Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
1) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Debutto al n.1 e impatto da fuoriclasse: il progetto entra direttamente in vetta, già disco di platino in prima settimana e con record di debutto nell’era dello streaming. Yugi consolida il suo momento d’oro e alza l’asticella anche sul live: annunciato il tour nei palazzetti "Anche gli eroi muoiono", con data zero il 27 settembre a Bari e poi Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Dati FIMI/NIQ alla mano, una partenza che sa di consacrazione.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scivola di un gradino ma resta tra i motori della settimana. In scaletta spiccano "Phantom" (feat. 50 Cent), "Fotografia" e la title track con Pino Daniele, che ha acceso il dibattito sin dal day one. Geolier è uno dei nomi più presenti anche tra i singoli, segno di un dominio a tutto campo che continua a macinare numeri.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Resistenza d’acciaio: 67 settimane in classifica e una scia di hit che non molla. L’eco sanremese 2025 e singoli come "Devastante" (triplo platino) e "Per due come noi" tengono vivo l’intero catalogo. Tenuta rara, da long seller vero.
4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita, sulla scia dell’exploit ai Grammy 2026 (Album of the Year, primo disco in spagnolo di sempre). L’effetto volano si sente anche qui e trascina il rientro in classifica di "Un Verano Sin Ti", che torna a riaccendersi tra gli album più forti del suo catalogo.
5) TONY BOY – TRAUMA Stabile in alto e in pieno momentum. Tony Boy conferma uno standing solido: il mondo attorno a "Trauma" è un ecosistema in corsa con "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia" tutti ben piazzati nelle 100. Numeri e credibilità, combo vincente.
6) KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla e anzi festeggia 101 settimane in chart. Doppia presenza in Top 10 per l’artista pugliese: un segnale chiarissimo di centralità e fedeltà della fanbase, con più brani che si spingono a vicenda anche nelle classifiche singoli.
7) BRESH – MEDITERRANEO Settimana positiva e buzz in crescita. La dimensione più romantica dell’album è tornata a brillare grazie a "Introvabile", mentre "Dai che fai" continua la sua marcia costante. Identità forte, penna riconoscibile e marcia lunga.
8) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Lauro macina settimane (42) e riflettori. Tra i brani che hanno riacceso l’attenzione, "Perdutamente" e "Amore Disperato". E l’onda non si ferma qui: l’artista sarà anche co-conduttore a Sanremo 2026, ulteriore boost di visibilità in una fase già caldissima.
9) TONYPITONY – TONYPITONY L’outsider è ormai un fenomeno pop. La scia del tormentone "Donne Ricche – Acoustic Version" continua a pesare, mentre il personaggio mascherato e l’immaginario virale alimentano la fanbase. Una salita costante che si sente anche in Top 10.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle. Il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta nella parte nobile, consolidando una continuità che oggi è tra le più solide della scena. Due album in alto e una presenza capillare nelle playlist: pilastro.
Fenomeni della settimana
Multipresenze d’autore: Sfera Ebbasta presidia ovunque con "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#39), "Santana Money Gang" con Shiva (#22), "X2VR" (#30) e "Famoso" (#44). Longevità record: "Sirio" di Lazza sale a 200 settimane (#29), "Re Mida (Aurum)" vola a 364 (#72) e "Persona" di Marracash a 329 (#19). Rientri e new entry pesanti: Don Toliver con "Octane" (#15, Nuovo), la OST di Stranger Things 5 (#27, Nuovo), Michael Jackson con "Number Ones" (#40, Nuovo) e "Thriller – 40th Anniversary" (#86), Dire Straits con "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#77), oltre a Ultimo ("Solo", #87) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il ritorno di "Un Verano Sin Ti" (#14). Dati: Top of The Music – FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|3
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|67
|4
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+13
|57
|5
|TRAUMA
|TONY BOY
|+1
|5
|6
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+8
|101
|7
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|35
|8
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|+4
|42
|9
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|+4
|7
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|87
|11
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|+2
|47
|12
|TRAUMA
|TONY BOY
|-4
|7
|13
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-3
|22
|14
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|+2
|4
|15
|DIAMANTE
|NABI
|Nuovo
|1
|16
|LOCURA
|LAZZA
|-1
|74
|17
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|=
|63
|18
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+15
|269
|19
|PERSONA
|MARRACASH
|+3
|329
|20
|IO CANTO 2
|LAURA PAUSINI
|-17
|2
|21
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-1
|19
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|45
|23
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+1
|34
|24
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+4
|94
|25
|WUTHERING HEIGHTS
|CHARLI XCX
|Nuovo
|1
|26
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|-8
|9
|27
|VERA BADDIE
|ANNA
|-2
|86
|28
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-7
|20
|29
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|202
|30
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+2
|118
|31
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+3
|222
|32
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-3
|18
|33
|FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY
|GUÈ & COOKIN SOUL
|-19
|6
|34
|20
|CAPO PLAZA
|+2
|56
|35
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|=
|137
|36
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-5
|20
|37
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+3
|8
|38
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+3
|142
|39
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-9
|187
|40
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-3
|62
|41
|G
|GIORGIA
|-2
|15
|42
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+12
|8
|43
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+4
|97
|44
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-1
|8
|45
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-3
|9
|46
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-1
|8
|47
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+3
|63
|48
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|+10
|40
|49
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-11
|76
|50
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+5
|8
|51
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-7
|111
|52
|ICON
|TONY EFFE
|+4
|101
|53
|THE GLOBE
|KID YUGI
|-4
|28
|54
|CIPRIANI
|LACRIM
|-35
|2
|55
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-3
|16
|56
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+4
|7
|57
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+9
|26
|58
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+4
|78
|59
|GLI ANNI
|883
|+6
|32
|60
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|+8
|38
|61
|MATTIA 7
|RONDODASOSA
|-35
|2
|62
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+18
|14
|63
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+11
|163
|64
|MAYA
|MACE
|+7
|14
|65
|GLORIA
|PAKY
|-6
|10
|66
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+3
|58
|67
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|=
|8
|68
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|+7
|42
|69
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|+14
|5
|70
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|+14
|9
|71
|23 6451
|THASUP
|-10
|6
|72
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+1
|364
|73
|TRAPPER
|NIKY SAVAGE
|-25
|4
|74
|LUX
|ROSALÍA
|+4
|15
|75
|UFORIA
|TONY BOY
|-5
|34
|76
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+3
|8
|77
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|-5
|3
|78
|NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA
|BAD BUNNY
|+11
|2
|79
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|-3
|3
|80
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|-23
|12
|81
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+10
|8
|82
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|+10
|8
|83
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|-19
|10
|84
|MAYHEM
|LADY GAGA
|+1
|3
|85
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-8
|10
|86
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|=
|3
|87
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|-6
|11
|88
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|-42
|6
|89
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|-2
|10
|90
|BETTER LATE THAN NEVER
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|+3
|6
|91
|BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|DIRE STRAITS
|+3
|1
|92
|OCTANE
|DON TOLIVER
|-39
|3
|93
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|Nuovo
|1
|94
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|+3
|58
|95
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|+3
|3
|96
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|+4
|4
|97
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|-7
|2
|98
|RANCH
|SALMO
|-16
|2
|99
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|Nuovo
|1
|100
|BORONDO
|BEÉLE
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
