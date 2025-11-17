Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor
La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti dal 10 al 16 novembre: cos'è successo nella Top 10 e l'intera Top 100
Sono uscite le nuove classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: ecco quali sono stati gli album più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
#1 – Giorgia debutta al comando con "G" (EPIC/Sony Music)
Ingresso direttamente al numero 1 per Giorgia: "G" è la nuova numero uno di settimana 46. Un ritorno che pesa e che racconta una fanbase fedelissima: debutto da regina e subito vetta conquistata. Settimana 1 in chart, ma l’impatto è chiaro: la concorrenza è avvisata.
#2 – Caparezza, "ORBIT ORBIT" (-1)
Dopo l’exploit al n.1, Caparezza arretra di una posizione ma resta lì, incollato al vertice. Il progetto BMG/Universal macina numeri e conversazioni, confermando l’ennesimo giro a gravità zero nella sua discografia. Settimana 2 e tenuta solidissima.
#3 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (55 settimane)
Olly continua la sua maratona: 55 settimane in classifica e un podio più che meritato. La community online resta super attiva – tra playlist e social – e il long seller tiene botta anche contro le new entry più rumorose.
#4 – Rosalía, "LUX" (NEW)
New entry internazionale in Top 5: Rosalía accende "LUX" e centra subito il quarto posto. L’artista spagnola porta in dote le sue produzioni cutting-edge e una fanbase globale che in Italia risponde presente. Partenza col turbo.
#5 – Capo Plaza, "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" (-3)
Seconda settimana per "HUSTLE MIXTAPE VOL. 2" e lieve flessione, ma Plaza resta stabilmente in Top 5. Occhio al fenomeno multi-presenza: oltre al mixtape, il rapper è in Top 100 anche con "FERITE (Deluxe Edition)", "20" e "PLAZA (Deluxe Edition)". Catalogo che spinge, e tanto.
#6 – Ernia, "PER SOLDI E PER AMORE" (-2)
Ernia scivola di un paio di posizioni, ma resta altissimo. In coda, resiste in Top 100 anche "Gemelli – Ascendente Milano": segno di una discografia che continua a girare forte. Momentum ancora molto positivo.
#7 – Il Tre, "ANIMA NERA" (NEW)
New entry potente per Il Tre: "ANIMA NERA" si piazza subito al #7. Il rapper romano torna con un disco diretto e personale e si prende un posto tra i protagonisti della settimana.
#8 – Geolier, "DIO LO SA – ATTO II" (+1 | 75 settimane)
Geolier è un fiume in piena: 75 settimane di classifica e un altro step verso l’alto. Dal suo mondo arrivano anche novità extra classifica: è stato annunciato il singolo "Fotografia" e un maxi-tour negli stadi nel 2026. Fenomeno consolidato e in crescita.
#9 – Bresh, "MEDITERRANEO" (+2)
Bresh risale e si prende il nono posto: 23 settimane e contatore che corre. Il suo Mediterraneo continua a profumare di long run: è uno di quei dischi che non mollano l’alta classifica.
#10 – KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) (20 settimane)
Ventesima settimana e Top 10 confermata: la soundtrack resta un piccolo caso. La community è super-engaged e la tenuta è da manuale: colonna sonora che si comporta come un album pop a tutti gli effetti.
I fenomeni della settimana
Colpiscono le multi-presenze di peso: Capo Plaza piazza più titoli nella Top 100 (oltre al mixtape, occhio a "FERITE (Deluxe)", "20" e "PLAZA (Deluxe)"). Tra i maratoneti, continua la corsa di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (350 settimane), "Fuori dall’hype" dei Pinguini Tattici Nucleari (345), "Persona" di Marracash (315) e "Sirio" di Lazza (188). Da segnalare anche i saliscendi importanti: "La Donna, il Sogno & Il Grande Incubo (30th Anniversary Edition)" degli 883 perde terreno rispetto al botto d’ingresso; nuove celebrazioni in arrivo e rientri di catalogo (da Michael Jackson a Mina) rimescolano ulteriormente le posizioni. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|G
|GIORGIA
|Nuovo
|1
|2
|ORBIT ORBIT
|CAPAREZZA
|-1
|2
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|55
|4
|LUX
|ROSALÍA
|Nuovo
|1
|5
|HUSTLE MIXTAPE VOL. 2
|CAPO PLAZA
|-3
|2
|6
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-2
|8
|7
|ANIMA NERA
|IL TRE
|Nuovo
|1
|8
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|+1
|75
|9
|MEDITERRANEO
|BRESH
|+2
|23
|10
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|=
|20
|11
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-3
|4
|12
|COMUNI MORTALI
|ACHILLE LAURO
|+2
|30
|13
|THE LIFE OF A SHOWGIRL
|TAYLOR SWIFT
|-1
|6
|14
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|+2
