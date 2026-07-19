Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Anna Pepe e i Rolling Stones fanno un esordio record
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana.
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ. Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (NEW)
Settimana d’esordio da regina per Anna Pepe, che entra direttamente al n.1 con il nuovo album uscito il 10 luglio 2026. Dalla direzione creativa di Jacob Webster all’estetica Y2K super-luccicante, il progetto punta forte sul pop-rap generazionale con produzioni di Miles e incursioni club. Tra i passaggi più chiacchierati: il singolo White Girl Wasted a tinte EDM/K-pop, i feat con Lazza (Sono io il pass), Astro e Tony Boy (Safari), G.Mineiro (Scontrosa), oltre a pezzi come Honey (house 90s) e Veleno (finale introspettivo). In scia al lancio, Anna ha annunciato un fitto calendario live estivo con date tra agosto e settembre (Palermo, Olbia/Red Valley, Monfalcone, Catania, Bari). E sui social ha acceso l’hype anche l’istantanea con Gaia, che i fan sognano come possibile futura collaborazione.
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2) THE ROLLING STONES – FOREIGN TONGUES (NEW)
I leggendari Stones fanno il loro ingresso direttamente sul podio. New entry al n.2 e curiosità altissima per il nuovo capitolo discografico.
3) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION (-1)
Tiene il podio Ultimo dopo l’epocale live di Tor Vergata, dove ha radunato una folla da record. L’artista ha annunciato di voler portare quello spettacolo anche al cinema e, intanto, ha postato una foto insieme a Vasco Rossi (per cui ha detto di aver comprato il biglietto del 2027), alimentando la suggestione di un futuro incontro sul palco.
4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (-1)
Continuità ad alta quota per Geolier, che conferma lo stato di grazia del suo ultimo lavoro, ancora solidissimo in Top 5.
5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (-1)
Un traguardo notevole: 90 settimane in classifica e un altro piazzamento in Top 10. Resistenza da vera long-seller.
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (-1)
Album estivo per eccellenza, continua a macinare stream e presenze. Dai rumor di gossip legati al suo passato sentimentale con Elisa Maino, l’attenzione resta comunque sulla musica e sulla sua scrittura di mare e città.
7) SHIVA – VANGELO (-1)
Shiva resta in scia con un progetto che cresce alla distanza. Bars e visione coerente gli garantiscono continuità in Top 10.
8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (-1)
Bunny-week in Italia: l’artista portoricano incendia Milano con il doppio evento del 17-18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura (sold out totale) e l’iconica "Casita" portoricana dentro lo show, dove selezionati fan vivono la performance a pochi passi dalla star.
9) MADONNA – CONFESSIONS II (-8)
Scivola ma resta altissima l’attenzione su Confessions II, trainato dal nuovo singolo Danceteria (produzione Stuart Price), omaggio alla club culture newyorkese e alla leggendaria Danceteria. Un ritorno al dancefloor che profuma di storia.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (-2)
Secondo titolo in Top 10 per Geolier, che festeggia un traguardo extra: 110 settimane totali in classifica per l’album. Tenuta mostruosa.
I fenomeni della settimana
New entry a raffica. Oltre ai debutti in Top 3 (ANNA n.1 e The Rolling Stones n.2), entrano in Top 100 anche Future (n.50), Bruno Mars (n.63), Bring Me The Horizon (n.74), Il Ghost (n.81), di nuovo Bruno Mars (n.88), Caparezza (n.91), Jack White (n.96), Elodie (n.98), Ernia (n.99) e Jovanotti (n.100).
Artisti "multititolo". Settimana d’oro per Sfera Ebbasta, presente con una vera collezione: X2VR (n.31), LOCURA (n.34), Sirio (n.45), Famoso (n.25), Rockstar (n.24), Sfera Ebbasta (n.58). Molto presente anche Ultimo con diversi rientri e oscillazioni (n.59, 62, 64, 68, 73), Geolier con tre titoli (n.4, 10, 83).
Cadute pesanti e rimbalzi. Tra gli scivoloni spiccano Tedua (RYAN TED -17, n.36) e diversi titoli di Ultimo (Colpa delle favole -27 n.59; Peter Pan -26 n.62; Solo -23 n.64; Pianeti -21 n.68). Madonna arretra di 8 posizioni ma resta in Top 10.
