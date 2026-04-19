Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

1) SHIVA – VANGELO (MILANO OVEST / COLUMBIA, SONY MUSIC) – Debutto col botto: nuova entrata direttamente al n.1 e subito 1 settimana in classifica. Un ingresso che spinge l’asticella in alto e conferma il momento caldissimo dell’artista milanese.

2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (ATLANTIC, WARNER MUSIC) – Sale e tiene saldissimo il podio alla 13ª settimana. Geolier è ovunque: oltre a questo titolo, presidia la chart con altri progetti, consolidando uno dei cataloghi più forti del momento.

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (EPIC, SONY MUSIC) – 77 settimane e non sentirle: long run clamoroso e conferma in Top 3. Un album "maratoneta" che continua a macinare ascolti e a restare tra i preferiti del pubblico.

4) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI, UNIVERSAL MUSIC) – In spinta fino alla 11ª settimana, con una permanenza da veterano. Kid Yugi continua a crescere combinando numeri solidi e forte riconoscibilità.

5) BLANCO – MA’ (EMI, UNIVERSAL MUSIC) – Dopo l’exploit d’esordio, il disco-confessione di Blanco tiene la Top 5 alla 2ª settimana. Un lavoro personale che continua a far parlare di sé e a farsi streammare.

6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (RIMAS ENTERTAINMENT LLC., AUDIOGLOBE / THE ORCHARD) – 67 settimane in classifica: pura resistenza. L’universo di Bad Bunny resta solidissimo anche in Italia, complice la coesistenza in chart di altri suoi titoli.

7) BTS – ARIRANG (EMI, UNIVERSAL MUSIC / VIRGIN MUSIC GROUP) – Quarta settimana e ancora Top 10. La fanbase è il motore, ma a spingere è anche un set di tracce che sta funzionando sulle piattaforme.

8) DITONELLAPIAGA – MISS ITALIA (BMG, UNIVERSAL MUSIC / BMG) – Nuova entrata al n.8 e 1 settimana in chart: l’album porta in classifica la personalità di Margherita Carducci e si ritaglia subito il suo spazio tra i big.

9) SERENA BRANCALE – SACRO (ATLANTIC RECORDS / ISOLA DEGLI ARTISTI, WARNER MUSIC) – Debutto in Top 10 per un progetto dal cuore folk-soul: 1ª settimana e impatto immediato. Un ritorno che profuma d’estate e di tour.

10) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (TRENCHES RECORDS ENT / WARNER RECORDS, WARNER MUSIC) – 55 settimane in classifica e ancora Top 10: un album che non molla la presa e continua a funzionare in lungo periodo.

