Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – KID YUGI, ANCHE GLI EROI MUOIONO Debutto diretto al numero uno per Kid Yugi, nuova vetta e nuovo capitolo per uno dei nomi più caldi dell’urban italiano. Il suo percorso non nasce oggi: il precedente lavoro "Tutti i nomi del diavolo" ha superato il traguardo delle 100 settimane in classifica, segnale chiarissimo di fanbase fedelissima e catalogo che resiste. In parallelo, Yugi si è fatto notare anche nei feat più discussi: da "Fellini" con Ernia ai blitz con Geolier (vedi "Olè"), a riprova di un’identità che si muove bene tra street e mainstream.

#2 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE Scende di un gradino ma resta il motore della settimana. Il disco continua a polarizzare l’attenzione con tracce di grande trazione streaming ("Phantom" con 50 Cent, "Fotografia") e un featuring d’autore che è già caso: la title track con Pino Daniele. Geolier è ovunque, anche nella chart singoli, e qui blinda una continuità da primato alla settimana 3. Dominio a tutto campo.

#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE) Tenuta super (67 settimane) e presenza multipla in classifica con il catalogo: "Gira, il mondo gira" è ancora in Top 100. Il 2025 l’ha visto trionfare a Sanremo con "Balorda nostalgia" e nel 2026 è tornato come super ospite: credenziali che si riflettono in uno zoccolo duro di ascolti. Nel suo percorso spiccano anche "Devastante" (triplo platino) e la collaborazione cult "Per due come noi".

#4 – BAD BUNNY, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita. L’album è reduce da un exploit storico ai Grammy 2026: ha vinto Album of the Year, primo disco in lingua spagnola a riuscirci, con Bad Bunny protagonista di uno speech potentissimo. In Italia l’effetto volano si sente: oltre al long seller "Un Verano Sin Ti" (rientro in Top 100), il nuovo lavoro rafforza la sua traiettoria anche sul nostro mercato.

#5 – TONY BOY, TRAUMA Altro giro, altra conferma. Dopo aver acceso l’inizio 2026, Tony Boy consolida la Top 5 mentre il catalogo resta iper‑vivo: "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia" presidiano la Top 100. Un percorso coerente, in crescita, che unisce credibilità rap e numeri.

#6 – KID YUGI, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla: 101 settimane e un altro scatto in su. Longevità rara, alimentata anche dalla visibilità continua tra feat forti e nuove uscite. La doppia presenza in Top 10 racconta bene il momentum dell’artista.

#7 – BRESH, MEDITERRANEO Settimana positiva e buzz in crescita grazie all’inedita vena romantica: il singolo "Introvabile" ha ridato brillantezza al progetto, mentre brani come "Dai che fai" tengono viva la corsa in chart. Stile riconoscibile e fanbase fedele: la marcia è lunga.

#8 – ACHILLE LAURO, COMUNI MORTALI Lauro continua a macinare settimane (42) e riflettori. Oltre alla musica – tra cui gli spin‑off "Perdutamente" e "Amore Disperato" che hanno animato la scena singoli – pesa l’eco sanremese: sarà co‑conduttore in una delle serate del Festival 2026, ulteriore booster di attenzione sul progetto.

#9 – TONYPITONY, TONYPITONY L’outsider diventato fenomeno pop. La sua stagione è fatta di colpi virali ("Donne Ricche – Acoustic Version" tra i singoli più alti), performance mascherate e un immaginario ironico/teatrale che ha conquistato il pubblico. L’album sale ancora: crescita costante e fanbase in ebollizione.

#10 – GEOLIER, DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle. Il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta in Top 10, certificando un dominio strutturale: due dischi in altissima classifica e una scia di brani che monopolizzano le playlist. Geolier è il volto della continuità.

