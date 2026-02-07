Kid Yugi parte col botto, Tony Pitony irrompe in top 10: gli album più venduti nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – KID YUGI, ANCHE GLI EROI MUOIONO Debutto diretto al numero uno per Kid Yugi, nuova vetta e nuovo capitolo per uno dei nomi più caldi dell’urban italiano. Il suo percorso non nasce oggi: il precedente lavoro "Tutti i nomi del diavolo" ha superato il traguardo delle 100 settimane in classifica, segnale chiarissimo di fanbase fedelissima e catalogo che resiste. In parallelo, Yugi si è fatto notare anche nei feat più discussi: da "Fellini" con Ernia ai blitz con Geolier (vedi "Olè"), a riprova di un’identità che si muove bene tra street e mainstream.
#2 – GEOLIER, TUTTO È POSSIBILE Scende di un gradino ma resta il motore della settimana. Il disco continua a polarizzare l’attenzione con tracce di grande trazione streaming ("Phantom" con 50 Cent, "Fotografia") e un featuring d’autore che è già caso: la title track con Pino Daniele. Geolier è ovunque, anche nella chart singoli, e qui blinda una continuità da primato alla settimana 3. Dominio a tutto campo.
#3 – OLLY, TUTTA VITA (SEMPRE) Tenuta super (67 settimane) e presenza multipla in classifica con il catalogo: "Gira, il mondo gira" è ancora in Top 100. Il 2025 l’ha visto trionfare a Sanremo con "Balorda nostalgia" e nel 2026 è tornato come super ospite: credenziali che si riflettono in uno zoccolo duro di ascolti. Nel suo percorso spiccano anche "Devastante" (triplo platino) e la collaborazione cult "Per due come noi".
#4 – BAD BUNNY, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita. L’album è reduce da un exploit storico ai Grammy 2026: ha vinto Album of the Year, primo disco in lingua spagnola a riuscirci, con Bad Bunny protagonista di uno speech potentissimo. In Italia l’effetto volano si sente: oltre al long seller "Un Verano Sin Ti" (rientro in Top 100), il nuovo lavoro rafforza la sua traiettoria anche sul nostro mercato.
#5 – TONY BOY, TRAUMA Altro giro, altra conferma. Dopo aver acceso l’inizio 2026, Tony Boy consolida la Top 5 mentre il catalogo resta iper‑vivo: "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia" presidiano la Top 100. Un percorso coerente, in crescita, che unisce credibilità rap e numeri.
#6 – KID YUGI, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla: 101 settimane e un altro scatto in su. Longevità rara, alimentata anche dalla visibilità continua tra feat forti e nuove uscite. La doppia presenza in Top 10 racconta bene il momentum dell’artista.
#7 – BRESH, MEDITERRANEO Settimana positiva e buzz in crescita grazie all’inedita vena romantica: il singolo "Introvabile" ha ridato brillantezza al progetto, mentre brani come "Dai che fai" tengono viva la corsa in chart. Stile riconoscibile e fanbase fedele: la marcia è lunga.
#8 – ACHILLE LAURO, COMUNI MORTALI Lauro continua a macinare settimane (42) e riflettori. Oltre alla musica – tra cui gli spin‑off "Perdutamente" e "Amore Disperato" che hanno animato la scena singoli – pesa l’eco sanremese: sarà co‑conduttore in una delle serate del Festival 2026, ulteriore booster di attenzione sul progetto.
#9 – TONYPITONY, TONYPITONY L’outsider diventato fenomeno pop. La sua stagione è fatta di colpi virali ("Donne Ricche – Acoustic Version" tra i singoli più alti), performance mascherate e un immaginario ironico/teatrale che ha conquistato il pubblico. L’album sale ancora: crescita costante e fanbase in ebollizione.
#10 – GEOLIER, DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle. Il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta in Top 10, certificando un dominio strutturale: due dischi in altissima classifica e una scia di brani che monopolizzano le playlist. Geolier è il volto della continuità.
