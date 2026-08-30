Da Geolier ad Achille Lauro, gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (Atlantic/Warner Music, 32 settimane). Geolier conferma il momento d’oro: album stabilissimo e ormai da long seller, forte anche di un catalogo che continua a spingere in streaming. Leadership ribadita con continuità.

2) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (Epic/Sony Music, 96 settimane). Resistenza monstre: quasi due anni di permanenza e ancora in altissimo. Un progetto che ha trovato una sua dimensione pop molto riconoscibile e fedele.

3) SHIVA – VANGELO (Milano Ovest/Columbia – Sony Music, 20 settimane). Settimana positiva per Shiva: il disco macina plays con costanza e beneficia della forte esposizione del suo universo di collaborazioni.

4) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (Epic/Sony Music, 64 settimane). L’estate di Bresh non finisce mai: profilo da long runner, brani che vivono a lungo nelle playlist e un racconto coerente che continua a funzionare.

5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (Rimas/The Orchard, 86 settimane). Il portoricano resta una certezza: catalogo dominatore globale e tenuta da manuale anche da noi, con oltre 80 settimane in chart.

6) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (EMI/Universal Music, 7 settimane). Dopo il boom iniziale, l’album tiene la posizione in Top 10: tracce dirette e carattere forte, in scia al suo percorso hit-driven.

7) SAMURAI JAY – AMATORE (Island/Universal Music, 14 settimane). Terzo mese in top area per un disco che cresce alla distanza: scrittura melodica e footprint urban stanno consolidando l’ascolto.

8) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (Atlantic/Warner Music, 116 settimane). Doppia presenza per Geolier in Top 10: oltre due anni in classifica per Atto II, simbolo di una longevità ormai rarissima.

9) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (Atlantic/Warner Music, 71 settimane). Lauro resta solido nella parte alta: il progetto continua a performare con costanza grazie a un’identità estetica e sonora molto netta.

10) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI/Universal Music, 30 settimane). Rientro in Top 10 dopo mesi di corsa continua: un disco che vive di barre e contenuto, e che sta trovando sempre più spazio.

I fenomeni della settimana

Long runner – Maratone da record: Geolier con "Dio lo sa – Atto II" tocca quota 116 settimane, mentre più in basso resistono colossi come Marracash con "Persona" (356), Sfera Ebbasta con "Rockstar" (296) e Lazza con "SIRIO" (229).

Risalite e accelerazioni – Spingono forte Lazza con "LOCURA" (in salita), Tony Boy con "Going Hard 2" (+22 fino alla #70) e il blocco storico di Olly e Capo Plaza che ritrova slancio su più titoli.

Forte flessione – Scivola "This & That" degli Stray Kids (–44), flessioni anche per Bad Bunny con "Un Verano Sin Ti" e per Madonna con "Confessions II".

New entry – Numerosi ingressi: Nu Genea con "People of the Moon" (#76), Sarah Toscano con "Met Gala" (#83), Mace con "MAYA" (#92), 22Simba con "La cura, in nome di Miria" (#94), Tony Boy con "UFORIA" (#96) e Lazza con "Re Mida (Aurum)" (#98). Segnale di una parte bassa della Top 100 molto frizzante.

Dati: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER 32 2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY 96 3 VANGELO SHIVA 20 4 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH 1 64 5 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 86 6 MILLION DOLLAR BABE ANNA 7 7 AMATORE SAMURAI JAY 1 14 8 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -1 116 9 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO 71 10 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI 30 11 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 74 12 IL GIORNO CHE ASPETTAVO ULTIMO 1 10 13 TWENTY ONE HUGEL 1 9 14 SANTISSIMO SAYF 1 16 15 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI 2 34 16 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA 2 72 17 DISINCANTO MADAME 4 19 18 PETAL ARIANA GRANDE -1 4 19 SACRO SERENA BRANCALE 20 20 GLI ANNI 883 59 21 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 2 130 22 LOCURA LAZZA 8 101 23 CALCINACCI FULMINACCI 4 24 24 PAPERCUTS LINKIN PARK 124 25 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA 11 103 26 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA 9 121 27 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 7 90 28 FAMOSO SFERA EBBASTA 1 35 29 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -1 296 30 EL BAIFO QUEVEDO -4 17 31 VERA BADDIE ANNA 9 113 32 È O G. G.MINEIRO -7 12 33 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA 5 85 34 PERSONA MARRACASH 11 356 35 UMILE (DELUXE) TONY BOY 14 164 36 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -3 18 37 20 CAPO PLAZA 2 83 38 WITHNESS ANOTR -6 2 39 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ 5 67 40 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -3 46 41 X2VR SFERA EBBASTA 1 145 42 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 49 43 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -12 31 44 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO 6 11 45 SOLITO CINEMA JULI -2 18 46 SIRIO LAZZA 229 47 FACCIO UN CASINO COEZ 5 53 48 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 15 49 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -2 35 50 GOING HARD 3 TONY BOY 10 90 51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA 35 52 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER 1 190 53 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA 1 169 54 TRAUMA TONY BOY 13 34 55 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 1 35 56 THIS & THAT STRAY KIDS -44 3 57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -2 105 58 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS -1 10 59 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI 13 60 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO -2 10 61 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH 7 249 62 23 6451 THASUP 2 5 63 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA 7 9 64 THE HIGHLIGHTS THE WEEKND -1 5 65 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -3 214 66 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI 5 4 67 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -2 18 68 È SEMPRE BELLO COEZ 9 35 69 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 3 25 70 GOING HARD 2 TONY BOY 22 3 71 ARIRANG BTS -2 23 72 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 3 61 73 SANTANA SEASON SHIVA 6 18 74 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON -8 21 75 SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI FRANCESCO GUCCINI -14 3 76 PEOPLE OF THE MOON NU GENEA NEW 1 77 RYAN TED TEDUA -1 14 78 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE 138 79 SANTERIA MARRACASH & GUÈ -6 23 80 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI 4 2 81 ICON TONY EFFE 2 128 82 È FINITA LA PACE MARRACASH 5 89 83 MET GALA SARAH TOSCANO NEW 1 84 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE 10 2 85 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA 4 86 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 -12 12 87 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN 10 35 88 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -8 25 89 DEADBEAT TAME IMPALA -3 3 90 CONFESSIONS II MADONNA -8 8 91 ASPETTANDO LA BELLA VITA ARTIE 5IVE 4 4 92 MAYA MACE NEW 1 93 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 5 94 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA NEW 1 95 MAINSTREAM CALCUTTA 5 2 96 UFORIA TONY BOY NEW 1 97 1969 ACHILLE LAURO -8 27 98 RE MIDA (AURUM) LAZZA NEW 1 99 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -1 2 100 TROPICOQUETA KAROL G -10 6

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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