Flaco G debutta in top 10, Shiva torna in vetta: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026 I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

1) SHIVA – VANGELO Si riprende il n.1 (+1) e consolida un’era: 13 tracce, identità fortissima e un parco ospiti king size (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta). Sesta settimana in chart e trazione anche dal lato singoli: dominio completo.

2) SAYF – SANTISSIMO Scivola al n.2 (‑1) ma resta solidissimo al secondo giro: 18 brani usciti l’8 maggio, mood pop‑urban che profuma di latin e Nord Africa e la scia sanremese di "Tu mi piaci tanto". Guest list da peso massimo: Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive, Guè.

3) DRAKE – ICEMAN New entry rovente: arriva insieme a "Habibti" e "Maid of Honour" in una notte sola, per un ecosistema complessivo da 43 tracce. "Iceman" (18 brani) guida l’assalto con record di ascolti giornalieri 2026 su Spotify e un team globale di super‑ospiti (Future, 21 Savage, Central Cee, Sexyy Red, Popcaan, PartyNextDoor).

4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Perde un gradino (‑1) ma rimane una roccia: 18 settimane ai piani alti e catalogo che continua a respirare fortissimo con i capitoli "Dio lo sa – Atto II" e "Il coraggio dei bambini – Atto II". Fanbase caldissima e brani con lunga percorrenza.

5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Sceso di una (‑1) ma maratoneta vero: 82 settimane in classifica e resistenza da manuale. In scia regge anche "Gira, il mondo gira" presente più giù: progetto coerente, melodie immediate, zero cali di tensione.

6) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) Effetto biopic come booster: perde un posto (‑1) ma trascina l’intero catalogo del Re del Pop. In scia risalgono anche "Thriller (40th)", "Bad", "Dangerous" e rientra "Off The Wall": wave MJ accesa.

7) FLACO G – THE GOLDFATHER Debutto in Top 10 che fa rumore: new entry al n.7 e miglior peak della carriera in album. Ambizione altissima già dal titolo, uscita su Atlantic/Warner e riflettori tutti puntati.

8) MADAME – DISINCANTO Perde una casella (‑1) ma continua a convincere: terzo album diretto, personale, e un’eco fortissima anche nei singoli ("OK", "Disincanto" e altri brani in risalita nella chart). Ascolto trasversale riacceso in tempi record.

9) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (‑3) ma sempre Top 10 dopo quattro mesi: scrittura magnetica, immaginario scuro e fedeltà assoluta della fanbase. In classifica resta pure il long‑seller "Tutti i nomi del diavolo".

10) BRESH – MEDITERRANEO Risalita poderosa (+8) e rientro in Top 10 alla 50ª settimana: malinconia luminosa, immagini "salate" e un mondo sonoro riconoscibile al primo ascolto. Longevità che parla da sola.

Fenomeni della settimana. Catalogo Michael Jackson on fire: insieme alla O.S.T. risalgono Thriller (40th), Bad, Dangerous e rientra Off The Wall. Tripla mossa per Drake: a "Iceman" (#3) si aggiungono le new entry "Maid of Honour" (#53) e "Habibti" (#64). Settimana d’oro per Tony Boy, presente con un mini‑catalogo fittissimo: Umile (Deluxe) (#40), Trauma (#41), Going Hard 3 (#50), Uforia (#74) e le new entry Going Hard 2 (#89) e Nostalgia (Export) (#92). Longevità da record: Re Mida (Aurum) di Lazza (#93, 377 settimane), Rockstar di Sfera Ebbasta (#42, 282), Sirio (#45, 215) e Persona di Marracash (#36, 342). Tra gli scossoni: crolla Mannarino con Primo Amore (‑57, ora #69) e forte flessione per Diss Gacha con Non è solo Swag (‑44, #57). Dati e posizioni provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 VANGELO SHIVA +1 6 2 SANTISSIMO SAYF -1 2 3 ICEMAN DRAKE Nuovo 1 4 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 18 5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 82 6 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -1 4 7 THE GOLDFATHER FLACO G Nuovo 1 8 DISINCANTO MADAME -1 5 9 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -3 16 10 MEDITERRANEO BRESH +8 50 11 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -3 72 12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 60 13 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +7 7 14 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -4 57 15 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -1 4 16 SOLITO CINEMA JULI -7 4 17 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -2 102 18 ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO WILLIE PEYOTE Nuovo 1 19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 58 20 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +1 35 21 NERISSIMA NERISSIMA SERPE -5 3 22 CALCINACCI FULMINACCI = 10 23 ARIRANG BTS +1 9 24 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 20 25 L’ORNAMENTO DELLE COSE SECONDARIE MAX GAZZÈ Nuovo 1 26 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI = 116 27 MA’ BLANCO -8 7 28 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA = 89 29 BAD MICHAEL JACKSON +28 4 30 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +4 32 31 LOCURA LAZZA = 87 32 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 53 33 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -1 71 34 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -1 107 35 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 76 36 PERSONA MARRACASH -6 342 37 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 110 38 FAMOSO SFERA EBBASTA -1 21 39 SACRO SERENA BRANCALE -1 6 40 UMILE (DELUXE) TONY BOY +11 150 41 TRAUMA TONY BOY +14 20 42 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -2 282 43 VERA BADDIE ANNA -4 99 44 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO Nuovo 1 45 SIRIO LAZZA -1 215 46 X2VR SFERA EBBASTA -3 131 47 20 CAPO PLAZA -5 69 48 GLI ANNI 883 -3 45 49 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +3 155 50 GOING HARD 3 TONY BOY +14 76 51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 21 52 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 47 53 MAID OF HONOUR DRAKE Nuovo 1 54 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 17 55 DANGEROUS MICHAEL JACKSON +21 4 56 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -6 235 57 NON È SOLO SWAG DISS GACHA -44 2 58 IO INDIVIDUO NAYT -5 9 59 FACCIO UN CASINO COEZ -5 39 60 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -7 21 61 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA Nuovo 1 62 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES +15 11 63 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -5 91 64 HABIBTI DRAKE Nuovo 1 65 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +1 3 66 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -6 176 67 SANTANA SEASON SHIVA -8 4 68 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE = 124 69 PRIMO AMORE MANNARINO -57 2 70 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -14 7 71 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE +8 8 72 È FINITA LA PACE MARRACASH -11 75 73 MAYA MACE -8 27 74 UFORIA TONY BOY +14 3 75 1969 ACHILLE LAURO = 13 76 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +2 200 77 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -15 21 78 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 11 79 È SEMPRE BELLO COEZ -16 21 80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -6 22 81 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -12 21 82 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 4 83 ICON TONY EFFE -16 114 84 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 11 85 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -12 8 86 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -15 21 87 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -17 10 88 EL BAIFO QUEVEDO -16 3 89 GOING HARD 2 TONY BOY Nuovo 1 90 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE -5 8 91 TAXI DRIVER RKOMI -11 17 92 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1 93 RE MIDA (AURUM) LAZZA -4 377 94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 3 95 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -8 9 96 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -14 3 97 OFF THE WALL MICHAEL JACKSON Nuovo 1 98 GREENGREEN CORTIS Nuovo 1 99 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA Nuovo 1 100 MET GALA SARAH TOSCANO -19 6

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche