La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasco si prende tutto con il suo live. Sconvolte tutte le posizioni: chi sale e chi scende

La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music e gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – VASCO ROSSI, "VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS" (NEW) Esordio direttamente al vertice per il Blasco con un live che raccoglie l’energia dei palchi e la trasforma in un manifesto. In queste settimane il rocker è finito anche al centro del buzz social per un selfie a Los Angeles con Ultimo ("Senti che bel rumore…"), immagine simbolo di un periodo iper-chiacchierato. Debutto che pesa e segna subito la vetta FIMI/NIQ.

#2 – PAPA V & NIGHT SKINNY, "LATTE IN POLVERE" (NEW) La coppia entra altissima con un progetto che conferma il momento d’oro. A trainare il racconto, anche il fronte singoli: in Top 100 figurano "Pura Purissima" (feat. Nerissima Serpe) e "Tu mi piaci", segnali che l’hype è concreto. In coda alla classifica album, occhio pure al nuovo capitolo di crew "Mafia Slime 2" (#96): ecosistema produttivo in piena espansione.

#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" Long seller instancabile che continua a macinare settimane in chart (56). Olly resta ovunque: sulle piattaforme, nei palazzetti, ma soprattutto nelle classifiche singoli, dove spicca con una valanga di titoli (anche insieme a Juli). Sullo sfondo, la consacrazione mainstream dell’ultimo anno e l’onda lunga dopo la vittoria a Sanremo 2025 citata nelle cronache di stagione.

#4 – LUCIO CORSI, "LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)" (NEW) Il cantautorato in presa diretta conquista subito la Top 5. Un live che profuma di palco e racconta una scrittura personale e visionaria. New entry solida: il pubblico premia autenticità e performance.

#5 – NITRO, "INCUBI" (NEW) Ritorno ad alto voltaggio per Nitro: titolo e attitudine parlano chiaro, l’impatto è immediato e l’ingresso in Top 5 certifica la fanbase fedelissima. Settimana 1 e baricentro già in alto.

#6 – CAPAREZZA, "ORBIT ORBIT" (-4) Terza settimana e lieve arretramento, ma la missione resta orbitale. Il progetto BMG/Universal continua a catalizzare conversazioni e streaming: un altro giro a gravità zero nella discografia di Caparezza, che rimane tra i pesi massimi della stagione.

#7 – FABRIZIO MORO, "NON HO PAURA DI NIENTE" (NEW) Il titolo è una dichiarazione d’intenti: nuova entrata che fotografa una penna diretta e melodie a presa rapida. L’album si prende subito un posto nella parte alta della chart.

#8 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-2) Tiene altissimo nonostante la flessione. Parallelamente Ernia brilla nei singoli con "Fellini" in coppia con Kid Yugi e conferma la profondità di catalogo con "Gemelli – Ascendente Milano" ancora in Top 100 album (#56). Momentum stabile.

#9 – GIORGIA, "G" (-8) Dopo il debutto al #1, arriva la fisiologica discesa: resta però tra i titoli più amati. Nel frattempo Giorgia è stata celebrata come "Donna dell’anno" da Billboard Women in Music 2025, ha dominato con il singolo "La cura per me" ed è stata protagonista tra tv, live e media. Un rientro di enorme peso specifico.

#10 – ROSALÍA, "LUX" (-6) L’artista spagnola consolida il proprio spazio anche in Italia. Nella chart singoli è pioggia di titoli: "BERGHAIN" schizza (#20, +25), mentre entrano "RELIQUIA", "Mio Cristo Piange Diamanti" e "Sexo, Violencia y Llantas". Curiosità di repertorio: da giovanissima fu scartata a un talent televisivo spagnolo, oggi è un riferimento globale. L’album resta in Top 10 e l’onda cresce.

