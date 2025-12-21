Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: boom di Renato Zero, Ultimo cala La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – Pink Floyd, "WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)" (Nuovo) Un classico intramontabile torna e si prende subito la vetta: l’edizione del 50° anniversario di "Wish You Were Here" (Legacy Recordings, Sony Music) debutta al n.1 con una settimana in classifica. Ristampa celebrativa e fan in festa: risultato, primo posto senza discussioni.

#2 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" (Nuovo) Rientro da fuoriclasse per Gemitaiz (Tanta Roba, Sony Music): "Elsewhere" irrompe al secondo posto e mette subito pressione alla concorrenza. Il pubblico rap risponde presente fin dal day‑one.

#3 – Paky, "GLORIA" (Nuovo) Sul gradino più basso del podio si piazza Paky con "Gloria" (Glory/Atlantic, Warner Music): esordio solido e temperatura alta tra streaming e fanbase urban. Terzo posto centrato al primo colpo.

#4 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly perde un gradino ma resta in Top 5 alla settimana 60 (Epic, Sony Music). Un "long seller" vero: continuità, riconoscibilità e una tenuta che fa scuola.

#5 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (-4) Dopo il picco, il live di Ultimo (Ultimo Records, Believe) scivola al quinto posto alla settimana 2. Calo fisiologico dopo l’onda dell’esordio, ma presenza ancora fortissima.

#6 – Sfera Ebbasta, "XDVR ANNIVERSAR10" (+26) Rimonta poderosissima per l’anniversary di "XDVR" (Universal Strategic, Universal Music): +26 posizioni in una settimana e Top 10 riconquistata. L’effetto catalogo di Sfera continua a parlare la lingua dei numeri.

#7 – Emis Killa, "MUSICA TRISTE" (-5) Dopo il botto d’ingresso, Emis Killa (Epic, Sony Music) arretra ma resta nei piani alti alla settimana 2. L’album conferma trazione e interesse costante.

#8 – Noyz Narcos, "FUNNY GAMES" (-3) Terza settimana in chart e Noyz tiene botta (Thaurus/M.A.S.T., Believe): piccola discesa, ma progetto ancora caldissimo nei ranking urban.

#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" (+3) Sale in Top 10 alla settimana 94 (EMI, Universal Music). Un maratoneta della chart: progressione costante e fedeltà del pubblico che non molla.

#10 – Michael Bublé, "CHRISTMAS" (-3) L’evergreen natalizio di Bublé (Warner Music) resta in Top 10 alla settimana 5 di questa run. È dicembre: lui suona e il pubblico risponde, immancabile.

