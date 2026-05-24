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Max Gazzé debutta, Shiva si riprende la vetta: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana

I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Max Gazzé debutta, Shiva si riprende la vetta: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) SHIVA – VANGELO (+1, 6 settimane) Tornata in vetta, la corsa di Vangelo conferma il momento d’oro del rapper milanese: 13 tracce dal taglio diretto e una squadra di featuring extra‑lusso che unisce Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta. Identità nitida, controllo del racconto e brani che continuano a dominare anche la sfera dei singoli: il segnale di una fase creativa in piena spinta.

2) SAYF – SANTISSIMO (-1, 2 settimane) Dopo l’esordio al numero 1, il primo album di Sayf regge altissimo: 18 tracce uscite l’8 maggio con un mix riconoscibile di pop‑urban, influssi latin e nordafricani, e una "tromba‑logo" che è già marchio di fabbrica. Il secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto ha acceso la miccia: tra gli ospiti sfilano Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè.

3) DRAKE – ICEMAN (Nuovo, 1 settimana) Operazione‑evento: Drake pubblica nella stessa notte tre album (Iceman, Habibti e Maid of Honour) costruendo un ecosistema da 43 brani e oltre due ore di musica. Iceman (18 tracce) guida l’assalto e spinge l’artista al record di ascolti giornalieri 2026 su Spotify. In regia un parterre globale di collaborazioni: Future, 21 Savage, Central Cee, Sexyy Red, Popcaan e PartyNextDoor, con highlight come Make Them Cry.

4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (-1, 18 settimane) Tenuta granitica: il progetto consolida Geolier come riferimento assoluto dell’anno. Oltre al podio, il rapper continua a presidiare la Top 100 con altre tappe del suo catalogo (da Dio lo sa – Atto II a Il coraggio dei bambini – Atto II), a conferma di una fanbase caldissima e di brani pensati per restare.

5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (-1, 82 settimane) Long‑runner che non molla la Top 5: melodie immediate, identità pop chiarissima e un percorso duraturo che macina settimane su settimane. In scia, resiste anche Gira, il mondo gira, ulteriore prova della solidità del momento.

6) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) (-1, 4 settimane) Il biopic Michael tiene alta la fiamma del Re del Pop e trascina il catalogo: al botteghino in Italia la pellicola ha superato i 21,4 milioni di euro, con oltre 500 milioni di dollari globali. E dal 3 giugno arriva anche la docuserie Netflix Michael Jackson: The Verdict, che riaccende i riflettori sul processo del 2005 e sul suo impatto mediatico.

7) FLACO G – THE GOLDFATHER (Nuovo, 1 settimana) New entry che irrompe in Top 10: The Goldfather si presenta con etichetta Atlantic/Warner e un titolo che promette ambizione. Dati alla mano, è il salto più alto di Flaco G nella chart degli album.

8) MADAME – DISINCANTO (-1, 5 settimane) Terzo album molto personale e diretto: Disincanto consolida il ritorno di Madame in grande stile. L’onda si riflette anche sui singoli (tra risalite e nuove entrate), segno di un ascolto trasversale che si è riacceso rapidamente.

9) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (-3, 16 settimane) Scrittura magnetica, immaginario scuro e una fanbase che non molla: il disco tiene saldamente la Top 10 anche dopo quattro mesi. In classifica resiste pure il long seller Tutti i nomi del diavolo, a mappa di una poetica ormai riconoscibilissima.

10) BRESH – MEDITERRANEO (+8, 50 settimane) Risalita poderosa e traguardo simbolico: Mediterraneo rientra in Top 10 alla cinquantesima settimana. Bresh continua a navigare tra malinconia luminosa e immagini "salate", un mondo sonoro che il pubblico ha imparato a riconoscere al primo ascolto.

