY BOY -11 60
53 XDVR ANNIVERSAR10 SFERA EBBASTA Nuovo 1
54 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA +6 35
55 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -6 5
56 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 75
57 PREDESTINATO TONY COLOMBO -42 3
58 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -4 55
59 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -15 9
60 ICON TONY EFFE -2 98
61 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -13 6
62 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 5
63 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 4
64 FACCIO UN CASINO COEZ -14 23
65 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -9 160
66 GLI ANNI 883 = 29
67 23 6451 THASUP -4 3
68 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -17 8
69 MAINSTREAM CALCUTTA +5 5
70 UFORIA TONY BOY -5 31
71 SCHIENA EMMA -16 7
72 I BARELY KNOW HER SOMBR = 5
73 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +3 3
74 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +4 6
75 RE MIDA (AURUM) LAZZA +4 361
76 AM ARCTIC MONKEYS +17 7
77 MAYA MACE = 11
78 SOLO UN UOMO – XX ANNIVERSARY MONDO MARCIO Nuovo 1
79 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +21 2
80 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +4 5
81 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 -13 3
82 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -20 8
83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -31 2
84 LUX ROSALÍA +1 12
85 RAVE, ECLISSI TANANAI +1 5
86 È SEMPRE BELLO COEZ +8 5
87 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -5 5
88 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -8 55
89 ASTRO DELUXE ASTRO +6 4
90 TAXI DRIVER RKOMI Nuovo 1
91 VERO – 10 ANNI DOPO GUÈ -8 3
92 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY Nuovo 1
93 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID +5 4
94 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -4 3
95 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA Nuovo 1
96 SANTANA SEASON SHIVA Nuovo 1
97 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 5
98 HYPERLOVE MIKA Nuovo 1
99 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -7 11
100 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ Nuovo 1

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

