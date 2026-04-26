Shiva resta in vetta, ma Madame parte col botto: gli album più venduti in Italia della settimana La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia.

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) SHIVA – VANGELO Resta in vetta e consolida il momento d’oro: due settimane e già un imprint forte sulla chart. Vangelo è il suo ottavo album, un progetto 2026 da tredici tracce con collaborazioni stellari (tra cui Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta). Un lavoro che fotografa Shiva in pieno controllo artistico, tra hook immediati e barre taglienti.

2) MADAME – DISINCANTO New entry altisonante: terzo album uscito il 17 aprile e subito al secondo posto. Dentro c’è la Madame più diretta e personale, con brani come "Mai più" che hanno acceso il dibattito e mostrato la sua penna chirurgica. Un progetto senza mezze misure che fa centro al primo colpo.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Piccola flessione e medaglia di bronzo, ma il dominio resta. È presente in chart anche con altri titoli (tra cui Dio lo sa – Atto II e Il coraggio dei bambini – Atto II): un catalogo che continua a macinare settimane e certificazioni. Tenuta da fuoriclasse.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Maratona incredibile: 78 settimane e ancora Top 5. Il segreto è un pop contemporaneo con ganci melodici che non mollano l’orecchio. Olly, peraltro, raddoppia la presenza in classifica con altri titoli: segno che l’onda lunga non accenna a spegnersi.

5) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI Volata importantissima (+6). Lauro continua il suo percorso di espansione dal pop all’extra-pop, tra live sold out e un’immagine curata al millimetro. I nuovi inediti dell’edizione "Comuni immortali" stanno spingendo il progetto con energia rinnovata.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Resistenza d’autore: dodicesima settimana e appeal intatto. L’immaginario oscuro e l’attenzione al dettaglio lirico continuano a pagare, complice la scia dell’altro progetto long seller in chart (Tutti i nomi del diavolo).

7) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS 68 settimane e non sentirle. La forza dello star power globale di Bad Bunny si vede anche qui, dove convive con altri suoi lavori in classifica. Una conferma che parla lo stesso linguaggio su tutte le piattaforme.

8) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA +2 posizioni e 56 settimane: un long run pazzesco per un album che ha trovato una propria nicchia fedele, capace di sostenerlo nel tempo tra singoli forti e un’identità urban sempre più riconoscibile.

9) BTS – ARIRANG Quinta settimana in Top 10. La fanbase fa la sua parte, ma il progetto regge perché funziona in streaming con continuità. Un titolo che conferma la capacità del gruppo di muovere i numeri anche sul mercato italiano.

10) BLANCO – MA’ Cala di qualche posizione ma difende la Top 10 alla terza settimana. Un disco-confessione che sta polarizzando, tra brani intensi e scelte coraggiose: i numeri raccontano che l’interesse resta alto.

Fenomeni della settimana. Pioggia di segnali forti nella pancia della classifica: tripla presenza per Justin Bieber (Purpose #22, Swag II #27, Believe #50), ingressi per Cosmo (#25) e Michele Bravi (#23), mentre Serena Brancale scivola con Sacro (#21) dopo il debutto in Top 10. I grandi balzi premiano Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (#60, +1 rispetto alla scorsa), Frah Quintale (#59, +7) e la rimonta corale di classici e riedizioni. Flessioni pesanti per Salmo (#73, −54 su base settimanale rispetto al momento di picco), Raye (#66, −35), Kanye West (#57, −25) e diversi progetti urban italiani in riassestamento. Multi‑presenze monstre: Sfera Ebbasta piazza più dischi in Top 100 (tra cui #17, #26, #32, #38, #81), Geolier resta triplo (#3, #14, #70) e Olly compare anche con Gira, il mondo gira (#51). Capitolo longevità: Lazza è monumentale con "Re Mida (Aurum)" (#91, 373 settimane) e "Sirio" (#39, 211), Marracash con "Persona" (#16, 338) continua a fare scuola. Tutti i dati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 VANGELO SHIVA = 2 2 DISINCANTO MADAME Nuovo 1 3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 14 4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 78 5 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO +6 53 6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -2 12 7 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 68 8 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 56 9 ARIRANG BTS -2 5 10 MA’ BLANCO -5 3 11 FOTO MOSSE ARISA Nuovo 1 12 MEDITERRANEO BRESH +2 46 13 CALCINACCI FULMINACCI -1 6 14 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 98 15 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA -7 2 16 PERSONA MARRACASH +8 338 17 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +3 54 18 IO INDIVIDUO NAYT -5 5 19 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -2 31 20 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -2 112 21 SACRO SERENA BRANCALE -12 2 22 PURPOSE JUSTIN BIEBER +25 2 23 COMMEDIA MUSICALE MICHELE BRAVI Nuovo 1 24 LOCURA LAZZA -1 83 25 LA FONTE COSMO Nuovo 1 26 FAMOSO SFERA EBBASTA = 17 27 SWAG II JUSTIN BIEBER +42 2 28 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +18 231 29 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -13 3 30 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -8 49 31 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -4 103 32 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +1 278 33 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 72 34 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +6 17 35 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 43 36 VERA BADDIE ANNA -2 95 37 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -9 28 38 X2VR SFERA EBBASTA +4 127 39 SIRIO LAZZA -3 211 40 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 85 41 RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE) ROCCO HUNT Nuovo 1 42 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 13 43 20 CAPO PLAZA +1 65 44 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +4 67 45 PAPERCUTS LINKIN PARK -6 106 46 È FINITA LA PACE MARRACASH +19 71 47 KONNAKOL ZAYN Nuovo 1 48 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -11 6 49 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -24 4 50 BELIEVE JUSTIN BIEBER +30 2 51 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -6 87 52 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 146 53 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 151 54 STATUS (REMASTER 2025) MARRACASH Nuovo 1 55 TRAUMA TONY BOY -1 16 56 1969 ACHILLE LAURO -5 9 57 BULLY KANYE WEST -25 4 58 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -17 7 59 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +7 4 60 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +1 3 61 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -5 16 62 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -24 7 63 LUX (COMPLETE WORKS) ROSALÍA +37 6 64 GLI ANNI 883 -12 41 65 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -12 17 66 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -35 4 67 FACCIO UN CASINO COEZ -10 35 68 ICON TONY EFFE -6 110 69 MET GALA SARAH TOSCANO -14 2 70 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 172 71 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -8 196 72 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -4 16 73 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO -54 3 74 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -10 17 75 MAYA MACE -2 23 76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -2 5 77 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -5 17 78 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -18 17 79 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -2 120 80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -21 18 81 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -10 12 82 I BARELY KNOW HER SOMBR -7 2 83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -5 2 84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -26 7 85 23 6451 THASUP -15 14 86 THIS IS ELODIE ELODIE Nuovo 1 87 AVICII FOREVER AVICII +11 3 88 THE ROMANTIC BRUNO MARS -12 8 89 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -8 12 90 I BARELY KNOW HER SOMBR -8 2 91 RE MIDA (AURUM) LAZZA -3 373 92 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 7 93 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -14 29 94 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -7 3 95 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -11 7 96 MAINSTREAM CALCUTTA -2 9 97 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -14 2 98 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -5 10 99 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -2 27 100 THE GLOBE KID YUGI -4 37

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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