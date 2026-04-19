Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
1) SHIVA – VANGELO (MILANO OVEST / COLUMBIA, SONY MUSIC) – Debutto col botto: nuova entrata direttamente al n.1 e subito 1 settimana in classifica. Un ingresso che spinge l’asticella in alto e conferma il momento caldissimo dell’artista milanese.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (ATLANTIC, WARNER MUSIC) – Sale e tiene saldissimo il podio alla 13ª settimana. Geolier è ovunque: oltre a questo titolo, presidia la chart con altri progetti, consolidando uno dei cataloghi più forti del momento.
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (EPIC, SONY MUSIC) – 77 settimane e non sentirle: long run clamoroso e conferma in Top 3. Un album "maratoneta" che continua a macinare ascolti e a restare tra i preferiti del pubblico.
4) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (EMI, UNIVERSAL MUSIC) – In spinta fino alla 11ª settimana, con una permanenza da veterano. Kid Yugi continua a crescere combinando numeri solidi e forte riconoscibilità.
5) BLANCO – MA’ (EMI, UNIVERSAL MUSIC) – Dopo l’exploit d’esordio, il disco-confessione di Blanco tiene la Top 5 alla 2ª settimana. Un lavoro personale che continua a far parlare di sé e a farsi streammare.
6) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (RIMAS ENTERTAINMENT LLC., AUDIOGLOBE / THE ORCHARD) – 67 settimane in classifica: pura resistenza. L’universo di Bad Bunny resta solidissimo anche in Italia, complice la coesistenza in chart di altri suoi titoli.
7) BTS – ARIRANG (EMI, UNIVERSAL MUSIC / VIRGIN MUSIC GROUP) – Quarta settimana e ancora Top 10. La fanbase è il motore, ma a spingere è anche un set di tracce che sta funzionando sulle piattaforme.
8) DITONELLAPIAGA – MISS ITALIA (BMG, UNIVERSAL MUSIC / BMG) – Nuova entrata al n.8 e 1 settimana in chart: l’album porta in classifica la personalità di Margherita Carducci e si ritaglia subito il suo spazio tra i big.
9) SERENA BRANCALE – SACRO (ATLANTIC RECORDS / ISOLA DEGLI ARTISTI, WARNER MUSIC) – Debutto in Top 10 per un progetto dal cuore folk-soul: 1ª settimana e impatto immediato. Un ritorno che profuma d’estate e di tour.
10) ARTIE 5IVE – LA BELLAVITA (TRENCHES RECORDS ENT / WARNER RECORDS, WARNER MUSIC) – 55 settimane in classifica e ancora Top 10: un album che non molla la presa e continua a funzionare in lungo periodo.
Fenomeni della settimana
Nuove entrate in evidenza: oltre a Shiva (#1), spiccano Ditonellapiaga (#8) e Serena Brancale (#9). Nella pancia della classifica arrivano anche Nicolò Filippucci (#21), Sarah Toscano (#55), tre titoli di Justin Bieber (Purpose #47, Swag II #69, Believe #80), Sombr (#82) e i Pink Floyd con la 50th Anniversary di "The Dark Side of the Moon" (#83). Tra i grandi balzi: Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" sale al #61 (+32), Frah Quintale al #66 (+28), Mace al #73 (+12) e 22Simba al #89 (+10). Flessioni pesanti per Salmo (#19, −18), Kanye West (#32, −16), Rkomi (#75, −15), Sfera Ebbasta (omonimo al #71, −15), Luchè "Potere (Il giorno dopo)" (#93, −21) e Nabi "Diamante" (#99, −22). Multi‑presenze da record: Sfera Ebbasta è in classifica con più titoli (tra cui #20, #26, #33, #42, #71), Geolier compare tre volte (#2, #15, #67), Olly è sia #3 che #45. Capitolo longevità: restano pietre miliari Lazza "Re Mida (Aurum)" (#88, 372 settimane), Marracash "Persona" (#24, 337), Sfera Ebbasta "Rockstar" (#33, 277) e "Sirio" di Lazza (#36, 210). Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|VANGELO
|SHIVA
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|+1
|13
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+1
|77
|4
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+2
|11
|5
|MA’
|BLANCO
|-3
|2
|6
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|-1
|67
|7
|ARIRANG
|BTS
|=
|4
|8
|MISS ITALIA
|DITONELLAPIAGA
|Nuovo
|1
|9
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|Nuovo
|1
|10
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|55
|11
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|-1
|52
|12
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|+1
|5
|13
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|-1
|4
|14
|MEDITERRANEO
|BRESH
|=
|45
|15
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|97
|16
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-8
|2
|17
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|+1
|30
|18
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+2
|111
|19
|HELLVISBACK 10 YEARS LATER
|SALMO
|-18
|2
|20
