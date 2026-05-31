Shiva torna in vetta, Drake parte col botto: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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1) SHIVA – VANGELO Si riprende la vetta con la sicurezza di chi ha in mano un’era: 13 tracce dritte al punto e un parco ospiti mostruoso (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta). Identità nitida e brani che spingono anche nei singoli: fase creativa a tutto gas.
2) SAYF – SANTISSIMO Dopo l’esordio al n.1, tiene altissimo: 18 tracce uscite l’8 maggio con mood pop‑urban tra influssi latin e nordafricani e quella "tromba‑logo" che è già marchio di fabbrica. La scia di Sanremo (Tu mi piaci tanto) lo porta lontano, con ospiti come Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè.
3) DRAKE – ICEMAN Operazione‑evento: pubblica nella stessa notte Iceman, Habibti e Maid of Honour e costruisce un ecosistema da 43 brani. Iceman (18 tracce) guida l’assalto: record di ascolti giornalieri 2026 su Spotify e una squadra globale (Future, 21 Savage, Central Cee, Sexyy Red, Popcaan, PartyNextDoor) con highlight che fanno discutere e macinano stream.
4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Solidità granitica: resta in altissima rotazione e continua a presidiare la Top 100 anche con i capitoli del catalogo (da Dio lo sa – Atto II a Il coraggio dei bambini – Atto II). Fanbase caldissima, brani pensati per restare.
5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Un long‑runner che non molla la Top 5: melodie immediate, identità pop chiarissima e resistenza da maratoneta. In scia regge anche Gira, il mondo gira: momento solido, senza fronzoli.
6) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) Effetto biopic: la colonna sonora tiene altissima la fiamma del Re del Pop e trascina il catalogo. Tra cinema e docuserie, l’onda di MJ continua a fare numeri e a riaccendere l’interesse sulle sue epoche d’oro.
7) FLACO G – THE GOLDFATHER New entry che irrompe in Top 10: titolo che promette ambizione, uscita su Atlantic/Warner e, dati alla mano, lo step più alto di Flaco G nella chart album. Entrata col botto e riflettori addosso.
8) MADAME – DISINCANTO Terzo album personale e diretto: il ritorno di Madame è in grande stile. L’eco si sente anche nei singoli (tra risalite e nuove entrate): ascolto trasversale riacceso in fretta, scrittura sempre più riconoscibile.
9) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Scrittura magnetica e immaginario scuro, la fanbase non molla: a quattro mesi dall’uscita è ancora Top 10. In classifica resiste anche il long seller Tutti i nomi del diavolo: poetica ormai inconfondibile.
10) BRESH – MEDITERRANEO Risalita poderosa e rientro in Top 10 alla cinquantesima settimana: un traguardo simbolico. Bresh continua a navigare tra malinconia luminosa e immagini "salate": mondo sonoro riconoscibile al primo ascolto.
Fenomeni della settimana. Cataloghi incandescenti per Michael Jackson, che piazza più titoli in Top 100 oltre alla O.S.T.: risalgono Thriller (40th), Bad, Dangerous e rientra Off The Wall. Tripla mossa per Drake: oltre a Iceman (#3), entrano Maid of Honour (#53) e Habibti (#64). Settimana d’oro per Tony Boy, presente con mini‑catalogo fittissimo (da Umile (Deluxe) a Trauma, Going Hard 3, Uforia, fino ai nuovi Going Hard 2 e Nostalgia (Export)). Longevità clamorose: Re Mida (Aurum) di Lazza (377 settimane), Rockstar di Sfera Ebbasta (282), Sirio (215), Persona di Marracash (342). Scossoni pesanti: arretrano di brutto Primo Amore di Mannarino (‑57), Non è solo Swag di Diss Gacha (‑44) e SWAG II di Justin Bieber (‑35). Dati e posizioni dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|VANGELO
|SHIVA
|+1
|6
|2
|SANTISSIMO
|SAYF
|-1
|2
|3
|ICEMAN
|DRAKE
|Nuovo
|1
|4
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|18
|5
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|82
|6
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-1
|4
|7
|THE GOLDFATHER
|FLACO G
|Nuovo
|1
|8
|DISINCANTO
|MADAME
|-1
|5
|9
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|-3
|16
|10
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+8
|50
|11
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-3
|72
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|60
|13
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+7
|7
|14
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|-4
|57
|15
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-1
|4
|16
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-7
|4
|17
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-2
|102
|18
|ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO
|WILLIE PEYOTE
|Nuovo
|1
|19
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-2
|58
|20
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+1
|35
|21
|NERISSIMA
|NERISSIMA SERPE
|-5
|3
|22
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|=
|10
|23
|ARIRANG
|BTS
|+1
|9
|24
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+1
|20
|25
|L’ORNAMENTO DELLE COSE SECONDARIE
|MAX GAZZÈ
|Nuovo
|1
|26
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|=
|116
|27
|MA’
|BLANCO
|-8
|7
|28
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|=
|89
|29
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|+28
|4
|30
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+4
|32
|31
|LOCURA
|LAZZA
|=
|87
|32
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-5
|53
|33
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-1
|71
|34
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-1
|107
|35
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|76
|36
|PERSONA
|MARRACASH
|-6
|342
|37
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-2
|110
|38
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-1
|21
|39
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-1
|6
|40
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+11
|150
|41
|TRAUMA
|TONY BOY
|+14
|20
|42
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-2
|282
|43
|VERA BADDIE
|ANNA
|-4
|99
|44
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|Nuovo
|1
|45
|SIRIO
|LAZZA
|-1
|215
|46
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-3
|131
|47
|20
|CAPO PLAZA
|-5
|69
|48
|GLI ANNI
|883
|-3
|45
|49
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+3
|155
|50
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+14
|76
|51
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-3
|21
|52
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-6
|47
|53
|MAID OF HONOUR
|DRAKE
|Nuovo
|1
|54
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-7
|17
|55
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|+21
|4
|56
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-6
|235
|57
|NON È SOLO SWAG
|DISS GACHA
|-44
|2
|58
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|-5
|9
|59
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-5
|39
|60
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-7
|21
|61
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|Nuovo
|1
|62
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|+15
|11
|63
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-5
|91
|64
|HABIBTI
|DRAKE
|Nuovo
|1
|65
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|+1
|3
|66
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-6
|176
|67
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|-8
|4
|68
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|=
|124
|69
|PRIMO AMORE
|MANNARINO
|-57
|2
|70
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-14
|7
|71
|THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
|RAYE
|+8
|8
|72
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-11
|75
|73
|MAYA
|MACE
|-8
|27
|74
|UFORIA
|TONY BOY
|+14
|3
|75
|1969
|ACHILLE LAURO
|=
|13
|76
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+2
|200
|77
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-15
|21
|78
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|11
|79
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-16
|21
|80
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-6
|22
|81
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-12
|21
|82
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+12
|4
|83
|ICON
|TONY EFFE
|-16
|114
|84
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-1
|11
|85
|MORENDO AD OCCHI APERTI
|PROMESSA
|-12
|8
|86
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-15
|21
|87
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-17
|10
|88
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|-16
|3
|89
|GOING HARD 2
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|90
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|-5
|8
|91
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-11
|17
|92
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|93
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-4
|377
|94
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+5
|3
|95
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-8
|9
|96
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|-14
|3
|97
|OFF THE WALL
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|98
|GREENGREEN
|CORTIS
|Nuovo
|1
|99
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|100
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-19
|6
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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