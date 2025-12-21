Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: boom di Renato Zero, Ultimo cala
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – Pink Floyd, "WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)" (Nuovo) Un classico intramontabile torna e si prende subito la vetta: l’edizione del 50° anniversario di "Wish You Were Here" (Legacy Recordings, Sony Music) debutta al n.1 con una settimana in classifica. Ristampa celebrativa e fan in festa: risultato, primo posto senza discussioni.
#2 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" (Nuovo) Rientro da fuoriclasse per Gemitaiz (Tanta Roba, Sony Music): "Elsewhere" irrompe al secondo posto e mette subito pressione alla concorrenza. Il pubblico rap risponde presente fin dal day‑one.
#3 – Paky, "GLORIA" (Nuovo) Sul gradino più basso del podio si piazza Paky con "Gloria" (Glory/Atlantic, Warner Music): esordio solido e temperatura alta tra streaming e fanbase urban. Terzo posto centrato al primo colpo.
#4 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly perde un gradino ma resta in Top 5 alla settimana 60 (Epic, Sony Music). Un "long seller" vero: continuità, riconoscibilità e una tenuta che fa scuola.
#5 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (-4) Dopo il picco, il live di Ultimo (Ultimo Records, Believe) scivola al quinto posto alla settimana 2. Calo fisiologico dopo l’onda dell’esordio, ma presenza ancora fortissima.
#6 – Sfera Ebbasta, "XDVR ANNIVERSAR10" (+26) Rimonta poderosissima per l’anniversary di "XDVR" (Universal Strategic, Universal Music): +26 posizioni in una settimana e Top 10 riconquistata. L’effetto catalogo di Sfera continua a parlare la lingua dei numeri.
#7 – Emis Killa, "MUSICA TRISTE" (-5) Dopo il botto d’ingresso, Emis Killa (Epic, Sony Music) arretra ma resta nei piani alti alla settimana 2. L’album conferma trazione e interesse costante.
#8 – Noyz Narcos, "FUNNY GAMES" (-3) Terza settimana in chart e Noyz tiene botta (Thaurus/M.A.S.T., Believe): piccola discesa, ma progetto ancora caldissimo nei ranking urban.
#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" (+3) Sale in Top 10 alla settimana 94 (EMI, Universal Music). Un maratoneta della chart: progressione costante e fedeltà del pubblico che non molla.
#10 – Michael Bublé, "CHRISTMAS" (-3) L’evergreen natalizio di Bublé (Warner Music) resta in Top 10 alla settimana 5 di questa run. È dicembre: lui suona e il pubblico risponde, immancabile.
Fenomeni della settimana. Fioccano le new entry in vetta (Pink Floyd, Gemitaiz, Paky), ma brilla anche la rimonta di Sfera Ebbasta con "XDVR ANNIVERSAR10" (+26). Nel mid‑chart colpiscono i balzi di Renato Zero con "L’Orazero" (+39), Pink Floyd con "The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)" (+23) e Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (+12), effetto classici di stagione. Le cadute più vistose sono "Caramé" di Angelina Mango (-54) e "Memento Mori: Mexico City" dei Depeche Mode (-40). Capitolo longevità: restano impressionanti i numeri di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (355 settimane), "Persona" di Marracash (320), "Sirio" di Lazza (193), "Noi, loro, gli altri Deluxe" di Marracash (213), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (260) e l’omonimo "Sfera Ebbasta" (178). Moltipresenze d’autore: Sfera Ebbasta piazza diversi titoli in Top 100, così come Tony Boy (più progetti in classifica). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)
|Pink Floyd
|Nuovo
|1
|2
|ELSEWHERE
|Gemitaiz
|Nuovo
|1
|3
|GLORIA
|Paky
|Nuovo
|1
|4
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|Olly
|-1
|60
|5
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|Ultimo
|-4
|2
|6
|XDVR ANNIVERSAR10
|Sfera Ebbasta
|+26
|2
|7
|MUSICA TRISTE
|Emis Killa
|-5
|2
|8
|FUNNY GAMES
|Noyz Narcos
|-3
|3
|9
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|Kid Yugi
|+3
|94
|10
|CHRISTMAS
|Michael Bublè
|-3
|5
|11
|PER SOLDI E PER AMORE
|Ernia
|-2
|13
|12
|ORBIT ORBIT
|Caparezza
|+4
|7
|13
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|Taylor Swift
|+17
|11
|14
