Achille Lauro (ri)esplode, podio rivoluzionato e Olivia Rodrigo spacca: la classifica degli album più venduti dal 15 al 21 giugno 2026 La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 giugno 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, davvero eccezionale.

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1) OLIVIA RODRIGO – YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE

Debutto col botto: nuova entrata direttamente al numero 1 per Olivia Rodrigo (EMI/Universal). Un titolo che è già un manifesto emotivo e un ingresso immediato in vetta al primo rilevamento (1 settimana). Nessuna distrazione: è lei la protagonista assoluta della settimana.

2) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI

Salto di 9 posizioni e argento per Achille Lauro (Atlantic/Warner). Il suo universo si allarga oltre la musica: a San Siro ha unito show e moda presentando la capsule Erotica come direttore creativo Dondup, con performance e ospiti speciali. Riflettori accesi anche in TV tra Rai e grandi eventi estivi: dal palco di Piazza del Popolo per Tim Summer Hits alle serate di Battiti Live. Un ritorno in spinta che profuma di stagione caldissima.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE

Scivola di un posto ma resta solidissimo in Top 3 dopo 22 settimane. Geolier ha appena vissuto una tappa da superstar: San Siro sold out con uno show‑opera in 4 atti, volo sopra il pubblico e Cadillac sospesa. In arrivo gli stadi di Roma, Messina e Napoli, con un livestream globale su Prime Video: la corsa continua.

4) SHIVA – VANGELO

Perde tre posizioni ma l’era "Vangelo" resta calda. Il progetto continua a far parlare, incastonando banger e un immaginario forte che sta segnando la stagione del rapper milanese. Tenuta importante dopo 10 settimane.

5) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)

Giù di due, ma sempre tra i big dopo 54 settimane: Bresh conferma un legame speciale con il pubblico. Nome nel radar dei grandi eventi TV (in estate atteso nel Sanremo estivo "La Notte dei Fiori" su Rai 1): la scia di Mediterraneo non accenna a spegnersi.

6) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE)

Perde una casella, ma Genova ha appena celebrato il suo figlio prediletto: Olly ha riportato la grande musica sul prato del Ferraris dopo oltre 20 anni, con circa 30mila persone alla prima di tre date in stadio. Annunciato anche il debutto negli stadi nel 2027: prospettiva gigante per un progetto in crescita costante.

7) ASTRO – WAR

New entry alla 7 per Astro (Sto Records/Atlantic). Esordio che si fa notare subito in Top 10: primo passo deciso per un titolo che va tenuto d’occhio.

8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS

Scende di due posizioni ma resta in altissima rotazione dopo 76 settimane. La costanza di Bad Bunny è ormai un marchio: presenza fissa nelle classifiche e catalogo che non smette di macinare ascolti.

9) SAMURAI JAY – AMATORE

Un piccolo passo indietro per Samurai Jay, ma l’album tiene botta alla quarta settimana. L’artista è tra i protagonisti dell’estate live televisiva: in lineup ai grandi show musicali, conferma di essere tra le voci urban più calde del momento.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II

Risalita di tre posizioni e una maratona spaventosa: 106 settimane in classifica. Geolier archivia un’altra settimana d’acciaio, con lo slancio dei live negli stadi e la fanbase più calda che mai. Tenuta da fuoriclasse.

I dati citati in questo articolo provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Fenomeni e movimenti della settimana

– Longevità monstre: Marracash – Persona è a quota 346 settimane; Lazza – Sirio a 219 settimane; Tony Effe – Icon a 118. Cataloghi che non mollano l’osso.

– Pioggia di titoli storici per Michael Jackson in Top 100: oltre alla colonna sonora "Michael: Songs from the Motion Picture" e alla 40th Anniversary Edition di Thriller, resistono anche Number Ones, Bad e Dangerous.

– Multiple presenze per gli high‑roller della scena: Shiva staziona con tre progetti (Milano Angels Reloaded, Milano Demons Reloaded, Santana Season); Geolier raddoppia con "Dio lo sa – Atto II" ed "Emanuele (Marchio registrato)"; i Pinguini Tattici Nucleari portano più album in chart (Hello World, Fake News, Ahia!, Fuori dall’Hype).

