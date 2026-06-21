Achille Lauro (ri)esplode, podio rivoluzionato e Olivia Rodrigo spacca: la classifica degli album più venduti dal 15 al 21 giugno 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 giugno 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, davvero eccezionale.
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1) OLIVIA RODRIGO – YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
Debutto col botto: nuova entrata direttamente al numero 1 per Olivia Rodrigo (EMI/Universal). Un titolo che è già un manifesto emotivo e un ingresso immediato in vetta al primo rilevamento (1 settimana). Nessuna distrazione: è lei la protagonista assoluta della settimana.
2) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI
Salto di 9 posizioni e argento per Achille Lauro (Atlantic/Warner). Il suo universo si allarga oltre la musica: a San Siro ha unito show e moda presentando la capsule Erotica come direttore creativo Dondup, con performance e ospiti speciali. Riflettori accesi anche in TV tra Rai e grandi eventi estivi: dal palco di Piazza del Popolo per Tim Summer Hits alle serate di Battiti Live. Un ritorno in spinta che profuma di stagione caldissima.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE
Scivola di un posto ma resta solidissimo in Top 3 dopo 22 settimane. Geolier ha appena vissuto una tappa da superstar: San Siro sold out con uno show‑opera in 4 atti, volo sopra il pubblico e Cadillac sospesa. In arrivo gli stadi di Roma, Messina e Napoli, con un livestream globale su Prime Video: la corsa continua.
4) SHIVA – VANGELO
Perde tre posizioni ma l’era "Vangelo" resta calda. Il progetto continua a far parlare, incastonando banger e un immaginario forte che sta segnando la stagione del rapper milanese. Tenuta importante dopo 10 settimane.
5) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
Giù di due, ma sempre tra i big dopo 54 settimane: Bresh conferma un legame speciale con il pubblico. Nome nel radar dei grandi eventi TV (in estate atteso nel Sanremo estivo "La Notte dei Fiori" su Rai 1): la scia di Mediterraneo non accenna a spegnersi.
6) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE)
Perde una casella, ma Genova ha appena celebrato il suo figlio prediletto: Olly ha riportato la grande musica sul prato del Ferraris dopo oltre 20 anni, con circa 30mila persone alla prima di tre date in stadio. Annunciato anche il debutto negli stadi nel 2027: prospettiva gigante per un progetto in crescita costante.
7) ASTRO – WAR
New entry alla 7 per Astro (Sto Records/Atlantic). Esordio che si fa notare subito in Top 10: primo passo deciso per un titolo che va tenuto d’occhio.
8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
Scende di due posizioni ma resta in altissima rotazione dopo 76 settimane. La costanza di Bad Bunny è ormai un marchio: presenza fissa nelle classifiche e catalogo che non smette di macinare ascolti.
9) SAMURAI JAY – AMATORE
Un piccolo passo indietro per Samurai Jay, ma l’album tiene botta alla quarta settimana. L’artista è tra i protagonisti dell’estate live televisiva: in lineup ai grandi show musicali, conferma di essere tra le voci urban più calde del momento.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II
Risalita di tre posizioni e una maratona spaventosa: 106 settimane in classifica. Geolier archivia un’altra settimana d’acciaio, con lo slancio dei live negli stadi e la fanbase più calda che mai. Tenuta da fuoriclasse.
I dati citati in questo articolo provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni e movimenti della settimana
– Longevità monstre: Marracash – Persona è a quota 346 settimane; Lazza – Sirio a 219 settimane; Tony Effe – Icon a 118. Cataloghi che non mollano l’osso.
– Pioggia di titoli storici per Michael Jackson in Top 100: oltre alla colonna sonora "Michael: Songs from the Motion Picture" e alla 40th Anniversary Edition di Thriller, resistono anche Number Ones, Bad e Dangerous.
– Multiple presenze per gli high‑roller della scena: Shiva staziona con tre progetti (Milano Angels Reloaded, Milano Demons Reloaded, Santana Season); Geolier raddoppia con "Dio lo sa – Atto II" ed "Emanuele (Marchio registrato)"; i Pinguini Tattici Nucleari portano più album in chart (Hello World, Fake News, Ahia!, Fuori dall’Hype).