Fenomeni della settimana. Cataloghi incandescenti per Michael Jackson, che piazza in Top 100 più titoli: oltre alla O.S.T., risalgono Thriller (40th), Bad, Dangerous e nuova presenza per Off The Wall. Tripla mossa per Drake: oltre a Iceman (#3), entrano Maid of Honour (#53) e Habibti (#64). Settimana d’oro per Tony Boy, presente con un mini‑catalogo di titoli tra cui Umile (Deluxe), Trauma, Going Hard 3, Uforia, il nuovo Going Hard 2 e Nostalgia (Export). Tra le longevità clamorose brillano Re Mida (Aurum) di Lazza (377 settimane), Rockstar di Sfera Ebbasta (282), Sirio (215) e Persona di Marracash (342). Capitolo scossoni: forti arretramenti per Primo Amore di Mannarino (‑57), Non è solo Swag di Diss Gacha (‑44) e SWAG II di Justin Bieber (‑35). Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 VANGELO SHIVA +1 6
2 SANTISSIMO SAYF -1 2
3 ICEMAN DRAKE Nuovo 1
4 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 18
5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 82
6 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -1 4
7 THE GOLDFATHER FLACO G Nuovo 1
8 DISINCANTO MADAME -1 5
9 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -3 16
10 MEDITERRANEO BRESH +8 50
11 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -3 72
12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 60
13 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +7 7
14 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -4 57
15 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -1 4
16 SOLITO CINEMA JULI -7 4
17 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -2 102
18 ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO WILLIE PEYOTE Nuovo 1
19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 58
20 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +1 35
21 NERISSIMA NERISSIMA SERPE -5 3
22 CALCINACCI FULMINACCI = 10
23 ARIRANG BTS +1 9
24 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 20
25 L’ORNAMENTO DELLE COSE SECONDARIE MAX GAZZÈ Nuovo 1
26 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI = 116
27 MA’ BLANCO -8 7
28 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA = 89
29 BAD MICHAEL JACKSON +28 4
30 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +4 32
31 LOCURA LAZZA = 87
32 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 53
33 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -1 71
34 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -1 107
35 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 76
36 PERSONA MARRACASH -6 342
37 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 110
38 FAMOSO SFERA EBBASTA -1 21
39 SACRO SERENA BRANCALE -1 6
40 UMILE (DELUXE) TONY BOY +11 150
41 TRAUMA TONY BOY +14 20
42 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -2 282
43 VERA BADDIE ANNA -4 99
44 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO Nuovo 1
45 SIRIO LAZZA -1 215
46 X2VR SFERA EBBASTA -3 131
47 20 CAPO PLAZA -5 69
48 GLI ANNI 883 -3 45
49 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +3 155
50 GOING HARD 3 TONY BOY +14 76
51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 21
52 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 47
53 MAID OF HONOUR DRAKE Nuovo 1
54 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 17
55 DANGEROUS MICHAEL JACKSON +21 4
56 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -6 235
57 NON È SOLO SWAG DISS GACHA -44 2
58 IO INDIVIDUO NAYT -5 9
59 FACCIO UN CASINO COEZ -5 39
60 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -7 21
61 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA Nuovo 1
62 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES +15 11
63 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -5 91
64 HABIBTI DRAKE Nuovo 1
65 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +1 3
66 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -6 176
67 SANTANA SEASON SHIVA -8 4
68 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE = 124
69 PRIMO AMORE MANNARINO -57 2
70 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -14 7
71 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE +8 8
72 È FINITA LA PACE MARRACASH -11 75
73 MAYA MACE -8 27
74 UFORIA TONY BOY +14 3
75 1969 ACHILLE LAURO = 13
76 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +2 200
77 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -15 21
78 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 11
79 È SEMPRE BELLO COEZ -16 21
80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -6 22
81 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -12 21
82 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 4
83 ICON TONY EFFE -16 114
84 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 11
85 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -12 8
86 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -15 21
87 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -17 10
88 EL BAIFO QUEVEDO -16 3
89 GOING HARD 2 TONY BOY Nuovo 1
90 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE -5 8
91 TAXI DRIVER RKOMI -11 17
92 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1
93 RE MIDA (AURUM) LAZZA -4 377
94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 3
95 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -8 9
96 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -14 3
97 OFF THE WALL MICHAEL JACKSON Nuovo 1
98 GREENGREEN CORTIS Nuovo 1
99 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA Nuovo 1
100 MET GALA SARAH TOSCANO -19 6

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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