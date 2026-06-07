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Flaco G debutta in top 10, Shiva torna in vetta: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Flaco G debutta in top 10, Shiva torna in vetta: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.

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1) SHIVA – VANGELO Si riprende il n.1 (+1) e consolida un’era: 13 tracce, identità fortissima e un parco ospiti king size (Anna, Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta). Sesta settimana in chart e trazione anche dal lato singoli: dominio completo.

2) SAYF – SANTISSIMO Scivola al n.2 (‑1) ma resta solidissimo al secondo giro: 18 brani usciti l’8 maggio, mood pop‑urban che profuma di latin e Nord Africa e la scia sanremese di "Tu mi piaci tanto". Guest list da peso massimo: Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive, Guè.

3) DRAKE – ICEMAN New entry rovente: arriva insieme a "Habibti" e "Maid of Honour" in una notte sola, per un ecosistema complessivo da 43 tracce. "Iceman" (18 brani) guida l’assalto con record di ascolti giornalieri 2026 su Spotify e un team globale di super‑ospiti (Future, 21 Savage, Central Cee, Sexyy Red, Popcaan, PartyNextDoor).

4) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE Perde un gradino (‑1) ma rimane una roccia: 18 settimane ai piani alti e catalogo che continua a respirare fortissimo con i capitoli "Dio lo sa – Atto II" e "Il coraggio dei bambini – Atto II". Fanbase caldissima e brani con lunga percorrenza.

5) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) Sceso di una (‑1) ma maratoneta vero: 82 settimane in classifica e resistenza da manuale. In scia regge anche "Gira, il mondo gira" presente più giù: progetto coerente, melodie immediate, zero cali di tensione.

6) MICHAEL JACKSON – MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) Effetto biopic come booster: perde un posto (‑1) ma trascina l’intero catalogo del Re del Pop. In scia risalgono anche "Thriller (40th)", "Bad", "Dangerous" e rientra "Off The Wall": wave MJ accesa.

7) FLACO G – THE GOLDFATHER Debutto in Top 10 che fa rumore: new entry al n.7 e miglior peak della carriera in album. Ambizione altissima già dal titolo, uscita su Atlantic/Warner e riflettori tutti puntati.

8) MADAME – DISINCANTO Perde una casella (‑1) ma continua a convincere: terzo album diretto, personale, e un’eco fortissima anche nei singoli ("OK", "Disincanto" e altri brani in risalita nella chart). Ascolto trasversale riacceso in tempi record.

9) KID YUGI – ANCHE GLI EROI MUOIONO (‑3) ma sempre Top 10 dopo quattro mesi: scrittura magnetica, immaginario scuro e fedeltà assoluta della fanbase. In classifica resta pure il long‑seller "Tutti i nomi del diavolo".

10) BRESH – MEDITERRANEO Risalita poderosa (+8) e rientro in Top 10 alla 50ª settimana: malinconia luminosa, immagini "salate" e un mondo sonoro riconoscibile al primo ascolto. Longevità che parla da sola.

