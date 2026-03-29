Nayt esce e spazza via tutti, ma Sanremo 2026 precipita: gli album più venduti della settimana La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, davvero eccezionale.

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1) NAYT – IO INDIVIDUO (Columbia/Sony Music) Debutto diretto al numero 1: una partenza di quelle pesanti per Nayt, che firma l’ingresso più alto della settimana. Il rapper cavalca l’onda dell’hype e, tra le curiosità, il suo nome era apparso anche tra i brani sanremesi più streammati su Spotify nell’arco di un mese con "Prima che" (9,2 milioni): segnale di un interesse che ora si traduce in un album al vertice. Settimane in classifica: 1.

2) BTS – ARIRANG (EMI/Universal Music – Virgin Music Group) Rientro col botto. Arirang è il progetto del ritorno dopo il completamento del servizio militare in Corea del Sud: un album che riflette sull’identità del gruppo e sulle radici culturali coreane, uscito il 20 marzo, accompagnato dallo speciale "BTS: Il ritorno" su Netflix (dal 27 marzo). Strategia globale e fanbase in fibrillazione: la band riparte altissima. Settimane: 1.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (Epic/Sony Music) Resistenza da maratoneta: 74 settimane in classifica e ancora sul podio. Olly continua a macinare posizioni e, tra i live, fa rotta sulla primavera/estate con tappe come Bari (30 marzo) e una tripletta nella sua Genova (18, 20 e 21 giugno). Tenuta clamorosa.

4) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI/Universal Music) Piccola risalita (+1) e consolidamento nella zona calda: otto settimane per un titolo che cresce nel tempo. Sintesi perfetta tra narrativa cruda e sound diretto, il progetto continua a guadagnare trazione. Settimane: 8.

5) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (Warner Music) Leggera flessione (-1), ma l’album resta saldissimo in Top 5 alla decima settimana. Geolier ha un’agenda estiva da big: tra le date spiccano la data zero a Termoli (6 giugno), Milano (13 giugno), Roma (19 giugno) e il trittico di Napoli (26-27-28 giugno). Momentum intatto.

6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (Rimas Entertainment/The Orchard) 64 settimane e non sentirle. Il fuoriclasse latino continua a presidiare l’alta classifica con una costanza che pochi possono permettersi: un long seller che conferma il suo peso specifico anche sul mercato italiano.

7) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (Warner Music) Quasi un anno di corsa (49 settimane) e ancora Top 10. Lauro è nel suo momento d’oro: nuovo singolo "In viaggio verso il Paradiso", co-conduzione a Sanremo, tour nei palazzetti e un calendario stadi "Per sempre noi" tra giugno e luglio. In più, l’addio al tavolo di X Factor per dedicarsi ai progetti musicali e creativi lo rende protagonista assoluto del periodo.

8) CHIELLO – AGONIA (Island/Universal Music) New entry subito in Top 10. Il cantautore torna con un album che intercetta l’umore del momento: dopo l’eco digitale sanremese (la sua "Ti penso sempre" ha sfiorato i 4,7 milioni di stream in un mese post-Festival), Chiello capitalizza la spinta e piazza il colpo. Settimane: 1.

9) FULMINACCI – CALCINACCI (Maciste Dischi/Warner Music) Scivola di sette posizioni, ma resta tra i 10 più venduti alla seconda settimana. Dopo la ribalta sanremese (ha duettato con Francesca Fagnani), Fulminacci consolida la presenza con un disco che alterna scrittura lucida e melodie che restano.

10) LUCIO CORSI – BESTIARIO MUSICALE (Sugar/Universal Music) Esordio in decima posizione per un progetto che entra a gamba tesa in classifica. Nuovo capitolo e nuove coordinate, subito tra i più venduti. Settimane: 1.