Fenomeni della settimana. Pioggia di multipresenze e maratone record. Sfera Ebbasta è ovunque: "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#20), "Santana Money Gang" con Shiva (#21), "X2VR" (#28) e "Famoso" (#30), con la special "XDVR ANNIVERSAR10" a metà classifica. Capitolo longevità: "Sirio" di Lazza tocca 200 settimane (#31), "Re Mida (Aurum)" vola a 362 (#72), "Persona" di Marracash è a 327 (#22). New entry di peso e rientri celebrativi: Don Toliver con "Octane" (#15), la OST di Stranger Things 5 (#27), Michael Jackson con "Number Ones" (#40) e "Thriller – 40th Anniversary" (#89), Dire Straits "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#66), oltre a Ultimo ("Solo", #90) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il rientro di "Un Verano Sin Ti" (#70). Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI Nuovo 1 2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 3 3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 67 4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +13 57 5 TRAUMA TONY BOY +1 5 6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +8 101 7 MEDITERRANEO BRESH = 35 8 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +4 42 9 TONYPITONY TONYPITONY +4 7 10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 87 11 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +4 20 12 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -2 4 13 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +5 45 14 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -10 18 15 OCTANE DON TOLIVER Nuovo 1 16 LOCURA LAZZA +4 72 17 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -9 267 18 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +1 17 19 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 61 20 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -11 185 21 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 43 22 PERSONA MARRACASH +2 327 23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 32 24 VERA BADDIE ANNA +2 84 25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA = 16 26 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 92 27 STRANGER THINGS 5 (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS Nuovo 1 28 X2VR SFERA EBBASTA = 116 29 TRAPPER NIKY SAVAGE +2 2 30 FAMOSO SFERA EBBASTA -14 6 31 SIRIO LAZZA +2 200 32 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -2 18 33 È FINITA LA PACE MARRACASH -4 60 34 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -2 220 35 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +2 6 36 20 CAPO PLAZA -2 54 37 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -2 140 38 THE GLOBE KID YUGI +12 26 39 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +22 7 40 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON Nuovo 1 41 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +7 109 42 G GIORGIA -3 13 43 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 74 44 UMILE (DELUXE) TONY BOY -1 135 45 PAPERCUTS LINKIN PARK -3 95 46 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +1 6 47 GOING HARD 3 TONY BOY +5 61 48 GLORIA PAKY -10 8 49 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +6 6 50 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -10 14 51 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS +8 10 52 PROGETTO X DELUXE LILCR -16 8 53 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -9 38 54 ICON TONY EFFE +6 99 55 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 56 56 SCHIENA EMMA +15 8 57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -1 76 58 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +4 6 59 FACCIO UN CASINO COEZ +5 24 60 23 6451 THASUP +7 4 61 HOW DID I GET HERE? LOUIS TOMLINSON -59 2 62 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -8 36 63 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 5 64 MI AMI MI ODI ELODIE -13 40 65 I BARELY KNOW HER SOMBR +7 6 66 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH Nuovo 1 67 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 161 68 ELSEWHERE GEMITAIZ -19 8 69 GLI ANNI 883 -3 30 70 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +22 2 71 UFORIA TONY BOY -1 32 72 RE MIDA (AURUM) LAZZA +3 362 73 MAYA MACE +4 12 74 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +6 6 75 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO +7 9 76 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -3 4 77 RAGAZZO DI GIÙ ROCCO HUNT Nuovo 1 78 +=-÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -4 7 79 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1 80 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO +7 6 81 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 = 4 82 MAYHEM LADY GAGA Nuovo 1 83 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 3 84 AM ARCTIC MONKEYS -8 8 85 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -17 9 86 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -3 3 87 LUX ROSALÍA -3 13 88 MAINSTREAM CALCUTTA -19 6 89 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1 90 SOLO ULTIMO Nuovo 1 91 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS Nuovo 1 92 È SEMPRE BELLO COEZ -6 6 93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 6 94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 12 95 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -7 56 96 RAVE, ECLISSI TANANAI -11 6 97 TAXI DRIVER RKOMI -7 2 98 BRITPOP ROBBIE WILLIAMS Nuovo 1 99 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 100 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

