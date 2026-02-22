Trova nel Magazine
Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Domina Kid Yugi, ma Geolier resiste: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

1) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO Debutto al n.1 e impatto da fuoriclasse: il progetto entra direttamente in vetta, già disco di platino in prima settimana e con record di debutto nell’era dello streaming. Yugi consolida il suo momento d’oro e alza l’asticella anche sul live: annunciato il tour nei palazzetti "Anche gli eroi muoiono", con data zero il 27 settembre a Bari e poi Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Dati FIMI/NIQ alla mano, una partenza che sa di consacrazione.

2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Scivola di un gradino ma resta tra i motori della settimana. In scaletta spiccano "Phantom" (feat. 50 Cent), "Fotografia" e la title track con Pino Daniele, che ha acceso il dibattito sin dal day one. Geolier è uno dei nomi più presenti anche tra i singoli, segno di un dominio a tutto campo che continua a macinare numeri.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Resistenza d’acciaio: 67 settimane in classifica e una scia di hit che non molla. L’eco sanremese 2025 e singoli come "Devastante" (triplo platino) e "Per due come noi" tengono vivo l’intero catalogo. Tenuta rara, da long seller vero.

4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Settimana in forte crescita, sulla scia dell’exploit ai Grammy 2026 (Album of the Year, primo disco in spagnolo di sempre). L’effetto volano si sente anche qui e trascina il rientro in classifica di "Un Verano Sin Ti", che torna a riaccendersi tra gli album più forti del suo catalogo.

5) TONY BOY – TRAUMA Stabile in alto e in pieno momentum. Tony Boy conferma uno standing solido: il mondo attorno a "Trauma" è un ecosistema in corsa con "Umile (Deluxe)", "Going Hard 3" e "Uforia" tutti ben piazzati nelle 100. Numeri e credibilità, combo vincente.

6) KID YUGI – TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Il "vecchio" Yugi non molla e anzi festeggia 101 settimane in chart. Doppia presenza in Top 10 per l’artista pugliese: un segnale chiarissimo di centralità e fedeltà della fanbase, con più brani che si spingono a vicenda anche nelle classifiche singoli.

7) BRESH – MEDITERRANEO Settimana positiva e buzz in crescita. La dimensione più romantica dell’album è tornata a brillare grazie a "Introvabile", mentre "Dai che fai" continua la sua marcia costante. Identità forte, penna riconoscibile e marcia lunga.

8) ACHILLE LAURO – COMUNI MORTALI Lauro macina settimane (42) e riflettori. Tra i brani che hanno riacceso l’attenzione, "Perdutamente" e "Amore Disperato". E l’onda non si ferma qui: l’artista sarà anche co-conduttore a Sanremo 2026, ulteriore boost di visibilità in una fase già caldissima.

9) TONYPITONY – TONYPITONY L’outsider è ormai un fenomeno pop. La scia del tormentone "Donne Ricche – Acoustic Version" continua a pesare, mentre il personaggio mascherato e l’immaginario virale alimentano la fanbase. Una salita costante che si sente anche in Top 10.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II 87 settimane e non sentirle. Il "fratello maggiore" di "Tutto è possibile" resta nella parte nobile, consolidando una continuità che oggi è tra le più solide della scena. Due album in alto e una presenza capillare nelle playlist: pilastro.

Dati: Top of The Music – FIMI/NIQ.

