Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesare con il Live 2025. Gli altri restano indietro. La classifica dei primi 100

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco quali sono gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025. La Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – EROS RAMAZZOTTI, "UNA STORIA IMPORTANTE" (NEW) Debutto direttamente al comando per il ritorno di Ramazzotti con un titolo che richiama uno dei brani-simbolo della sua carriera. Esordio in vetta che fotografa un catalogo sempre vivo e una fanbase che risponde compatta alle uscite dell’artista romano.

#2 – CESARE CREMONINI, "CREMONINI LIVE 2025" (NEW) Entra altissimo il live di Cremonini: la dimensione palco resta il suo habitat naturale e il pubblico lo premia. In parallelo, in Top 100 resiste anche il suo album "ALASKA BABY", a conferma di una stagione solidissima per il cantautore bolognese.

#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (=) Long seller senza freni: 57 settimane e posizione di podio blindata. L’universo Olly continua a brillare pure con altri titoli in chart, segno di una corsa che non accenna a rallentare.

#4 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (+4) Risalita decisa: Ernia consolida il suo momento grazie alla tenuta del progetto e a un catalogo che continua a performare (in classifica resta anche "Gemelli – Ascendente Milano"). Un equilibrio riuscito tra scrittura e impatto.

#5 – CAPAREZZA, "ORBIT ORBIT" (+1) Terza settimana e ulteriore step verso l’alto: il viaggio di "Orbit Orbit" prosegue con ottimi riscontri, sospinto da una fanbase fedelissima e da un immaginario che cattura al primo ascolto.

#6 – PAPA V & NIGHT SKINNY, "LATTE IN POLVERE" (-4) Flessione fisiologica dopo il botto d’esordio, ma il progetto resta caldissimo: la coppia conferma solidità anche grazie alla spinta del fronte singoli, che continua a macinare ascolti.

#7 – GIORGIA, "G" (+2) In salita l’album della voce più elegante del pop italiano recente: settimane intense tra tv, live e media, con l’eco del singolo "La cura per me" che ha fatto da apripista a un rientro in grande stile.

#8 – GEOLIER, "DIO LO SA – ATTO II" (+4) Maratoneta della chart: 77 settimane e nuova risalita. L’artista napoletano conferma anche la sua multi-presenza in classifica con altri titoli del catalogo, a testimonianza di una costanza rara.

#9 – ROSALÍA, "LUX" (+1) La superstar spagnola consolida la Top 10 italiana: tra i singoli dell’era "LUX" spiccano performance di brani già entrati nel radar degli ascoltatori, mentre l’album continua a crescere di settimana in settimana.

#10 – ANNALISA, "MA IO SONO FUOCO" (+4) Rientro potente in Top 10: Annalisa vive un momento d’oro, con nuovi picchi anche nel catalogo recente. In coda, si riaffaccia pure "E poi siamo finiti nel vortice", segno di una scia lunga e molto amata.

Fenomeni della settimana
Balzi notevoli e rientri d’impatto: Damiano David con "Funny Little Fears (Dreams)" schizza al #26 (+73), mentre torna il Natale con Michael Bublé ("Christmas" al #30, +54). Emozionano gli omaggi a Ornella Vanoni, che rientra con più titoli: "La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria" al #42, "Diverse" al #56 e "Sheherazade (30th Anniversary Edition)" al #81. Capitolo multi-presenze: Capo Plaza firma tre album in Top 100 (#35, #43, #40), Geolier piazza tre titoli (#8, #53, #88) e i Pinguini Tattici Nucleari sono presenti con tre progetti (#14, #92, #97). Nota long-run: "Re Mida (Aurum)" di Lazza tocca 352 settimane. Dati dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 UNA STORIA IMPORTANTE EROS RAMAZZOTTI Nuovo 1
2 CREMONINI LIVE 2025 CESARE CREMONINI Nuovo 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 57
4 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +4 10
5 ORBIT ORBIT CAPAREZZA +1 4
6 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -4 2
7 G GIORGIA +2 3
8 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +4 77
9 LUX ROSALÍA +1 3
10 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +4 7
11 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA = 4
12 MEDITERRANEO BRESH +1 25
13 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +3 22
14 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 51
15 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +4 33
16 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +1 91
17 LOCURA LAZZA -2 62
18 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +2 32
19 PERSONA MARRACASH +6 317
20 VERA BADDIE ANNA +11 74
21 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 35
22 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO +2 27
23 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -1 8
24 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS VASCO ROSSI -23 2
25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -4 6
26 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID +73 28
27 È FINITA LA PACE MARRACASH +1 50
28 WICKED: FOR GOOD – THE SOUNDTRACK VARIOUS ARTISTS Nuovo 1
29 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -2 47
30 CHRISTMAS MICHAEL BUBLÈ +54 2
31 RADIO VEGA (AFTER DARK) ROSE VILLAIN Nuovo 1
32 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +3 210
33 SIRIO LAZZA = 190
34 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) VARIOUS ARTISTS Nuovo 1
35 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +3 82
36 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -2 26
37 INCUBI NITRO -32 2
38 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +6 64
39 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO -9 5
40 X2VR SFERA EBBASTA -3 106
41 NON HO PAURA DI NIENTE FABRIZIO MORO -34 2
42 LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES Nuovo 1
43 20 CAPO PLAZA -3 44
44 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -8 28
45 SAN SIRO LIVE 2025 ELISA -19 2
46 LA CURA 22SIMBA -17 8
47 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -4 35
48 MI AMI MI ODI ELODIE -6 30
49 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) LUCIO CORSI -45 2
50 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -9 130
51 GLI ANNI 883 -4 20
52 SO CLOSE TO WHAT??? (DELUXE) TATE MCRAE Nuovo 1
53 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -8 151
54 MATTIA RONDODASOSA -5 9
55 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -9 66
56 DIVERSE ORNELLA VANONI Nuovo 1
57 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA = 46
58 GLI ANNI 883 -7 20
59 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD Nuovo 1
60 UMILE (DELUXE) TONY BOY -5 125
61 PAPERCUTS LINKIN PARK -9 85
62 UFORIA TONY BOY -9 22
63 ICON TONY EFFE -11 89
64 RANCH SALMO -1 29
65 GOING HARD 3 TONY BOY -7 51
66 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -10 12
67 OK COMPUTER RADIOHEAD -17 3
68 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -6 99
69 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -10 257
70 RE MIDA (AURUM) LAZZA -6 352
71 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN = 6
72 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -12 23
73 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -7 22
74 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +24 2
75 MAYHEM LADY GAGA -14 38
76 È SEMPRE BELLO COEZ +6 2
77 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +3 175
78 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -8 61
79 1998 COEZ -12 24
80 23 6451 THASUP -1 3
81 SHEHERAZADE (30TH ANNIVERSARY EDITION) ORNELLA VANONI Nuovo 1
82 MAINSTREAM CALCUTTA -4 5
83 THE GLOBE KID YUGI = 16
84 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON -12 4
85 MEGA DISCO DINSIEME Nuovo 1
86 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -11 34
87 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -18 46
88 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -11 21
89 MATERIA (PRISMA) MARCO MENGONI +3 2
90 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID +5 18
91 CONTAINERS NIGHT SKINNY -23 59
92 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 4
93 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH -5 3
94 ASTRO DELUXE ASTRO Nuovo 1
95 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -22 48
96 HAZBIN HOTEL: SEASON TWO (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS Nuovo 1
97 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 156
98 TAXI DRIVER RKOMI -7 48
99 MAYA MACE -6 2
100 1969 ACHILLE LAURO -15 5

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