Longevità-monstre. Persona di Marracash è a quota 350 settimane (n.42), Sirio di Lazza a 223 (n.45). Geolier (Dio lo sa – Atto II) tocca 110 settimane (n.10). Sfera Ebbasta 20 (n.49) macina 77 settimane. Numeri da catalogo classico.
I dati citati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista
|Var
|Sett.
|1
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|NEW
|1
|2
|FOREIGN TONGUES
|THE ROLLING STONES
|NEW
|1
|3
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION
|ULTIMO
|-1
|4
|4
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|-1
|26
|5
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|90
|6
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|-1
|58
|7
|VANGELO
|SHIVA
|-1
|14
|8
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-1
|80
|9
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|-8
|2
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-2
|110
|11
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|-1
|8
|12
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|-3
|65
|13
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|-2
|24
|14
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-2
|68
|15
|DISINCANTO
|MADAME
|-1
|13
|16
|SANTISSIMO
|SAYF
|-3
|10
|17
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|-1
|28
|18
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|-1
|6
|19
|GLI ANNI
|883
|-1
|53
|20
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|-4
|5
|21
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|1
|66
|22
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-2
|12
|23
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|=
|14
|24
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|5
|290
|25
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|5
|29
|26
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-1
|124
|27
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-3
|118
|28
|VERA BADDIE
|ANNA
|=
|107
|29
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|6
|25
|30
|TWENTY ONE
|HUGEL
|1
|3
|31
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|12
|139
|32
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-5
|12
|33
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-7
|18
|34
|LOCURA
|LAZZA
|3
|95
|35
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-1
|84
|36
|RYAN TED
|TEDUA
|-17
|8
|37
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|1
|40
|38
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|24
|4
|39
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|6
|9
|40
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-7
|184
|41
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|1
|43
|42
|PERSONA
|MARRACASH
|7
|350
|43
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|7
|15
|44
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|9
|79
|45
|SIRIO
|LAZZA
|13
|223
|46
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|=
|61
|47
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|12
|97
|48
|ARIRANG
|BTS
|-9
|17
|49
|20
|CAPO PLAZA
|8
|77
|50
|THE REAL ME
|FUTURE
|NEW
|1
|51
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-3
|99
|52
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|-1
|11
|53
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-1
|115
|54
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-14
|7
|55
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|=
|12
|56
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|=
|29
|57
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-2
|163
|58
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|12
|208
|59
|COLPA DELLE FAVOLE
|ULTIMO
|-27
|3
|60
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|1
|29
|61
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|5
|158
|62
|PETER PAN
|ULTIMO
|-26
|3
|63
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|NEW
|1
|64
|SOLO
|ULTIMO
|-23
|3
|65
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-2
|29
|66
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|6
|6
|67
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|1
|47
|68
|PIANETI
|ULTIMO
|-21
|2
|69
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|5
|55
|70
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|5
|243
|71
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|1
|4
|72
|SONO UN GRANDE (DELUXE)
|TIZIANO FERRO
|5
|9
|73
|ALTROVE
|ULTIMO
|-13
|2
|74
|COUNT YOUR BLESSINGS | REPENTED
|BRING ME THE HORIZON
|NEW
|1
|75
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|-4
|17
|76
|TRAUMA
|TONY BOY
|8
|28
|77
|RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026
|VARIOUS ARTISTS
|-12
|3
|78
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-2
|29
|79
|MA’
|BLANCO
|-1
|15
|80
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|5
|84
|81
|NEL BENE E NEL MALE
|IL GHOST
|NEW
|1
|82
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-1
|29
|83
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|-9
|5
|84
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-5
|83
|85
|ICON
|TONY EFFE
|2
|122
|86
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|3
|3
|87
|1969
|ACHILLE LAURO
|1
|21
|88
|DOO-WOPS & HOOLIGANS
|BRUNO MARS
|NEW
|1
|89
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|1
|132
|90
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|1
|19
|91
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|NEW
|1
|92
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|-12
|12
|93
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|6
|2
|94
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|=
|15
|95
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|19
|96
|FROZEN CHARLOTTE
|JACK WHITE
|NEW
|1
|97
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|-5
|12
|98
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|NEW
|1
|99
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|NEW
|1
|100
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|NEW
|1
Classifica completa e dati a cura di "Top of The Music" – FIMI/NIQ.
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