Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Gli album più venduti (settimana 12-18 gennaio): Tony Boy scalza Olly e Ultimo perde terreno

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale

#1 – Tony Boy, TRAUMA. Debutto diretto al primo posto per Tony Boy: parte a razzo e si prende la vetta. È il suo momento ovunque guardi la chart, con il catalogo che fa massa critica: in Top 100 resistono anche Umile (Deluxe), Going Hard 3, Uforia e Nostalgia (Export). Fanbase caldissima e traiettoria da protagonista. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#2 – Olly, TUTTA VITA (SEMPRE). Olly resta altissimo e conferma la solidità da long seller dopo il traino sanremese di "Balorda nostalgia". L’ecosistema attorno al progetto è vivo: in classifica torna a farsi vedere anche Gira, il mondo gira, mentre sul fronte live il 2026 ha già il segno del sold out con il tour nei palazzetti. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#3 – Geolier, DIO LO SA – ATTO II. Un vero maratoneta: 83 settimane totali e ancora nei piani altissimi. L’universo Geolier è in iperattività: in Top 100 compare anche Il coraggio dei bambini – Atto II e l’artista vive un periodo d’oro tra brani forti come "Fotografia" e l’exploit del feat con 50 Cent. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#4 – Artie 5ive, LA BELLAVITA. La corsa continua con uno scatto in più: settimana dopo settimana il progetto intercetta pubblici nuovi e cresce di visibilità. Momento favorevole anche fuori dall’album grazie a diversi brani che hanno spinto discovery e streaming. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#5 – Ernia, PER SOLDI E PER AMORE. Tiene il passo senza mollare la presa. Punti di forza? Scrittura intensa e pezzi ad altissimo tasso di replay. A certificare la forma generale c’è anche il rientro in classifica di Gemelli – Ascendente Milano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#6 – Kid Yugi, TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO. Uno dei casi più belli di longevità recente: 97 settimane e ancora nella parte calda della Top 100. La penna visionaria del rapper continua a parlare forte, mentre il progetto parallelo The Globe resta vivo più giù in classifica. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#7 – Marracash, PERSONA. Monumento alla tenuta: supera quota 320 settimane e continua a muoversi con naturalezza nelle zone medio-alte. E non è solo: in classifica presidia anche con Noi, loro, gli altri Deluxe ed È finita la pace. Costanza esemplare. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#8 – Pinguini Tattici Nucleari, HELLO WORLD. Stabili in Top 10 con un album che dialoga alla grande tra radio e streaming. La "mappa" dei Pinguini in Top 100 è ampia: da Ahia! a Fuori dall’hype fino a Fake News, senza dimenticare i grandi live. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#9 – Bad Bunny, DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS. Prosegue la corsa in alta quota, spinta dalla coda lunga dello streaming e da un catalogo che non smette di performare anche in Italia. La multipresenza e la continuità restano le armi vincenti dell’icona latino-urban. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

#10 – Annalisa, MA IO SONO FUOCO. Chiude la Top 10 un progetto che non rallenta. A sostenerlo ci sono singoli fortissimi: Esibizionista ha dominato l’airplay d’inizio anno e il duetto Piazza San Marco con Marco Mengoni ha aggiunto nuova spinta, mentre E poi siamo finiti nel vortice resta presente più giù. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

