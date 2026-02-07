Trova nel Magazine
Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Kid Yugi
Mediaset Infinity

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – KID YUGI, ANCHE GLI EROI MUOIONO Debutto diretto al numero uno per Kid Yugi, nuova vetta e nuovo capitolo per uno dei nomi più caldi dell’urban italiano. Il suo percorso non nasce oggi: il precedente lavoro "Tutti i nomi del diavolo" ha superato il traguardo delle 100 settimane in classifica, segnale chiarissimo di fanbase fedelissima e catalogo che resiste. In parallelo, Yugi si è fatto notare anche nei feat più discussi: da "Fellini" con Ernia ai blitz con Geolier (vedi "Olè"), a riprova di un’identità che si muove bene tra street e mainstream.

#2 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE Scende di un gradino ma resta il motore della settimana. Il disco continua a polarizzare l’attenzione con tracce di grande trazione streaming ("Phantom" con 50 Cent, "Fotografia") e un featuring d’autore che è già caso: la title track con Pino Daniele. Geolier è ovunque, anche nella chart singoli, e qui blinda una continuità da primato alla settimana 3. Dominio a tutto campo.

#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE) Tenuta super (67 settimane) e presenza multipla in classifica con il catalogo: "Gira, il mondo gira" è ancora in Top 100. Il 2025 l’ha visto trionfare a Sanremo con "Balorda nostalgia" e nel 2026 è tornato come super ospite: credenziali che si riflettono in uno zoccolo duro di ascolti. Nel suo percorso spiccano anche "Devastante" (triplo platino) e la collaborazione cult "Per due come noi".

#4 – BAD BUNNY, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita. L’album è reduce da un exploit storico ai Grammy 2026: ha vinto Album of the Year, primo disco in lingua spagnola a riuscirci, con Bad Bunny protagonista di uno speech potentissimo. In Italia l’effetto volano si sente: oltre al long seller "Un Verano Sin Ti" (rientro in Top 100), il nuovo lavoro rafforza la sua traiettoria anche sul nostro mercato.

#5 – TONY BOY, TRAUMA Altro giro, altra conferma. Dopo aver acceso l’inizio 2026, Tony Boy consolida la Top 5 mentre il catalogo resta iper‑vivo: "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia" presidiano la Top 100. Un percorso coerente, in crescita, che unisce credibilità rap e numeri.

#6 – KID YUGI, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla: 101 settimane e un altro scatto in su. Longevità rara, alimentata anche dalla visibilità continua tra feat forti e nuove uscite. La doppia presenza in Top 10 racconta bene il momentum dell’artista.

#7 – BRESH, MEDITERRANEO Settimana positiva e buzz in crescita grazie all’inedita vena romantica: il singolo "Introvabile" ha ridato brillantezza al progetto, mentre brani come "Dai che fai" tengono viva la corsa in chart. Stile riconoscibile e fanbase fedele: la marcia è lunga.

#8 – ACHILLE LAURO, COMUNI MORTALI Lauro continua a macinare settimane (42) e riflettori. Oltre alla musica – tra cui gli spin‑off "Perdutamente" e "Amore Disperato" che hanno animato la scena singoli – pesa l’eco sanremese: sarà co‑conduttore in una delle serate del Festival 2026, ulteriore booster di attenzione sul progetto.

#9 – TONYPITONY, TONYPITONY L’outsider diventato fenomeno pop. La sua stagione è fatta di colpi virali ("Donne Ricche – Acoustic Version" tra i singoli più alti), performance mascherate e un immaginario ironico/teatrale che ha conquistato il pubblico. L’album sale ancora: crescita costante e fanbase in ebollizione.

#10 – GEOLIER, DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle. Il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta in Top 10, certificando un dominio strutturale: due dischi in altissima classifica e una scia di brani che monopolizzano le playlist. Geolier è il volto della continuità.

