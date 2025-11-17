Trova nel Magazine
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti dal 10 al 16 novembre: cos'è successo nella Top 10 e l'intera Top 100

Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

Sono uscite le nuove classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco quali sono stati gli album più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

#1 – Giorgia debutta al comando con "G" (EPIC/Sony Music)
Ingresso direttamente al numero 1 per Giorgia: "G" è la nuova numero uno di settimana 46. Un ritorno che pesa e che racconta una fanbase fedelissima: debutto da regina e subito vetta conquistata. Settimana 1 in chart, ma l’impatto è chiaro: la concorrenza è avvisata.

#2 – Caparezza, "ORBIT ORBIT" (-1)
Dopo l’exploit al n.1, Caparezza arretra di una posizione ma resta lì, incollato al vertice. Il progetto BMG/Universal macina numeri e conversazioni, confermando l’ennesimo giro a gravità zero nella sua discografia. Settimana 2 e tenuta solidissima.

#3 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (55 settimane)
Olly continua la sua maratona: 55 settimane in classifica e un podio più che meritato. La community online resta super attiva – tra playlist e social – e il long seller tiene botta anche contro le new entry più rumorose.

#4 – Rosalía, "LUX" (NEW)
New entry internazionale in Top 5: Rosalía accende "LUX" e centra subito il quarto posto. L’artista spagnola porta in dote le sue produzioni cutting-edge e una fanbase globale che in Italia risponde presente. Partenza col turbo.

#5 – Capo Plaza, "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" (-3)
Seconda settimana per "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" e lieve flessione, ma Plaza resta stabilmente in Top 5. Occhio al fenomeno multi-presenza: oltre al mixtape, il rapper è in Top 100 anche con "FERITE (Deluxe Edition)", "20" e "PLAZA (Deluxe Edition)". Catalogo che spinge, e tanto.

#6 – Ernia, "PER SOLDI E PER AMORE" (-2)
Ernia scivola di un paio di posizioni, ma resta altissimo. In coda, resiste in Top 100 anche "Gemelli – Ascendente Milano": segno di una discografia che continua a girare forte. Momentum ancora molto positivo.

#7 – Il Tre, "ANIMA NERA" (NEW)
New entry potente per Il Tre: "ANIMA NERA" si piazza subito al #7. Il rapper romano torna con un disco diretto e personale e si prende un posto tra i protagonisti della settimana.

#8 – Geolier, "DIO LO SA – ATTO II" (+1 | 75 settimane)
Geolier è un fiume in piena: 75 settimane di classifica e un altro step verso l’alto. Dal suo mondo arrivano anche novità extra classifica: è stato annunciato il singolo "Fotografia" e un maxi-tour negli stadi nel 2026. Fenomeno consolidato e in crescita.

#9 – Bresh, "MEDITERRANEO" (+2)
Bresh risale e si prende il nono posto: 23 settimane e contatore che corre. Il suo Mediterraneo continua a profumare di long run: è uno di quei dischi che non mollano l’alta classifica.

#10 – KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) (20 settimane)
Ventesima settimana e Top 10 confermata: la soundtrack resta un piccolo caso. La community è super-engaged e la tenuta è da manuale: colonna sonora che si comporta come un album pop a tutti gli effetti.

