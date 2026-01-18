Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
#1 – Tony Boy, TRAUMA. Debutto diretto al primo posto per Tony Boy: parte a razzo e si prende la vetta. È il suo momento ovunque guardi la chart, con il catalogo che fa massa critica: in Top 100 resistono anche Umile (Deluxe), Going Hard 3, Uforia e Nostalgia (Export). Fanbase caldissima e traiettoria da protagonista. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE). Olly resta altissimo e conferma la solidità da long seller dopo il traino sanremese di "Balorda nostalgia". L’ecosistema attorno al progetto è vivo: in classifica torna a farsi vedere anche Gira, il mondo gira, mentre sul fronte live il 2026 ha già il segno del sold out con il tour nei palazzetti. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#3 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II. Un vero maratoneta: 83 settimane totali e ancora nei piani altissimi. L’universo Geolier è in iperattività: in Top 100 compare anche Il coraggio dei bambini – Atto II e l’artista vive un periodo d’oro tra brani forti come "Fotografia" e l’exploit del feat con 50 Cent. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#4 – Artie 5ive, LA BELLAVITA. La corsa continua con uno scatto in più: settimana dopo settimana il progetto intercetta pubblici nuovi e cresce di visibilità. Momento favorevole anche fuori dall’album grazie a diversi brani che hanno spinto discovery e streaming. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#5 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE. Tiene il passo senza mollare la presa. Punti di forza? Scrittura intensa e pezzi ad altissimo tasso di replay. A certificare la forma generale c’è anche il rientro in classifica di Gemelli – Ascendente Milano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#6 – Kid Yugi, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO. Uno dei casi più belli di longevità recente: 97 settimane e ancora nella parte calda della Top 100. La penna visionaria del rapper continua a parlare forte, mentre il progetto parallelo The Globe resta vivo più giù in classifica. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#7 – Marracash, PERSONA. Monumento alla tenuta: supera quota 320 settimane e continua a muoversi con naturalezza nelle zone medio-alte. E non è solo: in classifica presidia anche con Noi, loro, gli altri Deluxe ed È finita la pace. Costanza esemplare. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#8 – Pinguini Tattici Nucleari, HELLO WORLD. Stabili in Top 10 con un album che dialoga alla grande tra radio e streaming. La "mappa" dei Pinguini in Top 100 è ampia: da Ahia! a Fuori dall’hype fino a Fake News, senza dimenticare i grandi live. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#9 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS. Prosegue la corsa in alta quota, spinta dalla coda lunga dello streaming e da un catalogo che non smette di performare anche in Italia. La multipresenza e la continuità restano le armi vincenti dell’icona latino-urban. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
#10 – Annalisa, MA IO SONO FUOCO. Chiude la Top 10 un progetto che non rallenta. A sostenerlo ci sono singoli fortissimi: Esibizionista ha dominato l’airplay d’inizio anno e il duetto Piazza San Marco con Marco Mengoni ha aggiunto nuova spinta, mentre E poi siamo finiti nel vortice resta presente più giù. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
Fenomeni della settimana. Longevità-monstre: Re Mida (Aurum) di Lazza tocca 358 settimane, Sirio sale a 196 e Persona di Marracash supera 320. Cataloghi dominanti: Sfera Ebbasta piazza più titoli in Top 100 (tra cui X2VR, Sfera Ebbasta, Famoso, Rockstar e la joint Santana Money Gang con Shiva). Tanti debutti e rientri interessanti nelle retrovie: Il Supervissuto (O.S.T.) di Vasco Rossi, No Regular Music 2 di Sadturs & Kiid, Astro Deluxe, Tutto Max, il progetto solista di Damiano David e il rientro del secondo capitolo di thasup. In calo i titoli stagionali: i dischi natalizi arretrano e i best of si riposizionano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|TRAUMA
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|2
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|-1
|63
|3
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|83
|4
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|2
|41
|5
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|=
|16
|6
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|1
|97
|7
|PERSONA
|MARRACASH
|10
|323
|8
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|6
|57
|9
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|53
|10
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|1
|13
|11
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|8
|38
|12
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-4
|39
|13
