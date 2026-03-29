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Nayt esce e spazza via tutti, ma Sanremo 2026 precipita: gli album più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Nayt
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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, davvero eccezionale.

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1) NAYT – IO INDIVIDUO (Columbia/Sony Music) Debutto diretto al numero 1: una partenza di quelle pesanti per Nayt, che firma l’ingresso più alto della settimana. Il rapper cavalca l’onda dell’hype e, tra le curiosità, il suo nome era apparso anche tra i brani sanremesi più streammati su Spotify nell’arco di un mese con "Prima che" (9,2 milioni): segnale di un interesse che ora si traduce in un album al vertice. Settimane in classifica: 1.

2) BTS – ARIRANG (EMI/Universal Music – Virgin Music Group) Rientro col botto. Arirang è il progetto del ritorno dopo il completamento del servizio militare in Corea del Sud: un album che riflette sull’identità del gruppo e sulle radici culturali coreane, uscito il 20 marzo, accompagnato dallo speciale "BTS: Il ritorno" su Netflix (dal 27 marzo). Strategia globale e fanbase in fibrillazione: la band riparte altissima. Settimane: 1.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (Epic/Sony Music) Resistenza da maratoneta: 74 settimane in classifica e ancora sul podio. Olly continua a macinare posizioni e, tra i live, fa rotta sulla primavera/estate con tappe come Bari (30 marzo) e una tripletta nella sua Genova (18, 20 e 21 giugno). Tenuta clamorosa.

4) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI/Universal Music) Piccola risalita (+1) e consolidamento nella zona calda: otto settimane per un titolo che cresce nel tempo. Sintesi perfetta tra narrativa cruda e sound diretto, il progetto continua a guadagnare trazione. Settimane: 8.

5) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (Warner Music) Leggera flessione (-1), ma l’album resta saldissimo in Top 5 alla decima settimana. Geolier ha un’agenda estiva da big: tra le date spiccano la data zero a Termoli (6 giugno), Milano (13 giugno), Roma (19 giugno) e il trittico di Napoli (26-27-28 giugno). Momentum intatto.

6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (Rimas Entertainment/The Orchard) 64 settimane e non sentirle. Il fuoriclasse latino continua a presidiare l’alta classifica con una costanza che pochi possono permettersi: un long seller che conferma il suo peso specifico anche sul mercato italiano.

7) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI (Warner Music) Quasi un anno di corsa (49 settimane) e ancora Top 10. Lauro è nel suo momento d’oro: nuovo singolo "In viaggio verso il Paradiso", co-conduzione a Sanremo, tour nei palazzetti e un calendario stadi "Per sempre noi" tra giugno e luglio. In più, l’addio al tavolo di X Factor per dedicarsi ai progetti musicali e creativi lo rende protagonista assoluto del periodo.

8) CHIELLO – AGONIA (Island/Universal Music) New entry subito in Top 10. Il cantautore torna con un album che intercetta l’umore del momento: dopo l’eco digitale sanremese (la sua "Ti penso sempre" ha sfiorato i 4,7 milioni di stream in un mese post-Festival), Chiello capitalizza la spinta e piazza il colpo. Settimane: 1.

9) FULMINACCI – CALCINACCI (Maciste Dischi/Warner Music) Scivola di sette posizioni, ma resta tra i 10 più venduti alla seconda settimana. Dopo la ribalta sanremese (ha duettato con Francesca Fagnani), Fulminacci consolida la presenza con un disco che alterna scrittura lucida e melodie che restano.

10) LUCIO CORSI – BESTIARIO MUSICALE (Sugar/Universal Music) Esordio in decima posizione per un progetto che entra a gamba tesa in classifica. Nuovo capitolo e nuove coordinate, subito tra i più venduti. Settimane: 1.

