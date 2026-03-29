Nayt esce e spazza via tutti, ma Sanremo 2026 precipita: gli album più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, davvero eccezionale.
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1) NAYT – IO INDIVIDUO (Columbia/Sony Music) Debutto diretto al numero 1: una partenza di quelle pesanti per Nayt, che firma l’ingresso più alto della settimana. Il rapper cavalca l’onda dell’hype e, tra le curiosità, il suo nome era apparso anche tra i brani sanremesi più streammati su Spotify nell’arco di un mese con "Prima che" (9,2 milioni): segnale di un interesse che ora si traduce in un album al vertice. Settimane in classifica: 1.
2) BTS – ARIRANG (EMI/Universal Music – Virgin Music Group) Rientro col botto. Arirang è il progetto del ritorno dopo il completamento del servizio militare in Corea del Sud: un album che riflette sull’identità del gruppo e sulle radici culturali coreane, uscito il 20 marzo, accompagnato dallo speciale "BTS: Il ritorno" su Netflix (dal 27 marzo). Strategia globale e fanbase in fibrillazione: la band riparte altissima. Settimane: 1.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (Epic/Sony Music) Resistenza da maratoneta: 74 settimane in classifica e ancora sul podio. Olly continua a macinare posizioni e, tra i live, fa rotta sulla primavera/estate con tappe come Bari (30 marzo) e una tripletta nella sua Genova (18, 20 e 21 giugno). Tenuta clamorosa.
4) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI/Universal Music) Piccola risalita (+1) e consolidamento nella zona calda: otto settimane per un titolo che cresce nel tempo. Sintesi perfetta tra narrativa cruda e sound diretto, il progetto continua a guadagnare trazione. Settimane: 8.
5) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (Warner Music) Leggera flessione (-1), ma l’album resta saldissimo in Top 5 alla decima settimana. Geolier ha un’agenda estiva da big: tra le date spiccano la data zero a Termoli (6 giugno), Milano (13 giugno), Roma (19 giugno) e il trittico di Napoli (26-27-28 giugno). Momentum intatto.
6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (Rimas Entertainment/The Orchard) 64 settimane e non sentirle. Il fuoriclasse latino continua a presidiare l’alta classifica con una costanza che pochi possono permettersi: un long seller che conferma il suo peso specifico anche sul mercato italiano.
7) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (Warner Music) Quasi un anno di corsa (49 settimane) e ancora Top 10. Lauro è nel suo momento d’oro: nuovo singolo "In viaggio verso il Paradiso", co-conduzione a Sanremo, tour nei palazzetti e un calendario stadi "Per sempre noi" tra giugno e luglio. In più, l’addio al tavolo di X Factor per dedicarsi ai progetti musicali e creativi lo rende protagonista assoluto del periodo.
8) CHIELLO – AGONIA (Island/Universal Music) New entry subito in Top 10. Il cantautore torna con un album che intercetta l’umore del momento: dopo l’eco digitale sanremese (la sua "Ti penso sempre" ha sfiorato i 4,7 milioni di stream in un mese post-Festival), Chiello capitalizza la spinta e piazza il colpo. Settimane: 1.
9) FULMINACCI – CALCINACCI (Maciste Dischi/Warner Music) Scivola di sette posizioni, ma resta tra i 10 più venduti alla seconda settimana. Dopo la ribalta sanremese (ha duettato con Francesca Fagnani), Fulminacci consolida la presenza con un disco che alterna scrittura lucida e melodie che restano.
10) LUCIO CORSI – BESTIARIO MUSICALE (Sugar/Universal Music) Esordio in decima posizione per un progetto che entra a gamba tesa in classifica. Nuovo capitolo e nuove coordinate, subito tra i più venduti. Settimane: 1.