Fenomeni della settimana In caduta libera diverse compilation e uscite recenti: "Sanremo 2026" scende di 33 posizioni (n. 49), "VT3SOR" di Vaz Tè arretra di 31 (n. 41), "CRACK MUSICA II" di Tony Effe & Side Baby perde 23 posizioni (n. 24). Al contrario, balzo in avanti per "LUX" di Rosalía (+42, n. 55) e "MILANO DEMONS RELOADED" di Shiva (+14, n. 48). Capitolo longevità: record per "RE MIDA (AURUM)" di Lazza (369 settimane), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (274), "Sirio" sempre di Lazza (207) e "Persona" di Marracash (334). Mattatore della presenza multipla è Sfera Ebbasta con quattro titoli in Top 100, seguito da Lazza, Marracash e Geolier con più progetti contemporaneamente. Dati FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 IO INDIVIDUO NAYT Nuovo 1 2 ARIRANG BTS Nuovo 1 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 74 4 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +1 8 5 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 10 6 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 64 7 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO = 49 8 AGONIA CHIELLO Nuovo 1 9 CALCINACCI FULMINACCI -7 2 10 BESTIARIO MUSICALE LUCIO CORSI Nuovo 1 11 TERRE RARE SUBSONICA Nuovo 1 12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 52 13 MEDITERRANEO BRESH +2 42 14 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -5 3 15 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 108 16 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +3 27 17 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 94 18 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 45 19 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 2 20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -6 3 21 PENSIERI CATTIVI MACELLO Nuovo 1 22 LOCURA LAZZA +1 79 23 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 50 24 CRACK MUSICA II TONY EFFE & SIDE BABY -23 2 25 PERSONA MARRACASH = 334 26 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +6 39 27 1969 ACHILLE LAURO -6 5 28 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +5 274 29 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 24 30 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 83 31 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 68 32 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK -4 4 33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 99 34 SIRIO LAZZA +2 207 35 VERA BADDIE ANNA +3 91 36 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +1 9 37 TRAUMA TONY BOY -2 12 38 X2VR SFERA EBBASTA +1 123 39 20 CAPO PLAZA +5 61 40 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +1 227 41 VT3SOR VAZ TÈ -31 2 42 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +1 147 43 PAPERCUTS LINKIN PARK -1 102 44 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO -17 4 45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +1 81 46 TONYPITONY TONYPITONY -16 14 47 FAMOSO SFERA EBBASTA +2 13 48 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +14 63 49 SANREMO 2026 VARIOUS ARTISTS -33 4 50 KING OF DARK PYREX -10 6 51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +1 13 52 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO Nuovo 1 53 UMILE (DELUXE) TONY BOY -5 142 54 ICON TONY EFFE -7 106 55 LUX ROSALÍA +42 2 56 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -3 13 57 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -1 192 58 È FINITA LA PACE MARRACASH -8 67 59 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 12 60 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -6 23 61 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +14 13 62 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +11 13 63 GLI ANNI 883 -12 37 64 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ +2 6 65 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -8 116 66 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 168 67 FACCIO UN CASINO COEZ = 31 68 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -10 13 69 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -1 25 70 TURBE GIOVANILI FABRI FIBRA Nuovo 1 71 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -16 25 72 THE ROMANTIC BRUNO MARS -27 4 73 È SEMPRE BELLO COEZ +9 13 74 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -13 14 75 GOING HARD 3 TONY BOY -6 68 76 RE MIDA (AURUM) LAZZA = 369 77 CRASH OUT AIRA Nuovo 1 78 TAXI DRIVER RKOMI -1 9 79 DIAMANTE NABI -8 6 80 23 6451 THASUP -10 11 81 THE GLOBE KID YUGI -1 33 82 MAYA MACE -8 19 83 G GIORGIA -2 20 84 PERFETTO IMPERFETTO MARCO MASINI -19 3 85 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN = 14 86 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 3 87 I BARELY KNOW HER SOMBR +6 13 88 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +1 19 89 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA +3 21 90 BORONDO BEÉLE +10 3 91 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -19 10 92 MAINSTREAM CALCUTTA -4 5 93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 3 94 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -7 8 95 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1 96 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -6 11 97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 98 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -14 43 99 RAVE, ECLISSI TANANAI = 5 100 UFORIA TONY BOY -5 39

I dati riportati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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