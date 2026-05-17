Sayf esce e domina, sorpassato Shiva: gli album più venduti in Italia nella settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 11 al 17 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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1) SAYF – SANTISSIMO (Nuovo) Esordio col botto e direttamente in vetta: Santissimo è un primo album extralarge (18 tracce, uscito l’8 maggio 2026) che mette in chiaro tutto il mondo di Sayf, dal pop-urban al latin, fino alle influenze nordafricane. Dopo il secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, il genovese alza ulteriormente l’asticella: band vera sotto, tromba come "logo sonoro", ritmi da live e una sfilata di feat pesanti (tra cui Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè). Un diario di bordo sincero e già maturo.
2) SHIVA – VANGELO (-1) Resta lì, altissimo. L’ottavo album di Shiva è una corsa serrata in 13 tracce con un cast da all‑star: Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta. Identità limpidissima e controllo totale del racconto: il progetto continua a macinare numeri e a tenere banco nelle conversazioni della scena.
3) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (=) Tenuta granitica per uno dei riferimenti assoluti dell’anno. Oltre al podio, Geolier presidia la classifica con altri capitoli del suo catalogo: Dio lo sa – Atto II (#15) e Il coraggio dei bambini – Atto II (#60). Presenza costante, fanbase caldissima e brani che restano.
4) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (=) Oltre 80 settimane di corsa e ancora Top 5: un long‑runner che non molla l’orecchio, tra hit, melodie immediate e un’identità pop ben definita. In scia resiste anche Gira, il mondo gira (#58): l’onda di Olly continua.
5) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) (=) Il nuovo biopic riaccende il "fenomeno MJ" anche negli album: la colonna sonora sale e traina il catalogo del Re del Pop, con altri titoli storici che rimbalzano in classifica tra recuperi e riscoperti.
6) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (+2) Il disco conferma la sua corsa di medio periodo: immaginario scuro, scrittura magnetica e una fanbase che non molla. In Top 100 c’è anche il suo long seller Tutti i nomi del diavolo (#26): continuità e riconoscibilità pagano.
7) MADAME – DISINCANTO (-1) Il comeback convince e resta in alto. Terzo album molto personale, diretto, con brani che hanno riacceso l’attenzione e spinto anche la presenza nei singoli: un rientro da protagonista, senza tentennamenti.
8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (+1) Oltre 70 settimane e ancora lì: prova di forza da star globale. In pancia alla chart rientra anche il super‑classico Un Verano Sin Ti (#47), a certificare uno zoccolo duro di ascolto anche in Italia.
9) JULI – SOLITO CINEMA (-2) Terza settimana in Top 10 per il progetto solista della cantautrice. Nome amatissimo anche nelle hit con Olly (il tormentone Devastante è un caso di longevità sui singoli): qui Juli costruisce un percorso a sé, con sguardo pop e scrittura fresca.
10) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (=) L’edizione "immortale" continua a spingere. Lauro porta nuova linfa al disco e guarda fuori confine: tra le mosse recenti, l’apertura internazionale con 16 de marzo in spagnolo insieme a Laura Pausini. Estetica sempre al millimetro, ambizione alta.