Fenomeni della settimana. Fioccano le new entry in vetta (Pink Floyd, Gemitaiz, Paky), ma brilla anche la rimonta di Sfera Ebbasta con "XDVR ANNIVERSAR10" (+26). Nel mid‑chart colpiscono i balzi di Renato Zero con "L’Orazero" (+39), Pink Floyd con "The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)" (+23) e Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (+12), effetto classici di stagione. Le cadute più vistose sono "Caramé" di Angelina Mango (-54) e "Memento Mori: Mexico City" dei Depeche Mode (-40). Capitolo longevità: restano impressionanti i numeri di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (355 settimane), "Persona" di Marracash (320), "Sirio" di Lazza (193), "Noi, loro, gli altri Deluxe" di Marracash (213), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (260) e l’omonimo "Sfera Ebbasta" (178). Moltipresenze d’autore: Sfera Ebbasta piazza diversi titoli in Top 100, così come Tony Boy (più progetti in classifica). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) Pink Floyd Nuovo 1 2 ELSEWHERE Gemitaiz Nuovo 1 3 GLORIA Paky Nuovo 1 4 TUTTA VITA (SEMPRE) Olly -1 60 5 ULTIMO LIVE STADI 2025 Ultimo -4 2 6 XDVR ANNIVERSAR10 Sfera Ebbasta +26 2 7 MUSICA TRISTE Emis Killa -5 2 8 FUNNY GAMES Noyz Narcos -3 3 9 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Kid Yugi +3 94 10 CHRISTMAS Michael Bublè -3 5 11 PER SOLDI E PER AMORE Ernia -2 13 12 ORBIT ORBIT Caparezza +4 7 13 THE LIFE OF A SHOWGIRL Taylor Swift +17 11 14 CREMONINI LIVE25 Cesare Cremonini -6 4 15 PERSONA Marracash -1 320 16 DIO LO SA – ATTO II Geolier -5 80 17 MA IO SONO FUOCO Annalisa = 10 18 SANTANA MONEY GANG Sfera Ebbasta & Shiva -5 36 19 G Giorgia +1 6 20 LA BELLAVITA Artie 5ive -1 38 21 UNA STORIA IMPORTANTE Eros Ramazzotti -11 4 22 HELLO WORLD Pinguini Tattici Nucleari -4 54 23 È FINITA LA PACE Marracash -8 53 24 LOCURA Lazza -3 65 25 COMUNI MORTALI Achille Lauro -1 35 26 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE Marracash +5 213 27 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE Irama -1 9 28 MEDITERRANEO Bresh -3 28 29 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) Various Artists -2 25 30 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Bad Bunny -1 50 31 X2VR Sfera Ebbasta +3 109 32 VERA BADDIE ANNA -4 77 33 LUX Rosalía -11 6 34 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS Vasco Rossi +9 5 35 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) Pink Floyd +23 4 36 LA CURA 22Simba +15 11 37 PROGETTO X DELUXE Lilcr Nuovo 1 38 SONO UN GRANDE Tiziano Ferro = 8 39 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 Capo Plaza -4 7 40 UMILE (DELUXE) Tony Boy = 128 41 MILANO ANGELS RELOADED Shiva +4 67 42 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey -9 3 43 MI AMI MI ODI Elodie -3 33 44 GOING HARD 3 Tony Boy -8 54 45 FERITE (DELUXE EDITION) Capo Plaza +1 85 46 MEMENTO MORI: MEXICO CITY Depeche Mode -40 2 47 SIRIO Lazza -5 193 48 NUJE Gigi D’Alessio -25 3 49 SAN SIRO LIVE 2025 Elisa +4 5 50 MILANO DEMONS RELOADED Shiva +9 49 51 UFORIA Tony Boy +1 25 52 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) Michael Jackson +12 7 53 LATTE IN POLVERE Papa V & Night Skinny -12 5 54 RANCH Salmo +3 32 55 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) Lucio Corsi +22 5 56 IL MIO LATO PEGGIORE Luchè -7 31 57 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) Tedua -2 133 58 CARAMÉ Angelina Mango -54 2 59 SCHIENA Emma Nuovo 1 60 HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish +13 6 61 L’ORAZERO Renato Zero +39 3 62 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II Geolier -2 154 63 FACCIO UN CASINO Coez -16 17 64 OK COMPUTER Radiohead +18 6 65 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) Alfa -15 29 66 RE MIDA (AURUM) Lazza +10 355 67 20 Capo Plaza -6 47 68 ICON Tony Effe -2 92 69 PAPERCUTS Linkin Park -6 88 70 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA Fabri Fibra -16 26 71 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) Various Artists -27 4 72 MAYHEM Lady Gaga +11 41 73 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 Nuovo 1 74 MAINSTREAM Calcutta = 8 75 GIRA, IL MONDO GIRA Olly -7 69 76 NOSTALGIA (EXPORT) Tony Boy +18 2 77 ULTIMO LIVE STADI 2024 Ultimo +8 30 78 ROCKSTAR Sfera Ebbasta -13 260 79 GLI ANNI 883 +8 23 80 NEVERMIND Nirvana Nuovo 1 81 SFERA EBBASTA Sfera Ebbasta -9 178 82 JOVA! LIVE! LOVE! Jovanotti +8 25 83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID Alex Warren -16 38 84 NERO A METÀ Pino Daniele Nuovo 1 85 MAYA Mace = 5 86 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE Annalisa -8 5 87 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS David Gilmour -7 2 88 EVERYDAY IS CHRISTMAS Sia -13 2 89 23 6451 thasup +2 6 90 È SEMPRE BELLO Coez Nuovo 1 91 AM Arctic Monkeys Nuovo 1 92 THE GLOBE Kid Yugi -3 19 93 OK. RESPIRA Elodie +3 2 94 THAT’S THE SPIRIT (10TH ANNIVERSARY EDITION) Bring Me The Horizon Nuovo 1 95 ESCI DAL TUNNEL Simba La Rue -16 102 96 TROPICO DEL CAPRICORNO Guè -25 49 97 AHIA! Pinguini Tattici Nucleari -13 7 98 FUTURI POSSIBILI Franco126 Nuovo 1 99 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) Damiano David -29 31 100 MATERIA (PRISMA) Marco Mengoni Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

