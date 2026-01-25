Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – Geolier, TUTTO È POSSIBILE. Debutto in vetta per Geolier: una nuova era che parte col piede giusto. Il momento è caldissimo anche sul fronte singoli (traino fortissimo di "Phantom" con 50 Cent e di "Fotografia") e il suo universo resta presente in Top 100 con altri titoli storici. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE). Conferma d’acciaio in zona podio: progetto a lunga gittata, cresciuto dopo l’onda sanremese di "Balorda nostalgia". Nel frattempo il catalogo resta vivo ("Gira, il mondo gira" resiste in Top 100) e il percorso live ha il segno del sold out. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#3 – Guè & Cookin Soul, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Il mixtape di lusso scivola di poco ma rimane altissimo: l’alleanza con Cookin Soul ha acceso un’intera stagione di brani in evidenza (dalla title track a "Loquito", con la presenza di Celine G) e ha riacceso l’effetto domino sul catalogo di Guè. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#4 – Tony Boy, TRAUMA. Cala di due posti ma resta nella parte nobilissima della chart. È il suo periodo: oltre al disco, in Top 100 si muovono diversi titoli del catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3", "Uforia", "Nostalgia (Export)"). Fanbase caldissima e continuità invidiabile. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#5 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II. Maratoneta vero: dopo oltre 80 settimane totali il progetto è ancora lì, solidissimo. La scia del periodo d’oro (con singoli forti e featuring di peso) continua a sostenere l’intero ecosistema dell’artista. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#6 – Achille Lauro, COMUNI MORTALI. Tiene botta nella parte alta: Lauro presidia anche il fronte singoli con più brani in spinta e conferma la sua versatilità tra pop, urban e attitudine da performer. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#7 – A$AP Rocky, DON’T BE DUMB. New entry internazionale che fa irruzione in Top 10: la star globale porta subito numeri pesanti anche in Italia e piazza un debutto che promette bene per le prossime settimane. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#8 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE. Discesa lieve ma tenuta granitica: scrittura intensa, singoli ad alto replay e un ecosistema che si allarga (in classifica spunta anche "Gemelli – Ascendente Milano"). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#9 – Artie 5ive, LA BELLAVITA. Continua la progressione: settimana dopo settimana intercetta pubblici nuovi e consolida la propria posizione tra i protagonisti dell’urban italiano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#10 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS. La costanza del fenomeno latino‑urban: la coda lunga dello streaming e la forza del catalogo tengono l’album in Top 10 anche in Italia. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
Fenomeni della settimana. Longevità mostruose: "Persona" di Marracash totalizza 325 settimane e resta un riferimento assoluto in Top 100; Lazza firma un doppio record di resistenza con "Sirio" (198 settimane) e "Re Mida (Aurum)" (360). Cataloghi multititolo: Sfera Ebbasta piazza in contemporanea "X2VR", l’album omonimo e "Famoso"; Guè compare con più progetti (dal nuovo "Fastlife 5" a "Tropico del Capricorno", "Vero – 10 anni dopo" e la joint "Santeria" con Marracash). Effetto takeover per Tony Boy, presente con diversi dischi lungo la graduatoria. Sul fronte novità, spiccano le new entry internazionali (A$AP Rocky) e diversi rientri/ingressi di peso tra pop e catalogo storico (Pink Floyd – 50th Anniversary releases, Madison Beer, Robbie Williams). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|Nuovo
|1
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+1
|65
|3
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-2
|2
|4
|TRAUMA
|TONY BOY
|-2
|3
|5
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|85
|6
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-1
|40
|7
|DON’T BE DUMB
|A$AP ROCKY
|Nuovo
|1
|8
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-1
|18
|9
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|43
|10
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+1
|55
|11
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-2
|15
|12
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+2
|99
|13
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|33
|14
|LOCURA
|LAZZA
|+2
|70
|15
|PREDESTINATO
|TONY COLOMBO
|-11
|2
|16
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|+15
|6
|17
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-7
|59
|18
|GLORIA
|PAKY
|=
|6
|19
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|+2
|5
|20
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-5
|41
|21
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-1
|30
|22
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-5
|14
|23
|PERSONA
|MARRACASH
|-4
|325
|24
|VERA BADDIE
|ANNA
|-1
|82
|25
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-3
|16
|26
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|=
|58
|27
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-3
|90
|28
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|=
|114
|29
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|=
|218
|30
|G
|GIORGIA
|-3
|11
|31
|SIRIO
|LAZZA
|+4
|198
|32
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+2
|4
|33
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-8
|6
|34
|20
|CAPO PLAZA
|+3
|52
|35
|LA CURA
|22SIMBA
|+3
|16
|36
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-3
|133
|37
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+2
|138
|38
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-8
|12
|39
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+4
|72
|40
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|+4
|38
|41
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-5
|59
|42
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+5
|93
|43
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+7
|265
|44
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|-12
|8
|45
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|=
|4
|46
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-6
|36
|47
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+1
|107
|48
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+9
|5
|49
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+2
|4
|50
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+6
|22
|51
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|-9
|7
|52
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+15
|24
|53
|LUX
|ROSALÍA
|-4
|11
|54
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+5
|54
|55
|SCHIENA
|EMMA
|-2
|6
|56
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-2
|159
|57
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+1
|74
|58
|ICON
|TONY EFFE
|-6
|97
|59
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+5
|4
|60
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|=
|34
|61
|LA TRAP NON MUORE MAI
|LITO
|Nuovo
|1
|62
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|-21
|7
|63
|23 6451
|THASUP
|+21
|2
|64
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+1
|3
|65
|UFORIA
|TONY BOY
|-10
|30
|66
|GLI ANNI
|883
|=
|28
|67
|LOCKET
|MADISON BEER
|Nuovo
|1
|68
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|+4
|2
|69
|BRITPOP
|ROBBIE WILLIAMS
|Nuovo
|1
|70
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|Nuovo
|1
|71
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|=
|4
|72
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-9
|4
|73
|SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO)
|EROCADDEO
|-61
|2
|74
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|-5
|4
|75
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-7
|46
|76
|BETTER LATE THAN NEVER
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|+4
|2
|77
|MAYA
|MACE
|-3
|10
|78
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|+3
|5
|79
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-3
|360
|80
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-18
|54
|81
|WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)
|PINK FLOYD
|-35
|6
|82
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-7
|4
|83
|VERO – 10 ANNI DOPO
|GUÈ
|+7
|2
|84
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-6
|4
|85
|LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA
|ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
|Nuovo
|1
|86
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|+2
|4
|87
|DOO-WOPS & HOOLIGANS
|BRUNO MARS
|-10
|2
|88
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-6
|183
|89
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|-10
|10
|90
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|+6
|2
|91
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|-30
|12
|92
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-1
|10
|93
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|-6
|6
|94
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-5
|4
|95
|ASTRO DELUXE
|ASTRO
|-12
|3
|96
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|Nuovo
|1
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|98
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|-5
|3
|99
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|4
|100
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
