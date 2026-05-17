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Sayf esce e domina, sorpassato Shiva: gli album più venduti in Italia nella settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Sayf esce e domina, sorpassato Shiva: gli album più venduti in Italia nella settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) SAYF – SANTISSIMO (Nuovo) Esordio col botto e direttamente in vetta: Santissimo è un primo album extralarge (18 tracce, uscito l’8 maggio 2026) che mette in chiaro tutto il mondo di Sayf, dal pop-urban al latin, fino alle influenze nordafricane. Dopo il secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, il genovese alza ulteriormente l’asticella: band vera sotto, tromba come "logo sonoro", ritmi da live e una sfilata di feat pesanti (tra cui Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè). Un diario di bordo sincero e già maturo.

2) SHIVA – VANGELO (-1) Resta lì, altissimo. L’ottavo album di Shiva è una corsa serrata in 13 tracce con un cast da all‑star: Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta. Identità limpidissima e controllo totale del racconto: il progetto continua a macinare numeri e a tenere banco nelle conversazioni della scena.

3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (=) Tenuta granitica per uno dei riferimenti assoluti dell’anno. Oltre al podio, Geolier presidia la classifica con altri capitoli del suo catalogo: Dio lo sa – Atto II (#15) e Il coraggio dei bambini – Atto II (#60). Presenza costante, fanbase caldissima e brani che restano.

4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=) Oltre 80 settimane di corsa e ancora Top 5: un long‑runner che non molla l’orecchio, tra hit, melodie immediate e un’identità pop ben definita. In scia resiste anche Gira, il mondo gira (#58): l’onda di Olly continua.

5) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) (=) Il nuovo biopic riaccende il "fenomeno MJ" anche negli album: la colonna sonora sale e traina il catalogo del Re del Pop, con altri titoli storici che rimbalzano in classifica tra recuperi e riscoperti.

6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (+2) Il disco conferma la sua corsa di medio periodo: immaginario scuro, scrittura magnetica e una fanbase che non molla. In Top 100 c’è anche il suo long seller Tutti i nomi del diavolo (#26): continuità e riconoscibilità pagano.

7) MADAME – DISINCANTO (-1) Il comeback convince e resta in alto. Terzo album molto personale, diretto, con brani che hanno riacceso l’attenzione e spinto anche la presenza nei singoli: un rientro da protagonista, senza tentennamenti.

8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+1) Oltre 70 settimane e ancora lì: prova di forza da star globale. In pancia alla chart rientra anche il super‑classico Un Verano Sin Ti (#47), a certificare uno zoccolo duro di ascolto anche in Italia.

9) JULI – SOLITO CINEMA (-2) Terza settimana in Top 10 per il progetto solista della cantautrice. Nome amatissimo anche nelle hit con Olly (il tormentone Devastante è un caso di longevità sui singoli): qui Juli costruisce un percorso a sé, con sguardo pop e scrittura fresca.

10) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (=) L’edizione "immortale" continua a spingere. Lauro porta nuova linfa al disco e guarda fuori confine: tra le mosse recenti, l’apertura internazionale con 16 de marzo in spagnolo insieme a Laura Pausini. Estetica sempre al millimetro, ambizione alta.

Fenomeni della settimana. Cataloghi in fiamme per Michael Jackson, che affianca alla O.S.T. anche Thriller (40th) (#20), Bad (#57) e Dangerous (#76). Shiva piazza più titoli in Top 100 (Milano Angels Reloaded #28, Milano Demons Reloaded #32, Santana Season #59), mentre sul fronte longevità brillano Lazza con Re Mida (Aurum) (#89, 376 settimane) e Marracash con Persona (#30, 341). Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 SANTISSIMO SAYF Nuovo 1
2 VANGELO SHIVA -1 5
3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER = 17
4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 81
5 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON = 3
6 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI +2 15
7 DISINCANTO MADAME -1 4
8 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +1 71
9 SOLITO CINEMA JULI -2 3
10 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO = 56
11 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 59
12 PRIMO AMORE MANNARINO Nuovo 1
13 NON È SOLO SWAG DISS GACHA Nuovo 1
14 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -2 3
15 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -1 101
16 NERISSIMA NERISSIMA SERPE -14 2
17 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 57
18 MEDITERRANEO BRESH -5 49
19 MA’ BLANCO -4 6
20 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +10 6
21 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA = 34
22 CALCINACCI FULMINACCI -5 9
23 VANIGLIA E ZENZERO YELE Nuovo 1
24 ARIRANG BTS -8 8
25 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -6 19
26 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI -6 115
27 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 52
28 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +1 88
29 RADIO LIBERATO LIBERATO Nuovo 1
30 PERSONA MARRACASH -7 341
31 LOCURA LAZZA -3 86
32 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +4 70
33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -2 106
34 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -7 31
35 PAPERCUTS LINKIN PARK -1 109
36 ALL IN AIRA Nuovo 1
37 FAMOSO SFERA EBBASTA -12 20
38 SACRO SERENA BRANCALE -14 5
39 VERA BADDIE ANNA -6 98
40 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -8 281
41 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 75
42 20 CAPO PLAZA -3 68
43 X2VR SFERA EBBASTA -6 130
44 SIRIO LAZZA -2 214
45 GLI ANNI 883 -4 44
46 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -8 46
47 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -2 16
48 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -2 20
49 IO INDIVIDUO NAYT -6 8
50 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -6 234
51 UMILE (DELUXE) TONY BOY +1 149
52 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA -3 154
53 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -5 20
54 FACCIO UN CASINO COEZ = 38
55 TRAUMA TONY BOY +2 19
56 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -9 6
57 BAD MICHAEL JACKSON +26 3
58 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -7 90
59 SANTANA SEASON SHIVA +27 3
60 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER = 175
61 È FINITA LA PACE MARRACASH -6 74
62 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -3 20
63 È SEMPRE BELLO COEZ +7 20
64 GOING HARD 3 TONY BOY +11 75
65 MAYA MACE -15 26
66 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +32 2
67 ICON TONY EFFE -9 113
68 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE = 123
69 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -4 20
70 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -14 9
71 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -4 20
72 EL BAIFO QUEVEDO -6 2
73 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA +1 7
74 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -1 21
75 1969 ACHILLE LAURO -14 12
76 DANGEROUS MICHAEL JACKSON = 3
77 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES +5 10
78 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA -14 199
79 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE -1 7
80 TAXI DRIVER RKOMI -18 16
81 MET GALA SARAH TOSCANO -1 5
82 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -5 2
83 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 10
84 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 10
85 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE -6 7
86 STATUS (REMASTER 2025) MARRACASH -17 4
87 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -2 8
88 UFORIA TONY BOY +5 2
89 RE MIDA (AURUM) LAZZA +5 376
90 RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE) ROCCO HUNT -19 4
91 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH Nuovo 1
92 AMARSI È LA RIVOLUZIONE (DELUXE) EDDIE BROCK Nuovo 1
93 POOH 60: LA NOSTRA STORIA POOH Nuovo 1
94 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 3
95 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT = 32
96 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ -5 3
97 1998 COEZ Nuovo 1
98 SWAG II JUSTIN BIEBER -35 5
99 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA -3 2
100 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -1 2

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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