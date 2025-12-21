Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: boom di Renato Zero, Ultimo cala

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Renato Zero
RaiPlay

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1 – Pink Floyd, "WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)" (Nuovo) Un classico intramontabile torna e si prende subito la vetta: l’edizione del 50° anniversario di "Wish You Were Here" (Legacy Recordings, Sony Music) debutta al n.1 con una settimana in classifica. Ristampa celebrativa e fan in festa: risultato, primo posto senza discussioni.

#2 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" (Nuovo) Rientro da fuoriclasse per Gemitaiz (Tanta Roba, Sony Music): "Elsewhere" irrompe al secondo posto e mette subito pressione alla concorrenza. Il pubblico rap risponde presente fin dal day‑one.

#3 – Paky, "GLORIA" (Nuovo) Sul gradino più basso del podio si piazza Paky con "Gloria" (Glory/Atlantic, Warner Music): esordio solido e temperatura alta tra streaming e fanbase urban. Terzo posto centrato al primo colpo.

#4 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly perde un gradino ma resta in Top 5 alla settimana 60 (Epic, Sony Music). Un "long seller" vero: continuità, riconoscibilità e una tenuta che fa scuola.

#5 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (-4) Dopo il picco, il live di Ultimo (Ultimo Records, Believe) scivola al quinto posto alla settimana 2. Calo fisiologico dopo l’onda dell’esordio, ma presenza ancora fortissima.

#6 – Sfera Ebbasta, "XDVR ANNIVERSAR10" (+26) Rimonta poderosissima per l’anniversary di "XDVR" (Universal Strategic, Universal Music): +26 posizioni in una settimana e Top 10 riconquistata. L’effetto catalogo di Sfera continua a parlare la lingua dei numeri.

#7 – Emis Killa, "MUSICA TRISTE" (-5) Dopo il botto d’ingresso, Emis Killa (Epic, Sony Music) arretra ma resta nei piani alti alla settimana 2. L’album conferma trazione e interesse costante.

#8 – Noyz Narcos, "FUNNY GAMES" (-3) Terza settimana in chart e Noyz tiene botta (Thaurus/M.A.S.T., Believe): piccola discesa, ma progetto ancora caldissimo nei ranking urban.

#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" (+3) Sale in Top 10 alla settimana 94 (EMI, Universal Music). Un maratoneta della chart: progressione costante e fedeltà del pubblico che non molla.

#10 – Michael Bublé, "CHRISTMAS" (-3) L’evergreen natalizio di Bublé (Warner Music) resta in Top 10 alla settimana 5 di questa run. È dicembre: lui suona e il pubblico risponde, immancabile.