Fenomeni della settimana – Salti e scossoni da manuale: "OK COMPUTER" dei Radiohead vola al #50 con un +44, mentre "ANIMA NERA" di Il Tre incassa la caduta più vistosa (-47, #54). Tanti nuovi ingressi: tra gli altri Elisa con "San Siro Live 2025" (#26), 5 Seconds of Summer (#32), Renato Zero (#76), Michael Bublé che fa capolino con "Christmas" (#84), Alessandra Amoroso (#90), Marco Mengoni (#92), Mace (#93) e Annalisa (#98). Capitolo maratoneti: "Re Mida (Aurum)" di Lazza sfiora le 351 settimane (#64), "Persona" di Marracash è a 316 (#25), "Rockstar" di Sfera Ebbasta a 256 (#59) e "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari tocca quota 346 (#100). Giornata di multi-presenze per i big: Capo Plaza firma tre album in Top 100 (#11, #38, #40), Geolier pure (#12, #45, #77) e i Pinguini Tattici Nucleari addirittura quattro (#18, #86, #94, #100). Dati FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS VASCO ROSSI Nuovo 1
2 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY Nuovo 1
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY 56
4 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) LUCIO CORSI Nuovo 1
5 INCUBI NITRO Nuovo 1
6 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -4 3
7 NON HO PAURA DI NIENTE FABRIZIO MORO Nuovo 1
8 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -2 9
9 G GIORGIA -8 2
10 LUX ROSALÍA -6 2
11 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -6 3
12 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -4 76
13 MEDITERRANEO BRESH -4 24
14 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 6
15 LOCURA LAZZA 61
16 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 21
17 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 5 90
18 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 2 50
19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 32
20 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -8 31
21 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -10 5
22 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -9 7
23 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -2 34
24 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO -6 26
25 PERSONA MARRACASH -6 316
26 SAN SIRO LIVE 2025 ELISA Nuovo 1
27 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -4 46
28 È FINITA LA PACE MARRACASH -2 49
29 LA CURA 22SIMBA 10 7
30 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO -14 4
31 VERA BADDIE ANNA -1 73
32 EVERYONE’S A STAR! 5 SECONDS OF SUMMER Nuovo 1
33 SIRIO LAZZA -4 189
34 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -7 25
35 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -2 209
36 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -11 27
37 X2VR SFERA EBBASTA -1 105
38 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -10 81
39 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 10 51
40 20 CAPO PLAZA -5 43
41 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -7 129
42 MI AMI MI ODI ELODIE 3 29
43 FACCIO UN CASINO COEZ -5 13
44 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -3 63
45 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -13 150
46 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -6 65
47 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -3 34
48 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 84
49 MATTIA RONDODASOSA -18 8
50 OK COMPUTER RADIOHEAD +44 2
51 GLI ANNI 883 -14 19
52 ICON TONY EFFE 2 88
53 UFORIA TONY BOY -3 21
54 ANIMA NERA IL TRE -47 2
55 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 124
56 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -8 11
57 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA 45
58 GOING HARD 3 TONY BOY 4 50
59 ROCKSTAR SFERA EBBASTA 4 256
60 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -2 22
61 MAYHEM LADY GAGA 5 37
62 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -3 98
63 RANCH SALMO -7 28
64 RE MIDA (AURUM) LAZZA 5 351
65 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES -22 4
66 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI -6 21
67 1998 COEZ 4 23
68 CONTAINERS NIGHT SKINNY 11 58
69 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ 4 45
70 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN 60
71 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN 3 5
72 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON -5 3
73 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -9 47
74 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -21 11
75 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -7 33
76 L’ORAZERO RENATO ZERO Nuovo 1
77 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -22 20
78 MAINSTREAM CALCUTTA 4 4
79 23 6451 THASUP 12 2
80 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -4 174
81 I BARELY KNOW HER SOMBR -30 13
82 È SEMPRE BELLO COEZ Nuovo 1
83 THE GLOBE KID YUGI -6 15
84 CHRISTMAS MICHAEL BUBLÈ Nuovo 1
85 1969 ACHILLE LAURO -10 4
86 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 9 155
87 CARAMÉ ANGELINA MANGO -26 5
88 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH 1 2
89 FAMOSO SFERA EBBASTA -6 47
90 IO NON SAREI ALESSANDRA AMOROSO Nuovo 1
91 TAXI DRIVER RKOMI -4 47
92 MATERIA (PRISMA) MARCO MENGONI Nuovo 1
93 MAYA MACE Nuovo 1
94 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 3
95 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID -10 17
96 MAFIA SLIME 2 PAPA V, NERISSIMA SERPE & FRITU Nuovo 1
97 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -16 117
98 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA Nuovo 1
99 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -6 27
100 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -12 346

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

