Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio)

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Annalisa Scarrone
Mediaset Infinity

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – Geolier, TUTTO È POSSIBILE. Debutto in vetta per Geolier: una nuova era che parte col piede giusto. Il momento è caldissimo anche sul fronte singoli (traino fortissimo di "Phantom" con 50 Cent e di "Fotografia") e il suo universo resta presente in Top 100 con altri titoli storici. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE). Conferma d’acciaio in zona podio: progetto a lunga gittata, cresciuto dopo l’onda sanremese di "Balorda nostalgia". Nel frattempo il catalogo resta vivo ("Gira, il mondo gira" resiste in Top 100) e il percorso live ha il segno del sold out. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – Guè & Cookin Soul, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Il mixtape di lusso scivola di poco ma rimane altissimo: l’alleanza con Cookin Soul ha acceso un’intera stagione di brani in evidenza (dalla title track a "Loquito", con la presenza di Celine G) e ha riacceso l’effetto domino sul catalogo di Guè. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – Tony Boy, TRAUMA. Cala di due posti ma resta nella parte nobilissima della chart. È il suo periodo: oltre al disco, in Top 100 si muovono diversi titoli del catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3", "Uforia", "Nostalgia (Export)"). Fanbase caldissima e continuità invidiabile. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II. Maratoneta vero: dopo oltre 80 settimane totali il progetto è ancora lì, solidissimo. La scia del periodo d’oro (con singoli forti e featuring di peso) continua a sostenere l’intero ecosistema dell’artista. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – Achille Lauro, COMUNI MORTALI. Tiene botta nella parte alta: Lauro presidia anche il fronte singoli con più brani in spinta e conferma la sua versatilità tra pop, urban e attitudine da performer. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – A$AP Rocky, DON’T BE DUMB. New entry internazionale che fa irruzione in Top 10: la star globale porta subito numeri pesanti anche in Italia e piazza un debutto che promette bene per le prossime settimane. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE. Discesa lieve ma tenuta granitica: scrittura intensa, singoli ad alto replay e un ecosistema che si allarga (in classifica spunta anche "Gemelli – Ascendente Milano"). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – Artie 5ive, LA BELLAVITA. Continua la progressione: settimana dopo settimana intercetta pubblici nuovi e consolida la propria posizione tra i protagonisti dell’urban italiano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS. La costanza del fenomeno latino‑urban: la coda lunga dello streaming e la forza del catalogo tengono l’album in Top 10 anche in Italia. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Longevità mostruose: "Persona" di Marracash totalizza 325 settimane e resta un riferimento assoluto in Top 100; Lazza firma un doppio record di resistenza con "Sirio" (198 settimane) e "Re Mida (Aurum)" (360). Cataloghi multititolo: Sfera Ebbasta piazza in contemporanea "X2VR", l’album omonimo e "Famoso"; Guè compare con più progetti (dal nuovo "Fastlife 5" a "Tropico del Capricorno", "Vero – 10 anni dopo" e la joint "Santeria" con Marracash). Effetto takeover per Tony Boy, presente con diversi dischi lungo la graduatoria. Sul fronte novità, spiccano le new entry internazionali (A$AP Rocky) e diversi rientri/ingressi di peso tra pop e catalogo storico (Pink Floyd – 50th Anniversary releases, Madison Beer, Robbie Williams). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER Nuovo 1
2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 65
3 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -2 2
4 TRAUMA TONY BOY -2 3
5 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 85
6 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -1 40
7 DON’T BE DUMB A$AP ROCKY Nuovo 1
8 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 18
9 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 43
10 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +1 55
11 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -2 15
12 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 99
13 MEDITERRANEO BRESH = 33
14 LOCURA LAZZA +2 70
15 PREDESTINATO TONY COLOMBO -11 2
16 PROGETTO X DELUXE LILCR +15 6
17 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -7 59
18 GLORIA PAKY = 6
19 TONYPITONY TONYPITONY +2 5
20 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -5 41
21 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -1 30
22 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -5 14
23 PERSONA MARRACASH -4 325
24 VERA BADDIE ANNA -1 82
25 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -3 16
26 È FINITA LA PACE MARRACASH = 58
27 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -3 90
28 X2VR SFERA EBBASTA = 114
29 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH = 218
30 G GIORGIA -3 11
31 SIRIO LAZZA +4 198
32 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +2 4
33 ELSEWHERE GEMITAIZ -8 6
34 20 CAPO PLAZA +3 52
35 LA CURA 22SIMBA +3 16
36 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 133
37 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 138
38 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -8 12
39 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +4 72
40 MI AMI MI ODI ELODIE +4 38
41 GOING HARD 3 TONY BOY -5 59
42 PAPERCUTS LINKIN PARK +5 93
43 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +7 265
44 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -12 8
45 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI = 4
46 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -6 36
47 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +1 107
48 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +9 5
49 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +2 4
50 FACCIO UN CASINO COEZ +6 22
51 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -9 7
52 THE GLOBE KID YUGI +15 24
53 LUX ROSALÍA -4 11
54 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +5 54
55 SCHIENA EMMA -2 6
56 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 159
57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 74
58 ICON TONY EFFE -6 97
59 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +5 4
60 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA = 34
61 LA TRAP NON MUORE MAI LITO Nuovo 1
62 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -21 7
63 23 6451 THASUP +21 2
64 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 3
65 UFORIA TONY BOY -10 30
66 GLI ANNI 883 = 28
67 LOCKET MADISON BEER Nuovo 1
68 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 +4 2
69 BRITPOP ROBBIE WILLIAMS Nuovo 1
70 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD Nuovo 1
71 FAMOSO SFERA EBBASTA = 4
72 I BARELY KNOW HER SOMBR -9 4
73 SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO) EROCADDEO -61 2
74 MAINSTREAM CALCUTTA -5 4
75 MAYHEM LADY GAGA -7 46
76 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +4 2
77 MAYA MACE -3 10
78 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +3 5
79 RE MIDA (AURUM) LAZZA -3 360
80 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -18 54
81 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD -35 6
82 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -7 4
83 VERO – 10 ANNI DOPO GUÈ +7 2
84 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -6 4
85 LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES Nuovo 1
86 RAVE, ECLISSI TANANAI +2 4
87 DOO-WOPS & HOOLIGANS BRUNO MARS -10 2
88 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -6 183
89 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -10 10
90 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI +6 2
91 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -30 12
92 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -1 10
93 AM ARCTIC MONKEYS -6 6
94 È SEMPRE BELLO COEZ -5 4
95 ASTRO DELUXE ASTRO -12 3
96 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER Nuovo 1
97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
98 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -5 3
99 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 4
100 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