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+2
|53
|21
|UN POSTO DOVE ANDARE
|NICOLÒ FILIPPUCCI
|Nuovo
|1
|22
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-1
|48
|23
|LOCURA
|LAZZA
|+1
|82
|24
|PERSONA
|MARRACASH
|+5
|337
|25
|MORENDO AD OCCHI APERTI
|PROMESSA
|-8
|3
|26
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-1
|16
|27
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+6
|102
|28
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|=
|27
|29
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-3
|42
|30
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|=
|71
|31
|THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
|RAYE
|-8
|3
|32
|BULLY
|KANYE WEST
|-16
|3
|33
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-6
|277
|34
|VERA BADDIE
|ANNA
|-2
|94
|35
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-4
|12
|36
|SIRIO
|LAZZA
|=
|210
|37
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-3
|5
|38
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|+13
|6
|39
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+1
|105
|40
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+1
|16
|41
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|-6
|6
|42
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-4
|126
|43
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+1
|84
|44
|20
|CAPO PLAZA
|-7
|64
|45
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-6
|86
|46
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|=
|230
|47
|PURPOSE
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|48
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|=
|66
|49
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+9
|145
|50
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-3
|150
|51
|1969
|ACHILLE LAURO
|-8
|8
|52
|GLI ANNI
|883
|-10
|40
|53
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-8
|16
|54
|TRAUMA
|TONY BOY
|-1
|15
|55
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|Nuovo
|1
|56
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|-6
|15
|57
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|-3
|34
|58
|AMARSI È LA RIVOLUZIONE
|EDDIE BROCK
|-9
|7
|59
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-4
|17
|60
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-3
|16
|61
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+32
|2
|62
|ICON
|TONY EFFE
|-10
|109
|63
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-4
|16
|64
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-2
|16
|65
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|=
|70
|66
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|+28
|3
|67
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|-3
|171
|68
|+=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|=
|17
|69
|SWAG II
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|70
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+3
|71
|71
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-15
|195
|72
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-11
|16
|73
|MAYA
|MACE
|+12
|22
|74
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-7
|4
|75
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-15
|12
|76
|THE ROMANTIC
|BRUNO MARS
|+11
|7
|77
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-11
|119
|78
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|=
|24
|79
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-10
|28
|80
|BELIEVE
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|81
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|-6
|11
|82
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|Nuovo
|1
|83
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|Nuovo
|1
|84
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-5
|6
|85
|23 6451
|THASUP
|+7
|14
|86
|NON GUARDARE + GIÙ
|TREDICI PIETRO
|-16
|7
|87
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|-6
|2
|88
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-5
|372
|89
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|+10
|28
|90
|FUTURI POSSIBILI
|FRANCO126
|+1
|3
|91
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|+6
|2
|92
|MAN’S BEST FRIEND
|SABRINA CARPENTER
|Nuovo
|1
|93
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-21
|9
|94
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+1
|8
|95
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-6
|6
|96
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+4
|36
|97
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-13
|26
|98
|AVICII FOREVER
|AVICII
|-8
|2
|99
|DIAMANTE
|NABI
|-22
|9
|100
|LUX
|ROSALÍA
|-29
|5
Fonte dati: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