Fenomeni della settimana. Cataloghi in fiamme per Michael Jackson, che affianca alla O.S.T. anche Thriller (40th) (#20), Bad (#57) e Dangerous (#76). Shiva piazza più titoli in Top 100 (Milano Angels Reloaded #28, Milano Demons Reloaded #32, Santana Season #59), mentre sul fronte longevità brillano Lazza con Re Mida (Aurum) (#89, 376 settimane) e Marracash con Persona (#30, 341). Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|SANTISSIMO
|SAYF
|Nuovo
|1
|2
|VANGELO
|SHIVA
|-1
|5
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|=
|17
|4
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|81
|5
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|=
|3
|6
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+2
|15
|7
|DISINCANTO
|MADAME
|-1
|4
|8
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+1
|71
|9
|SOLITO CINEMA
|JULI
|-2
|3
|10
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|=
|56
|11
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|=
|59
|12
|PRIMO AMORE
|MANNARINO
|Nuovo
|1
|13
|NON È SOLO SWAG
|DISS GACHA
|Nuovo
|1
|14
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-2
|3
|15
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|-1
|101
|16
|NERISSIMA
|NERISSIMA SERPE
|-14
|2
|17
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|57
|18
|MEDITERRANEO
|BRESH
|-5
|49
|19
|MA’
|BLANCO
|-4
|6
|20
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+10
|6
|21
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|=
|34
|22
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|-5
|9
|23
|VANIGLIA E ZENZERO
|YELE
|Nuovo
|1
|24
|ARIRANG
|BTS
|-8
|8
|25
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|-6
|19
|26
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|-6
|115
|27
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-5
|52
|28
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+1
|88
|29
|RADIO LIBERATO
|LIBERATO
|Nuovo
|1
|30
|PERSONA
|MARRACASH
|-7
|341
|31
|LOCURA
|LAZZA
|-3
|86
|32
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+4
|70
|33
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|-2
|106
|34
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-7
|31
|35
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|-1
|109
|36
|ALL IN
|AIRA
|Nuovo
|1
|37
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|-12
|20
|38
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-14
|5
|39
|VERA BADDIE
|ANNA
|-6
|98
|40
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|-8
|281
|41
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-6
|75
|42
|20
|CAPO PLAZA
|-3
|68
|43
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|-6
|130
|44
|SIRIO
|LAZZA
|-2
|214
|45
|GLI ANNI
|883
|-4
|44
|46
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|-8
|46
|47
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-2
|16
|48
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-2
|20
|49
|IO INDIVIDUO
|NAYT
|-6
|8
|50
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|-6
|234
|51
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+1
|149
|52
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|-3
|154
|53
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-5
|20
|54
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|=
|38
|55
|TRAUMA
|TONY BOY
|+2
|19
|56
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-9
|6
|57
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|+26
|3
|58
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|-7
|90
|59
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|+27
|3
|60
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|=
|175
|61
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-6
|74
|62
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-3
|20
|63
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|+7
|20
|64
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+11
|75
|65
|MAYA
|MACE
|-15
|26
|66
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|+32
|2
|67
|ICON
|TONY EFFE
|-9
|113
|68
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|=
|123
|69
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-4
|20
|70
|MALEDETTI INNAMORATI
|ENRICO NIGIOTTI
|-14
|9
|71
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-4
|20
|72
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|-6
|2
|73
|MORENDO AD OCCHI APERTI
|PROMESSA
|+1
|7
|74
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-1
|21
|75
|1969
|ACHILLE LAURO
|-14
|12
|76
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|=
|3
|77
|KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.
|HARRY STYLES
|+5
|10
|78
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|-14
|199
|79
|THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
|RAYE
|-1
|7
|80
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-18
|16
|81
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-1
|5
|82
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|-5
|2
|83
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|10
|84
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|10
|85
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|-6
|7
|86
|STATUS (REMASTER 2025)
|MARRACASH
|-17
|4
|87
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-2
|8
|88
|UFORIA
|TONY BOY
|+5
|2
|89
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+5
|376
|90
|RAGAZZO DI GIÙ (DELUXE)
|ROCCO HUNT
|-19
|4
|91
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|Nuovo
|1
|92
|AMARSI È LA RIVOLUZIONE (DELUXE)
|EDDIE BROCK
|Nuovo
|1
|93
|POOH 60: LA NOSTRA STORIA
|POOH
|Nuovo
|1
|94
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-4
|3
|95
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|=
|32
|96
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|-5
|3
|97
|1998
|COEZ
|Nuovo
|1
|98
|SWAG II
|JUSTIN BIEBER
|-35
|5
|99
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|-3
|2
|100
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-1
|2
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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