Fenomeni della settimana

Multipresenze d’autore: Sfera Ebbasta presidia ovunque con "Rockstar" (#17), "Sfera Ebbasta" (#39), "Santana Money Gang" con Shiva (#22), "X2VR" (#30) e "Famoso" (#44). Longevità record: "Sirio" di Lazza sale a 200 settimane (#29), "Re Mida (Aurum)" vola a 364 (#72) e "Persona" di Marracash a 329 (#19). Rientri e new entry pesanti: Don Toliver con "Octane" (#15, Nuovo), la OST di Stranger Things 5 (#27, Nuovo), Michael Jackson con "Number Ones" (#40, Nuovo) e "Thriller – 40th Anniversary" (#86), Dire Straits con "Brothers in Arms – 40th" (#91), Billie Eilish con "Hit Me Hard and Soft" (#77), oltre a Ultimo ("Solo", #87) e Robbie Williams ("Britpop", #98). Bad Bunny piazza anche il ritorno di "Un Verano Sin Ti" (#14). Dati: Top of The Music – FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI Nuovo 1
2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 3
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 67
4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +13 57
5 TRAUMA TONY BOY +1 5
6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +8 101
7 MEDITERRANEO BRESH = 35
8 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +4 42
9 TONYPITONY TONYPITONY +4 7
10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 87
11 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE +2 47
12 TRAUMA TONY BOY -4 7
13 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -3 22
14 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY +2 4
15 DIAMANTE NABI Nuovo 1
16 LOCURA LAZZA -1 74
17 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI = 63
18 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +15 269
19 PERSONA MARRACASH +3 329
20 IO CANTO 2 LAURA PAUSINI -17 2
21 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -1 19
22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 45
23 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS +1 34
24 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +4 94
25 WUTHERING HEIGHTS CHARLI XCX Nuovo 1
26 TONYPITONY TONYPITONY -8 9
27 VERA BADDIE ANNA -2 86
28 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA -7 20
29 SIRIO LAZZA -2 202
30 X2VR SFERA EBBASTA +2 118
31 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +3 222
32 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 18
33 FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY GUÈ & COOKIN SOUL -19 6
34 20 CAPO PLAZA +2 56
35 UMILE (DELUXE) TONY BOY = 137
36 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -5 20
37 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +3 8
38 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +3 142
39 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -9 187
40 È FINITA LA PACE MARRACASH -3 62
41 G GIORGIA -2 15
42 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +12 8
43 PAPERCUTS LINKIN PARK +4 97
44 FAMOSO SFERA EBBASTA -1 8
45 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -3 9
46 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -1 8
47 GOING HARD 3 TONY BOY +3 63
48 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ +10 40
49 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -11 76
50 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +5 8
51 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -7 111
52 ICON TONY EFFE +4 101
53 THE GLOBE KID YUGI -4 28
54 CIPRIANI LACRIM -35 2
55 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -3 16
56 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +4 7
57 FACCIO UN CASINO COEZ +9 26
58 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +4 78
59 GLI ANNI 883 +6 32
60 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA +8 38
61 MATTIA 7 RONDODASOSA -35 2
62 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +18 14
63 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +11 163
64 MAYA MACE +7 14
65 GLORIA PAKY -6 10
66 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +3 58
67 I BARELY KNOW HER SOMBR = 8
68 MI AMI MI ODI ELODIE +7 42
69 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD +14 5
70 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN +14 9
71 23 6451 THASUP -10 6
72 RE MIDA (AURUM) LAZZA +1 364
73 TRAPPER NIKY SAVAGE -25 4
74 LUX ROSALÍA +4 15
75 UFORIA TONY BOY -5 34
76 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +3 8
77 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH -5 3
78 NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA BAD BUNNY +11 2
79 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY -3 3
80 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -23 12
81 È SEMPRE BELLO COEZ +10 8
82 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO +10 8
83 PROGETTO X DELUXE LILCR -19 10
84 MAYHEM LADY GAGA +1 3
85 ELSEWHERE GEMITAIZ -8 10
86 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON = 3
87 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -6 11
88 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 -42 6
89 AM ARCTIC MONKEYS -2 10
90 BETTER LATE THAN NEVER ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +3 6
91 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS +3 1
92 OCTANE DON TOLIVER -39 3
93 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ Nuovo 1
94 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ +3 58
95 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +3 3
96 TAXI DRIVER RKOMI +4 4
97 SANTANA SEASON SHIVA -7 2
98 RANCH SALMO -16 2
99 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI Nuovo 1
100 BORONDO BEÉLE Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