Fenomeni della settimana. Pioggia di multipresenze e maratone record. Sfera Ebbasta è ovunque: "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#20), "Santana Money Gang" con Shiva (#21), "X2VR" (#28) e "Famoso" (#30), con la special "XDVR ANNIVERSAR10" a metà classifica. Capitolo longevità: "Sirio" di Lazza tocca 200 settimane (#31), "Re Mida (Aurum)" vola a 362 (#72), "Persona" di Marracash è a 327 (#22). New entry di peso e rientri celebrativi: Don Toliver con "Octane" (#15), la OST di Stranger Things 5 (#27), Michael Jackson con "Number Ones" (#40) e "Thriller – 40th Anniversary" (#89), Dire Straits "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#66), oltre a Ultimo ("Solo", #90) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il rientro di "Un Verano Sin Ti" (#70). Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI Nuovo 1
2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 3
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 67
4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +13 57
5 TRAUMA TONY BOY +1 5
6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +8 101
7 MEDITERRANEO BRESH = 35
8 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +4 42
9 TONYPITONY TONYPITONY +4 7
10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 87
11 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +4 20
12 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -2 4
13 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +5 45
14 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -10 18
15 OCTANE DON TOLIVER Nuovo 1
16 LOCURA LAZZA +4 72
17 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -9 267
18 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +1 17
19 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 61
20 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -11 185
21 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 43
22 PERSONA MARRACASH +2 327
23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 32
24 VERA BADDIE ANNA +2 84
25 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA = 16
26 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 92
27 STRANGER THINGS 5 (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS Nuovo 1
28 X2VR SFERA EBBASTA = 116
29 TRAPPER NIKY SAVAGE +2 2
30 FAMOSO SFERA EBBASTA -14 6
31 SIRIO LAZZA +2 200
32 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -2 18
33 È FINITA LA PACE MARRACASH -4 60
34 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -2 220
35 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +2 6
36 20 CAPO PLAZA -2 54
37 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -2 140
38 THE GLOBE KID YUGI +12 26
39 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +22 7
40 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON Nuovo 1
41 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +7 109
42 G GIORGIA -3 13
43 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +3 74
44 UMILE (DELUXE) TONY BOY -1 135
45 PAPERCUTS LINKIN PARK -3 95
46 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +1 6
47 GOING HARD 3 TONY BOY +5 61
48 GLORIA PAKY -10 8
49 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +6 6
50 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -10 14
51 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS +8 10
52 PROGETTO X DELUXE LILCR -16 8
53 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -9 38
54 ICON TONY EFFE +6 99
55 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 56
56 SCHIENA EMMA +15 8
57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -1 76
58 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +4 6
59 FACCIO UN CASINO COEZ +5 24
60 23 6451 THASUP +7 4
61 HOW DID I GET HERE? LOUIS TOMLINSON -59 2
62 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -8 36
63 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 5
64 MI AMI MI ODI ELODIE -13 40
65 I BARELY KNOW HER SOMBR +7 6
66 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH Nuovo 1
67 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 161
68 ELSEWHERE GEMITAIZ -19 8
69 GLI ANNI 883 -3 30
70 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +22 2
71 UFORIA TONY BOY -1 32
72 RE MIDA (AURUM) LAZZA +3 362
73 MAYA MACE +4 12
74 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +6 6
75 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO +7 9
76 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -3 4
77 RAGAZZO DI GIÙ ROCCO HUNT Nuovo 1
78 +=-÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -4 7
79 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1
80 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO +7 6
81 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 = 4
82 MAYHEM LADY GAGA Nuovo 1
83 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 3
84 AM ARCTIC MONKEYS -8 8
85 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -17 9
86 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -3 3
87 LUX ROSALÍA -3 13
88 MAINSTREAM CALCUTTA -19 6
89 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON Nuovo 1
90 SOLO ULTIMO Nuovo 1
91 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS Nuovo 1
92 È SEMPRE BELLO COEZ -6 6
93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +4 6
94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 12
95 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -7 56
96 RAVE, ECLISSI TANANAI -11 6
97 TAXI DRIVER RKOMI -7 2
98 BRITPOP ROBBIE WILLIAMS Nuovo 1
99 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
100 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

