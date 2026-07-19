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Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Anna Pepe e i Rolling Stones fanno un esordio record

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana.

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Redazione

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Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Anna Pepe e i Rolling Stones fanno un esordio record

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ. Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (NEW)
Settimana d’esordio da regina per Anna Pepe, che entra direttamente al n.1 con il nuovo album uscito il 10 luglio 2026. Dalla direzione creativa di Jacob Webster all’estetica Y2K super-luccicante, il progetto punta forte sul pop-rap generazionale con produzioni di Miles e incursioni club. Tra i passaggi più chiacchierati: il singolo White Girl Wasted a tinte EDM/K-pop, i feat con Lazza (Sono io il pass), Astro e Tony Boy (Safari), G.Mineiro (Scontrosa), oltre a pezzi come Honey (house 90s) e Veleno (finale introspettivo). In scia al lancio, Anna ha annunciato un fitto calendario live estivo con date tra agosto e settembre (Palermo, Olbia/Red Valley, Monfalcone, Catania, Bari). E sui social ha acceso l’hype anche l’istantanea con Gaia, che i fan sognano come possibile futura collaborazione.

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2) THE ROLLING STONES – FOREIGN TONGUES (NEW)
I leggendari Stones fanno il loro ingresso direttamente sul podio. New entry al n.2 e curiosità altissima per il nuovo capitolo discografico.

3) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION (-1)
Tiene il podio Ultimo dopo l’epocale live di Tor Vergata, dove ha radunato una folla da record. L’artista ha annunciato di voler portare quello spettacolo anche al cinema e, intanto, ha postato una foto insieme a Vasco Rossi (per cui ha detto di aver comprato il biglietto del 2027), alimentando la suggestione di un futuro incontro sul palco.

4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (-1)
Continuità ad alta quota per Geolier, che conferma lo stato di grazia del suo ultimo lavoro, ancora solidissimo in Top 5.

5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (-1)
Un traguardo notevole: 90 settimane in classifica e un altro piazzamento in Top 10. Resistenza da vera long-seller.

6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (-1)
Album estivo per eccellenza, continua a macinare stream e presenze. Dai rumor di gossip legati al suo passato sentimentale con Elisa Maino, l’attenzione resta comunque sulla musica e sulla sua scrittura di mare e città.

7) SHIVA – VANGELO (-1)
Shiva resta in scia con un progetto che cresce alla distanza. Bars e visione coerente gli garantiscono continuità in Top 10.

8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (-1)
Bunny-week in Italia: l’artista portoricano incendia Milano con il doppio evento del 17-18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura (sold out totale) e l’iconica "Casita" portoricana dentro lo show, dove selezionati fan vivono la performance a pochi passi dalla star.

9) MADONNA – CONFESSIONS II (-8)
Scivola ma resta altissima l’attenzione su Confessions II, trainato dal nuovo singolo Danceteria (produzione Stuart Price), omaggio alla club culture newyorkese e alla leggendaria Danceteria. Un ritorno al dancefloor che profuma di storia.

10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (-2)
Secondo titolo in Top 10 per Geolier, che festeggia un traguardo extra: 110 settimane totali in classifica per l’album. Tenuta mostruosa.

I fenomeni della settimana

New entry a raffica. Oltre ai debutti in Top 3 (ANNA n.1 e The Rolling Stones n.2), entrano in Top 100 anche Future (n.50), Bruno Mars (n.63), Bring Me The Horizon (n.74), Il Ghost (n.81), di nuovo Bruno Mars (n.88), Caparezza (n.91), Jack White (n.96), Elodie (n.98), Ernia (n.99) e Jovanotti (n.100).

Artisti "multititolo". Settimana d’oro per Sfera Ebbasta, presente con una vera collezione: X2VR (n.31), LOCURA (n.34), Sirio (n.45), Famoso (n.25), Rockstar (n.24), Sfera Ebbasta (n.58). Molto presente anche Ultimo con diversi rientri e oscillazioni (n.59, 62, 64, 68, 73), Geolier con tre titoli (n.4, 10, 83).

Cadute pesanti e rimbalzi. Tra gli scivoloni spiccano Tedua (RYAN TED -17, n.36) e diversi titoli di Ultimo (Colpa delle favole -27 n.59; Peter Pan -26 n.62; Solo -23 n.64; Pianeti -21 n.68). Madonna arretra di 8 posizioni ma resta in Top 10.

