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Gli Stray Kids irrompono direttamente al n.1: gli album più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

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Gli Stray Kids irrompono direttamente al n.1: gli album più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) STRAY KIDS – THIS & THAT (Nuovo, 1 settimana). I re del K‑pop irrompono direttamente al n.1 con un debutto fulmineo (EMI / Virgin Music Group, Universal Music). Partenza col botto e impatto immediato sulle vendite: new entry più alta della settimana.

2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+1, 30 settimane). Il campione napoletano risale e resta in altissima rotazione, confermando una solidità ormai da long seller (Atlantic, Warner Music).

3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (−1, 94 settimane). Olly continua la sua marcia instancabile: quasi due anni di permanenza e un pubblico fedelissimo che sostiene il progetto (Epic, Sony Music).

4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (=, 84 settimane). Long runner assoluto: il catalogo di Bad Bunny macina settimane senza perdere slancio (Rimas Entertainment LLC., Audioglobe / The Orchard).

5) SHIVA – VANGELO (=, 18 settimane). Il rapper milanese tiene saldo il posto in Top 10: performance costante e fanbase super attiva (Milano Ovest / Columbia, Sony Music).

6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (=, 62 settimane). Un anno abbondante di classifica per il disco simbolo delle estati italiane recenti: resilienza al top (Epic, Sony Music).

7) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (=, 5 settimane). L’onda di ANNA resta alta: il progetto continua a piacere e a spingere stream e vendite (EMI, Universal Music).

8) ARIANA GRANDE – PETAL (−7, 2 settimane). Dopo il debutto al vertice, "Petal" scivola ma resta in zona calda: tenuta da big internazionale (Island, Universal Music).

9) FRANCESCO GUCCINI – SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI (Nuovo, 1 settimana). Rientro emozionante in classifica per il "Maestrone" con la raccolta che abbraccia una carriera monumentale (Universal, Universal Music).

10) SAMURAI JAY – AMATORE (Nuovo, 12 settimane). Terzo mese in Top Area per l’artista partenopeo: continuità e spinta live fanno la differenza (Island, Universal Music).

I fenomeni della settimana

Exploit e cali vistosi: debutto al n.1 per STRAY KIDS con "THIS & THAT". Scivolata di "PETAL" di Ariana Grande al n.8 (−7). In coda alla Top 100 spicca il tonfo settimanale di "Santeria" (Marracash & Guè) al n.76 (−68).

New entry multiple: oltre al n.1 e al rientro di Guccini (n.9), entrano anche "70 x 70" di Francesco Guccini (n.57), "Radio Italia Summer Hits 2026" (n.84), "Deadbeat" dei Tame Impala (n.85), "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)" di ALFA (n.88), "People Of The Moon" dei Nu Genea (n.94) e "Going Hard 2" di Tony Boy (n.96).

Long runner: "ROCKSTAR" di Sfera Ebbasta sfiora le 300 settimane (294), "SIRIO" di Lazza è a quota 227, "PERSONA" di Marracash raggiunge le 354 settimane. Resistenza da manuale.

Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 THIS & THAT STRAY KIDS Nuovo 1
2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER +1 30
3 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 94
4 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY = 84
5 VANGELO SHIVA = 18
6 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH = 62
7 MILLION DOLLAR BABE ANNA = 5
8 PETAL ARIANA GRANDE -7 2
9 SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI FRANCESCO GUCCINI Nuovo 1
10 AMATORE SAMURAI JAY Nuovo 12
11 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -1 69
12 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -1 114
13 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE = 72
14 IL GIORNO CHE ASPETTAVO ULTIMO -2 8
15 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -1 28
16 SANTISSIMO SAYF -1 14
17 TWENTY ONE HUGEL -1 7
18 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI -1 32
19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA +1 70
20 GLI ANNI 883 +3 57
21 È O G. G.MINEIRO -2 10
22 DISINCANTO MADAME -4 17
23 SACRO SERENA BRANCALE -2 18
24 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -2 29
25 CALCINACCI FULMINACCI +1 22
26 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 122
27 EL BAIFO QUEVEDO -2 15
28 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI +3 128
29 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -2 16
30 FAMOSO SFERA EBBASTA -2 33
31 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 88
32 MA IO SONO FUOCO ANNALISA -3 44
33 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA +1 119
34 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -2 294
35 LOCURA LAZZA = 99
36 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA +2 101
37 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO -7 9
38 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -2 83
39 SOLITO CINEMA JULI +2 16
40 VERA BADDIE ANNA -3 111
41 20 CAPO PLAZA -2 81
42 X2VR SFERA EBBASTA +1 143
43 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA +2 13
44 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -2 65
45 PERSONA MARRACASH -1 354
46 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +2 47
47 SIRIO LAZZA -1 227
48 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -1 33
49 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI +3 33
50 UMILE (DELUXE) TONY BOY +4 162
51 ARIRANG BTS = 21
52 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -2 188
53 FACCIO UN CASINO COEZ +6 51
54 CASA PARADISO TOMMASO PARADISO +4 8
55 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +2 167
56 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -1 11
57 70 X 70 FRANCESCO GUCCINI Nuovo 1
58 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -2 103
59 (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) OASIS -10 8
60 CONFESSIONS II MADONNA -20 6
61 THE HIGHLIGHTS THE WEEKND -8 3
62 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -1 16
63 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -3 33
64 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON -1 19
65 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +1 212
66 23 6451 THASUP +10 3
67 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH +5 247
68 GOING HARD 3 TONY BOY -3 88
69 TRAUMA TONY BOY +2 32
70 RYAN TED TEDUA -6 12
71 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI +17 2
72 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -5 59
73 È SEMPRE BELLO COEZ -4 33
74 LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO 883 -6 10
75 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI -2 23
76 SANTERIA MARRACASH & GUÈ -68 21
77 SANTANA SEASON SHIVA -3 16
78 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE -1 136
79 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 23
80 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO +1 7
81 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA -6 7
82 È FINITA LA PACE MARRACASH = 87
83 ICON TONY EFFE +1 126
84 RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 VARIOUS ARTISTS Nuovo 1
85 DEADBEAT TAME IMPALA Nuovo 1
86 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -3 33
87 TROPICOQUETA KAROL G -2 4
88 NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) ALFA Nuovo 1
89 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 3
90 1969 ACHILLE LAURO -1 25
91 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA +8 2
92 MA’ BLANCO -12 19
93 TAXI DRIVER RKOMI +5 2
94 PEOPLE OF THE MOON NU GENEA Nuovo 1
95 TEENAGE DREAM KATY PERRY +2 3
96 GOING HARD 2 TONY BOY Nuovo 1
97 ASPETTANDO LA BELLA VITA ARTIE 5IVE -1 2
98 SOLO ULTIMO -7 7
99 AFTER HOURS THE WEEKND -20 4
100 AVICII FOREVER AVICII -10 2

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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