Fenomeni della settimana. Fioccano le new entry in vetta (Pink Floyd, Gemitaiz, Paky), ma brilla anche la rimonta di Sfera Ebbasta con "XDVR ANNIVERSAR10" (+26). Nel mid‑chart colpiscono i balzi di Renato Zero con "L’Orazero" (+39), Pink Floyd con "The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)" (+23) e Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (+12), effetto classici di stagione. Le cadute più vistose sono "Caramé" di Angelina Mango (-54) e "Memento Mori: Mexico City" dei Depeche Mode (-40). Capitolo longevità: restano impressionanti i numeri di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (355 settimane), "Persona" di Marracash (320), "Sirio" di Lazza (193), "Noi, loro, gli altri Deluxe" di Marracash (213), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (260) e l’omonimo "Sfera Ebbasta" (178). Moltipresenze d’autore: Sfera Ebbasta piazza diversi titoli in Top 100, così come Tony Boy (più progetti in classifica). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) Pink Floyd Nuovo 1
2 ELSEWHERE Gemitaiz Nuovo 1
3 GLORIA Paky Nuovo 1
4 TUTTA VITA (SEMPRE) Olly -1 60
5 ULTIMO LIVE STADI 2025 Ultimo -4 2
6 XDVR ANNIVERSAR10 Sfera Ebbasta +26 2
7 MUSICA TRISTE Emis Killa -5 2
8 FUNNY GAMES Noyz Narcos -3 3
9 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO Kid Yugi +3 94
10 CHRISTMAS Michael Bublè -3 5
11 PER SOLDI E PER AMORE Ernia -2 13
12 ORBIT ORBIT Caparezza +4 7
13 THE LIFE OF A SHOWGIRL Taylor Swift +17 11
14 CREMONINI LIVE25 Cesare Cremonini -6 4
15 PERSONA Marracash -1 320
16 DIO LO SA – ATTO II Geolier -5 80
17 MA IO SONO FUOCO Annalisa = 10
18 SANTANA MONEY GANG Sfera Ebbasta & Shiva -5 36
19 G Giorgia +1 6
20 LA BELLAVITA Artie 5ive -1 38
21 UNA STORIA IMPORTANTE Eros Ramazzotti -11 4
22 HELLO WORLD Pinguini Tattici Nucleari -4 54
23 È FINITA LA PACE Marracash -8 53
24 LOCURA Lazza -3 65
25 COMUNI MORTALI Achille Lauro -1 35
26 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE Marracash +5 213
27 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE Irama -1 9
28 MEDITERRANEO Bresh -3 28
29 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) Various Artists -2 25
30 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS Bad Bunny -1 50
31 X2VR Sfera Ebbasta +3 109
32 VERA BADDIE ANNA -4 77
33 LUX Rosalía -11 6
34 VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS Vasco Rossi +9 5
35 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) Pink Floyd +23 4
36 LA CURA 22Simba +15 11
37 PROGETTO X DELUXE Lilcr Nuovo 1
38 SONO UN GRANDE Tiziano Ferro = 8
39 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 Capo Plaza -4 7
40 UMILE (DELUXE) Tony Boy = 128
41 MILANO ANGELS RELOADED Shiva +4 67
42 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey -9 3
43 MI AMI MI ODI Elodie -3 33
44 GOING HARD 3 Tony Boy -8 54
45 FERITE (DELUXE EDITION) Capo Plaza +1 85
46 MEMENTO MORI: MEXICO CITY Depeche Mode -40 2
47 SIRIO Lazza -5 193
48 NUJE Gigi D’Alessio -25 3
49 SAN SIRO LIVE 2025 Elisa +4 5
50 MILANO DEMONS RELOADED Shiva +9 49
51 UFORIA Tony Boy +1 25
52 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) Michael Jackson +12 7
53 LATTE IN POLVERE Papa V & Night Skinny -12 5
54 RANCH Salmo +3 32
55 LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) Lucio Corsi +22 5
56 IL MIO LATO PEGGIORE Luchè -7 31
57 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) Tedua -2 133
58 CARAMÉ Angelina Mango -54 2
59 SCHIENA Emma Nuovo 1
60 HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish +13 6
61 L’ORAZERO Renato Zero +39 3
62 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II Geolier -2 154
63 FACCIO UN CASINO Coez -16 17
64 OK COMPUTER Radiohead +18 6
65 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) Alfa -15 29
66 RE MIDA (AURUM) Lazza +10 355
67 20 Capo Plaza -6 47
68 ICON Tony Effe -2 92
69 PAPERCUTS Linkin Park -6 88
70 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA Fabri Fibra -16 26
71 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) Various Artists -27 4
72 MAYHEM Lady Gaga +11 41
73 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 Nuovo 1
74 MAINSTREAM Calcutta = 8
75 GIRA, IL MONDO GIRA Olly -7 69
76 NOSTALGIA (EXPORT) Tony Boy +18 2
77 ULTIMO LIVE STADI 2024 Ultimo +8 30
78 ROCKSTAR Sfera Ebbasta -13 260
79 GLI ANNI 883 +8 23
80 NEVERMIND Nirvana Nuovo 1
81 SFERA EBBASTA Sfera Ebbasta -9 178
82 JOVA! LIVE! LOVE! Jovanotti +8 25
83 YOU’LL BE ALRIGHT, KID Alex Warren -16 38
84 NERO A METÀ Pino Daniele Nuovo 1
85 MAYA Mace = 5
86 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE Annalisa -8 5
87 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS David Gilmour -7 2
88 EVERYDAY IS CHRISTMAS Sia -13 2
89 23 6451 thasup +2 6
90 È SEMPRE BELLO Coez Nuovo 1
91 AM Arctic Monkeys Nuovo 1
92 THE GLOBE Kid Yugi -3 19
93 OK. RESPIRA Elodie +3 2
94 THAT’S THE SPIRIT (10TH ANNIVERSARY EDITION) Bring Me The Horizon Nuovo 1
95 ESCI DAL TUNNEL Simba La Rue -16 102
96 TROPICO DEL CAPRICORNO Guè -25 49
97 AHIA! Pinguini Tattici Nucleari -13 7
98 FUTURI POSSIBILI Franco126 Nuovo 1
99 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) Damiano David -29 31
100 MATERIA (PRISMA) Marco Mengoni Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio ...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesar...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Geolier

I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Olly cade dalla vetta, chi c'è ora

Nella classifica FIMI dei dischi più venduti il trionfatore di Sanremo deve cedere l...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christ...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo
Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Andrea Sannino

Andrea Sannino
Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963