Fenomeni della settimana
Nuove entrate in evidenza: oltre a Shiva (#1), spiccano Ditonellapiaga (#8) e Serena Brancale (#9). Nella pancia della classifica arrivano anche Nicolò Filippucci (#21), Sarah Toscano (#55), tre titoli di Justin Bieber (Purpose #47, Swag II #69, Believe #80), Sombr (#82) e i Pink Floyd con la 50th Anniversary di "The Dark Side of the Moon" (#83). Tra i grandi balzi: Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" sale al #61 (+32), Frah Quintale al #66 (+28), Mace al #73 (+12) e 22Simba al #89 (+10). Flessioni pesanti per Salmo (#19, −18), Kanye West (#32, −16), Rkomi (#75, −15), Sfera Ebbasta (omonimo al #71, −15), Luchè "Potere (Il giorno dopo)" (#93, −21) e Nabi "Diamante" (#99, −22). Multi‑presenze da record: Sfera Ebbasta è in classifica con più titoli (tra cui #20, #26, #33, #42, #71), Geolier compare tre volte (#2, #15, #67), Olly è sia #3 che #45. Capitolo longevità: restano pietre miliari Lazza "Re Mida (Aurum)" (#88, 372 settimane), Marracash "Persona" (#24, 337), Sfera Ebbasta "Rockstar" (#33, 277) e "Sirio" di Lazza (#36, 210). Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 VANGELO SHIVA Nuovo 1
2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +1 13
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY +1 77
4 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +2 11
5 MA’ BLANCO -3 2
6 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -1 67
7 ARIRANG BTS = 4
8 MISS ITALIA DITONELLAPIAGA Nuovo 1
9 SACRO SERENA BRANCALE Nuovo 1
10 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 55
11 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO -1 52
12 CALCINACCI FULMINACCI +1 5
13 IO INDIVIDUO NAYT -1 4
14 MEDITERRANEO BRESH = 45
15 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 97
16 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -8 2
17 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +1 30
18 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 111
19 HELLVISBACK 10 YEARS LATER SALMO -18 2
20 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +2 53
21 UN POSTO DOVE ANDARE NICOLÒ FILIPPUCCI Nuovo 1
22 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -1 48
23 LOCURA LAZZA +1 82
24 PERSONA MARRACASH +5 337
25 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -8 3
26 FAMOSO SFERA EBBASTA -1 16
27 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +6 102
28 MA IO SONO FUOCO ANNALISA = 27
29 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -3 42
30 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI = 71
31 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -8 3
32 BULLY KANYE WEST -16 3
33 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -6 277
34 VERA BADDIE ANNA -2 94
35 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -4 12
36 SIRIO LAZZA = 210
37 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -3 5
38 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN +13 6
39 PAPERCUTS LINKIN PARK +1 105
40 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +1 16
41 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES -6 6
42 X2VR SFERA EBBASTA -4 126
43 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +1 84
44 20 CAPO PLAZA -7 64
45 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -6 86
46 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH = 230
47 PURPOSE JUSTIN BIEBER Nuovo 1
48 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA = 66
49 UMILE (DELUXE) TONY BOY +9 145
50 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 150
51 1969 ACHILLE LAURO -8 8
52 GLI ANNI 883 -10 40
53 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -8 16
54 TRAUMA TONY BOY -1 15
55 MET GALA SARAH TOSCANO Nuovo 1
56 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -6 15
57 FACCIO UN CASINO COEZ -3 34
58 AMARSI È LA RIVOLUZIONE EDDIE BROCK -9 7
59 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -4 17
60 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -3 16
61 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +32 2
62 ICON TONY EFFE -10 109
63 È SEMPRE BELLO COEZ -4 16
64 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -2 16
65 È FINITA LA PACE MARRACASH = 70
66 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE +28 3
67 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -3 171
68 +=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN = 17
69 SWAG II JUSTIN BIEBER Nuovo 1
70 GOING HARD 3 TONY BOY +3 71
71 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -15 195
72 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -11 16
73 MAYA MACE +12 22
74 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -7 4
75 TAXI DRIVER RKOMI -15 12
76 THE ROMANTIC BRUNO MARS +11 7
77 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -11 119
78 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA = 24
79 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -10 28
80 BELIEVE JUSTIN BIEBER Nuovo 1
81 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 -6 11
82 I BARELY KNOW HER SOMBR Nuovo 1
83 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD Nuovo 1
84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 6
85 23 6451 THASUP +7 14
86 NON GUARDARE + GIÙ TREDICI PIETRO -16 7
87 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA -6 2
88 RE MIDA (AURUM) LAZZA -5 372
89 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +10 28
90 FUTURI POSSIBILI FRANCO126 +1 3
91 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI +6 2
92 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER Nuovo 1
93 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -21 9
94 MAINSTREAM CALCUTTA +1 8
95 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 6
96 THE GLOBE KID YUGI +4 36
97 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -13 26
98 AVICII FOREVER AVICII -8 2
99 DIAMANTE NABI -22 9
100 LUX ROSALÍA -29 5

Fonte dati: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Personaggi

Shiva

Shiva
Luchè

Luchè
Mahmood

Mahmood
Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963