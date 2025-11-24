La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasco si prende tutto con il suo live. Sconvolte tutte le posizioni: chi sale e chi scende
Nuovo appuntamento con le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music e gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – VASCO ROSSI, "VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS" (NEW) Esordio direttamente al vertice per il Blasco con un live che raccoglie l’energia dei palchi e la trasforma in un manifesto. In queste settimane il rocker è finito anche al centro del buzz social per un selfie a Los Angeles con Ultimo ("Senti che bel rumore…"), immagine simbolo di un periodo iper-chiacchierato. Debutto che pesa e segna subito la vetta FIMI/NIQ.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
#2 – PAPA V & NIGHT SKINNY, "LATTE IN POLVERE" (NEW) La coppia entra altissima con un progetto che conferma il momento d’oro. A trainare il racconto, anche il fronte singoli: in Top 100 figurano "Pura Purissima" (feat. Nerissima Serpe) e "Tu mi piaci", segnali che l’hype è concreto. In coda alla classifica album, occhio pure al nuovo capitolo di crew "Mafia Slime 2" (#96): ecosistema produttivo in piena espansione.
#3 – OLLY, "TUTTA VITA (SEMPRE)" Long seller instancabile che continua a macinare settimane in chart (56). Olly resta ovunque: sulle piattaforme, nei palazzetti, ma soprattutto nelle classifiche singoli, dove spicca con una valanga di titoli (anche insieme a Juli). Sullo sfondo, la consacrazione mainstream dell’ultimo anno e l’onda lunga dopo la vittoria a Sanremo 2025 citata nelle cronache di stagione.
#4 – LUCIO CORSI, "LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)" (NEW) Il cantautorato in presa diretta conquista subito la Top 5. Un live che profuma di palco e racconta una scrittura personale e visionaria. New entry solida: il pubblico premia autenticità e performance.
#5 – NITRO, "INCUBI" (NEW) Ritorno ad alto voltaggio per Nitro: titolo e attitudine parlano chiaro, l’impatto è immediato e l’ingresso in Top 5 certifica la fanbase fedelissima. Settimana 1 e baricentro già in alto.
#6 – CAPAREZZA, "ORBIT ORBIT" (-4) Terza settimana e lieve arretramento, ma la missione resta orbitale. Il progetto BMG/Universal continua a catalizzare conversazioni e streaming: un altro giro a gravità zero nella discografia di Caparezza, che rimane tra i pesi massimi della stagione.
#7 – FABRIZIO MORO, "NON HO PAURA DI NIENTE" (NEW) Il titolo è una dichiarazione d’intenti: nuova entrata che fotografa una penna diretta e melodie a presa rapida. L’album si prende subito un posto nella parte alta della chart.
#8 – ERNIA, "PER SOLDI E PER AMORE" (-2) Tiene altissimo nonostante la flessione. Parallelamente Ernia brilla nei singoli con "Fellini" in coppia con Kid Yugi e conferma la profondità di catalogo con "Gemelli – Ascendente Milano" ancora in Top 100 album (#56). Momentum stabile.
#9 – GIORGIA, "G" (-8) Dopo il debutto al #1, arriva la fisiologica discesa: resta però tra i titoli più amati. Nel frattempo Giorgia è stata celebrata come "Donna dell’anno" da Billboard Women in Music 2025, ha dominato con il singolo "La cura per me" ed è stata protagonista tra tv, live e media. Un rientro di enorme peso specifico.
#10 – ROSALÍA, "LUX" (-6) L’artista spagnola consolida il proprio spazio anche in Italia. Nella chart singoli è pioggia di titoli: "BERGHAIN" schizza (#20, +25), mentre entrano "RELIQUIA", "Mio Cristo Piange Diamanti" e "Sexo, Violencia y Llantas". Curiosità di repertorio: da giovanissima fu scartata a un talent televisivo spagnolo, oggi è un riferimento globale. L’album resta in Top 10 e l’onda cresce.
