Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini
Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesare con il Live 2025. Gli altri restano indietro. La classifica dei primi 100
Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco quali sono gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025. La Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (NEW) Debutto direttamente al comando per il ritorno di Ramazzotti con un titolo che richiama uno dei brani-simbolo della sua carriera. Esordio in vetta che fotografa un catalogo sempre vivo e una fanbase che risponde compatta alle uscite dell’artista romano.
#2 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE 2025" (NEW) Entra altissimo il live di Cremonini: la dimensione palco resta il suo habitat naturale e il pubblico lo premia. In parallelo, in Top 100 resiste anche il suo album "ALASKA BABY", a conferma di una stagione solidissima per il cantautore bolognese.
#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (=) Long seller senza freni: 57 settimane e posizione di podio blindata. L’universo Olly continua a brillare pure con altri titoli in chart, segno di una corsa che non accenna a rallentare.
#4 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (+4) Risalita decisa: Ernia consolida il suo momento grazie alla tenuta del progetto e a un catalogo che continua a performare (in classifica resta anche "Gemelli – Ascendente Milano"). Un equilibrio riuscito tra scrittura e impatto.
#5 – CAPAREZZA, "ORBIT ORBIT" (+1) Terza settimana e ulteriore step verso l’alto: il viaggio di "Orbit Orbit" prosegue con ottimi riscontri, sospinto da una fanbase fedelissima e da un immaginario che cattura al primo ascolto.
#6 – PAPA V & NIGHT SKINNY, "LATTE IN POLVERE" (-4) Flessione fisiologica dopo il botto d’esordio, ma il progetto resta caldissimo: la coppia conferma solidità anche grazie alla spinta del fronte singoli, che continua a macinare ascolti.
#7 – GIORGIA, "G" (+2) In salita l’album della voce più elegante del pop italiano recente: settimane intense tra tv, live e media, con l’eco del singolo "La cura per me" che ha fatto da apripista a un rientro in grande stile.
#8 – GEOLIER, "DIO LO SA – ATTO II" (+4) Maratoneta della chart: 77 settimane e nuova risalita. L’artista napoletano conferma anche la sua multi-presenza in classifica con altri titoli del catalogo, a testimonianza di una costanza rara.
#9 – ROSALÍA, "LUX" (+1) La superstar spagnola consolida la Top 10 italiana: tra i singoli dell’era "LUX" spiccano performance di brani già entrati nel radar degli ascoltatori, mentre l’album continua a crescere di settimana in settimana.
#10 – ANNALISA, "MA IO SONO FUOCO" (+4) Rientro potente in Top 10: Annalisa vive un momento d’oro, con nuovi picchi anche nel catalogo recente. In coda, si riaffaccia pure "E poi siamo finiti nel vortice", segno di una scia lunga e molto amata.
Fenomeni della settimana
Balzi notevoli e rientri d’impatto: Damiano David con "Funny Little Fears (Dreams)" schizza al #26 (+73), mentre torna il Natale con Michael Bublé ("Christmas" al #30, +54). Emozionano gli omaggi a Ornella Vanoni, che rientra con più titoli: "La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria" al #42, "Diverse" al #56 e "Sheherazade (30th Anniversary Edition)" al #81. Capitolo multi-presenze: Capo Plaza firma tre album in Top 100 (#35, #43, #40), Geolier piazza tre titoli (#8, #53, #88) e i Pinguini Tattici Nucleari sono presenti con tre progetti (#14, #92, #97). Nota long-run: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca 352 settimane. Dati dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|UNA STORIA IMPORTANTE
|EROS RAMAZZOTTI
|Nuovo
|1
|2
|CREMONINI LIVE 2025
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|57
|4
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+4
|10
|5
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|+1
|4
|6
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|-4
|2
|7
|G
|GIORGIA
|+2
|3
|8
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+4
|77
|9
|LUX
|ROSALÍA
|+1
|3
|10
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+4
|7
|11
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|=
|4
|12
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+1
|25
|13
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+3
|22
|14
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|51
|15
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+4
|33
|16
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+1
|91
|17
|LOCURA
|LAZZA
|-2
|62
|18
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|+2
|32
|19
|PERSONA
|MARRACASH
|+6
|317
|20
|VERA BADDIE
|ANNA
|+11
|74
|21
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+2
|35
|22
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|+2
|27
|23
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-1
|8
|24
|VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS
|VASCO ROSSI
|-23
|2
|25
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-4
|6
|26
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|+73
|28
|27
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|+1
|50
|28
|WICKED: FOR GOOD – THE SOUNDTRACK
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|29
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-2
|47
|30
|CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÈ
|+54
|2
|31
|RADIO VEGA (AFTER DARK)
|ROSE VILLAIN
|Nuovo
|1
|32
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+3
|210
|33
|SIRIO
|LAZZA
|=
|190
|34
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|35
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+3
|82
|36
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-2
|26
|37
|INCUBI
|NITRO
|-32
|2
|38
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+6
|64
|39
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|-9
|5
|40
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-3
|106
|41
|NON HO PAURA DI NIENTE
|FABRIZIO MORO
|-34
|2
|42
|LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA
|ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
|Nuovo
|1
|43
|20
|CAPO PLAZA
|-3
|44
|44
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-8
|28
|45
|SAN SIRO LIVE 2025
|ELISA
|-19
|2
|46
|LA CURA
|22SIMBA
|-17
|8
|47
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-4
|35
|48
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-6
|30
|49
|LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)
|LUCIO CORSI
|-45
|2
|50
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-9
|130
|51
|GLI ANNI
|883
|-4
|20
|52
|SO CLOSE TO WHAT??? (DELUXE)
|TATE MCRAE
|Nuovo
|1
|53
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-8
|151
|54
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-5
|9
|55
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-9
|66
|56
|DIVERSE
|ORNELLA VANONI
|Nuovo
|1
|57
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|=
|46
|58
|GLI ANNI
|883
|-7
|20
|59
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|Nuovo
|1
|60
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-5
|125
|61
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-9
|85
|62
|UFORIA
|TONY BOY
|-9
|22
|63
|ICON
|TONY EFFE
|-11
|89
|64
|RANCH
|SALMO
|-1
|29
|65
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-7
|51
|66
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-10
|12
|67
|OK COMPUTER
|RADIOHEAD
|-17
|3
|68
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-6
|99
|69
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-10
|257
|70
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-6
|352
|71
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|=
|6
|72
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-12
|23
|73
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|-7
|22
|74
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+24
|2
|75
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-14
|38
|76
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+6
|2
|77
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+3
|175
|78
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-8
|61
|79
|1998
|COEZ
|-12
|24
|80
|23 6451
|THASUP
|-1
|3
|81
|SHEHERAZADE (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|ORNELLA VANONI
|Nuovo
|1
|82
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-4
|5
|83
|THE GLOBE
|KID YUGI
|=
|16
|84
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|-12
|4
|85
|MEGA DISCO
|DINSIEME
|Nuovo
|1
|86
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-11
|34
|87
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-18
|46
|88
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|-11
|21
|89
|MATERIA (PRISMA)
|MARCO MENGONI
|+3
|2
|90
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|+5
|18
|91
|CONTAINERS
|NIGHT SKINNY
|-23
|59
|92
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|4
|93
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|-5
|3
|94
|ASTRO DELUXE
|ASTRO
|Nuovo
|1
|95
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-22
|48
|96
|HAZBIN HOTEL: SEASON TWO (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|97
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-11
|156
|98
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-7
|48
|99
|MAYA
|MACE
|-6
|2
|100
|1969
|ACHILLE LAURO
|-15
|5
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