Fenomeni della settimana. Longevità-monstre: Re Mida (Aurum) di Lazza tocca 358 settimane, Sirio sale a 196 e Persona di Marracash supera 320. Cataloghi dominanti: Sfera Ebbasta piazza più titoli in Top 100 (tra cui X2VR, Sfera Ebbasta, Famoso, Rockstar e la joint Santana Money Gang con Shiva). Tanti debutti e rientri interessanti nelle retrovie: Il Supervissuto (O.S.T.) di Vasco Rossi, No Regular Music 2 di Sadturs & Kiid, Astro Deluxe, Tutto Max, il progetto solista di Damiano David e il rientro del secondo capitolo di thasup. In calo i titoli stagionali: i dischi natalizi arretrano e i best of si riposizionano. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 TRAUMA TONY BOY Nuovo 1
2 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 63
3 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER = 83
4 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE 2 41
5 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 16
6 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI 1 97
7 PERSONA MARRACASH 10 323
8 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 57
9 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 53
10 MA IO SONO FUOCO ANNALISA 1 13
11 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO 8 38
12 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -4 39
13 ELSEWHERE GEMITAIZ -11 4
14 WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) PINK FLOYD -4 4
15 MEDITERRANEO BRESH 6 31
16 LOCURA LAZZA -3 68
17 GLORIA PAKY -13 4
18 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS 2 28
19 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA 5 12
20 VERA BADDIE ANNA -5 80
21 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT 1 14
22 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH 3 216
23 FUNNY GAMES NOYZ NARCOS -2 6
24 X2VR SFERA EBBASTA 2 112
25 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA 10 88
26 È FINITA LA PACE MARRACASH 1 56
27 TONYPITONY TONYPITONY 2 3
28 UMILE (DELUXE) TONY BOY 2 131
29 MUSICA TRISTE EMIS KILLA -6 5
30 SIRIO LAZZA 4 196
31 G GIORGIA = 9
32 ULTIMO LIVE STADI 2025 ULTIMO -20 5
33 LA CURA 22SIMBA 4 14
34 ALASKA BABY CESARE CREMONINI 6 2
35 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA 6 136
36 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -8 10
37 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA -4 70
38 GOING HARD 3 TONY BOY 5 57
39 LUX ROSALÍA -1 9
40 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ 8 34
41 MI AMI MI ODI ELODIE 1 36
42 20 CAPO PLAZA 5 50
43 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI 7 2
44 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -8 10
45 UFORIA TONY BOY 1 28
46 SCHIENA EMMA 4 4
47 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER 1 157
48 ROCKSTAR SFERA EBBASTA 1 263
49 PROGETTO X DELUXE LILCR -10 4
50 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA 5 32
51 ICON TONY EFFE 2 95
52 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE 5 105
53 FACCIO UN CASINO COEZ 1 20
54 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN 8 2
55 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -10 52
56 THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD -12 7
57 PAPERCUTS LINKIN PARK 6 91
58 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY 2 72
59 GLI ANNI 883 -3 26
60 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ 7 52
61 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN 17 3
62 THE GLOBE KID YUGI 9 22
63 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON 3 10
64 MAINSTREAM CALCUTTA 16 2
65 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI Nuovo 1
66 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -7 2
67 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY -9 8
68 FAMOSO SFERA EBBASTA = 2
69 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA 12 2
70 MAYA MACE 7 8
71 I BARELY KNOW HER SOMBR 29 2
72 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH 2 9
73 AM ARCTIC MONKEYS -12 4
74 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -10 181
75 RE MIDA (AURUM) LAZZA -6 358
76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO 13 2
77 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -1 3
78 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 10
79 NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25) JOVANOTTI -47 3
80 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY -8 5
81 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -11 8
82 AFTER HOURS THE WEEKND 5 2
83 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID Nuovo 1
84 È SEMPRE BELLO COEZ 6 2
85 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -3 29
86 MAYHEM LADY GAGA -7 44
87 X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) VARIOUS ARTISTS 7 2
88 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI 3 2
89 RAVE, ECLISSI TANANAI 9 2
90 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -4 2
91 NUJE GIGI D’ALESSIO -26 6
92 ASTRO DELUXE ASTRO Nuovo 1
93 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI 6 2
94 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 Nuovo 1
95 OK. RESPIRA ELODIE -7 2
96 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER -13 2
97 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID Nuovo 1
98 C@RA++ERE S?EC!@LE THASUP Nuovo 1
99 BROTHERS IN ARMS (40TH ANNIVERSARY EDITION) DIRE STRAITS -7 3
100 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -27 3

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