Fenomeni della settimana – Salti e scossoni da manuale: "OK COMPUTER" dei Radiohead vola al #50 con un +44, mentre "ANIMA NERA" di Il Tre incassa la caduta più vistosa (-47, #54). Tanti nuovi ingressi: tra gli altri Elisa con "San Siro Live 2025" (#26), 5 Seconds of Summer (#32), Renato Zero (#76), Michael Bublé che fa capolino con "Christmas" (#84), Alessandra Amoroso (#90), Marco Mengoni (#92), Mace (#93) e Annalisa (#98). Capitolo maratoneti: "Re Mida (Aurum)" di Lazza sfiora le 351 settimane (#64), "Persona" di Marracash è a 316 (#25), "Rockstar" di Sfera Ebbasta a 256 (#59) e "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari tocca quota 346 (#100). Giornata di multi-presenze per i big: Capo Plaza firma tre album in Top 100 (#11, #38, #40), Geolier pure (#12, #45, #77) e i Pinguini Tattici Nucleari addirittura quattro (#18, #86, #94, #100). Dati FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS
|VASCO ROSSI
|Nuovo
|1
|2
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|Nuovo
|1
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|56
|4
|LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)
|LUCIO CORSI
|Nuovo
|1
|5
|INCUBI
|NITRO
|Nuovo
|1
|6
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|-4
|3
|7
|NON HO PAURA DI NIENTE
|FABRIZIO MORO
|Nuovo
|1
|8
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-2
|9
|9
|G
|GIORGIA
|-8
|2
|10
|LUX
|ROSALÍA
|-6
|2
|11
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-6
|3
|12
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-4
|76
|13
|MEDITERRANEO
|BRESH
|-4
|24
|14
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|6
|15
|LOCURA
|LAZZA
|61
|16
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-6
|21
|17
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|5
|90
|18
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|2
|50
|19
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-2
|32
|20
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-8
|31
|21
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-10
|5
|22
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-9
|7
|23
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-2
|34
|24
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|-6
|26
|25
|PERSONA
|MARRACASH
|-6
|316
|26
|SAN SIRO LIVE 2025
|ELISA
|Nuovo
|1
|27
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-4
|46
|28
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-2
|49
|29
|LA CURA
|22SIMBA
|10
|7
|30
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|-14
|4
|31
|VERA BADDIE
|ANNA
|-1
|73
|32
|EVERYONE’S A STAR!
|5 SECONDS OF SUMMER
|Nuovo
|1
|33
|SIRIO
|LAZZA
|-4
|189
|34
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-7
|25
|35
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-2
|209
|36
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-11
|27
|37
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-1
|105
|38
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-10
|81
|39
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|10
|51
|40
|20
|CAPO PLAZA
|-5
|43
|41
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-7
|129
|42
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|3
|29
|43
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-5
|13
|44
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-3
|63
|45
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-13
|150
|46
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-6
|65
|47
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-3
|34
|48
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-2
|84
|49
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-18
|8
|50
|OK COMPUTER
|RADIOHEAD
|+44
|2
|51
|GLI ANNI
|883
|-14
|19
|52
|ICON
|TONY EFFE
|2
|88
|53
|UFORIA
|TONY BOY
|-3
|21
|54
|ANIMA NERA
|IL TRE
|-47
|2
|55
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-3
|124
|56
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-8
|11
|57
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|45
|58
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|4
|50
|59
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|4
|256
|60
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-2
|22
|61
|MAYHEM
|LADY GAGA
|5
|37
|62
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-3
|98
|63
|RANCH
|SALMO
|-7
|28
|64
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|5
|351
|65
|LA BELLA CONFUSIONE
|CHARLIE CHARLES
|-22
|4
|66
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|-6
|21
|67
|1998
|COEZ
|4
|23
|68
|CONTAINERS
|NIGHT SKINNY
|11
|58
|69
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|4
|45
|70
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|60
|71
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|3
|5
|72
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|-5
|3
|73
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-9
|47
|74
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|-21
|11
|75
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-7
|33
|76
|L’ORAZERO
|RENATO ZERO
|Nuovo
|1
|77
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|-22
|20
|78
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|4
|4
|79
|23 6451
|THASUP
|12
|2
|80
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-4
|174
|81
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|-30
|13
|82
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|Nuovo
|1
|83
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-6
|15
|84
|CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÈ
|Nuovo
|1
|85
|1969
|ACHILLE LAURO
|-10
|4
|86
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|9
|155
|87
|CARAMÉ
|ANGELINA MANGO
|-26
|5
|88
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|1
|2
|89
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-6
|47
|90
|IO NON SAREI
|ALESSANDRA AMOROSO
|Nuovo
|1
|91
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-4
|47
|92
|MATERIA (PRISMA)
|MARCO MENGONI
|Nuovo
|1
|93
|MAYA
|MACE
|Nuovo
|1
|94
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|6
|3
|95
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|-10
|17
|96
|MAFIA SLIME 2
|PAPA V, NERISSIMA SERPE & FRITU
|Nuovo
|1
|97
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-16
|117
|98
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|Nuovo
|1
|99
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|-6
|27
|100
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-12
|346
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora
Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco
Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della mus...
Carlo Conti chiude i Tim Music Awards 2025, ultimo show su Rai 1: anticipazioni, chi canta e scaletta di stasera
Da Fiorella Mannoia a Lazza, dai Pooh a Fabri Fibra: ecco chi illuminerà il palco de...
Addio Angelo Valente: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis
Si è spento a 51 anni il maestro di kickboxing dei vip affetto da tempo da una grave...