Fenomeni della settimana. Pioggia di multipresenze e maratone record. Sfera Ebbasta è ovunque: "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#20), "Santana Money Gang" con Shiva (#21), "X2VR" (#28) e "Famoso" (#30), con la special "XDVR ANNIVERSAR10" a metà classifica. Capitolo longevità: "Sirio" di Lazza tocca 200 settimane (#31), "Re Mida (Aurum)" vola a 362 (#72), "Persona" di Marracash è a 327 (#22). New entry di peso e rientri celebrativi: Don Toliver con "Octane" (#15), la OST di Stranger Things 5 (#27), Michael Jackson con "Number Ones" (#40) e "Thriller – 40th Anniversary" (#89), Dire Straits "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#66), oltre a Ultimo ("Solo", #90) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il rientro di "Un Verano Sin Ti" (#70). Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|3
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|67
|4
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+13
|57
|5
|TRAUMA
|TONY BOY
|+1
|5
|6
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+8
|101
|7
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|35
|8
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|+4
|42
|9
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|+4
|7
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|87
|11
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+4
|20
|12
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-2
|4
|13
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+5
|45
|14
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-10
|18
|15
|OCTANE
|DON TOLIVER
|Nuovo
|1
|16
|LOCURA
|LAZZA
|+4
|72
|17
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-9
|267
|18
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+1
|17
|19
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|61
|20
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-11
|185
|21
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|43
|22
|PERSONA
|MARRACASH
|+2
|327
|23
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|=
|32
|24
|VERA BADDIE
|ANNA
|+2
|84
|25
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|=
|16
|26
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+1
|92
|27
|STRANGER THINGS 5 (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|Nuovo
|1
|28
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|=
|116
|29
|TRAPPER
|NIKY SAVAGE
|+2
|2
|30
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-14
|6
|31
|SIRIO
|LAZZA
|+2
|200
|32
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-2
|18
|33
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-4
|60
|34
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-2
|220
|35
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+2
|6
|36
|20
|CAPO PLAZA
|-2
|54
|37
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-2
|140
|38
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+12
|26
|39
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+22
|7
|40
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|41
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+7
|109
|42
|G
|GIORGIA
|-3
|13
|43
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+3
|74
|44
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-1
|135
|45
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-3
|95
|46
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+1
|6
|47
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+5
|61
|48
|GLORIA
|PAKY
|-10
|8
|49
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+6
|6
|50
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-10
|14
|51
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|+8
|10
|52
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|-16
|8
|53
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-9
|38
|54
|ICON
|TONY EFFE
|+6
|99
|55
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+3
|56
|56
|SCHIENA
|EMMA
|+15
|8
|57
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-1
|76
|58
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+4
|6
|59
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+5
|24
|60
|23 6451
|THASUP
|+7
|4
|61
|HOW DID I GET HERE?
|LOUIS TOMLINSON
|-59
|2
|62
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-8
|36
|63
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|=
|5
|64
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-13
|40
|65
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|+7
|6
|66
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|Nuovo
|1
|67
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-2
|161
|68
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-19
|8
|69
|GLI ANNI
|883
|-3
|30
|70
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|+22
|2
|71
|UFORIA
|TONY BOY
|-1
|32
|72
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+3
|362
|73
|MAYA
|MACE
|+4
|12
|74
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+6
|6
|75
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|+7
|9
|76
|BETTER LATE THAN NEVER
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|-3
|4
|77
|RAGAZZO DI GIÙ
|ROCCO HUNT
|Nuovo
|1
|78
|+=-÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-4
|7
|79
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|80
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|+7
|6
|81
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|=
|4
|82
|MAYHEM
|LADY GAGA
|Nuovo
|1
|83
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-4
|3
|84
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|-8
|8
|85
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|-17
|9
|86
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-3
|3
|87
|LUX
|ROSALÍA
|-3
|13
|88
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-19
|6
|89
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|Nuovo
|1
|90
|SOLO
|ULTIMO
|Nuovo
|1
|91
|BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|DIRE STRAITS
|Nuovo
|1
|92
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-6
|6
|93
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+4
|6
|94
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+5
|12
|95
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-7
|56
|96
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|-11
|6
|97
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-7
|2
|98
|BRITPOP
|ROBBIE WILLIAMS
|Nuovo
|1
|99
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|100
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