|ELSEWHERE
|GEMITAIZ
|-11
|4
|14
|WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)
|PINK FLOYD
|-4
|4
|15
|MEDITERRANEO
|BRESH
|6
|31
|16
|LOCURA
|LAZZA
|-3
|68
|17
|GLORIA
|PAKY
|-13
|4
|18
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|2
|28
|19
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|5
|12
|20
|VERA BADDIE
|ANNA
|-5
|80
|21
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|1
|14
|22
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|3
|216
|23
|FUNNY GAMES
|NOYZ NARCOS
|-2
|6
|24
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|2
|112
|25
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|10
|88
|26
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|1
|56
|27
|TONYPITONY
|TONYPITONY
|2
|3
|28
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|2
|131
|29
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|-6
|5
|30
|SIRIO
|LAZZA
|4
|196
|31
|G
|GIORGIA
|=
|9
|32
|ULTIMO LIVE STADI 2025
|ULTIMO
|-20
|5
|33
|LA CURA
|22SIMBA
|4
|14
|34
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|6
|2
|35
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|6
|136
|36
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-8
|10
|37
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|-4
|70
|38
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|5
|57
|39
|LUX
|ROSALÍA
|-1
|9
|40
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|8
|34
|41
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|1
|36
|42
|20
|CAPO PLAZA
|5
|50
|43
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|7
|2
|44
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|-8
|10
|45
|UFORIA
|TONY BOY
|1
|28
|46
|SCHIENA
|EMMA
|4
|4
|47
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|1
|157
|48
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|1
|263
|49
|PROGETTO X DELUXE
|LILCR
|-10
|4
|50
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|5
|32
|51
|ICON
|TONY EFFE
|2
|95
|52
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|5
|105
|53
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|1
|20
|54
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|8
|2
|55
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-10
|52
|56
|THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)
|PINK FLOYD
|-12
|7
|57
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|6
|91
|58
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|2
|72
|59
|GLI ANNI
|883
|-3
|26
|60
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|7
|52
|61
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|17
|3
|62
|THE GLOBE
|KID YUGI
|9
|22
|63
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|3
|10
|64
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|16
|2
|65
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|Nuovo
|1
|66
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-7
|2
|67
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|-9
|8
|68
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|=
|2
|69
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|12
|2
|70
|MAYA
|MACE
|7
|8
|71
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|29
|2
|72
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|2
|9
|73
|AM
|ARCTIC MONKEYS
|-12
|4
|74
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-10
|181
|75
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|-6
|358
|76
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|13
|2
|77
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-1
|3
|78
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|10
|79
|NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25)
|JOVANOTTI
|-47
|3
|80
|NOSTALGIA (EXPORT)
|TONY BOY
|-8
|5
|81
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-11
|8
|82
|AFTER HOURS
|THE WEEKND
|5
|2
|83
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|Nuovo
|1
|84
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|6
|2
|85
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-3
|29
|86
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-7
|44
|87
|X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI)
|VARIOUS ARTISTS
|7
|2
|88
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|3
|2
|89
|RAVE, ECLISSI
|TANANAI
|9
|2
|90
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-4
|2
|91
|NUJE
|GIGI D’ALESSIO
|-26
|6
|92
|ASTRO DELUXE
|ASTRO
|Nuovo
|1
|93
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|6
|2
|94
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|Nuovo
|1
|95
|OK. RESPIRA
|ELODIE
|-7
|2
|96
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|-13
|2
|97
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|Nuovo
|1
|98
|C@RA++ERE S?EC!@LE
|THASUP
|Nuovo
|1
|99
|BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|DIRE STRAITS
|-7
|3
|100
|MAN’S BEST FRIEND
|SABRINA CARPENTER
|-27
|3
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Tony Boy debutta col botto
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...