– Volate e scivoloni: balzo di No Regular Music 2.5 (Sadturs & Kiid) a +40; avanzano anche le raccolte di Cesare Cremonini e Irama. Tra i cali più netti, Santeria (Marra & Guè) arretra di 62 posizioni, Sfera Ebbasta di 56 e 8‑Tracks dei Pink Floyd di 60.

– New entry da segnalare: Francesca Michielin con "Magia Bianca", Simba La Rue con "Crimi", Sarah Toscano con "Met Gala", ANOTR con "Withness" e i due volumi di Angine de Poitrine.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO NEW 1 2 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO 9 61 3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 22 4 VANGELO SHIVA -3 10 5 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH -2 54 6 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 86 7 WAR ASTRO NEW 1 8 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -2 76 9 AMATORE SAMURAI JAY -2 4 10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER 3 106 11 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 1 64 12 RYAN TED TEDUA -4 4 13 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI 2 20 14 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL -4 2 15 SANTISSIMO SAYF -1 6 16 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON = 8 17 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI = 24 18 SACRO SERENA BRANCALE 2 10 19 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI 4 25 20 MAGIA BIANCA FRANCESCA MICHIELIN NEW 1 21 GLI ANNI 883 11 49 22 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA = 62 23 DISINCANTO MADAME -2 9 24 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 3 11 25 SOLITO CINEMA JULI = 8 26 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -2 3 27 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 6 25 28 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 2 120 29 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY = 21 30 CALCINACCI FULMINACCI -2 14 31 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 8 36 32 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -1 8 33 PAPERCUTS LINKIN PARK 3 114 34 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID 40 11 35 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 39 36 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 8 80 37 LOCURA LAZZA 8 91 38 VERA BADDIE ANNA 8 103 39 FAMOSO SFERA EBBASTA -5 25 40 PERSONA MARRACASH 3 346 41 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -4 57 42 ARIRANG BTS 7 13 43 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 19 5 44 CRIMI SIMBA LA RUE NEW 1 45 MET GALA SARAH TOSCANO NEW 1 46 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -6 286 47 SONO UN GRANDE (DELUXE) TIZIANO FERRO -9 5 48 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -1 111 49 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -1 93 50 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER 8 180 51 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -1 75 52 20 CAPO PLAZA = 73 53 X2VR SFERA EBBASTA -11 135 54 SIRIO LAZZA = 219 55 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA 2 25 56 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY 14 95 57 MM VOL. 5 MADMAN -31 3 58 BAD MICHAEL JACKSON 11 8 59 UMILE (DELUXE) TONY BOY -3 154 60 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA = 159 61 1969 ACHILLE LAURO 3 17 62 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 2 51 63 TRAUMA TONY BOY -2 24 64 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -1 239 65 FACCIO UN CASINO COEZ 3 43 66 ICEMAN DRAKE -13 5 67 EL BAIFO QUEVEDO 12 7 68 MA’ BLANCO -1 11 69 8-TRACKS PINK FLOYD -60 2 70 È FINITA LA PACE MARRACASH 5 79 71 GOING HARD 3 TONY BOY -5 80 72 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 = 2 73 VOL.II ANGINE DE POITRINE NEW 1 74 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -56 204 75 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -2 128 76 ICON TONY EFFE 5 118 77 È SEMPRE BELLO COEZ 6 25 78 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER NEW 1 79 THE BOYS OF DUNGEON LANE PAUL MCCARTNEY -3 3 80 WITHNESS ANOTR NEW 1 81 SANTERIA MARRACASH & GUÈ -62 13 82 SANTANA SEASON SHIVA = 8 83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN 2 25 84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 15 85 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA 7 7 86 VOL.1 ANGINE DE POITRINE NEW 1 87 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN = 26 88 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA -10 2 89 DANGEROUS MICHAEL JACKSON 5 8 90 TAXI DRIVER RKOMI 7 21 91 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 15 92 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA 3 25 93 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI NEW 1 94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA NEW 1 95 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA 3 4 96 IO 18K -37 3 97 UFORIA TONY BOY -9 7 98 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -5 3 99 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI NEW 1 100 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE NEW 1

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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