Fenomeni della settimana In caduta libera diverse compilation e uscite recenti: "Sanremo 2026" scende di 33 posizioni (n. 49), "VT3SOR" di Vaz Tè arretra di 31 (n. 41), "CRACK MUSICA II" di Tony Effe & Side Baby perde 23 posizioni (n. 24). Al contrario, balzo in avanti per "LUX" di Rosalía (+42, n. 55) e "MILANO DEMONS RELOADED" di Shiva (+14, n. 48). Capitolo longevità: record per "RE MIDA (AURUM)" di Lazza (369 settimane), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (274), "Sirio" sempre di Lazza (207) e "Persona" di Marracash (334). Mattatore della presenza multipla è Sfera Ebbasta con quattro titoli in Top 100, seguito da Lazza, Marracash e Geolier con più progetti contemporaneamente. Dati FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 IO INDIVIDUO NAYT Nuovo 1
2 ARIRANG BTS Nuovo 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 74
4 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +1 8
5 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 10
6 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 64
7 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO = 49
8 AGONIA CHIELLO Nuovo 1
9 CALCINACCI FULMINACCI -7 2
10 BESTIARIO MUSICALE LUCIO CORSI Nuovo 1
11 TERRE RARE SUBSONICA Nuovo 1
12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 52
13 MEDITERRANEO BRESH +2 42
14 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -5 3
15 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 108
16 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +3 27
17 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 94
18 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 45
19 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 2
20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -6 3
21 PENSIERI CATTIVI MACELLO Nuovo 1
22 LOCURA LAZZA +1 79
23 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 50
24 CRACK MUSICA II TONY EFFE & SIDE BABY -23 2
25 PERSONA MARRACASH = 334
26 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +6 39
27 1969 ACHILLE LAURO -6 5
28 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +5 274
29 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 24
30 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 83
31 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 68
32 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK -4 4
33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 99
34 SIRIO LAZZA +2 207
35 VERA BADDIE ANNA +3 91
36 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +1 9
37 TRAUMA TONY BOY -2 12
38 X2VR SFERA EBBASTA +1 123
39 20 CAPO PLAZA +5 61
40 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +1 227
41 VT3SOR VAZ TÈ -31 2
42 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +1 147
43 PAPERCUTS LINKIN PARK -1 102
44 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO -17 4
45 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +1 81
46 TONYPITONY TONYPITONY -16 14
47 FAMOSO SFERA EBBASTA +2 13
48 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +14 63
49 SANREMO 2026 VARIOUS ARTISTS -33 4
50 KING OF DARK PYREX -10 6
51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +1 13
52 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO Nuovo 1
53 UMILE (DELUXE) TONY BOY -5 142
54 ICON TONY EFFE -7 106
55 LUX ROSALÍA +42 2
56 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -3 13
57 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -1 192
58 È FINITA LA PACE MARRACASH -8 67
59 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 12
60 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -6 23
61 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +14 13
62 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +11 13
63 GLI ANNI 883 -12 37
64 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ +2 6
65 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -8 116
66 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 168
67 FACCIO UN CASINO COEZ = 31
68 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -10 13
69 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -1 25
70 TURBE GIOVANILI FABRI FIBRA Nuovo 1
71 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -16 25
72 THE ROMANTIC BRUNO MARS -27 4
73 È SEMPRE BELLO COEZ +9 13
74 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -13 14
75 GOING HARD 3 TONY BOY -6 68
76 RE MIDA (AURUM) LAZZA = 369
77 CRASH OUT AIRA Nuovo 1
78 TAXI DRIVER RKOMI -1 9
79 DIAMANTE NABI -8 6
80 23 6451 THASUP -10 11
81 THE GLOBE KID YUGI -1 33
82 MAYA MACE -8 19
83 G GIORGIA -2 20
84 PERFETTO IMPERFETTO MARCO MASINI -19 3
85 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN = 14
86 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +5 3
87 I BARELY KNOW HER SOMBR +6 13
88 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +1 19
89 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA +3 21
90 BORONDO BEÉLE +10 3
91 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -19 10
92 MAINSTREAM CALCUTTA -4 5
93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 3
94 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -7 8
95 AVICII FOREVER AVICII Nuovo 1
96 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -6 11
97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
98 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -14 43
99 RAVE, ECLISSI TANANAI = 5
100 UFORIA TONY BOY -5 39

I dati riportati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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