I fenomeni della settimana
Colpiscono le multi-presenze di peso: Capo Plaza piazza più titoli nella Top 100 (oltre al mixtape, occhio a "FERITE (Deluxe)", "20" e "PLAZA (Deluxe)"). Tra i maratoneti, continua la corsa di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (350 settimane), "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari (345), "Persona" di Marracash (315) e "Sirio" di Lazza (188). Da segnalare anche i saliscendi importanti: "La Donna, il Sogno & Il Grande Incubo (30th Anniversary Edition)" degli 883 perde terreno rispetto al botto d’ingresso; nuove celebrazioni in arrivo e rientri di catalogo (da Michael Jackson a Mina) rimescolano ulteriormente le posizioni. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 G GIORGIA Nuovo 1
2 ORBIT ORBIT CAPAREZZA -1 2
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY = 55
4 LUX ROSALÍA Nuovo 1
5 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -3 2
6 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA -2 8
7 ANIMA NERA IL TRE Nuovo 1
8 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER +1 75
9 MEDITERRANEO BRESH +2 23
10 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS = 20
11 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA -3 4
12 COMUNI MORTALI ACHILLE LAURO +2 30
13 THE LIFE OF A SHOWGIRL TAYLOR SWIFT -1 6
14 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +2 5
15 LOCURA LAZZA -2 60
16 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO -10 3
17 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 31
18 ULTIMO LIVE STADI 2024 ULTIMO +2 25
19 PERSONA MARRACASH +4 315
20 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 49
21 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 33
22 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +2 89
23 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY +2 45
24 SPERIAMO VENERUS Nuovo 1
25 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ +1 26
26 È FINITA LA PACE MARRACASH +3 48
27 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA +4 24
28 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +11 80
29 SIRIO LAZZA +7 188
30 VERA BADDIE ANNA +3 72
31 MATTIA RONDODASOSA -3 7
32 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER +9 149
33 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +4 208
34 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +1 128
35 20 CAPO PLAZA +5 42
36 X2VR SFERA EBBASTA +2 104
37 GLI ANNI 883 +10 18
38 FACCIO UN CASINO COEZ +6 12
39 LA CURA 22SIMBA -32 6
40 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY +2 64
41 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +4 62
42 SQUALLOR (10TH ANNIVERSARY EDITION) FABRI FIBRA Nuovo 1
43 LA BELLA CONFUSIONE CHARLIE CHARLES -13 3
44 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN +7 33
45 MI AMI MI ODI ELODIE -2 28
46 PAPERCUTS LINKIN PARK +3 83
47 1963/1967 MINA Nuovo 1
48 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +2 10
49 ALASKA BABY CESARE CREMONINI +3 50
50 UFORIA TONY BOY +5 20
51 I BARELY KNOW HER SOMBR +32 12
52 UMILE (DELUXE) TONY BOY +6 123
53 TUTTO MAX MAX PEZZALI & 883 +6 10
54 ICON TONY EFFE +7 87
55 EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) GEOLIER +22 19
56 RANCH SALMO = 27
57 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA +7 44
58 MENTRE LOS ANGELES BRUCIA FABRI FIBRA -1 21
59 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE +1 97
60 JOVA! LIVE! LOVE! JOVANOTTI +6 20
61 CARAMÉ ANGELINA MANGO -15 4
62 GOING HARD 3 TONY BOY +5 49
63 ROCKSTAR SFERA EBBASTA +2 255
64 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA +1 46
65 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) 883 -60 2
66 MAYHEM LADY GAGA -13 36
67 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +19 2
68 POTERE (IL GIORNO DOPO) LUCHÈ -5 32
69 RE MIDA (AURUM) LAZZA +1 350
70 +-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE) ED SHEERAN -2 59
71 1998 COEZ +14 22
72 EVERYBODY SCREAM FLORENCE + THE MACHINE -57 2
73 TROPICO DEL CAPRICORNO GUÈ = 44
74 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN +6 4
75 1969 ACHILLE LAURO -4 3
76 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +8 173
77 THE GLOBE KID YUGI +11 14
78 DOPAMINA SICK LUKE -2 10
79 CONTAINERS NIGHT SKINNY +13 57
80 THE LUCK AND STRANGE CONCERTS DAVID GILMOUR -32 4
81 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -6 116
82 MAINSTREAM CALCUTTA +9 3
83 FAMOSO SFERA EBBASTA +6 46
84 1963/1967 (RARITÀ E VERSIONI ALTERNATIVE) MINA Nuovo 1
85 NO REGULAR MUSIC 2 SADTURS & KIID +2 16
86 MAN’S BEST FRIEND SABRINA CARPENTER -5 11
87 TAXI DRIVER RKOMI -8 46
88 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +9 345
89 HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH Nuovo 1
90 IL MEGLIO DELLO ZECCHINO D’ORO ARTISTI VARI +10 2
91 23 6451 THASUP Nuovo 1
92 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +4 3
93 FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) DAMIANO DAVID -15 26
94 OK COMPUTER RADIOHEAD Nuovo 1
95 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 154
96 THIS IS ELODIE ELODIE -22 3
97 TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO Nuovo 1
98 PLAZA (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 4
99 NON SONO GESÙ RRARI DAL TACCO Nuovo 1
100 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -81 2

Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

