Gli album più venduti nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: boom natalizio di Sfera Ebbasta La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – Pink Floyd, "WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)" (Nuovo) Ristampa celebrativa per il capolavoro del 1975: dentro ci sono pagine fondamentali della storia del rock come Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here e Welcome to the Machine. Concept e artwork firmati Hipgnosis, tributo a Syd Barrett e un suono che continua a far scuola. L’edizione dell’anniversario griffata Legacy Recordings riporta i Floyd in vetta: classico senza tempo, pubblico in estasi.

#2 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" (Nuovo) Il fuoriclasse romano torna con un esordio altissimo in chart. Gemitaiz ha costruito la sua credibilità tra album ("Davide", "Eclissi") e la saga di mixtape "QVC", spingendo una scrittura personale e metrica chirurgica. Flow elastico, produzioni contemporanee e quel ponte costante tra rap da club e introspezione che l’ha reso uno dei nomi più solidi della scena.

#3 – Paky, "GLORIA" (Nuovo) Il rapper cresciuto tra Rozzano e la provincia di Napoli conferma tutto il suo peso specifico: street report, voce ruvida e una fanbase fedelissima. Dopo singoli e collaborazioni ad alto impatto, l’album piazza subito il podio grazie a una tracklist che alterna crudo realismo e aperture melodiche, senza perdere identità.

#4 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1, settimana 60) Tenuta monstre. Il cantautore ligure (già sul palco dell’Ariston con "Polvere") ha trovato una formula pop fresca, tra elettronica leggera, instant hooks e un immaginario positivo che funziona dal vivo e in streaming. Sessanta settimane e non sentirle: long seller vero.

#5 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (-4, settimana 2) Il re degli stadi certifica su disco l’effetto-live: pianoforte, crescendo emotivi e cori da migliaia di persone. Dai primi successi ("I tuoi particolari") ai brani più recenti, la dimensione concerto resta il suo habitat naturale. Fisiologico il calo dopo l’exploit d’ingresso, ma la spinta resta enorme.

#6 – Sfera Ebbasta, "XDVR ANNIVERSAR10" (+26) Rimonta poderosa per l’album che ha cambiato le regole del gioco nel 2015. "XDVR" (con Charlie Charles in cabina) ha portato la trap italiana nel mainstream. L’edizione del decennale rinfresca il mito e riaccende catalogo e numeri: da "Ciny" in poi, una storia che continua a fare scuola.

#7 – Emis Killa, "MUSICA TRISTE" (-5, settimana 2) Il veterano milanese (esploso con "L’erba cattiva" e "Mercurio") torna con un disco che punta forte su scrittura e delivery. Storytelling, tecnica e una tradizione di hit radiofoniche: alla seconda settimana perde terreno ma resta saldissimo tra i piani alti.

#8 – Noyz Narcos, "FUNNY GAMES" (-3, settimana 3) L’icona hardcore romana (TruceKlan docet) consolida la run del nuovo progetto: mood oscuro, barre affilate, produzione spessa. Dall’underground al culto, Noyz resta un riferimento assoluto per l’estetica più cruda dell’hip hop italiano.

#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" (+3, settimana 94) Maratoneta della chart. Il rapper pugliese ha guadagnato terreno con scrittura visionaria e immaginario forte, diventando nome di culto tra gli ascoltatori più attenti. Salita in Top 10 alla settimana 94: progressione costante e fedeltà del pubblico.

#10 – Michael Bublé, "CHRISTMAS" (-3, settimana 5) È dicembre e la voce-simbolo delle feste fa il suo ingresso obbligato in Top 10. L’album natalizio per eccellenza (uscito nel 2011) continua a risuonare tra radio, playlist e living room: evergreen che non tradisce mai.

