Da Geolier ad Achille Lauro, gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (Atlantic/Warner Music, 32 settimane). Geolier conferma il momento d’oro: album stabilissimo e ormai da long seller, forte anche di un catalogo che continua a spingere in streaming. Leadership ribadita con continuità.
2) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (Epic/Sony Music, 96 settimane). Resistenza monstre: quasi due anni di permanenza e ancora in altissimo. Un progetto che ha trovato una sua dimensione pop molto riconoscibile e fedele.
3) SHIVA – VANGELO (Milano Ovest/Columbia – Sony Music, 20 settimane). Settimana positiva per Shiva: il disco macina plays con costanza e beneficia della forte esposizione del suo universo di collaborazioni.
4) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (Epic/Sony Music, 64 settimane). L’estate di Bresh non finisce mai: profilo da long runner, brani che vivono a lungo nelle playlist e un racconto coerente che continua a funzionare.
5) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (Rimas/The Orchard, 86 settimane). Il portoricano resta una certezza: catalogo dominatore globale e tenuta da manuale anche da noi, con oltre 80 settimane in chart.
6) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (EMI/Universal Music, 7 settimane). Dopo il boom iniziale, l’album tiene la posizione in Top 10: tracce dirette e carattere forte, in scia al suo percorso hit-driven.
7) SAMURAI JAY – AMATORE (Island/Universal Music, 14 settimane). Terzo mese in top area per un disco che cresce alla distanza: scrittura melodica e footprint urban stanno consolidando l’ascolto.
8) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (Atlantic/Warner Music, 116 settimane). Doppia presenza per Geolier in Top 10: oltre due anni in classifica per Atto II, simbolo di una longevità ormai rarissima.
9) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (Atlantic/Warner Music, 71 settimane). Lauro resta solido nella parte alta: il progetto continua a performare con costanza grazie a un’identità estetica e sonora molto netta.
10) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI/Universal Music, 30 settimane). Rientro in Top 10 dopo mesi di corsa continua: un disco che vive di barre e contenuto, e che sta trovando sempre più spazio.
I fenomeni della settimana
Long runner – Maratone da record: Geolier con "Dio lo sa – Atto II" tocca quota 116 settimane, mentre più in basso resistono colossi come Marracash con "Persona" (356), Sfera Ebbasta con "Rockstar" (296) e Lazza con "SIRIO" (229).
Risalite e accelerazioni – Spingono forte Lazza con "LOCURA" (in salita), Tony Boy con "Going Hard 2" (+22 fino alla #70) e il blocco storico di Olly e Capo Plaza che ritrova slancio su più titoli.
Forte flessione – Scivola "This & That" degli Stray Kids (–44), flessioni anche per Bad Bunny con "Un Verano Sin Ti" e per Madonna con "Confessions II".
New entry – Numerosi ingressi: Nu Genea con "People of the Moon" (#76), Sarah Toscano con "Met Gala" (#83), Mace con "MAYA" (#92), 22Simba con "La cura, in nome di Miria" (#94), Tony Boy con "UFORIA" (#96) e Lazza con "Re Mida (Aurum)" (#98). Segnale di una parte bassa della Top 100 molto frizzante.
Dati: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|32
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|96
|3
|VANGELO
|SHIVA
|20
|4
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|1
|64
|5
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-1
|86
|6
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|7
|7
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|1
|14
|8
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-1
|116
|9
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|71
|10
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|30
|11
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|74
|12
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO
|ULTIMO
|1
|10
|13
|TWENTY ONE
|HUGEL
|1
|9
|14
|SANTISSIMO
|SAYF
|1
|16
|15
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|2
|34
|16
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|2
|72
|17
|DISINCANTO
|MADAME
|4
|19
|18
|PETAL
|ARIANA GRANDE
|-1
|4
|19
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|20
|20
|GLI ANNI
|883
|59
|21
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|2
|130
|22
|LOCURA
|LAZZA
|8
|101
|23
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|4
|24
|24
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|124
|25
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|11
|103
|26
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|9
|121
|27
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|7
|90
|28
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|1
|35
|29
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-1
|296
|30
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|-4
|17
|31
|VERA BADDIE
|ANNA
|9
|113
|32
|È O G.
|G.MINEIRO
|-7
|12
|33
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|5
|85
|34
|PERSONA
|MARRACASH
|11
|356
|35
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|14
|164
|36
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-3
|18
|37
|20
|CAPO PLAZA
|2
|83
|38
|WITHNESS
|ANOTR
|-6
|2
|39
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|5
|67
|40
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-3
|46
|41
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|1
|145
|42
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-1
|49
|43
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-12
|31
|44
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|6
|11
|45
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-2
|18
|46
|SIRIO
|LAZZA
|229
|47
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|5
|53
|48
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|15
|49
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-2
|35
|50
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|10
|90
|51
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|35
|52
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|1
|190
|53
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|1
|169
|54
|TRAUMA
|TONY BOY
|13
|34
|55
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|1
|35
|56
|THIS & THAT
|STRAY KIDS
|-44
|3
|57
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-2
|105
|58
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|-1
|10
|59
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|13
|60
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|-2
|10
|61
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|7
|249
|62
|23 6451
|THASUP
|2
|5
|63
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|7
|9
|64
|THE HIGHLIGHTS
|THE WEEKND
|-1
|5
|65
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-3
|214
|66
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|5
|4
|67
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-2
|18
|68
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|9
|35
|69
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|3
|25
|70
|GOING HARD 2
|TONY BOY
|22
|3
|71
|ARIRANG
|BTS
|-2
|23
|72
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|3
|61
|73
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|6
|18
|74
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|-8
|21
|75
|SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI
|FRANCESCO GUCCINI
|-14
|3
|76
|PEOPLE OF THE MOON
|NU GENEA
|NEW
|1
|77
|RYAN TED
|TEDUA
|-1
|14
|78
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|138
|79
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|-6
|23
|80
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|4
|2
|81
|ICON
|TONY EFFE
|2
|128
|82
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|5
|89
|83
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|NEW
|1
|84
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|10
|2
|85
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|4
|86
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|-12
|12
|87
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|10
|35
|88
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-8
|25
|89
|DEADBEAT
|TAME IMPALA
|-3
|3
|90
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|-8
|8
|91
|ASPETTANDO LA BELLA VITA
|ARTIE 5IVE
|4
|4
|92
|MAYA
|MACE
|NEW
|1
|93
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-5
|5
|94
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|NEW
|1
|95
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|5
|2
|96
|UFORIA
|TONY BOY
|NEW
|1
|97
|1969
|ACHILLE LAURO
|-8
|27
|98
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|NEW
|1
|99
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-1
|2
|100
|TROPICOQUETA
|KAROL G
|-10
|6
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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