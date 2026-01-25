Annalisa fuori dalla top 10 e Geolier senza rivali: gli album più venduti (settimana 19-25 gennaio) La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – Geolier, TUTTO È POSSIBILE. Debutto in vetta per Geolier: una nuova era che parte col piede giusto. Il momento è caldissimo anche sul fronte singoli (traino fortissimo di "Phantom" con 50 Cent e di "Fotografia") e il suo universo resta presente in Top 100 con altri titoli storici. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE). Conferma d’acciaio in zona podio: progetto a lunga gittata, cresciuto dopo l’onda sanremese di "Balorda nostalgia". Nel frattempo il catalogo resta vivo ("Gira, il mondo gira" resiste in Top 100) e il percorso live ha il segno del sold out. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – Guè & Cookin Soul, FASTLIFE 5: AUDIO LUXURY. Il mixtape di lusso scivola di poco ma rimane altissimo: l’alleanza con Cookin Soul ha acceso un’intera stagione di brani in evidenza (dalla title track a "Loquito", con la presenza di Celine G) e ha riacceso l’effetto domino sul catalogo di Guè. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – Tony Boy, TRAUMA. Cala di due posti ma resta nella parte nobilissima della chart. È il suo periodo: oltre al disco, in Top 100 si muovono diversi titoli del catalogo (da "Umile (Deluxe)" a "Going Hard 3", "Uforia", "Nostalgia (Export)"). Fanbase caldissima e continuità invidiabile. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II. Maratoneta vero: dopo oltre 80 settimane totali il progetto è ancora lì, solidissimo. La scia del periodo d’oro (con singoli forti e featuring di peso) continua a sostenere l’intero ecosistema dell’artista. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – Achille Lauro, COMUNI MORTALI. Tiene botta nella parte alta: Lauro presidia anche il fronte singoli con più brani in spinta e conferma la sua versatilità tra pop, urban e attitudine da performer. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – A$AP Rocky, DON’T BE DUMB. New entry internazionale che fa irruzione in Top 10: la star globale porta subito numeri pesanti anche in Italia e piazza un debutto che promette bene per le prossime settimane. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE. Discesa lieve ma tenuta granitica: scrittura intensa, singoli ad alto replay e un ecosistema che si allarga (in classifica spunta anche "Gemelli – Ascendente Milano"). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – Artie 5ive, LA BELLAVITA. Continua la progressione: settimana dopo settimana intercetta pubblici nuovi e consolida la propria posizione tra i protagonisti dell’urban italiano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS. La costanza del fenomeno latino‑urban: la coda lunga dello streaming e la forza del catalogo tengono l’album in Top 10 anche in Italia. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Longevità mostruose: "Persona" di Marracash totalizza 325 settimane e resta un riferimento assoluto in Top 100; Lazza firma un doppio record di resistenza con "Sirio" (198 settimane) e "Re Mida (Aurum)" (360). Cataloghi multititolo: Sfera Ebbasta piazza in contemporanea "X2VR", l’album omonimo e "Famoso"; Guè compare con più progetti (dal nuovo "Fastlife 5" a "Tropico del Capricorno", "Vero – 10 anni dopo" e la joint "Santeria" con Marracash). Effetto takeover per Tony Boy, presente con diversi dischi lungo la graduatoria. Sul fronte novità, spiccano le new entry internazionali (A$AP Rocky) e diversi rientri/ingressi di peso tra pop e catalogo storico (Pink Floyd – 50th Anniversary releases, Madison Beer, Robbie Williams). Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER Nuovo 1 2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 65 3 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -2 2 4 TRAUMA TONY BOY -2 3 5 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 85 6 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -1 40 7 DON’T BE DUMB A$AP ROCKY Nuovo 1 8 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -1 18 9 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 43 10 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +1 55 11 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -2 15 12 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 99 13 MEDITERRANEO BRESH = 33 14 LOCURA LAZZA +2 70 15 PREDESTINATO TONY COLOMBO -11 2 16 PROGETTO X DELUXE LILCR +15 6 17 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -7 59 18 GLORIA PAKY = 6 19 TONYPITONY TONYPITONY +2 5 20 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -5 41 21 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -1 30 22 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -5 14 23 PERSONA MARRACASH -4 325 24 VERA BADDIE ANNA -1 82 25 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -3 16 26 È FINITA LA PACE MARRACASH = 58 27 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -3 90 28 X2VR SFERA EBBASTA = 114 29 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH = 218 30 G GIORGIA -3 11 31 SIRIO LAZZA +4 198 32 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +2 4 33 ELSEWHERE GEMITAIZ -8 6 34 20 CAPO PLAZA +3 52 35 LA CURA 22SIMBA +3 16 36 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 133 37 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 138 38 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -8 12 39 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +4 72 40 MI AMI MI ODI ELODIE +4 38 41 GOING HARD 3 TONY BOY -5 59 42 PAPERCUTS LINKIN PARK +5 93 43 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +7 265 44 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -12 8 45 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI = 4 46 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -6 36 47 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +1 107 48 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +9 5 49 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +2 4 50 FACCIO UN CASINO COEZ +6 22 51 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -9 7 52 THE GLOBE KID YUGI +15 24 53 LUX ROSALÍA -4 11 54 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +5 54 55 SCHIENA EMMA -2 6 56 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 159 57 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +1 74 58 ICON TONY EFFE -6 97 59 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +5 4 60 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA = 34 61 LA TRAP NON MUORE MAI LITO Nuovo 1 62 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -21 7 63 23 6451 THASUP +21 2 64 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 3 65 UFORIA TONY BOY -10 30 66 GLI ANNI 883 = 28 67 LOCKET MADISON BEER Nuovo 1 68 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 +4 2 69 BRITPOP ROBBIE WILLIAMS Nuovo 1 70 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD Nuovo 1 71 FAMOSO SFERA EBBASTA = 4 72 I BARELY KNOW HER SOMBR -9 4 73 SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO) EROCADDEO -61 2 74 MAINSTREAM CALCUTTA -5 4 75 MAYHEM LADY GAGA -7 46 76 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +4 2 77 MAYA MACE -3 10 78 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +3 5 79 RE MIDA (AURUM) LAZZA -3 360 80 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -18 54 81 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD -35 6 82 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -7 4 83 VERO – 10 ANNI DOPO GUÈ +7 2 84 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -6 4 85 LA VOGLIA, LA PAZZIA, L’INCOSCIENZA, L’ALLEGRIA ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES Nuovo 1 86 RAVE, ECLISSI TANANAI +2 4 87 DOO-WOPS & HOOLIGANS BRUNO MARS -10 2 88 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -6 183 89 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -10 10 90 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI +6 2 91 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -30 12 92 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -1 10 93 AM ARCTIC MONKEYS -6 6 94 È SEMPRE BELLO COEZ -5 4 95 ASTRO DELUXE ASTRO -12 3 96 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER Nuovo 1 97 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 98 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -5 3 99 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 4 100 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