|CREMONINI LIVE25
|Cesare Cremonini
|-6
|4
|15
|PERSONA
|Marracash
|-1
|320
|16
|DIO LO SA – ATTO II
|Geolier
|-5
|80
|17
|MA IO SONO FUOCO
|Annalisa
|=
|10
|18
|SANTANA MONEY GANG
|Sfera Ebbasta & Shiva
|-5
|36
|19
|G
|Giorgia
|+1
|6
|20
|LA BELLAVITA
|Artie 5ive
|-1
|38
|21
|UNA STORIA IMPORTANTE
|Eros Ramazzotti
|-11
|4
|22
|HELLO WORLD
|Pinguini Tattici Nucleari
|-4
|54
|23
|È FINITA LA PACE
|Marracash
|-8
|53
|24
|LOCURA
|Lazza
|-3
|65
|25
|COMUNI MORTALI
|Achille Lauro
|-1
|35
|26
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|Marracash
|+5
|213
|27
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|Irama
|-1
|9
|28
|MEDITERRANEO
|Bresh
|-3
|28
|29
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|Various Artists
|-2
|25
|30
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|Bad Bunny
|-1
|50
|31
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|+3
|109
|32
|VERA BADDIE
|ANNA
|-4
|77
|33
|LUX
|Rosalía
|-11
|6
|34
|VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS
|Vasco Rossi
|+9
|5
|35
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|Pink Floyd
|+23
|4
|36
|LA CURA
|22Simba
|+15
|11
|37
|PROGETTO X DELUXE
|Lilcr
|Nuovo
|1
|38
|SONO UN GRANDE
|Tiziano Ferro
|=
|8
|39
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|Capo Plaza
|-4
|7
|40
|UMILE (DELUXE)
|Tony Boy
|=
|128
|41
|MILANO ANGELS RELOADED
|Shiva
|+4
|67
|42
|MERRY CHRISTMAS
|Mariah Carey
|-9
|3
|43
|MI AMI MI ODI
|Elodie
|-3
|33
|44
|GOING HARD 3
|Tony Boy
|-8
|54
|45
|FERITE (DELUXE EDITION)
|Capo Plaza
|+1
|85
|46
|MEMENTO MORI: MEXICO CITY
|Depeche Mode
|-40
|2
|47
|SIRIO
|Lazza
|-5
|193
|48
|NUJE
|Gigi D’Alessio
|-25
|3
|49
|SAN SIRO LIVE 2025
|Elisa
|+4
|5
|50
|MILANO DEMONS RELOADED
|Shiva
|+9
|49
|51
|UFORIA
|Tony Boy
|+1
|25
|52
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|Michael Jackson
|+12
|7
|53
|LATTE IN POLVERE
|Papa V & Night Skinny
|-12
|5
|54
|RANCH
|Salmo
|+3
|32
|55
|LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE)
|Lucio Corsi
|+22
|5
|56
|IL MIO LATO PEGGIORE
|Luchè
|-7
|31
|57
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|Tedua
|-2
|133
|58
|CARAMÉ
|Angelina Mango
|-54
|2
|59
|SCHIENA
|Emma
|Nuovo
|1
|60
|HIT ME HARD AND SOFT
|Billie Eilish
|+13
|6
|61
|L’ORAZERO
|Renato Zero
|+39
|3
|62
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|Geolier
|-2
|154
|63
|FACCIO UN CASINO
|Coez
|-16
|17
|64
|OK COMPUTER
|Radiohead
|+18
|6
|65
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|Alfa
|-15
|29
|66
|RE MIDA (AURUM)
|Lazza
|+10
|355
|67
|20
|Capo Plaza
|-6
|47
|68
|ICON
|Tony Effe
|-2
|92
|69
|PAPERCUTS
|Linkin Park
|-6
|88
|70
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|Fabri Fibra
|-16
|26
|71
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|Various Artists
|-27
|4
|72
|MAYHEM
|Lady Gaga
|+11
|41
|73
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|883
|Nuovo
|1
|74
|MAINSTREAM
|Calcutta
|=
|8
|75
|GIRA, IL MONDO GIRA
|Olly
|-7
|69
|76
|NOSTALGIA (EXPORT)
|Tony Boy
|+18
|2
|77
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|Ultimo
|+8
|30
|78
|ROCKSTAR
|Sfera Ebbasta
|-13
|260
|79
|GLI ANNI
|883
|+8
|23
|80
|NEVERMIND
|Nirvana
|Nuovo
|1
|81
|SFERA EBBASTA
|Sfera Ebbasta
|-9
|178
|82
|JOVA! LIVE! LOVE!
|Jovanotti
|+8
|25
|83
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|Alex Warren
|-16
|38
|84
|NERO A METÀ
|Pino Daniele
|Nuovo
|1
|85
|MAYA
|Mace
|=
|5
|86
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|Annalisa
|-8
|5
|87
|THE LUCK AND STRANGE CONCERTS
|David Gilmour
|-7
|2
|88
|EVERYDAY IS CHRISTMAS
|Sia
|-13
|2
|89
|23 6451
|thasup
|+2
|6
|90
|È SEMPRE BELLO
|Coez
|Nuovo
|1
|91
|AM
|Arctic Monkeys
|Nuovo
|1
|92
|THE GLOBE
|Kid Yugi
|-3
|19
|93
|OK. RESPIRA
|Elodie
|+3
|2
|94
|THAT’S THE SPIRIT (10TH ANNIVERSARY EDITION)
|Bring Me The Horizon
|Nuovo
|1
|95
|ESCI DAL TUNNEL
|Simba La Rue
|-16
|102
|96
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|Guè
|-25
|49
|97
|AHIA!
|Pinguini Tattici Nucleari
|-13
|7
|98
|FUTURI POSSIBILI
|Franco126
|Nuovo
|1
|99
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|Damiano David
|-29
|31
|100
|MATERIA (PRISMA)
|Marco Mengoni
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