Fenomeni della settimana. Catalogo Michael Jackson on fire: insieme alla O.S.T. risalgono Thriller (40th), Bad, Dangerous e rientra Off The Wall. Tripla mossa per Drake: a "Iceman" (#3) si aggiungono le new entry "Maid of Honour" (#53) e "Habibti" (#64). Settimana d’oro per Tony Boy, presente con un mini‑catalogo fittissimo: Umile (Deluxe) (#40), Trauma (#41), Going Hard 3 (#50), Uforia (#74) e le new entry Going Hard 2 (#89) e Nostalgia (Export) (#92). Longevità da record: Re Mida (Aurum) di Lazza (#93, 377 settimane), Rockstar di Sfera Ebbasta (#42, 282), Sirio (#45, 215) e Persona di Marracash (#36, 342). Tra gli scossoni: crolla Mannarino con Primo Amore (‑57, ora #69) e forte flessione per Diss Gacha con Non è solo Swag (‑44, #57). Dati e posizioni provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti gli album in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 VANGELO SHIVA +1 6
2 SANTISSIMO SAYF -1 2
3 ICEMAN DRAKE Nuovo 1
4 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER -1 18
5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY -1 82
6 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON -1 4
7 THE GOLDFATHER FLACO G Nuovo 1
8 DISINCANTO MADAME -1 5
9 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI -3 16
10 MEDITERRANEO BRESH +8 50
11 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY -3 72
12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE -1 60
13 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON +7 7
14 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO -4 57
15 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON -1 4
16 SOLITO CINEMA JULI -7 4
17 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER -2 102
18 ANATOMIA DI UNO SCHIANTO PROLUNGATO WILLIE PEYOTE Nuovo 1
19 SANTANA MONEY GANG SFERA EBBASTA & SHIVA -2 58
20 PER SOLDI E PER AMORE ERNIA +1 35
21 NERISSIMA NERISSIMA SERPE -5 3
22 CALCINACCI FULMINACCI = 10
23 ARIRANG BTS +1 9
24 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI +1 20
25 L’ORNAMENTO DELLE COSE SECONDARIE MAX GAZZÈ Nuovo 1
26 TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI = 116
27 MA’ BLANCO -8 7
28 MILANO ANGELS RELOADED SHIVA = 89
29 BAD MICHAEL JACKSON +28 4
30 MA IO SONO FUOCO ANNALISA +4 32
31 LOCURA LAZZA = 87
32 IL MIO LATO PEGGIORE LUCHÈ -5 53
33 MILANO DEMONS RELOADED SHIVA -1 71
34 FERITE (DELUXE EDITION) CAPO PLAZA -1 107
35 HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 76
36 PERSONA MARRACASH -6 342
37 PAPERCUTS LINKIN PARK -2 110
38 FAMOSO SFERA EBBASTA -1 21
39 SACRO SERENA BRANCALE -1 6
40 UMILE (DELUXE) TONY BOY +11 150
41 TRAUMA TONY BOY +14 20
42 ROCKSTAR SFERA EBBASTA -2 282
43 VERA BADDIE ANNA -4 99
44 SONO UN GRANDE TIZIANO FERRO Nuovo 1
45 SIRIO LAZZA -1 215
46 X2VR SFERA EBBASTA -3 131
47 20 CAPO PLAZA -5 69
48 GLI ANNI 883 -3 45
49 LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA +3 155
50 GOING HARD 3 TONY BOY +14 76
51 NEW YEAR’S EVE PARTY DAVID GUETTA -3 21
52 KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) VARIOUS ARTISTS -6 47
53 MAID OF HONOUR DRAKE Nuovo 1
54 UN VERANO SIN TI BAD BUNNY -7 17
55 DANGEROUS MICHAEL JACKSON +21 4
56 NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE MARRACASH -6 235
57 NON È SOLO SWAG DISS GACHA -44 2
58 IO INDIVIDUO NAYT -5 9
59 FACCIO UN CASINO COEZ -5 39
60 2C2C- THE BEST OF CESARE CREMONINI -7 21
61 ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE IRAMA Nuovo 1
62 KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. HARRY STYLES +15 11
63 GIRA, IL MONDO GIRA OLLY -5 91
64 HABIBTI DRAKE Nuovo 1
65 LA CURA, IN NOME DI MIRIA 22SIMBA +1 3
66 IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II GEOLIER -6 176
67 SANTANA SEASON SHIVA -8 4
68 ESCI DAL TUNNEL SIMBA LA RUE = 124
69 PRIMO AMORE MANNARINO -57 2
70 NO REGULAR MUSIC 2.5 SADTURS & KIID -14 7
71 THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE +8 8
72 È FINITA LA PACE MARRACASH -11 75
73 MAYA MACE -8 27
74 UFORIA TONY BOY +14 3
75 1969 ACHILLE LAURO = 13
76 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA +2 200
77 YOU’LL BE ALRIGHT, KID ALEX WARREN -15 21
78 FAKE NEWS PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 11
79 È SEMPRE BELLO COEZ -16 21
80 THE ART OF LOVING OLIVIA DEAN -6 22
81 ALASKA BABY CESARE CREMONINI -12 21
82 FUORI DALL’HYPE PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 4
83 ICON TONY EFFE -16 114
84 AHIA! PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 11
85 MORENDO AD OCCHI APERTI PROMESSA -12 8
86 GEMELLI-ASCENDENTE MILANO ERNIA -15 21
87 MALEDETTI INNAMORATI ENRICO NIGIOTTI -17 10
88 EL BAIFO QUEVEDO -16 3
89 GOING HARD 2 TONY BOY Nuovo 1
90 REGARDEZ MOI FRAH QUINTALE -5 8
91 TAXI DRIVER RKOMI -11 17
92 NOSTALGIA (EXPORT) TONY BOY Nuovo 1
93 RE MIDA (AURUM) LAZZA -4 377
94 E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE ANNALISA +5 3
95 SANTERIA MARRACASH & GUÈ PEQUENO -8 9
96 BACKUP 1987-2012 JOVANOTTI -14 3
97 OFF THE WALL MICHAEL JACKSON Nuovo 1
98 GREENGREEN CORTIS Nuovo 1
99 HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 CAPO PLAZA Nuovo 1
100 MET GALA SARAH TOSCANO -19 6

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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