Longevità-monstre. Persona di Marracash è a quota 350 settimane (n.42), Sirio di Lazza a 223 (n.45). Geolier (Dio lo sa – Atto II) tocca 110 settimane (n.10). Sfera Ebbasta 20 (n.49) macina 77 settimane. Numeri da catalogo classico.

I dati citati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Pos Titolo Artista Var Sett.
1 MILLION DOLLAR BABE ANNA NEW 1
2 FOREIGN TONGUES THE ROLLING STONES NEW 1
3 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO -1 4
4 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 26
5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 90
6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH -1 58
7 VANGELO SHIVA -1 14
8 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 80
9 CONFESSIONS II MADONNA -8 2
10 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -2 110
11 AMATORE SAMURAI JAY -1 8
12 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -3 65
13 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -2 24
14 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -2 68
15 DISINCANTO MADAME -1 13
16 SANTISSIMO SAYF -3 10
17 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -1 28
18 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL -1 6
19 GLI ANNI 883 -1 53
20 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO -4 5
21 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA 1 66
22 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -2 12
23 SACRO SERENA BRANCALE = 14
24 ROCKSTAR SFERA EBBASTA 5 290
25 FAMOSO SFERA EBBASTA 5 29
26 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -1 124
27 PAPERCUTS LINKIN PARK -3 118
28 VERA BADDIE ANNA = 107
29 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY 6 25
30 TWENTY ONE HUGEL 1 3
31 X2VR SFERA EBBASTA 12 139
32 SOLITO CINEMA JULI -5 12
33 CALCINACCI FULMINACCI -7 18
34 LOCURA LAZZA 3 95
35 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 84
36 RYAN TED TEDUA -17 8
37 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 1 40
38 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS 24 4
39 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 6 9
40 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -7 184
41 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA 1 43
42 PERSONA MARRACASH 7 350
43 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 7 15
44 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA 9 79
45 SIRIO LAZZA 13 223
46 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ = 61
47 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA 12 97
48 ARIRANG BTS -9 17
49 20 CAPO PLAZA 8 77
50 THE REAL ME FUTURE NEW 1
51 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -3 99
52 EL BAIFO QUEVEDO -1 11
53 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -1 115
54 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -14 7
55 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON = 12
56 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI = 29
57 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -2 163
58 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA 12 208
59 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO -27 3
60 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA 1 29
61 UMILE (DELUXE) TONY BOY 5 158
62 PETER PAN ULTIMO -26 3
63 THE ROMANTIC BRUNO MARS NEW 1
64 SOLO ULTIMO -23 3
65 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -2 29
66 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 6 6
67 FACCIO UN CASINO COEZ 1 47
68 PIANETI ULTIMO -21 2
69 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 5 55
70 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH 5 243
71 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO 1 4
72 SONO UN GRANDE (DELUXE) TIZIANO FERRO 5 9
73 ALTROVE ULTIMO -13 2
74 COUNT YOUR BLESSINGS | REPENTED BRING ME THE HORIZON NEW 1
75 SANTERIA MARRACASH & GUÈ -4 17
76 TRAUMA TONY BOY 8 28
77 RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 VARIOUS ARTISTS -12 3
78 È SEMPRE BELLO COEZ -2 29
79 MA’ BLANCO -1 15
80 GOING HARD 3 TONY BOY 5 84
81 NEL BENE E NEL MALE IL GHOST NEW 1
82 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -1 29
83 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -9 5
84 È FINITA LA PACE MARRACASH -5 83
85 ICON TONY EFFE 2 122
86 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA 3 3
87 1969 ACHILLE LAURO 1 21
88 DOO-WOPS & HOOLIGANS BRUNO MARS NEW 1
89 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE 1 132
90 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI 1 19
91 ORBIT ORBIT CAPAREZZA NEW 1
92 BAD MICHAEL JACKSON -12 12
93 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE 6 2
94 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID = 15
95 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 19
96 FROZEN CHARLOTTE JACK WHITE NEW 1
97 SANTANA SEASON SHIVA -5 12
98 MI AMI MI ODI ELODIE NEW 1
99 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA NEW 1
100 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI NEW 1

Classifica completa e dati a cura di "Top of The Music" – FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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