Fenomeni della settimana In caduta libera diverse compilation e uscite recenti: "Sanremo 2026" scende di 33 posizioni (n. 49), "VT3SOR" di Vaz Tè arretra di 31 (n. 41), "CRACK MUSICA II" di Tony Effe & Side Baby perde 23 posizioni (n. 24). Al contrario, balzo in avanti per "LUX" di Rosalía (+42, n. 55) e "MILANO DEMONS RELOADED" di Shiva (+14, n. 48). Capitolo longevità: record per "RE MIDA (AURUM)" di Lazza (369 settimane), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (274), "Sirio" sempre di Lazza (207) e "Persona" di Marracash (334). Mattatore della presenza multipla è Sfera Ebbasta con quattro titoli in Top 100, seguito da Lazza, Marracash e Geolier con più progetti contemporaneamente. Dati FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|Nuovo
|1
|2
|ARIRANG
|BTS
|Nuovo
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|74
|4
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+1
|8
|5
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|10
|6
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|64
|7
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|=
|49
|8
|AGONIA
|CHIELLO
|Nuovo
|1
|9
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-7
|2
|10
|BESTIARIO MUSICALE
|LUCIO CORSI
|Nuovo
|1
|11
|TERRE RARE
|SUBSONICA
|Nuovo
|1
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|52
|13
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+2
|42
|14
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|-5
|3
|15
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+2
|108
|16
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+3
|27
|17
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|94
|18
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-5
|45
|19
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-11
|2
|20
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-6
|3
|21
|PENSIERI CATTIVI
|MACELLO
|Nuovo
|1
|22
|LOCURA
|LAZZA
|+1
|79
|23
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|50
|24
|CRACK MUSICA II
|TONY EFFE & SIDE BABY
|-23
|2
|25
|PERSONA
|MARRACASH
|=
|334
|26
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+6
|39
|27
|1969
|ACHILLE LAURO
|-6
|5
|28
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+5
|274
|29
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-7
|24
|30
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+1
|83
|31
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-5
|68
|32
|AMARSI È LA RIVOLUZIONE
|EDDIE BROCK
|-4
|4
|33
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+1
|99
|34
|SIRIO
|LAZZA
|+2
|207
|35
|VERA BADDIE
|ANNA
|+3
|91
|36
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|+1
|9
|37
|TRAUMA
|TONY BOY
|-2
|12
|38
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+1
|123
|39
|20
|CAPO PLAZA
|+5
|61
|40
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+1
|227
|41
|VT3SOR
|VAZ TÈ
|-31
|2
|42
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+1
|147
|43
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-1
|102
|44
|NON GUARDARE + GIÙ
|TREDICI PIETRO
|-17
|4
|45
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+1
|81
|46
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|-16
|14
|47
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+2
|13
|48
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+14
|63
|49
|SANREMO 2026
|VARIOUS ARTISTS
|-33
|4
|50
|KING OF DARK
|PYREX
|-10
|6
|51
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+1
|13
|52
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|Nuovo
|1
|53
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-5
|142
|54
|ICON
|TONY EFFE
|-7
|106
|55
|LUX
|ROSALÍA
|+42
|2
|56
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-3
|13
|57
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-1
|192
|58
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-8
|67
|59
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|=
|12
|60
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-6
|23
|61
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+14
|13
|62
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+11
|13
|63
|GLI ANNI
|883
|-12
|37
|64
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|+2
|6
|65
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-8
|116
|66
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-3
|168
|67
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|=
|31
|68
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-10
|13
|69
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-1
|25
|70
|TURBE GIOVANILI
|FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|71
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-16
|25
|72
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|-27
|4
|73
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+9
|13
|74
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-13
|14
|75
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-6
|68
|76
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|=
|369
|77
|CRASH OUT
|AIRA
|Nuovo
|1
|78
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-1
|9
|79
|DIAMANTE
|NABI
|-8
|6
|80
|23 6451
|THASUP
|-10
|11
|81
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-1
|33
|82
|MAYA
|MACE
|-8
|19
|83
|G
|GIORGIA
|-2
|20
|84
|PERFETTO IMPERFETTO
|MARCO MASINI
|-19
|3
|85
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|=
|14
|86
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+5
|3
|87
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|+6
|13
|88
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+1
|19
|89
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|+3
|21
|90
|BORONDO
|BEÉLE
|+10
|3
|91
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-19
|10
|92
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-4
|5
|93
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+3
|3
|94
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|-7
|8
|95
|AVICII FOREVER
|AVICII
|Nuovo
|1
|96
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-6
|11
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|98
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-14
|43
|99
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|=
|5
|100
|UFORIA
|TONY BOY
|-5
|39
I dati riportati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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