Fenomeni della settimana. New entry di peso in vetta (Pink Floyd, Gemitaiz, Paky), mentre la rimonta di Sfera Ebbasta con "XDVR ANNIVERSAR10" è la volata più clamorosa (+26). Nel mid‑chart brillano i balzi di Renato Zero con "L’Orazero" (+39), Pink Floyd con "The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)" (+23) e Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (+12). Grosse cadute: "Caramé" di Angelina Mango (-54) e "Memento Mori: Mexico City" dei Depeche Mode (-40). Capitolo longevità stellare: "Re Mida (Aurum)" di Lazza (355 settimane), "Persona" di Marracash (320), "Sirio" di Lazza (193), "Noi, loro, gli altri Deluxe" di Marracash (213), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (260) e "Sfera Ebbasta" (178). Moltipresenze d’autore: Sfera Ebbasta e Tony Boy piazzano più titoli in Top 100. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) Pink Floyd Nuovo 1 2 ELSEWHERE Gemitaiz Nuovo 1 3 GLORIA Paky Nuovo 1 4 TUTTA VITA (SEMPRE) Olly -1 60 5 ULTIMO LIVE STADI 2025 Ultimo -4 2 6 XDVR ANNIVERSAR10 Sfera Ebbasta +26 2 7 MUSICA TRISTE Emis Killa -5 2 8 FUNNY GAMES Noyz Narcos -3 3 9 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Kid Yugi +3 94 10 CHRISTMAS Michael Bublè -3 5 11 PER SOLDI E PER AMORE Ernia -2 13 12 ORBIT ORBIT Caparezza +4 7 13 THE LIFE OF A SHOWGIRL Taylor Swift +17 11 14 CREMONINI LIVE25 Cesare Cremonini -6 4 15 PERSONA Marracash -1 320 16 DIO LO SA – ATTO II Geolier -5 80 17 MA IO SONO FUOCO Annalisa = 10 18 SANTANA MONEY GANG Sfera Ebbasta & Shiva -5 36 19 G Giorgia +1 6 20 LA BELLAVITA Artie 5ive -1 38 21 UNA STORIA IMPORTANTE Eros Ramazzotti -11 4 22 HELLO WORLD Pinguini Tattici Nucleari -4 54 23 È FINITA LA PACE Marracash -8 53 24 LOCURA Lazza -3 65 25 COMUNI MORTALI Achille Lauro -1 35 26 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE Marracash +5 213 27 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE Irama -1 9 28 MEDITERRANEO Bresh -3 28 29 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) Various Artists -2 25 30 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Bad Bunny -1 50 31 X2VR Sfera Ebbasta +3 109 32 VERA BADDIE ANNA -4 77 33 LUX Rosalía -11 6 34 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS Vasco Rossi +9 5 35 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) Pink Floyd +23 4 36 LA CURA 22Simba +15 11 37 PROGETTO X DELUXE Lilcr Nuovo 1 38 SONO UN GRANDE Tiziano Ferro = 8 39 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 Capo Plaza -4 7 40 UMILE (DELUXE) Tony Boy = 128 41 MILANO ANGELS RELOADED Shiva +4 67 42 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey -9 3 43 MI AMI MI ODI Elodie -3 33 44 GOING HARD 3 Tony Boy -8 54 45 FERITE (DELUXE EDITION) Capo Plaza +1 85 46 MEMENTO MORI: MEXICO CITY Depeche Mode -40 2 47 SIRIO Lazza -5 193 48 NUJE Gigi D’Alessio -25 3 49 SAN SIRO LIVE 2025 Elisa +4 5 50 MILANO DEMONS RELOADED Shiva +9 49 51 UFORIA Tony Boy +1 25 52 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) Michael Jackson +12 7 53 LATTE IN POLVERE Papa V & Night Skinny -12 5 54 RANCH Salmo +3 32 55 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) Lucio Corsi +22 5 56 IL MIO LATO PEGGIORE Luchè -7 31 57 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) Tedua -2 133 58 CARAMÉ Angelina Mango -54 2 59 SCHIENA Emma Nuovo 1 60 HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish +13 6 61 L’ORAZERO Renato Zero +39 3 62 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II Geolier -2 154 63 FACCIO UN CASINO Coez -16 17 64 OK COMPUTER Radiohead +18 6 65 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) Alfa -15 29 66 RE MIDA (AURUM) Lazza +10 355 67 20 Capo Plaza -6 47 68 ICON Tony Effe -2 92 69 PAPERCUTS Linkin Park -6 88 70 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA Fabri Fibra -16 26 71 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) Various Artists -27 4 72 MAYHEM Lady Gaga +11 41 73 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 Nuovo 1 74 MAINSTREAM Calcutta = 8 75 GIRA, IL MONDO GIRA Olly -7 69 76 NOSTALGIA (EXPORT) Tony Boy +18 2 77 ULTIMO LIVE STADI 2024 Ultimo +8 30 78 ROCKSTAR Sfera Ebbasta -13 260 79 GLI ANNI 883 +8 23 80 NEVERMIND Nirvana Nuovo 1 81 SFERA EBBASTA Sfera Ebbasta -9 178 82 JOVA! LIVE! LOVE! Jovanotti +8 25 83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID Alex Warren -16 38 84 NERO A METÀ Pino Daniele Nuovo 1 85 MAYA Mace = 5 86 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE Annalisa -8 5 87 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS David Gilmour -7 2 88 EVERYDAY IS CHRISTMAS Sia -13 2 89 23 6451 thasup +2 6 90 È SEMPRE BELLO Coez Nuovo 1 91 AM Arctic Monkeys Nuovo 1 92 THE GLOBE Kid Yugi -3 19 93 OK. RESPIRA Elodie +3 2 94 THAT’S THE SPIRIT (10TH ANNIVERSARY EDITION) Bring Me The Horizon Nuovo 1 95 ESCI DAL TUNNEL Simba La Rue -16 102 96 TROPICO DEL CAPRICORNO Guè -25 49 97 AHIA! Pinguini Tattici Nucleari -13 7 98 FUTURI POSSIBILI Franco126 Nuovo 1 99 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) Damiano David -29 31 100 MATERIA (PRISMA) Marco Mengoni Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