|5
|15
|LOCURA
|LAZZA
|-2
|60
|16
|SONO UN GRANDE
|TIZIANO FERRO
|-10
|3
|17
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|31
|18
|ULTIMO LIVE STADI 2024
|ULTIMO
|+2
|25
|19
|PERSONA
|MARRACASH
|+4
|315
|20
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|49
|21
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|=
|33
|22
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+2
|89
|23
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|+2
|45
|24
|SPERIAMO
|VENERUS
|Nuovo
|1
|25
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|+1
|26
|26
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|+3
|48
|27
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|+4
|24
|28
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+11
|80
|29
|SIRIO
|LAZZA
|+7
|188
|30
|VERA BADDIE
|ANNA
|+3
|72
|31
|MATTIA
|RONDODASOSA
|-3
|7
|32
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+9
|149
|33
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|+4
|208
|34
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+1
|128
|35
|20
|CAPO PLAZA
|+5
|42
|36
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+2
|104
|37
|GLI ANNI
|883
|+10
|18
|38
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|+6
|12
|39
|LA CURA
|22SIMBA
|-32
|6
|40
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+2
|64
|41
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|+4
|62
|42
|SQUALLOR (10TH ANNIVERSARY EDITION)
|FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|43
|LA BELLA CONFUSIONE
|CHARLIE CHARLES
|-13
|3
|44
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|+7
|33
|45
|MI AMI MI ODI
|ELODIE
|-2
|28
|46
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+3
|83
|47
|1963/1967
|MINA
|Nuovo
|1
|48
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|+2
|10
|49
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|+3
|50
|50
|UFORIA
|TONY BOY
|+5
|20
|51
|I BARELY KNOW HER
|SOMBR
|+32
|12
|52
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|+6
|123
|53
|TUTTO MAX
|MAX PEZZALI & 883
|+6
|10
|54
|ICON
|TONY EFFE
|+7
|87
|55
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|+22
|19
|56
|RANCH
|SALMO
|=
|27
|57
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|+7
|44
|58
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA
|FABRI FIBRA
|-1
|21
|59
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|+1
|97
|60
|JOVA! LIVE! LOVE!
|JOVANOTTI
|+6
|20
|61
|CARAMÉ
|ANGELINA MANGO
|-15
|4
|62
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+5
|49
|63
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+2
|255
|64
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|+1
|46
|65
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION)
|883
|-60
|2
|66
|MAYHEM
|LADY GAGA
|-13
|36
|67
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|+19
|2
|68
|POTERE (IL GIORNO DOPO)
|LUCHÈ
|-5
|32
|69
|RE MIDA (AURUM)
|LAZZA
|+1
|350
|70
|+-=÷× (TOUR COLLECTION: LIVE)
|ED SHEERAN
|-2
|59
|71
|1998
|COEZ
|+14
|22
|72
|EVERYBODY SCREAM
|FLORENCE + THE MACHINE
|-57
|2
|73
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|=
|44
|74
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|+6
|4
|75
|1969
|ACHILLE LAURO
|-4
|3
|76
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+8
|173
|77
|THE GLOBE
|KID YUGI
|+11
|14
|78
|DOPAMINA
|SICK LUKE
|-2
|10
|79
|CONTAINERS
|NIGHT SKINNY
|+13
|57
|80
|THE LUCK AND STRANGE CONCERTS
|DAVID GILMOUR
|-32
|4
|81
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ PEQUENO
|-6
|116
|82
|MAINSTREAM
|CALCUTTA
|+9
|3
|83
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+6
|46
|84
|1963/1967 (RARITÀ E VERSIONI ALTERNATIVE)
|MINA
|Nuovo
|1
|85
|NO REGULAR MUSIC 2
|SADTURS & KIID
|+2
|16
|86
|MAN’S BEST FRIEND
|SABRINA CARPENTER
|-5
|11
|87
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|-8
|46
|88
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+9
|345
|89
|HIT ME HARD AND SOFT
|BILLIE EILISH
|Nuovo
|1
|90
|IL MEGLIO DELLO ZECCHINO D’ORO
|ARTISTI VARI
|+10
|2
|91
|23 6451
|THASUP
|Nuovo
|1
|92
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|+4
|3
|93
|FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)
|DAMIANO DAVID
|-15
|26
|94
|OK COMPUTER
|RADIOHEAD
|Nuovo
|1
|95
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|154
|96
|THIS IS ELODIE
|ELODIE
|-22
|3
|97
|TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO
|TIZIANO FERRO
|Nuovo
|1
|98
|PLAZA (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|+1
|4
|99
|NON SONO GESÙ
|RRARI DAL TACCO
|Nuovo
|1
|100
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-81
|2
Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