– Volate e scivoloni: balzo di No Regular Music 2.5 (Sadturs & Kiid) a +40; avanzano anche le raccolte di Cesare Cremonini e Irama. Tra i cali più netti, Santeria (Marra & Guè) arretra di 62 posizioni, Sfera Ebbasta di 56 e 8‑Tracks dei Pink Floyd di 60.
– New entry da segnalare: Francesca Michielin con "Magia Bianca", Simba La Rue con "Crimi", Sarah Toscano con "Met Gala", ANOTR con "Withness" e i due volumi di Angine de Poitrine.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|NEW
|1
|2
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|9
|61
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|22
|4
|VANGELO
|SHIVA
|-3
|10
|5
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|-2
|54
|6
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|86
|7
|WAR
|ASTRO
|NEW
|1
|8
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-2
|76
|9
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|-2
|4
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|3
|106
|11
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|1
|64
|12
|RYAN TED
|TEDUA
|-4
|4
|13
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|2
|20
|14
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|-4
|2
|15
|SANTISSIMO
|SAYF
|-1
|6
|16
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|=
|8
|17
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|=
|24
|18
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|2
|10
|19
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|4
|25
|20
|MAGIA BIANCA
|FRANCESCA MICHIELIN
|NEW
|1
|21
|GLI ANNI
|883
|11
|49
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|62
|23
|DISINCANTO
|MADAME
|-2
|9
|24
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|3
|11
|25
|SOLITO CINEMA
|JULI
|=
|8
|26
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-2
|3
|27
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|6
|25
|28
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|2
|120
|29
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|=
|21
|30
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-2
|14
|31
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|8
|36
|32
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-1
|8
|33
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|3
|114
|34
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|40
|11
|35
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|=
|39
|36
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|8
|80
|37
|LOCURA
|LAZZA
|8
|91
|38
|VERA BADDIE
|ANNA
|8
|103
|39
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-5
|25
|40
|PERSONA
|MARRACASH
|3
|346
|41
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-4
|57
|42
|ARIRANG
|BTS
|7
|13
|43
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|19
|5
|44
|CRIMI
|SIMBA LA RUE
|NEW
|1
|45
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|NEW
|1
|46
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-6
|286
|47
|SONO UN GRANDE (DELUXE)
|TIZIANO FERRO
|-9
|5
|48
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-1
|111
|49
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-1
|93
|50
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|8
|180
|51
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-1
|75
|52
|20
|CAPO PLAZA
|=
|73
|53
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-11
|135
|54
|SIRIO
|LAZZA
|=
|219
|55
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|2
|25
|56
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|14
|95
|57
|MM VOL. 5
|MADMAN
|-31
|3
|58
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|11
|8
|59
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-3
|154
|60
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|=
|159
|61
|1969
|ACHILLE LAURO
|3
|17
|62
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|2
|51
|63
|TRAUMA
|TONY BOY
|-2
|24
|64
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-1
|239
|65
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|3
|43
|66
|ICEMAN
|DRAKE
|-13
|5
|67
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|12
|7
|68
|MA’
|BLANCO
|-1
|11
|69
|8-TRACKS
|PINK FLOYD
|-60
|2
|70
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|5
|79
|71
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|-5
|80
|72
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|=
|2
|73
|VOL.II
|ANGINE DE POITRINE
|NEW
|1
|74
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-56
|204
|75
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-2
|128
|76
|ICON
|TONY EFFE
|5
|118
|77
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|6
|25
|78
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|NEW
|1
|79
|THE BOYS OF DUNGEON LANE
|PAUL MCCARTNEY
|-3
|3
|80
|WITHNESS
|ANOTR
|NEW
|1
|81
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|-62
|13
|82
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|=
|8
|83
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|2
|25
|84
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|6
|15
|85
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|7
|7
|86
|VOL.1
|ANGINE DE POITRINE
|NEW
|1
|87
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|=
|26
|88
|MISS ITALIA
|DITONELLAPIAGA
|-10
|2
|89
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|5
|8
|90
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|7
|21
|91
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|15
|92
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|3
|25
|93
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|NEW
|1
|94
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|NEW
|1
|95
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|3
|4
|96
|IO
|18K
|-37
|3
|97
|UFORIA
|TONY BOY
|-9
|7
|98
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-5
|3
|99
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|NEW
|1
|100
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|NEW
|1
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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